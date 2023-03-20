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    На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024

    Все, что нужно знать об отборе и финальной стадии чемпионата Европы в Германии

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    Мяч Евро-2024
    В четверг, 23 марта, стартуют отборочные матчи очередного чемпионата Европы по футболу. Рассказываем все, что нужно знать о предстоящем континентальном первенстве и отборочном турнире Евро-2024.

    Где и когда пройдет Евро-2024?

    17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии.

    Отметим, что единственным конкурентом немцев была Турция, но исполнительный комитет УЕФА 27 сентября 2018 года на встрече в Ньоне принял решение доверить турнир Германии. Учитывая недавние катастрофические землетрясения в Турции, решение оправдало себя.

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    • Это будет первый крупный турнир в Германии после чемпионата мира-2006. Ранее ФРГ проводила финальные стадии ЧЕ-1988 и ЧМ-1974.

    Из десяти стадионов, на которых пройдут встречи Евро-2024 только «Дюссельдорф Арена» не принимала матчи ЧМ-2006.

    Города-участники Евро-2022

    Тем не менее, все десять городов уже принимали ранее матчи крупных международных турниров — например арена «Баварии» в Мюнхене участвовала в Евро-2020.

    А вот стадионы были либо построены заново, либо серьезно реконструированы, в соответствии с требованиями УЕФА.

    Города, принимающие матчи финальной стадии Евро-2024
    • Берлин: «Олимпиаштадион» (вместимость: 70 000)
    • Дортмунд: «BVB-Штадион» (66 000)
    • Дюссельдорф: «Дюссельдорф Арена» (47 000)
    • Гамбург: «Фолькспаркштадион» (50 000)
    • Гельзенкирхен: «Арена АуфШальке» (50 000)
    • Кельн: «Кельн Штадион» (47 000)
    • Лейпциг: «Лейпциг Штадион» (42 000)
    • Мюнхен: «Арена Мюнхен» (67 000)
    • Франкфурт: «Франкфурт Штадион» (46 000)
    • Штутгарт: «Штутгарт Арена» (54 000)

    Организаторами турнира в рамках программы устойчивого развития было образовано три региональных кластера: «север/северо-восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «запад» (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и «юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

    Матчи финального турнира в каждой группе пройдут на стадионах не более чем двух кластеров, что снизит для команд и болельщиков дальность переездов между городами. На групповом этапе сборные смогут пользоваться автобусами или поездами для переездов с базы на стадион.

    «Олимпиаштадион»

    Матч открытия с участием сборной Германии, которая как команда-хозяйка в рамках жеребьевки была определена на первую позицию в группу А, состоится 14 июня на «Арена Мюнхен».

    Финал пройдет в воскресенье 14 июля 2024 года на берлинском «Олимпиаштадион».

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    Каков формат отборочного цикла?

    В финальном турнире по-прежнему останутся 24 команды. Изначально планировали, что с 2028 года на Евро попадут 32 команды, но от этого решения пока отказались.

    Германия выходит автоматически как хозяйка — это будет 14-й подряд чемпионат Европы для «бундестим». Немцы не пропустила ни одного Евро с 1972 года.

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    • Сборная ФРГ становилась чемпионом Европы в 1972 и 1980 годах, а сборная объединенной Германии выиграла Евро-96.

    Оставшиеся 23 путевки будут разыграны в европейской квалификации, которая пройдет с марта по ноябрь 2023 года, и в стыковых матчах, запланированных на март 2024 года.

    9 октября 2022 года во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира.

    Жеребьевка Евро-2024

    53 команды, посеянные на основе рейтинга Лиги Наций, поделили на семь корзин, после чего распределили их по 10 группам: в семи группах оказалось по пять команд, в трех — по шесть.

    Четыре сборные, которые пробились в финальную стадию Лиги наций и в июне 2023 года будут заняты в финальной части турнира, сыграют в группах из пяти команд, так как могут провести только восемь туров Европейской квалификации.

    Все группы отбора к Евро-2024
    • Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр
    • Группа В: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар
    • Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта
    • Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия
    • Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова
    • Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония
    • Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва
    • Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино
    • Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра
    • Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

    Сборные из пяти пар разводились по разным группам: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина и Косово/Сербия.

    Также в каждую группу определяли не больше одной страны с высоким риском суровых зимних условий (скандинавские страны, страны Балтии, Беларусь, Фареры и т.д) или расположенной очень далеко от других участников квалификации

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    • Отметим, что Россия не принимала участия в жеребьевке, так как все российские команды в данный момент исключены из соревнований УЕФА в соответствии с решением Исполнительного комитета от 28 февраля 2022 года, которое в июле было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS)

    Расписание отборочного турнира Евро-2024
    • 23-25 марта 2023 года: групповой этап, тур 1
    • 26-28 марта 2023 года: групповой этап, тур 2
    • 16-17 июня 2023 года: групповой этап, тур 3
    • 19-20 июня 2023 года: групповой этап, тур 4
    • 7-9 сентября 2023 года: групповой этап, тур 5
    • 10-12 сентября 2023 года: групповой этап, тур 6
    • 12-14 октября 2023 года: групповой этап, тур 7
    • 15-17 октября 2023 года: групповой этап, тур 8
    • 16-18 ноября 2023 года: групповой этап, тур 9
    • 19-21 ноября 2023 года: групповой этап, тур 10
    • 21 марта 2024 года: полуфиналы «стыков»
    • 26 марта 2024 года: финалы «стыков»

    Формат финального турнира Евро-2022 остается таким же, как и у предыдущего континентального турнира. Шесть групп по четыре команды в каждой.

    В 1/8 финала выходят по две сильнейшие сборные каждой группы и четыре третьих места с лучшими показателями.

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