Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи проведения чемпионата мира 2026 года в формате, который предусматривал 16 групп по три команды. Вместо этого будет 48 участников, которых разделят на 12 групп.

Ситуация достигла апогея незадолго до начала чемпионата мира в Катаре. И именно в этот момент президент ФИФАрешил пересмотреть свои первоначальные планы по поводу ЧМ-2026.

«Очевидно, что нам надо еще раз пересмотреть вопрос по поводу формата турнира. В ближайшие несколько недель это станет главной темой наших дискуссий», — сказал Инфантино перед декабрьским финалом в Дохе.

В итоге на ежегодном конгрессе ФИФА в Руанде были приняты важные изменения, о которых и рассказывает в своем тексте The Athletic.

Почему ФИФА не оставила прежний формат, который всех устраивал?

Джанни Инфантино globallookpress.com

Пожалуй, именно так звучит самый часто задаваемый вопрос на эту тему.

В Европе можно постоянно наблюдать за игрой лучших футболистов мира. И в национальных чемпионатах, и в Лиге чемпионов, и на Евро, и в Лиге наций.

Европейские сборные выиграли четыре из пяти предыдущих чемпионатов мира. Кроме того, 15 из 20 полуфиналистов тоже представляли Европу, как и 10 последних победителей клубного чемпионата мира.

В принципе, все логично — какой смысл что-то менять, если мы (европейцы) постоянно выигрываем?

Инфантино, который, к слову, ранее занимал пост генерального секретаря УЕФА, отлично знает, как обстоят дела у 55 европейских ассоциаций.

Но теперь он возглавляет ФИФА, куда входят 211 ассоциаций со всего мира, и многие из них полностью зависят от денег, которые международная федерация выделяет им в виде грантов на развитие.

При этом более 90 процентов своих средств ФИФА зарабатывает благодаря проведению мужского чемпионата мира. Весь бизнес-цикл основан на одном финансовом пиршестве, после которого организация в течение четырех лет пытается грамотно использовать бюджет. Грубо говоря, чем больше пир, тем легче справиться с финансовым голодом.

В ноября, когда Инфантино сообщил, что ФИФА заработала 7,5 миллиарда долларов за четырехлетний цикл ЧМ-2022 (на один миллиард больше, чем на ЧМ-2018), ему стали аплодировать. И здесь надо четко понимать, что каждая ассоциация имеет голос. То есть Сан-Марино, 211-я сборная в рейтинге, имеет такое же право голоса, как и Бразилия, которая находится на вершине. Значение имеют даже мелкие рыбки.

Когда Инфантино заявил, что за следующие четыре года, то есть до ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, организация планирует заработать 10 миллиардов долларов, некоторые просто подскочили от радости, будто они только что праздновали победный гол на последней минуте решающего матча. Почему? Потому что Инфантино регулярно повторяет, что это их деньги.

Тот факт, что на ЧМ-2026 сыграют 48 команд, означает, что и матчей будет больше — 104. А также больше возможностей для продажи рекламы, билетов и атрибутики. Еще 16 стран попадут на чемпионат мира со всеми вытекающими из этого коммерческими и спортивными преимуществами.

Говоря о возможном увеличении числа участников ЧМ, Инфантино всегда был осторожен. Глава ФИФА акцентировал внимание на то, что финансовое обоснование данной идеи было не самым удачным. Но дело не только в деньгах, но и в эмоциях, которые дарит болельщикам и футболистам чемпионат мира. Больше участников — больше радости по всему миру.

Но тема денег все-таки на первом месте.

Какие форматы рассматривали в ФИФА для проведения ЧМ-2026?

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике globallookpress.com

Первые слухи о том, что ФИФА планирует увеличить количество участников ЧМ, появились еще в 2013 году. Тогда рассуждали о возможном расширении до 40 сборных.

Через несколько лет Инфантино пришел к выводу, что восьми дополнительных мест будет недостаточно с учетом интересов Африки и Азии.

В итоге было предложено пять вариантов расширения:

— 48 участников: 16 групп по три команды, две лучшие выходят в плей-офф; 80 матчей за 32 дня;

48 участников: 16 сеяных выходят в групповой этап, где к ним присоединятся победители раунда плей-офф между оставшимися 32 командами; 80 игр за 39 дней.

40 участников: 10 групп по четыре команды, победители плюс шесть лучших, занявших второе место, выходят в плей-офф; 76 матчей за 32 дня;

40 участников: восемь групп по пять команд, две лучшие выходят в плей-офф; 88 игр за 39 дней;

32 участника: восемь групп по четыре команды, две лучшие выходят в плей-офф; 64 игры за 28-32 дня.

Очевидно, что Инфантино был заинтересован в первом варианте из этого списка. И совет ФИФА не подвел его, единогласно проголосовав за этот формат. Формат с 16 группами по три команды означал бы некоторые изменения в плей-офф.

На фоне этого звучала вполне резонная критика о снижении качества турнира, выгорании игроков и снижении важности группового этапа. При этом многие игнорировали пытались не замечать слова на в комнате: в этом случае существовал риск сговора в заключительных матчах группового этапа

В турнире, где в каждой группе по три команды, одна сборная наблюдает за матчем между своими конкурентами. Это означает, что две команды, которые встретятся в третьем туре, будут знать, какой результат им нужен для выхода в плей-офф. И вполне вероятно, что этот результат может быть взаимовыгодным.

Как известно, есть яркий пример — «Хихонский позор» — матч ЧМ-1982, который четко указывал на то, что такой формат может обернуться провалом.

С 1986 года ФИФА гарантировала, что все матчи заключительного тура группового этапа ЧМ будут проводиться в одно время. В 2026 году в этом плане могли произойти изменения.

И какой формат в итоге выбрали?

Далеко не все уверены, что Джанни Инфантино и ФИФА преследуют, в первую очередь, благородные цели globallookpress.com

Здравый смысл все-таки возобладал.

48 сборных, которые сыграют в США, Канаде и Мексике, будут разделены на 12 групп по четыре в каждой, а не на 16 групп по три команды.

Две лучшие сборные из каждого квартета автоматически выйдут в плей-офф. Кроме того, к ним присоединятся восемт лучших сборных, которые займут третьи места.

Таким образом, заключительные матчи группового этапа пройдут в одно время, что значительно снижает вероятность сговора и повторения «Хихонского позора».

ЧМ-2022 в Катаре, состоявшийся в середине клубного сезона, был действительно уникальным. Но в 2026 году ФИФА вернется к проведению турнира в традиционный летний период в северном полушарии.

Пять чемпионатов мира перед турниром 2022 года проводились в течение 31 или 32 дней. С учетом дополнительного количества участников и матчей следующий ЧМ будет продолжаться 39 дней. При этом у сборных будет 16 дней на подготовку, а не 23.

И самое главное — матчей станет намного больше. Если быть точным — 104, а не 64.

64 матча стали нормой для чемпионата мира начиная с 1998 года, когда во Франции впервые состоялся с участием 32 сборных. Первоначальный план расширения делал это невозможным, поэтому был предложен турнир, состоящий из 80 матчей.

Но в итоге с учетом большого количество игр на групповом этапе будет и вовсе 104 матча. Это, безусловно, классная новость для болельщиков, но явно не для тех, кто переживает по поводу переутомления игроков.

Зачем ФИФА изменила формат ЧМ?

Групповой этап ЧМ-2022 стал одним из самых ярких футбольных событий последних лет globallookpress.com

Одна из главных причин — шикарный групповой этап на недавнем чемпионате мира в Катаре.

Перед заключительным туром только две команды потеряли шансы на выход в плей-офф — Канада и Катарра. И только Бразилия, Франция и Португалия знали, что уже гарантировали себе участие в 1/8 финала.

Самыми эпичными стали разборки в группе E, куда попали сборные Японии, Испании, Германии и Коста-Рики. Каждая из этих команд по ходу заключительных матчей имела шансы на выход в плей-офф.

Между тем, в группе C сборная Польши опередила Мексику только благодаря лучшей разнице мячей. Более того, ключевым стал всего лишь один гол.

В итоге Инфантино решил остановиться на варианте с 48 сборными и 12 группами.

Какие детали еще предстоит доработать?

Основная часть матчей ЧМ-2026 пройдет в США globallookpress.com

С учетом того, что на ЧМ-2026 будет не 80 матчей, как предполагалось изначально, а 104, ФИФА предстоит заново распределить количество матчей между принимающими странами.

Планировалось, что 60 из 80 матчей пройдут в США, а в Канаде и Мексике — всего лишь по 10. Если предположить, что ФИФА не станет ничего менять в процентном соотношении, тогда в США состоятся 78 матчей, а в Канаде и Мексике — по 13.

Поскольку количество команд, которые сыграют на ЧМ-2026, не изменилось, процесс квалификации останется прежним.

УЕФА (Европа) получит 16 мест в финальной части — больше всех. Остальные примут участие в плей-офф между конфедерациями, в котором шесть команд будут бороться за два последних места после того, как станут известны все сборные, которые попадут на ЧМ автоматически по итогам основной квалификации.

Те, кто попадет напрямую, будут разделены следующим образом:

Азиатская конфедерация футбола (АФК) — восемь гарантированных мест.

Африканская конфедерация футбола (CAF) — девять гарантированных мест.

Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) — шесть гарантированных мест (включая США, Канаду и Мексику).

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) — шесть гарантированных мест.

Конфедерация футбола Океании (OFC) — одно гарантированное место.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — 16 гарантированных мест.

Матчи ЧМ-2026 пройдут в 16 городах. Вполне вероятно, что из-за увеличения количества матчей список принимающих городов будет расширен.

Станет ли новый формат популярным?

Новый формат ЧМ точно не понравится топ-игрокам globallookpress.com

Хотя радикальное изменение формата чемпионата мира подверглось широкой критике, решение разделить 48 участников на 12 групп будет приветствоваться. После очень яркогого группового этапа в Катаре было бы сложно оправдать вариант с 16 группами по три команды.

Однако матчей станет гораздо больше, и это момент явно не останется без внимания на фоне разговоров о физическом и эмоциональном выгорании футболистов.

FIFPro — организация, представляющая профессиональных игроков по всему миру, — регулярно выражала обеспокоенность по поводу неустойчивого количества матчей на высшем уровне.

Опрос, проведенный вскоре после ЧМ-2022, показал, что игроки испытывают повышенную умственную и физическую усталость в результате увеличения нагрузки в последние несколько сезонов.

«Во время обсуждений календаря матчей и формата соревнований на период с 2024 года по-прежнему отдают приоритет коммерческим целям, а не здоровью и безопасности топ-игроков.

Расширение форматов соревнований подчеркивают растущую каннибализацию футбольного календаря. Несмотря на противоположные заверения, мы крайне обеспокоены тем, что мнение игроков будет учитываться в последнюю очередь при принятии решений», — сказал генеральный секретарь FIFPro Йонас Баер-Хоффманн.