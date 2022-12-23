Конец «Золотого поколения». Как ЧМ-2022 стал токсичным для сборной Бельгии

Люди продолжали рассказывать ему, что языковой барьер является постоянной проблемой в бельгийском футболе, создавая естественный разрыв между теми, кто родом с говорящего на фламандском севера страны, такими как, и теми, чей родной язык французский, как у

Итак, увидев, как полиглоты, такие как Тибо Куртуа, Венсан Компани и Ромелу Лукаку, переключаются между двумя языками и часто прибегают к английскому языку, когда общаются в группе игроков, Мартинес принял решение. Английский станет языком общения команды.

Это, безусловно, устраивало тренера, учитывая, что он был каталонским испанцем, бегло говорившим по-английски, но не по-французски или по-фламандски. Но это понравилось и игрокам. Это создало чувство равенства и единства в национальной сборной, где на протяжении десятилетий существовало ощущение — иногда кажущееся, а иногда очень реальное — разделения команды.

На долгое время при Мартинесе воцарилось чувство единства. Да, в команде по-прежнему существовали группировки, и между некоторыми игроками все еще существовала напряженность, но на ЧМ-2018, где Бельгия лишь во второй раз в своей истории вышла в полуфинал, царил дух коллективизма.

Постепенно, однако, некоторые из игроков вернулись к своему родному языку. Они все еще часто говорили между собой на фламандском или французском, но один источник предполагает, что в ходе этого чемпионата мира в Катаре, и даже начиная с отборочных матчей, в лагере сборной Бельгии все меньше и меньше говорили по-английски.

Бельгийское «золотое поколение» — фраза, которую Мартинес был более чем счастлив подхватить, принять и использовать, — провело ужасно разочаровывающий чемпионат мира.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Им посчастливилось обыграть Канаду со счетом 1:0 в своей первой игре, они проиграли Марокко со счетом 0:2 во второй и, нуждаясь в победе, чтобы избежать досрочного вылета, смогли сыграть только вничью 0:0 с Хорватией в третьей игре.

Они покинули жаркий Катар в пятницу днем и отправились обратно в холодную европейскую зиму. Рейс основной команды вернулся в аэропорт Брюсселя вскоре после часа ночи в субботу, но некоторые другие игроки избрали альтернативные маршруты, чтобы вылететь в Англию или куда-либо еще.

Все было довольно сумбурно и совсем не похоже на то прощание, которое Мартинес себе представлял, когда перед турниром решил, что покинет свой пост. И это был не тот финал, который ожидали Алдервейрелд, Вертонген, Витсель и Эден Азар, когда размышляли, не подошла ли к концу их долгая и выдающаяся международная карьера.

Ужасная кампания закончилась слезами и сожалениями: Лукаку выглядел безутешным, когда покидал поле в матче с Хорватией, а затем сердито разбил экран из плексигласа на скамейке запасных.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Его расточительность стоило победы его команде в матче против Хорватии, в котором он выглядел не лучшим образом, вынужденный ускоренно восстанавливаться после травмы, но вылет Бельгии зависел не только от этого. Некоторые, оглядываясь назад, считают, что предупреждающие знаки замаячили задолго до того, как они прилетели в Катар.

Некоторые игроки были искренне опечалены, когда Мартинес сказал им в раздевалке после матча с Хорватией, что это была его последняя игра во главе сборной Бельгии. Другие желали, чтобы он ушел намного раньше, обвиняя его в том, что он не смог перестроить команду и вдохнуть в нее новую жизнь, как только стало ясно, что некоторые представители «золотого поколения», не в последнюю очередь Азар, теряют свое влияние.

Исчезновение общего языка общения команды не было причиной поражения Бельгии на этом чемпионате мира, но было одним из многочисленных симптомов того, как все пошло наперекосяк. И это привело к множеству разговоров вполголоса о том, что идет не так, и к тому, чтобы начать искать виноватых. В Катаре этого было предостаточно.

Когда дело дошло до выбора тренировочного лагеря в Катаре, бельгийская футбольная ассоциация облажалась. В то время как подавляющее большинство из 32 соревнующихся команд базировалось в пределах 25 км от Дохи на восточном побережье, Мартинес и его сотрудники предпочли быть на отдалении, выбрав базовый лагерь в 150 км от пляжа Салва на юго-западном побережье Катарского полуострова.

Сама база была всем, чего хотела команда: уединенный роскошный отель рядом с пляжем, но некоторые старшие игроки были недовольны. Даже в такой маленькой стране, как Катар, они чувствовали себя изолированными, отрезанными от членов семьи, которые приехали их поддержать.

Еще перед турниром был запланирован «семейный день», на понедельник, следующий день после матча с Марокко. Семьи были приглашены приехать из Дохи на пляж Салва на барбекю — подобное мероприятие очень понравилось игрокам на предыдущем чемпионате мира в России четыре года назад.

На этот раз, когда члены семей прибыли, они обнаружили весьма неуютную атмосферу. Накануне бельгийцы проиграли Марокко, и конфликт все еще продолжался. В раздевалке были разногласия и обвинения, и большинство семей знали об этой напряженности.

Кэт Керкхофс, жена нападающего Дриса Мертенса, сказала в подкасте Midmid Mondial, что, хотя она считает, что игроки были «очень милы друг с другом», барбекю вышло «действительно неловким».

Сборная Бельгии globallookpress.com

Источники предполагают, что «неловкость» возникла с момента их прибытия в Катар. Хватало разочарования по поводу того, как Бельгийская футбольная ассоциация обеспечивала подготовку к турниру и по поводу того, как Мартинес распоряжается их свободным временем. Первоначально Мартинес привнес в подготовку команды более теплый и расслабленный подход, чем его предшественник Марк Уилмотс, но по ходу трех турниров, на которых он руководил командой, подготовка становилась все более строгой и регламентированной.

Некоторые игроки считали, что, учитывая размер отеля на пляже Салва, их семьям легко могли разрешить остаться на другой стороне курорта, даже если бы существовали правила, определяющие, когда они могут или не могут их видеть. Но Мартинес хотел четких разделительных линий. Даже взаимодействие между игроками и членами бельгийской футбольной ассоциации, казалось, не поощрялось.

Напряженность внутри команды была в первую очередь из-за футбола. Говоря с различными источниками, это совершенно очевидно. Но еще до того, как их выступление на ЧМ-2022 началось с вялой игры против Канады, раздались слухи о недовольстве. В несчастном лагере сборной игроки часто жаждут домашнего комфорта и развлечений.

Как и во многом в этой истории, здесь есть параллели с не показывающим ожидаемых успехов «золотым поколением» сборной Англии. В данном случае можно провести параллели с неудачным выступлением Англии на чемпионате мира в 2010 году.

Мартинес часто говорил о том, что хочет, чтобы его команда была похожа на «семью». Но к тому времени, когда начался этот чемпионат мира, эта семья начала чувствовать себя все более и более неблагополучной.

Существует распространенное мнение, что шесть лет работы Мартинеса в сборной Бельгии были катастрофой. Это отнюдь не так.

После поражения в товарищеском матче со сборной Испании, ставшем его первой игрой у руля команды в сентябре 2016 года, они выиграли 46 матчей из своих следующих 58, сыграли вничью девять раз и проиграли всего три встречи за период, охватывающий почти пять лет. Они возглавляли рейтинг ФИФА в течение трех с половиной лет, с сентября 2018 года по март 2022 года.

Сборная Бельгии на ЧМ-2018 globallookpress.com

Они, возможно, были самой интересной командой на чемпионате мира 2018 года, выиграв все три матча группового этапа, сделав камбэк со счета 0:2 и обыграв Японию со счетом 3:2 в 1/8 финала, а затем победив Бразилию в эпическом четвертьфинале, прежде чем в ожесточенном полуфинале со счетом 0:1 уступить сборной Франции, будущей победительнице турнира. На Евро-2020 они снова уступили будущим победителям, на этот раз Италии, в захватывающем четвертьфинале, выиграв все игры до этого момента.

Но это поражение от Италии ознаменовало начало резкого снижения результатов. Проиграв всего три из 58 предыдущих матчей, Бельгия потерпела поражение в семи из последних 19 игр Мартинеса. Всякий раз, когда они встречались с одной из топовых команд в этот последний период, они проигрывали: со счетом 1:2 Италии на Евро-2020, со счетом 2:3 Франции и со счетом 1:2 Италии в финальной части Лиги наций 2021, со счетом 1:4 и 0:1 сборной Голландии в групповых матчах Лиги наций ранее в этом году.

Бельгия потеряла способность доминировать над соперниками, как это было, когда они трижды обыгрывали Англию за предыдущие несколько лет. Создав команду, основанную на владении мячом, с высоким прессингом, Мартинес обнаружил, что постепенно движется к более контратакующему стилю — не для того, чтобы использовать сильные стороны своей команды, а чтобы попытаться компенсировать их все более очевидные слабости.

Один источник предполагает, что команда больше не могла играть в стиле высокого прессинга. Де Брёйне мог это сделать, но Азару и Лукаку не хватало физической формы для этого. «Когда двое из вашей атакующей тройки не могут прессинговать, соперник играет через вас», — говорит источник на условиях анонимности.

Несколько источников, близких к раздевалке сборной Бельгии, раскритиковали Мартинеса за излишнюю преданность Азару. Капитан не оказал особого вклада в игру в первых двух матчах, и когда его посадили на скамейку запасных в решающей игре против Хорватии, тренер сказал, что это убережет его от риска получения травмы.

Эден Азар и Роберто Мартинес globallookpress.com

Мало того, что Азар не смог забить ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи на этом чемпионате мира (он забил три гола и сделал два ассиста в России четыре года назад), так еще и его статистика резко просела. За три появления на поле в Катаре продолжительностью 124 минуты Азар сделал всего пять успешных обводок и, по данным Opta, пять результативных действий (3,6 за 90 минут в обеих категориях). В шести матчах на чемпионате мира 2018 года за 517 минут игры он 40 раз пошел в дриблинг (семь за 90 минут) и сделал 35 результативных действий (6,1 за 90 минут). В полуфинале 2018 года против Франции он выполнил более чем в два раза больше попыток дриблинга (11), чем во всех трех играх 2022 года.

Снижение результативности Азара, получившего череду травм с момента перехода в «Реал Мадрид» в 2019 году, хорошо известно. У него был только один гол в его последних 21 матчах за Бельгию и одна результативная передача в его последних 14. Но до вечера четверга, перед матчем с Хорватией, его позиция — не только в качестве основного игрока, но и в незнакомой роли капитана — казалась неизменной.

Один источник предполагает, что со стороны Мартинеса было «трусливо» не посадить Азара на лавку раньше. Другой предполагает, что, хотя бывший игрок «Челси» ранее был «свободным художником, у которого были блестящие моменты, меняющие игру», благодаря чему ему делали определенные скидки на его отсутствие работы без мяча, теперь он не делает ни того, ни другого. Статус Азара вызывает большое уважение, но некоторые из его товарищей по команде считали, что против Марокко вместо него должны были выйти Леандро Троссард или Жереми Доку.

Что касается Лукаку, который стал козлом отпущения после матча с Хорватией, то сочувствия в его адрес было больше. Он пропустил два месяца сезона в миланском «Интере» из-за травмы подколенного сухожилия, и ему грозила опасность пропустить чемпионат мира после рецидива этой травмы в начале ноября. Он, из отчаяния, был отправлен в качестве замены в матче против Марокко, но без особого эффекта, и, похоже, не был готов играть в течение 45 минут против Хорватии, когда его сбитый прицел стал болезненно очевидным при каждом следующем упущенном моменте.

Пока Лукаку испытывал проблемы, Миши Батшуайи начал первые две игры в стартовом составе. Он забил Канаде, но, похоже, не был на той же волне, что и Де Брёйне и Азар.

Карта пасов матча Бельгия — Канада theathletic.com

Эта карта пасов, показывающая, как часто игроки пасовали друг другу в игре Бельгия-Канада, подчеркивает, насколько изолированным был Миши Батшуайи.

В команде удивлялись нежеланию Мартинеса сделать ставку на Лоиса Опенду, который забил два гола в своих первых пяти матчах за Бельгию, но провел на поле всего 13 минут в Катаре.

И, да, нам также нужно поговорить о Кевине.

На момент написания статьи Де Брёйне не говорил публично и не публиковал ни слова в социальных сетях с тех пор, как поделился несколькими фотографиями со своей женой и детьми, когда они провели короткий момент вместе на трибунах после победы над Канадой. «Нет ничего важнее», — написал полузащитник «Манчестер Сити».

В преддверии матча с Марокко The Guardian опубликовала интервью, которое они взяли у де Брёйне перед его отъездом на чемпионат мира. Это была хорошая статья, с мягким фокусом и, по просьбе игрока, ориентированная на семью, но когда его спросили о шансах сборной Бельгии в Катаре, он небрежно и слегка пренебрежительно сказал: «Нет шансов» и предположил, что они упустили свой большой шанс четыре года назад.

«У нас хорошая команда, но она стареет», — сказал он. «Мы потеряли некоторых ключевых игроков. У нас есть несколько хороших новых игроков, но они не на том уровне, на котором были другие игроки в 2018 году».

Всего в нескольких словах Де Брёйне, казалось бы, пренебрежительно отозвался о некоторых своих старших товарищах по команде (например, о Вертонгене, которому 35 лет, и Алдервейрельде и Витселе — обоим по 33 года) и предположил, что «хорошие» молодые игроки (предположительно, такие как Амаду Онана, Юри Тилеманс, Леандро Троссард, Шарль де Кетелере, Доку и Опенда) еще не были достаточно хороши, чтобы преодолеть разрыв до основного состава.

Кевин Де Брейне на ЧМ-2018 globallookpress.com

Многие люди за пределами команды согласились бы с этим, но со стороны старшего игрока это было безответственно. Говорят, что де Брёйне был расстроен тем, как были истолкованы его комментарии, чувствуя, что они были вырваны из контекста — не в исходном интервью, а впоследствии. Это определенно не помогло отношениям внутри и без того неблагополучного коллектива: Вертонген, после игры с Марокко, сделал косвенную и острую отсылку к интервью Де Брёйне, предположив, что плохая игра команды, возможно, была связана с тем, что атака бельгийцев была «слишком стара».

Затем французская газета L’Equipe опубликовала подробности крупной ссоры между Де Брёйне и Вертонгеном, которых пришлось разнимать Лукаку. Несколько источников предположили, что их разногласия были немного менее взрывоопасными, чем изображалось, но, безусловно, это правда, что между двумя игроками произошел очень откровенный обмен мнениями и что Лукаку действительно пришлось вмешаться. Также произошла краткая дискуссия между Вертонгеном и Азаром, хотя говорят, что Эдену удалось успокоить защитника.

Последовало «кризисное собрание» игроков — даже несмотря на то, что Тимоти Кастань возражал против такого описания.

«Думаю, для нас было очень важно провести эту встречу, но это не было "кризисное собрание", как вы могли слышать в некоторых кругах», — сказал крайний защитник «Лестера». «Было важно выговориться и поделиться своими взглядами, но ситуация не вышла из-под контроля».

Куртуа сказал на пресс-конференции, что он был в ярости из-за того, что кто-то из команды слил «ложные сведения» в СМИ — и что если этот крот, причем крот с большим воображением, будет найден, «вероятно, это будет его последний день в команде».

Это была повторяющаяся проблема с Бельгией на протяжении многих лет. Сам Куртуа был публично обвинен Уилмотсом в утечке информации на Евро-2016, обвинение, которое вратарь категорически отверг, угрожая судебным иском. Мартинес предпочел пойти по пути «фейковых новостей», обвинив L’Equipe в попытке подорвать дух его команды, которая провалилась, вместо этого сплотив их — «забили автогол в пользу Бельгии», как он предположил.

Источники говорят о напряженности между некоторыми игроками внутри команды, но другие говорят, что это преувеличение. В прошлом между Куртуа и Де Брёйне были хорошо задокументированные проблемы — и в социальных сетях было много волнений, когда в четверг, перед игрой с Хорватией, появились фотографии Де Брёйне, который не касается вратаря, хотя вся команда собралась в круг перед игрой, — но они, безусловно, общаются друг с другом, как было видно за кулисами на вручении «Золотого мяча» в октябре.

Де Брейне не хочет обниматься с Куртуа globallookpress.com

Происходящее описывается как довольно типичная динамика между группой игроков, которые были вместе в течение многих лет — у некоторых отношения с товарищами по команде теплые, у некоторых прохладные, у некоторых холодные — и может потребоваться сильный лидер внутри коллектива, чтобы разрядить напряженность. Несколько источников предполагают, что Бельгии не хватало такого типа лидерства после ухода Венсана Компани.

Что есть у Бельгии, так это множество сильных духом, опытных игроков и сложная иерархия в раздевалке. Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан, который был одним из самых откровенных людей в команде, однажды сказали, что сборная Бельгии страдает от слишком большого количества «индивидуальностей». И это было до того, как Мартинес исключил его из состава перед чемпионатом мира 2018 года.

«Проблема в том, что если у вас много индивидуальностей и если люди играют сами за себя, это вызывает проблемы», — сказал Наингголан The Times в 2018 году.

«Все хотят быть важными, понимаете? Азар хочет быть важным, Де Брёйне хочет быть важным, Лукаку хочет быть важным, поэтому сложно все это соединить в одну команду — потому что и тот хочет что-то показать, и этот хочет что-то показать (…). Это самое сложное».

Если провальный чемпионат мира для Азара можно было предсказать, основываясь на его недавней траектории, то проблемы де Брёйне были более удивительны. Некоторые из его партнеров по команде считали, что после его откровенного интервью он был так же виновен в неудовлетворительной игре, как и все остальные. Другие разделяли его явное разочарование; если он и показывал склонность к индивидуализму, который держат под контролем в «Сити», пытаясь идти в обводку или пробить, вместо того, чтобы отдавать передачи партнерам по команде, то это было из-за разочарования в отсутствии движения и из-за нехватки качественной поддержки.

Карта завершенных и незавершенных пасов Де Брейне в матче с Канадой theathletic.com

Некоторые из тех, кто находится в команде, предполагают, что Де Брёйне испытывал проблемы со всем, что связано с этим чемпионатом мира: с давлением из-за необходимости показывать лучшую игру, разочарованием в решениях тренера, дисгармонией в раздевалке. Источники использовали такие выражения, как «не имеющие взаимосвязи». Это была совсем другая среда, чем та, к которой он привык в «Сити».

Де Брёйне — не первый известный игрок, находящийся, казалось бы, на пике своих сил, который вернулся с чемпионата мира с чувством сожаления и неудовлетворенности. Он точно не будет последним. Но это не уменьшит муки, которые он испытывает, когда он оглядывается назад на чемпионат мира, который начался плохо и становился чем дальше, тем хуже. Его предтурнирная оценка оказалась верной, но, сказав это открыто, возможно, в надежде развеять излишние ожидания, он оказал на себя еще большее давление.

В своем исключительно оптимистичном тоне Мартинес после поражения от Марокко со счетом 0:2 предположил, что у Бельгии теперь есть возможность начать свое выступление на чемпионате мира в матче против Хорватии.

Бывший тренер «Суонси Сити», «Уиган Атлетик» и «Эвертона» сказал, что его команда играла против Марокко с чувством страха, без «радости», которая, по его мнению, отличала его бельгийскую команду, когда она находится в лучшей форме.

Другие источники делают альтернативное предположение, что вместо того, чтобы бояться, они были слишком самоуверенны в отношении Канады и Марокко. Какой бы ни была реальность, команда согрелась мыслью о том, что им нужно освободиться от бремени и заново открыть для себя удовольствие от своей игры, чтобы справиться с задачей победить Хорватию, а не быть поглощенными страхом неудачи.

Конечно, это сильно отличалось от настроения после жеребьевки чемпионата мира. В тот момент некоторые в бельгийской команде меньше говорили об угрозе со стороны Марокко и больше о разочаровании от того, что группа F была в паре с группой E, что, по их мнению, означало противостояние с Испанией или Германией в 1/8 финала (Как оказалось, из-за того, что Бельгия и Германия досрочно отправились домой, Хорватия сыграла с Японией в следующем раунде).

Бельгия действительно сыграла намного лучше против Хорватии. Одной из иллюстраций их возросшей интенсивности стало то, что в том матче они преодолели 120 км по сравнению со 107 км против Марокко. В отличие от игры против Марокко, они выглядели все лучше и лучше по ходу игры, все опаснее с каждой заменой Мартинеса. Но когда у Лукаку появлялись моменты, он не смог ими воспользоваться. Он был не в форме и не был нацелен на ворота, что казалось неизбежным из-за того, что ему пришлось ехать в команду недолеченным в час нужды.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Мартинес, казалось, все сделал правильно в матче против Хорватии, но это только усилило ощущение, что он слишком долго ждал, чтобы начать искать более быструю и энергичную альтернативу Азару. Специалист произвел сильное впечатление за первые два или три года своей работы тренером, и считался серьезным улучшением после Уилмотса, но некоторые из его игроков потеряли веру после Евро. После того, как Нидерланды разгромили их в Лиге Наций, некоторые игроки говорили между собой о том, как они хотели бы иметь такого тренера, как Ван Гал.

Акции Мартинеса у игроков не слишком выросли и после того, как в январе прошлого года выяснилось, что он открыт для идеи занять место тренера в «Эвертоне», предложив соглашение о совмещении рабочих мест, которое в конечном итоге было отклонено бельгийской футбольной федерацией. Это было одно из нескольких предложений Мартинесу от клубов — «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» проявляли большой интерес, а в какой-то момент был даже интерес со стороны «Барселоны» — и росло ощущение, что после шести лет работы тренером сборной Бельгии он готов к чему-то новому.

При Мартинесе дела в итоге пошли под откос, но это также является результатом упадка таких игроков, как Алдервейрелд, Вертонген и Азар, а также потери Компани, Маруана Феллайни и ряда других. Со средним возрастом состава 27,8 лет, они были только пятой по возрасту командой на чемпионате мира, но они сильно зависели от ядра игроков в возрасте 30+: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Витсель, Де Брёйне, Азар. Несмотря на то, что они хорошо выступали на тренировках и в разминочных матчах, казалось, что молодые игроки брали количеством.

Глядя на Евро-2026, маловероятно, что Алдервейрелд, Вертонген, Витсель и Мертенс надолго останутся в составе, независимо от того, закончат они международную карьеру или нет. Сообщается, что Азар обдумывает свое будущее, но его планы не ясны. Ожидается, что Куртуа и Лукаку продолжат выступление.

В команде есть ощущение, что, даже если «золотое поколение» угасает, у Бельгии достаточно талантливых футболистов в атаке, чтобы двигаться дальше с такими игроками, как Де Кетеларе, Опенда и Доку. Больше беспокоит качество и глубина их вариантов защиты. 22-летний Артур Театре и 24-летний Ваут Фас кажутся логичными кандидатами на роль центрального защитника, но они пока не зарекомендовали себя на высшем уровне, отсюда и решение Мартинеса до самого конца оставаться верным Алдервейрельду и Вертонгену.

Кевин де Брейне globallookpress.com

Что касается Де Брёйне, то он тоже твердо уверен, что продолжит выступать за сборную, рассчитывая на Евро, но сейчас ему 31 год, а на следующем чемпионате мира ему исполнится 35. Такие турниры случаются нечасто, и, если он чувствовал, что лучшие шансы на славу для него и Бельгии были в 2018 году, то чемпионата мира 2026 года должно быть ощущается очень далеким.

В субботу утром Де Брёйне вернулся в Чешир и, дрожа от холода на боковой линии в местной школе, наблюдал, как его сын играет в матче семилеток, наслаждаясь футболом, ни о чем не заботясь.

Катар и невзгоды этого чемпионата мира, должно быть, казались очень далекими, но потребуется гораздо больше времени, чтобы разочарования от турнира утихли.