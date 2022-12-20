Идеальный финал Месси, триумф Скалони и будущее Франции: пять выводов после финала ЧМ-2022

Аргентина, казалось, полностью контролировала ситуацию, когда они вели со счетом 2:0 благодаря голамза чуть более 10 минут до конца матча, но два гола, забитые за 90 секунд, привели к дополнительному времени на стадионе «Лусаил».

Месси вывел Аргентину вперед в дополнительное время, но Мбаппе снова сравнял счет с «точки», и даже в самом конце у обеих команд были шансы. Но победитель определился в серии пенальти, и Аргентина одержала победу и выиграла свой первый чемпионат мира с 1986 года.

Месси прошел весь футбол

Лионель Месси globallookpress.com

Четыре года назад шансы Лионеля Месси на победу в чемпионате мира казались небольшими. На ЧМ-2018 в России Аргентина проиграла Франции со счетом 4:3 и выбыла из турнира в 1/8 финала. Но это была катастрофическая кампания для команды Хорхе Сампаоли.

На тот момент Месси даже не выиграл ни одного трофея с взрослой сборной Аргентины, хотя ранее в своей карьере он завоевал олимпийскую золотую медаль и победу на юношеском чемпионате мира среди игроков до 20 лет.

Приход Лионеля Скалони в качестве тренера изменил все. Прошлогодняя победа на Кубке Америки положила конец долгому ожиданию международного трофея со сборной Аргентины, а беспроигрышная серия из 36 игр перед этим чемпионатом мира позволила «Альбиселесте» стать фаворитом перед турниром.

Поражение от Саудовской Аравии в их первом матче было неудачей, но, похоже, усилило концентрацию команды. С этого момента это был футбол на выбывание, и аргентинец не разочаровал.

Лео вел Аргентину в каждой игре как лидер, хотя часто предполагалось, что он не может этого делать, и теперь у него в руках самый большой трофей в футболе. Это идеальное завершение, достойный финал невероятной карьеры.

Лионель Месси globallookpress.com

На его счету сотни голов и результативных передач, а также многочисленные чемпионские титулы, четыре победы в Лиге чемпионов, семь Золотых мячей, Кубок Америки, а теперь и чемпионат мира среди множества коллективных и индивидуальных титулов.

Больше не осталось ничего. Он официально прошел весь футбол до конца.

Скалони — счастливая «случайность» для Аргентины

Лионель Скалони globallookpress.com

Лионель Скалони был назначен тренером Аргентины на временной основе вместе с Пабло Аймаром после турнира в России в 2018 году, где он работал помощником Хорхе Сампаоли.

Затем его оставили до Кубка Америки 2019 года, в основном потому, что Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) разорилась.

Покойный Диего Марадона назвал его «хорошим парнем», но добавил: «Он не может управлять даже дорожным движением».

Тем не менее, все складывалось довольно удачно, поскольку Аргентина заняла третье место на Кубке в 2019 году и, к сожалению, проиграла Бразилии в полуфинале.

Успех на Кубке Америки последовал в прошлом году, и теперь он привел Аргентину к самому большому трофею из всех.

После многих лет поисков подходящего тренера аргенинцы почти случайно наткнулись на него. Ну и история.

Мбаппе выглядит наследником Месси

Килиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Килиан Мбаппе может считать себя крайне неудачливым человеком. Форвард «ПСЖ» оформил хет-трик в финале чемпионата мира и все же оказался в проигрыше.

23-летнего футболиста пришлось утешать после матча президенту Франции Эммануэлю Макрону, и его разочарование было понятно после того, как он сделал все возможное, чтобы его команда продолжала борьбу в финале.

Но Мбаппе не стоит слишком унывать. Бывший нападающий «Монако» завершил турнир с восемью голами, а также завоевал «Золотую бутсу». Четыре года назад он выиграл трофей, когда ему было 19 лет.

Он может продолжать доминировать в футболе в течение следующего десятилетия, и с учетом того, что его партнер по «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси завершает карьеру в возрасте 35 лет, он выглядит как наследник аргентинца.

Франция будет силой, но ей могут понадобиться перемены

Дидье Дешам globallookpress.com

Тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что поговорит с Федерацией футбола Франции о своем будущем после поражения в финале чемпионата мира в воскресенье от Аргентины по пенальти.

Дешам проделал прекрасную работу за свои 10 лет во главе команды, выведя Les Bleus за это время в четыре финала.

Под руководством бывшего полузащитника сборная Франции выиграла последний чемпионат мира и Лигу наций УЕФА в прошлом году, хотя проиграла в финале Евро-2016 и снова в Катаре-2022.

Франция потеряла множество игроков из-за травм на этом чемпионате мира, в том числе Кристофера Нкунку, Преснеля Кимпембе, Люку Эрнандеса, Карима Бензема, Н'Голо Канте и Поля Погба. Несмотря на это, они все еще были в шаге от победы над трофеем.

Их будущее выглядит многообещающим, с Дешамом во главе или без него, но спустя 10 лет, возможно, пришло время для перемен. Тем более, что некий Зинедин Зидан доступен...

Это был, безусловно, лучший финал чемпионата мира в истории

Сборная Аргентины globallookpress.com

В то время как чемпионаты мира обычно проходят весело, финалы часто могут быть оборонительными и напряженными, поскольку обе команды стремятся не проиграть. Этот матч был совсем не таким.

Конечно, в течение почти 80 минут это было крайне одностороннее состязание. Но с того момента, как Франция ожила, забив два гола за 90 секунд, этот матч превратился в эпическую встречу.

Последние 10 минут плюс дополнительное время и пенальти создали невероятную драму, поскольку Аргентина и Франция шли буквально ноздря в ноздрю в своей борьбе за трофей.

Аргентина повела 2:0. Ни с того ни с сего Франция забила дважды, сделав счет 2:2. Затем «Альбиселеста» снова вышли вперед в дополнительное время, только для того, чтобы пропустить снова. И у обеих команд были шансы на победу до серии пенальти.

Это было невероятное зрелище, и вряд ли мы станем свидетелями еще одного такого финала чемпионата мира в течение нашей жизни.