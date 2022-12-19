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    Дневник ЧМ-2022. Триумф Месси, камбэк имени Мбаппе и катарские горки финала

    О главных событиях двадцать третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре

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    Лионель МессиДневник ЧМ-2022. Триумф Месси, камбэк имени Мбаппе и катарские горки финала Лионель Месси и Хулиан АльваресАргентина — Франция 3:3 (4:2 по пенальти). Онлайн Рицу ДоанПокупай меня скорей! 13 звезд ЧМ-2022, которые взорвут трансферный рынок
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    Лионель Месси
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    Лионель Месси
    В воскресенье, 18 декабря, на чемпионате мира по футболу, завершившемся в Катаре, состоялся финальный матч, в котором сборная Аргентины только в серии пенальти смогла одолеть команду Франции (3:3, 4:2), выиграв трофей. LiveSport.Ru подводит итоги заключительного игрового дня.

    Событие дня

    Главным событием дня стало то, что на турнире в Катаре определился новый чемпион мира по футболу. Сборная Франции не сумела повторить подвиг Италии и Бразилии и защитить свой титул, выиграв второй мундиаль подряд.

    Зато мечты аргентинцы сбылись — спустя 36 лет «албиселесте» заполучили третью звезду на эмблему, выиграв ЧМ (до этого были чемпионства в 1978-м и 1986-м). Для Аргентины этот финал был шестым в истории, для Франции — четвертым.

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    • И самое главное — это был наиболее увлекательный и зрелищный финал за последние десятилетия. Матч напоминал поездку на американских горках, или поединок двух равных по силе боксеров, обменивающихся впечатляющими ударами.

    Впрочем, по первому тайму так сказать было нельзя — французы откровенно провалили его, не сумев создать опасных моментов, а потерявшийся на поле Килиан Мбаппе коснулся мяча всего 11 раз.

    Зато аргентинцы владели инициативой, здорово контролируя мяч, и еще до перерыва организовали два гола. Месси на 23-й минуте уверенно реализовал пенальти, который заработал Ди Мария, а на 36-й минуте Анхель отличился уже сам. К тому времени казалось, что игра сделана и победитель определен.

    Франция — Аргентина

    Но с этим был не согласен Дидье Дешам, который начал исправлять положение, сделав двойную замену еще в первом тайме — на 41-й минуте поле покинули захромавший Оливье Жиру и не попавший в игру Усман Дембеле, который привез одиннадцатиметровый.

    Атаку усиливать вышли Рандаль Коло Муани и Маркус Тюрам — обе замены в итоге сработали. После перерыва игра изменилась: хотя аргентинцы всячески демонстрировали, что не собираются прижиматься к воротам, игра Франции стала куда острее, а Килиан Мбаппе заметнее.

    Но все с ног на голову перевернули 94 секунд в концовке основного времени матча: сначала Коло Муани на 80-й минуте заставил сфолить на себе Отаменди, заработав пенальти, который реализовал Мбаппе, а спустя минуту Килиан забил уже с игры, перед этим обыгравшись в стеночку с Тюрамом.

    Франция — Аргентина

    После такого поворота аргентинцы не расклеились, игра перешла в экстра-таймы, где вместо того, чтобы дожидаться серии одиннадцатиметровых, обе команды лишь больше распалялись, обмениваясь острыми выпадами — в ходе одного из них, на 108-й минуте, Лионель Месси удачно сыграл на добивании, вновь выведя «альбиселесте» вперед.

    Французам на помощь пришел еще один пенальти на последних минутах — Монтьель заблокировал удар Мбаппе, но мяч угодил в выставленную руку. Сам Килиан и оформил хет-трик, повторив достижение нападающего сборной Англии Джеффри Херст, который забил три мяча в финале ЧМ-1996 с Германией.

    «Мои поздравления Мбаппе, как бы ни закончился матч, − написал английский сэр после третьего гола Мбаппе. − У меня была отличная серия!».

    Франция — Аргентина

    Дело наконец дошло до серии одиннадцатиметровых, где у аргентинцев было серьезное преимущество в виде «фактора Мартинеса». Голкипер не подкачал — отразил удар Кингсли Комана и так вывел из равновесия Орельена Тчуамени, что тот ударил мимо створа.

    Спустя 20 лет команда из Южной Америки наконец снова стала чемпионом мира. До этого представители континента побеждали на ЧМ-2002, где в финале сборная Бразилии одолела Германию.

    Герой дня

    Не будем оригинальны и отдадим звание героя дня лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси, который наконец-то добавил к астрономическому количеству своих титулов и трофеев еще и звание чемпиона мира — теперь можно на пенсию с чистой совестью.

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    • «А как же Мбаппе? Он ведь оформил хет-трик», — скажет кто-то. Да, оформил, и уверенно реализовал удар в серии пенальти. Но мы не забыли, как он совершенно растворился на поле в первом тайме, и хотя он вынырнул тогда, когда был нужен больше всего, этого было уже недостаточно.

    Лионель Месси же вкалывал с первой и последней минуты матча, реализовав пенальти, заработанный Ди Марией, и принимая участие в атаке, в ходе которой Анхель отличился сам. Месси, боролся и страдал вместе со своей командой во втором тайме, получал в ухо от Тео Эрнандеса и не гнушался тактики мелкого фола.

    Месси и Мбаппе

    На последних компенсированных минутах к основному времени матча он мог решить все, забив «золотой гол», но Льорис отразил его красивый удар под перекладину. Месси все равно забил, уже в экстра-таймах, коряво заковыряв мяч на добивании после того, как Уго отразил выстрел Лаутаро Мартинеса.

    Ну и не забудем экстра-пижонское исполнение пенальти в послематчевой серии, за которое, если бы аргентинец оплошал, его еще долгие годы поминали незлым тихим словом.

    Но все срослось и Лионель наконец догнал (а кто-то скажет, что и превзошел) своего легендарного земляка Диего Марадону, завоевав 3-й трофей со сборной Аргентины.

    Лионель Месси

    В составе «альбиселесте» Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки и Финалиссиму (футбольный матч, состоявшийся 1 июня 2022 года, в котором встретились победитель Евро-2020 и победитель Кубка Америки 2021).

    На ЧМ-2022 Месси забил 7 голов (больше лишь у Килиана Мбаппе) и отдал 3 голевых паса, поделив лидерство по ассистам с Иваном Перишичем, Бруну Фернандешем, Гарри Кейном и Антуаном Гризманном.

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    Неудачник дня

    Главный неудачник дня — нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркус Тюрам. Но вовсе не потому, что проиграл в финале чемпионата мира, а потому что пытался выиграть его любой ценой, но погорел.

    На 87-й минуте матча, при счете 2:2, Жюль Кунде со стандарта покатил мяч на Мбаппе, а Килиан со стандарта выполнил заброс к левому углу аргентинской штрафной площади, где завязалась активная борьба за мяч.

    Маркус Тюрам

    Тюрам на левом углу штрафной площади пошёл искать фол и Тео Фернандес едва не сбил Маркуса, но «едва не считается». Зато сам форвард сборной Франции, который очень хотел упасть, ткнулся в ногу соперника и картинно свалился, в надежде на пенальти.

    Вот только польского арбитра Шимона Марциняка так просто не проведешь — Маркус в итоге заработал не пенальти, а жёлтую карточку за симуляцию. С трибун за этим неодобрительно наблюдал его легендарный отец Лилиан Тюрам.

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    • Гол дня

    Кто же забил лучший гол дня, как не человек, забивший половину голов в матче — Килиан Мбаппе.

    На 81-й минуте Кингсли Коман выиграл борьбу за мяч в центре поля у Месси и отправил мяч с правого фланга уже в центр на половину поля сборной Аргентины.

    Адриен Рабьо выполнил мягкий заброс на левую половину поля, где Килиан Мбаппе быстро отыгрался с Тюрамом, а затем Килиан с левого угла штрафной площади слету мощно пробил в дальний угол ворот — Мартинес ничего не смог поделать.

    Килиан Мбаппе

    Это был второй гол форварда ПСЖ в этом матче, но два других он забил с пенальти. Всего же на турнире он настрелял 8 мячей, заняв чистое первое место в списке лучших бомбардиров и получив утешительный приз в виде «Золотой бутсы».

    Благодаря трем голам в финале Килиан в общей гонке бомбардиров на чемпионатах мира обогнал Томаса Мюллера (10 голов), Шандора Кочиша и Юргена Клинсманна (по 11) и делит 6-7 место с Пеле (12 голов).

    Килиан Мбаппе

    Впереди Месси (13), который вряд ли уже пополнит свой голевой счет, а больше действующих игроков впереди нет — там Жюст Фонтен (13 голов), Герд Мюллер (14), Роналдо (15) и Мирослав Клозе (16).

    На ЧМ-2026 в этой таблице может появиться новый лидер.

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    • Сэйв дня

    Матч с Францией стал бенефисом Уго Льориса, который совершил семь сэйвов, но мы выделим все же Эмилиано Мартинеса, который совершил лишь три спасения, но все они были ключевыми и сделали его команду чемпионами мира. Выбирайте любое.

    На второй добавленной к основному времени матча минуте, при счете 2:2, Рабьо выполнил передачу в центр штрафной аргентинцев на Камавинга, откуда Эдуард пробил в касание — Мартинес отразил мяч перед собой, но на добивание никто из французов не успел. Справедливости ради через пару минут такой важный сейв совершил и Уго Льорис.

    Эмилиано Мартинес

    На третьей добавленной ко второму экстра-тайму минуте, при счете 3:3, прошёл заброс в штрафную Аргентины, Коло-Муани без сопротивления пробил под правый угол ворот, но Мартинес успел сократить дистанцию и спасти свою команду, отразив мяч ногой.

    И наконец, в серии пенальти, вратарь сумел отразить второй удар французов. Кингсли Коман с точки пробил в левый угол ворот, Мартинес вновь угадал направление удара и на этот раз Эмилиано потащил мяч.

    Наконец, нельзя не отметить, что благодаря своим фирменным и иногда несколько подлым приемам, вратарь сумел «залезть под кожу» Орельену Тчуамени, перед ударом которого Мартинес специально выбросил мяч на угол штрафной. Француз с нарочитым спокойствием сходил и забрал его, а потом… не попал в створ, приговорив сборную Франции.

    Эмилиано Мартинес

    За свои заслуги на ЧМ-2022, где он также отразил два пенальти в послематчевой серии 1/4 финала со сборной Нидерландов, Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю — «Золотую перчатку», и сразу нашел ей применение.

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    Лионель Месси

    В 2014 году трофей в последний момент выскользнул из рук Месси, а врученная ему награда лучшему игроку турнира казалась издевательской шуткой. Как все изменилось сейчас.

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