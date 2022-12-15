Несовершенные финалисты. Хватит ли Франции сил одолеть Аргентину и войти в историю?

Игра команды? Впечатляет куда меньше, по правде говоря. Тренер сборной Франциипризнал, что его команда «не была идеальной» в выигранном матче с Марокко в полуфинале в среду, а также, что она «не была идеальной», когда обыграла Англию в четвертьфинале.

В ходе этих двух матчей они редко выглядели как действующие чемпионы мира, но, в конечном счете, для команды, пострадавшей от болезней и трав, имел значение только результат.

Победа Франции над Марокко со счетом 2:0 означает, что этот самый странный из чемпионатов мира закончится показательным финалом, о котором организаторы турнира мечтали заранее. «Аргентина против Франции» означает Лионеля Месси против Килиана Мбаппе, что означает величайшего игрока своего поколения против его прямого наследника, и оба они играют в катарском «Пари Сен-Жермен».

Если «финал мечты» какое-то время был под вопросом в Аль-Хоре в среду вечером, то это потому, что сборная Марокко, «темная лошадка» этого чемпионата мира, заставила Францию попотеть.

Целыми отрезками матча сборная Марокко, со снова блистающим в полузащите Софьяном Амрабатом, давила на команду Дешама сильнее, чем Англия в субботу. Пропустив первый гол Тео Эрнандесу в течение пяти минут, команда Марокко перешла в наступление, рискуя, бросая все силы вперед и угрожая сравнять счет, пока Рандал Коло Муани не вышел со скамейки запасных и не забил второй гол Франции на 78-й минуте.

Рандал Коло Муани globallookpress.com

Благодаря этому Дешам и его игроки наконец-то смогли сосредоточиться на воскресном финале. «Мы могли бы сыграть лучше», — сказал тренер. «Но мы в финале, и оба финалиста будут играть с командой лучше, чем тем, с которыми они играли до сих пор на турнире. Может быть, команда, которая сделает меньше ошибок, выиграет игру».

Вспоминая последний финал чемпионата мира во Франции четыре года назад, та победа со счетом 4: 2 над Хорватией в Москве была странной игрой, усеянной ошибками на обоих концах поля. То же самое произошло и с полуфиналом в среду, когда обе команды играли в бешеном темпе и оставляли большие прорехи, которыми мог использовать соперник.

Если сборной Марокко пришлось расплачиваться за то, что Мбаппе дали слишком много пространства для подготовки в моменте со вторым голом, то же самое можно было бы сказать и об обороне Франции; они не могут позволить себе давать Месси столько же времени, пространства и безнаказанности, сколько они позволяли получить Аззедину Унаи, Хакиму Зиешу и Юссефу Эн-Несири.

У Франции были смягчающие обстоятельства. Хорошо известно, что, из-за травм, они стартовали на этом турнире без Преснеля Кимпембе, Н’Голо Канте, Поля Погба, Кристофера Нкунку и Карима Бензема. С тех пор они потеряли Лукаса Эрнандеса из-за разрыва передней крестообразной связки, а в день полуфинала Дайота Упамекано и Адриана Рабьо из-за чего-то, что Дешам назвал «болезнью, гуляющей по Дохе». «Мы все стараемся быть осторожными, чтобы не допустить распространения», — сказал тренер, добавив, что он ожидает, что оба игрока будут в хорошей форме к воскресенью.

Состав сборной Франции сильно изменился по сравнению с составом на ЧМ в России четыре года назад, но к тому времени, когда состав команды огласили перед полуфиналом, он был едва узнаваем. Только пятеро из стартового состава против Марокко (Уго Льорис, Рафаэль Варан, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Мбаппе) стартовали в финале 2018 года. Жюль Кунде (24 года), Ибраима Конате (23 года), Тео Эрнандес (25 лет), Юссуф Фофана (23 года) и Орельен Тчуамени (22 года) представляют «молодую кровь», как и Маркус Тюрам (25 лет) и Рэндал Коло Муани (24 года), которые вышел со скамейки запасных, чтобы сломить сопротивление марокканцев.

Тчуамени стартовал во всех шести матчах сборной Франции в Катаре. Кунде и Конате, хорошо проявившие себя в импровизированной защите от Марокко, теперь имеют четыре и три выхода в старте соответственно. Гризманн все лучше и лучше выглядит на позиции полузащитника. Мбаппе, хотя и не был в лучшей форме против Марокко, все же создавал очень качественные моменты.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Причина для беспокойства была в том, что Мбаппе был слишком сосредоточен на продвижении вперед и не оказал Тео Эрнандесу достаточной поддержки в защите. Ашраф Хакими хорошо взаимодействовал с Зиешем, и в конце концов Дешам решил, что вмешательство необходимо, заменив Жиру на Тюрама, который вышел на левом фланге с наказом следить за Хакими, когда он идет вперед, и, по возможности, оттеснять его назад. Это сработало хорошо, как и решение заменить Усмана Дембеле на Коло Муани, который забил в течение 44 секунд после выхода на поле.

Если учесть, сколько игроков уже отсутствует, глубина состава и сила запасных особенно похвальны. Но насколько хороша эта сборная Франции? Достаточно хорош, чтобы обыграть Австралию 4:1, Данию 2:1, Польшу 3:1, Англию 2:1 и Марокко 2:0, но их впечатляющий прогресс в плей-офф в России четыре года назад не имел себе равных. Возможно, Мбаппе и его товарищи по команде приберегают себя для Аргентины, которую они незабываемо обыграли в Казани со счетом 4:3 в 2018 году.

Насколько хорошо нужно играть, чтобы выиграть чемпионат мира? Принято считать, что нужно достичь пика своей формы, но международный футбол не всегда такой. Иногда требуется, чтобы команда с лучшими игроками просто сохраняла самообладание, работала вместе и не делала глупостей. Разумный состав с талантливыми игроками и правильным настроем всегда будет иметь шанс. При Дешаме Франция, безусловно, разумна.

Франция вышла в финал этого года, лишь ненадолго вдавив педаль в пол в матче против Австралии. Против Англии и Марокко им немного повезло, но у них было достаточно качества в игре, ноу-хау и безжалостности в завершении моментов, чтобы отправить соперника с ярмарки без той же победной традиции.

Ожидается, что им придется улучшить свою игру, чтобы победить Аргентину в финале, но Дешам с радостью согласится на любое выступление команды, лишь бы она одержала победу — особенно в обстоятельствах этого турнира, когда им пришлось опираться на свои более глубокие резервы.

Тренер сборной Марокко Валид Реграги, родившийся и выросший в пригороде к югу от Парижа, заявил на послематчевой пресс-конференции, что «можно сказать, что Франция является лучшей футбольной страной в мире за последние 20 лет. У них лучшие игроки и лучшие тренеры, и это лучшая команда в мире».

Валид Реграги globallookpress.com

Испания, Германия или Италия могли бы что-то сказать о последних двух десятилетиях, если мы говорим исключительно о международном футболе, но сборная Франции стала первой командой, вышедшей во второй подряд финал мужского чемпионата мира после Бразилии в 1994, 1998 и 2002 годах.

Французы надеются стать лишь третьей командой (после Италии в 1934 и 1938 годах и Бразилии в 1958 и 1962 годах), выигравшей подряд два титула чемпионов мира. Все это — плюс второе место в финале чемпионата Европы в 2016 году и победа в Лиге наций в 2021 году — казалось бы невообразимым в 1990 и 1994 годах, когда когда они не могли квалифицироваться на чемпионат мира.

Что касается Дешама, который в те мрачные дни был игроком сборной Франции, он привел Les Bleus к славе на чемпионате мира в качестве капитана в 1998 году и в качестве тренера в 2018 году. Третья золотая медаль ему бы очень подошла, но когда его спросили об этом во вторник вечером он почти ничего не сказал, кроме заявления, что «команда важнее меня».

Он все чаще понимает, что имеет в виду этот состав, а не команду, которую он изначально представлял, когда Франция квалифицировалась на этот чемпионат мира. Кажется, не проходит и дня, чтобы Франция не столкнулась с очередной проблемой, но глубины их состава и истощенных запасов сил им хватило, чтобы выполнить свою работу. Если они хотят победить Месси и Аргентину, возможно, им придется копнуть глубже.