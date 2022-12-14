Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими: особенный броманс

Партнеры по «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими встретятся лицом к лицу на стадионе «Аль-Байт» в среду, 14 декабря, и на кону будет место в финале чемпионата мира-2022. Автор The Athletic Дермот Корриган рассказывает о крепкой дружбе, которая связывает форварда сборной Франции и правого защитника команды Марокко.

Когда на прошлой неделе убыл выходной на чемпионате мира, было одно очевидное место, куда можно было бы пойти.

Отель Chedi Katara Hotel & Resort находится примерно в 20 минутах езды от Al Mesilla, центрального отеля в Дохе, где остановилась сборная Франции, и он настолько роскошен, насколько и следовало ожидать от пятизвездочного отеля, занимающего выгодное положение на берегу залива.

Мбаппе, однако, не искал отдыха и развлечений в своей короткой поездке на север. Он был в гостях у Ашрафа Хакими, защитника сборной Марокко, который стал одной из звезд этого чемпионата мира и является для французского нападающего одним из самых близких друзей в футболе.

Пара попозировала у входа в отель, а Мбаппе разместил в соцсетях фотографию вместе с, среди прочего, эмодзи в виде марокканского флага. Пара провела день с другими общими друзьями, включая французско-марокканского актера и комика Жамеля Деббуза.

Мбаппе и Хакими в Катаре twitter

Для Мбаппе это был краткий момент передышки от напряженности этого особенно сконцентрированного чемпионата мира, и неудивительно, что он решил насладиться им вместе с Хакими.

Ленты Мбаппе в социальных сетях пестрят его фотографиями с великими и популярными — от коллег по «Пари Сен-Жермен» Неймара и Лионеля Месси до бывшего игрока сборной Франции Тьерри Анри и играющего Человека-паука актера Тома Холланда — но никто не появляется в его лентах так часто, как Хакими.

Родившиеся с разницей в шесть недель друг от друга в 1998 году, пара сформировала тесную связь за 18 месяцев, проведенных вместе в ПСЖ, но их дружба имеет значение далеко за пределами их собственного мира.

Она стала фактором, когда прошлым летом Мбаппе решал, подписать ли новый контракт или уйти в «Реал», один из бывших клубов Хакими, а также была выгодна их конечным работодателям, правительству Катара, которому принадлежат чемпионы Франции и которое также управляет этим чемпионатом мира.

Теперь эти два союзника столкнулись друг с другом, поскольку сборная Марокко — первая африканская команда, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира — в среду встретится с действующим чемпионом Францией за место в воскресном финале.

Это событие станет проверкой их отношений, но мало кто ожидает, что события на стадионе «Аль-Байт» оставят неизгладимые раны: Мбаппе и Хакими кажутся слишком близкими для этого.

У этих двух молодых футболистов, которые теперь столкнулись друг с другом на самой грандиозной сцене, нет недостатка в общих точках соприкосновения.

Оба выросли на окраине огромной европейской столицы — Хакими в Хетафе, недалеко от Мадрида, а Мбаппе в Бонди, недалеко от Парижа. У них были общие родительские связи с Африкой: родители Хакими, Хасан и Саида, переехали из Марокко до его рождения, в то время как отец Мбаппе Вильфрид родом из Камеруна, а его мать Файза Ламари имеет алжирское происхождение.

Хакими и Мбаппе globallookpress.com

Каждый из них также добился поразительного успеха в юношеском возрасте, поскольку они придерживались тщательно намеченного карьерного пути. В 2018 году Мбаппе, который уже перешел из «Монако» в ПСЖ, первоначально на правах аренды, выиграл чемпионат мира с Францией.

Тем временем Хакими завоевал медали победителя Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом», клубом, за который он играл на протяжении всей своей юности, прежде чем его отдали в аренду дортмундской «Боруссии», а затем продали миланскому «Интеру» в 2020 году.

Поэтому, когда Хакими присоединился к Мбаппе в ПСЖ в июле прошлого года, перейдя из «Интера» за 60 млн евро, парижанин быстро распознал родственную душу. Он сразу же приложил усилия, чтобы помочь Хакими освоиться, наслаждаясь возможностью попрактиковать свой превосходный испанский, который он выучил в подростковом возрасте, и вскоре их товарищи по команде стали считать их неразлучными. Клуб даже дал новичку шкафчик в раздевалке рядом с его новым другом.

У пары был общий интерес к музыке и моде, а жена Хакими Хиба Абук, тунисско-испанская актриса, была связана с миром СМИ, который очень интересует Мбаппе.

«Все это было спонтанно, — рассказывал Хакими Telefoot в апреле 2022 года. — С того дня, как я приехал и встретил кого-то вроде него, того же возраста, что и я, такой же индивидуальности, того же характера. Мы двое детей. Все это происходит естественным образом».

Хакими, возможно, нашел союзника в лице Мбаппе и дважды забил в своем дебютном матче против «Меца» в Лиге 1, но в остальном его ранняя карьера в ПСЖ была неровной.

Хотя он играл в «Интере» в качестве атакующего защитника, тогдашний тренер ПСЖ Маурисио Почеттино попросил его взять на себя больше оборонительных функций в четверке защитников. В октябре он был удален с поля в матче с «Марселем» (0:0) за фол последней надежды, будучи последним защитником, останавливающим контратаку.

Почеттино чувствовал, что Хакими должен больше работать над оборонительной стороной своей игры, как и некоторые его товарищи по команде. Некоторые сотрудники клуба и старшие партнеры по команде также считали, что его реакция на советы или критику выдает некоторую незрелость.

Мбаппе и Хакими globallookpress.com

Были стычки и с другими игроками. Отношения с Анхелем Ди Марией — человеком, который играл сразу перед ним на правом фланге — были непростыми, также было столкновение на тренировочной площадке с полузащитником Леандро Паредесом, спор, в котором Мбаппе поддержал своего друга. Два аргентинца входили в южноамериканское сообщество в ПСЖ, в которое теперь также входили Месси и Неймар, которые сами крепко сдружились во время совместной игры в «Барселоне».

Мбаппе так и не стал частью этой испаноязычной группы. Несмотря на то, что он свободно говорил на этом языке, он был значительно моложе тех игроков, и казалось, что существует разрыв между поколениями, который трудно преодолеть.

Хакими был гораздо больше на его волне и стал ключевой частью его внутреннего круга общения вместе с близким другом и парикмахером Брайсом Чагой и Деббузом, который является фанатом ПСЖ. Мбаппе даже стал его неофициальной группой поддержки во время Кубка африканских наций в январе, написав восторженный твит, когда Хакими забил штрафной с 27 метров, обыграв Малави и выведя Марокко в четвертьфинал.

«Ашраф Хакими — лучший правый защитник в мире!» twitter

Явный талант и способности Хакими означали, что он неизбежно преодолел тактические проблемы, чтобы стать важным игроком для Почеттино.

Он закончил сезон с шестью голевыми передачами, четыре из которых закончились мячами, забитыми Мбаппе. Его друг также вернул услугу, позволив ему забить гол в матче лиги против «Страсбурга» в апреле.

Это сотрудничество позволило организовать совместное празднование голов, которое отражало их общие интересы в музыке и компьютерных играх и делало их близкие отношения очевидными для фанатов.

Мбаппе и Хакими было что доказывать, когда ПСЖ посетил «Сантьяго Бернабеу» для ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» в феврале.

Мбаппе подчеркнул свой статус выдающегося игрока французской команды в первом матче, забив великолепный гол в концовке, который принес ПСЖ домашнюю победу со счетом 1:0 и преимущество в противостоянии, и болельщики на «Бернабеу» приветствовали его во время ответного матча, пытаясь сыграть свою роль в его ожидаемом летнем трансфере.

Хакими также приветствовали как бывшего игрока, и хотя на стадионе было тихо, когда Мбаппе сделал счет 2:0 по сумме двух матчей, последовавшей затем капитуляции ПСЖ перед очередным «камбэком» «Реала» было достаточно, чтобы в очередной раз разрушить лигочемпионские амбиции нападающего.

Все это, казалось, повышало шансы Мбаппе на переход в «Мадрид», когда через несколько месяцев истек его контракт с ПСЖ, но окончательного решения принято не было. И тут вмешался Хакими. Марокканец был союзником и доверенным лицом Мбаппе, когда он и его окружение обдумывали, что делать, и часто становился объектом расспросов репортеров о будущем своего друга.

«Мбаппе — один из лучших игроков в мире и мой друг», — сказал Хакими в апреле. «Я хочу, чтобы он остался здесь (в ПСЖ), он это знает. Он решит, что, по его мнению, лучше всего подходит для его карьеры. И я поддержу его».

Хакими и Мбаппе globallookpress.com

Тогда это казалось особенно важным, когда Мбаппе и Хакими вернулись в Мадрид в мае. Они пообедали в фешенебельном ресторане Lena, которым управляет знаменитый шеф-повар Дани Гарсия, всего в нескольких километрах от Бернабеу, на длинном, покрытым зеленью, городском бульваре Кастеллана.

Этот визит был совершен с уже согласованной в принципе сделкой о присоединении к «Реалу», но ПСЖ все еще пытался убедить Мбаппе остаться. Катарские владельцы клуба предлагали все больше и больше денег и влияния на принятие решений, включая, как сообщается, власть над тем, какие игроки, тренеры и директора придут и уйдут летом.

Когда Мбаппе, наконец, решил подписать новый контракт с ПСЖ, Хакими был первым партнером по команде, которому он рассказал об этом — за несколько дней до того, как остальная часть команды узнала об этом, и за полчаса до того, как эта новость была обнародована ПСЖ. Даже Почеттино узнал об этом решении после того, как об этом рассказал лучшему другу Мбаппе.

Хакими пошутил об этой ситуации в испанском телешоу La Resistencia 27 мая, вспомнив печально известный твит Херарда Пике «se queda» («он остается») о Неймаре перед тем, как бразилец перешел из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года. «Надо было сделать селфи, как Пике», — улыбнулся Хакими.

В то время как Хакими изо всех сил пытался показать свою лучшую форму в ПСЖ, также существовала вероятность того, что он может уйти летом, особенно если Мбаппе уйдет. Вместо этого они оба остались и увидели, что их позиции в клубе укрепились, по крайней мере, на начальном этапе. Почеттино ушел, как и спортивный директор Леонардо, а южноамериканская клика распалась, когда Паредес и Ди Мария перешли в «Ювентус».

И действительно, через несколько дней после того, как в мае был подтвержден новый контракт Мбаппе, двое друзей были вместе на Каннском кинофестивале, где Хакими и его жена позировали камерам на красной дорожке. Они также были VIP-гостями на фестивале комедии Marrakech du Rire, основанном Деббузом в июне.

И Хакими, и Мбаппе осознают свой статус как социальных, так и спортивных икон. Абук сказала Vogue Arabia в октябре, когда она и ее муж были звездами обложки, что «мы представляем что-то важное в арабском мире», и это понимание было очевидно в выступлениях Хакими во время этого чемпионата мира в Катаре, где сборная Марокко собрала массовую поддержку в арабском мире и Африку.

Фотография Хакими, ищущего свою мать, одетую в традиционный платок, чтобы поцеловать ее после игры сборной Марокко во время этого чемпионата мира, стала одним из вирусных изображений этого турнира, и ее культурное значение, особенно в исламском мире, остро ощущается.

Хакими с семьей globallookpress.com

Мбаппе также не испытывает проблем, высказываясь о социальных проблемах. Его фонд помогает детям из малообеспеченных семей в Париже, а его продюсерская компания работает над проектом, посвященным жизни сирийского беженца. Он также громко заявлял о проблеме расизма в футболе, даже публично критикуя президента французской федерации футбола за то, что тот недостаточно серьезно отнесся к этому вопросу. Хакими также рассказал о расизме, когда рос в Мадриде.

Катарский ПСЖ также использовал дружеские отношения пары игроков, когда общался с фанатами на Ближнем Востоке. Клуб отметил праздник Ид Мубарак в мае, создав и распространив видео, в котором Хакими знакомит Мбаппе с различными блюдами из арабских стран. Хакими относился к этому очень серьезно, демонстрируя свое знание различных культур региона. Мбаппе выглядел более непринужденно перед камерами, когда вгрызался в сладкую выпечку.

Одно из сообщений в видео состоит в том, что Мбаппе, хотя и младше на шесть недель, является «старшим братом» в этой паре. Другие люди, работавшие с ними, также говорят, что француз более зрел, хотя он холост, а Хакими женат и имеет двоих детей.

Еще один момент, дающий понимание их отношений появился в сентябре, когда в рамках рекламной акции Amazon Prime появилось видео, на котором Мбаппе увещевает своего друга за то, что он не отдал ему мяч во время игры в прошлом сезоне. Когда крайний защитник извинился, он ответил: «Мало извиняться, просто отдай мне мяч».

Это был Мбаппе в его роли лидера команды ПСЖ и законодателя стандартов, который не дает спуску даже своему лучшему другу.

«(Ашраф) должен поддерживать эти стандарты», — сказал Мбаппе примерно в то же время. «Я знаю его близко, и в этом году он вернулся с другим настроем, будучи более требовательным каждый день. В прошлом сезоне у него были более сложные моменты, он адаптировался».

На их дружбе это никак не сказалось.

8 ноября они снова были вместе в Испании, будучи приглашенными товарищем по команде ПСЖ Серхио Рамосом на его конезавод недалеко от Севильи. Давнему защитнику «Реала» и сборной Испании 36 лет, но он смог общаться с двумя своими младшими товарищами по команде, разделяя их интерес к культуре знаменитостей и пониманию силы социальных сетей. Четырьмя днями ранее Мбаппе отметил день рождения Хакими еще одним постом в соцсетях.

Это произошло в то время, как клубное будущее Мбаппе снова оказалось под вопросом, поскольку его отношения с товарищами по команде, включая Неймара, не разрешились к его удовлетворению, даже после того, как он посвятил свое будущее ПСЖ в конце прошлого сезона. Но он снова мог рассчитывать на поддержку своего лучшего друга.

Самый важный момент в карьере Хакими наступил через 24 часа после визита Мбаппе в отель сборной Марокко. Его пенальти «паненкой», приведший к вылету в 1/8 финала ЧМ-2022 сборной Испании, команды из страны, где он родился, стал еще более запоминающимся после празднования «танцем пингвина», что также связано с его другом.

«Pinguino» («пингвин» на итальянском и испанском — прим. ред.) — это прозвище, которое Хакими и Рамос используют для своего товарища по команде в Париже, и первый подписал мяч именно этим словом, когда Мбаппе сделал хет-трик в победном матче Лиги 1 над «Лиллем» со счетом 7:1 в августе.

Среди политического очага, которым является раздевалка на «Парк де Пренс», в этой шутке мог быть найден и тайный смысл. В сообщениях СМИ во Франции утверждалось, что «Пингвин» Мбаппе должен напоминать не милое животное, а суперзлодея из комиксов, одного из противников Бэтмена, большим поклонником которого является Неймар. Это произошло сразу после публичных разногласий между парой игроков по поводу выполнения пенальти за ПСЖ.

Каким бы ни был смысл празднования Хакими, Мбаппе наслаждался моментом и, конечно же, потянулся за своим телефоном.

Пингвин Мбаппе пингвину Хакими twitter

Когда Мбаппе сыграл свою роль в матче, в котором в прошлую субботу Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал, Хакими, ожидаемо, тоже наблюдал за этим.

«Скоро увидимся, друг мой». twitter

Казалось неизбежным, что два игрока — Мбаппе, левый нападающий сборной Франции, и Хакими, правый защитник сборной Марокко — столкнутся друг с другом прямо на поле.

Когда в январе прошлого года ПСЖ был в Дохе на тренировочном сборе во время зимнего перерыва в Лиге 1, двух игроков засняли вместе на стадионе Education City, который почти год спустя станет местом проведения победного для Марокко матча с Испанией.

Во время видео Мбаппе предсказывает, что Франция выиграет этот чемпионат мира, обыграв по пути Марокко. «Это немного разобьет мне сердце, но это футбол», — говорит он, улыбаясь своему другу. «Так уж суждено — я должен прикончить его».

Это явно шутка, но теперь у Мбаппе есть шанс проверить этот сценарий.

Однако, что бы ни случилось в полуфинале ЧМ-2022, не ждите, что эта дружба, зародившаяся в пылу публикаций СМИ и расцветшая на глазах миллионов подписчиков в социальных сетях, будет разрушена результатом этого матча.