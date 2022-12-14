Что будет дальше. Один большой вопрос для главных неудачников ЧМ-2022

И подобное происходит каждые четыре года. Только одна страна может завершить чемпионат мира с кубком. Возможно, будут еще несколько команд, которые останутся довольны своим выступлением даже без трофея. Но большинство сборных отправятся домой, чувствуя себя неудачниками.

После субботнего поражения от Франции (1:2) некоторые английские СМИ уже начали намекать на недостатки в работе федерации. Можно не сомневаться, что с подобным столкнутся не только руководители сборной Англии.

Я же продолжаю придерживаться мысли, что футбол невероятно случаен. И именно это делает чемпионат мира таким привлекательным. Этот турнир не предназначен для выявления лучшей сборной мира. Скорее, он придуман для того, чтобы создать абсолютный хаос.

И прямо сейчас взглянем на всех фаворитов (а также на сборную США), которые уже выбыли, и поразмышляем о том, смогут ли они что-либо улучшить, чтобы через четыре года снова бороться за победу на чемпионате мира.

Сборная США: где найти еще больше классных игроков?

Тайлер Адамс против Гарри Кейна globallookpress.com

У США была самая молодая сборная на чемпионате мира. Им удалось выйти в 1/8 финала и сразиться с Англией и Нидерландами.

Результаты этого не отображают, но это было лучшее выступление американцев на чемпионате мира с тех пор, как они впервые сыграли на мундиале в 1990 году. Во многом это связано с талантливым поколением игроков, но Грегг Берхалтер тоже заслуживает похвалы.

Работа главного тренера заключается и в том, чтобы раскрыть лучшие качества талантливого футболиста. И Берхалтер справился с этой задачей.

Конечно, можно говорить о том, что они где-то недоработали...Особенно в том случае, если у вас не совсем корректное представление о возможностях команды. В конечном итоге в Катаре произошло следующее: в составе сборной США было десять игроков, которые достигли необходимого уровня для борьбы за место в плей-офф ЧМ. В «старте» не хватало только второго классного центрального защитника в пару к Тиму Риму и еще одного атакующего игрока рядом с Кристианом Пулишичем и Тимоти Веа.

Отсутствие глубины состава стало большой проблемой. Несмотря на то, что полузащита в целом отлично проявила себя на ЧМ, все равно не хватало игрока, который мог бы подменить Уэстона Маккенни без потери качества. То же самое касается и защиты. Энтони Робинсону пришлось играть без замен на позиции левого защитника. У Серджиньо Деста тоже не было достойного сменщика. Бренден Ааронсон был неэффективен, выходя со скамейки запасных. Джованни Рейна, получивший возможность сыграть с Нидерландами, тоже ничего не показал.

А чуть позже стали известны подробности ужасного поведения Рейны. «Мы были готовы заказать для одного игрока билет домой, настолько все было печально», — признался Берхалтер. Вскоре выяснилось, что этим игроком был Рейна. И тренерский штаб, и партнеры по команды были разочарованы его отношением к работе на тренировках. Джованни слабо выступил в Катаре. Сложно сказать, по какой причине, но в конечном итоге он совершенно не помог команде.

Во всех матчах команда заметно сбавляла обороты, но не из-за того, что Берхалтер отказывался приспосабливаться. Основные исполнители уставали, а выходившие им на замену играли заметно хуже. И сильнее всего отсутствие глубины в составе бросалось в глаза в матче с Нидерландами — Тайлер Адамс, Юнус Мусах и Робинсон допускали просто убийственные ошибки.

Конечно, все хотят, что бы волшебным образом появился невероятный тренер, который добавит немного тактики и выведет игроков на новый уровень, но футбол так не работает. В конечно счете, талант — самый важный фактор успеха национальной команды.

Если США хотят выступить лучше на домашнем ЧМ в 2026 году, нужно, чтобы Ааронсон стал лучше, а Рейна снова был в форме. Но это еще не все. Сборной также нужен как минимум еще один защитник для ротации (возможно, Джо Скалли из «Боруссии Менхенгладбах»?) и еще как минимум один центральный полузащитник высшего уровня.

В Катаре у США было девять классных игроков, а надо хотя бы 13-15. И только после этого можно будет предъявлять претензии главному тренеру.

Сборная Англии: надо ли что-то менять?

Сборная Англии globallookpress.com

С одной стороны, Англия сделал то, что всегда делает: проиграла в четвертьфинале. А с другой, Англия, по всей видимости, доминировала в матче с действующим чемпионом мира и полностью выключил из игру Килиана Мбаппе.

Это был равный матч, если исключить пенальти. Англия постоянно держала Францию в напряжении.

В конечном счете главной проблемой Англии стал голкипер французов Уго Льорис, совершивший семь сэйвов. Кроме того, Орельену Чуамени удался едва ли не лучший удар в жизни, а Гарри Кейн, один из лучших пенальтистов в мире, отправил мяч на трибуны.

Что касается контроля мяча, то Англия делала это настолько хорого, насколько могла. Возможно, стоило сделать несколько изменений в составе. Неспособность использовать атакующие скиллы Трента Александера-Арнолда по-прежнему выглядит большой ошибкой. Но это все незначительные придирки, особенно с учетом того, что творилось в других командах.

Большинству игроков сборной Англии еще нет 30 лет. И в течение следующих четырех лет может появиться еще как минимум несколько молодых талантов. В Катаре англичане действительно выглядели мощно, ни о каком везении здесь не может быть и речи.

Возможно, у них есть мысли пригласить нового тренера вместо Гарета Саутгейта. Но все-таки есть ощущение, что Англия на верном пути. Не факт, что станет лучше, если убрать Саутгейта.

Сборная Бразилии: имеет ли хоть какое-то значение наличие такого количества талантов?

Неймар globallookpress.com

У меня такое же мнение о Бразилии, как и в 2018 году, когда они также вылетели в четвертьфинале: это все равно лучшая команда в мире.

Вот поражение от Бельгии в 2018 году:

xG сборной Бразилии в матче с Бельгией на ЧМ-2018 espn.com

А это поражение от Хорватии на ЧМ-2022:

xG сборной Бразилии в матче с Хорватией на ЧМ-2022 espn.com

Суть (как и в прошлый раз) заключается в том, что зачастую очень сложно отправить в ворота прыгающий мяч, даже если у вас есть самые талантливые нападающие в мире. Извините за то, что продолжаю упрощать до уровня 10-летнего ребенка, но эти матчи именно об этом.

Результаты далеко не всегда являются показателями каких-то национальных моральных устоев, эмоциональной силы или блестящего плана на игру. Иногда мяч залетает в сетку, иногда нет. Давайте признаем, насколько же порой нелогичны эти матчи.

Теперь некоторые говорят о том, что Тите управлял Бразилией так, будто победа не была самой главной целью. Я не смотрю чемпионат мира, поскольку это хладнокровный поиск эффективности, и я сомневаюсь, что многие люди это делают.

Решение взять 25-летнего нападающего «Фламенго» Педро вместо Роберто Фирмино было похоже на выбор в духе «ну, 26-й игрок не имеет значения». Замена третьего вратаря Вевертона в матче с Южной Кореей была хорошим моментом для того, чтобы все получили игровое время на этом турнире. С другой стороны, можно было предоставить несколько минут отдыха одному из ведущих исполнителей.

В итоге в матче с Хорватией Винисиуса Жуниора пришлось менять на Родриго в тот момент, когда это выглядело максимально странно.

Скорее всего, это был последний чемпионат мира для топового Неймара. Но я не сомневаюсь, что и в 2026 году Бразилия сможет собрать не менее талантливую команду.

Сборная Португалии: настало время двигаться дальше?

Криштиану Роналду globallookpress.com

Вместе с национальной командой Криштиану Роналду застрял между эпохами. Он успел застать золотое поколение, главной звездой которого был Луиш Фигу. В финале домашнего Евро-2004 португальцы проиграли Греции, а в полуфинале ЧМ-2006 они уступили французам.

Вскоре после этого Роналду стал тем Роналду, который выиграл пять Золотых мячей. Но таких талантов, как Фигу, вокруг него больше не было. К победе на Евро-2016 он привел довольно посредственную команду.

На чемпионате мира в России сборная Португалии тоже не впечатлила, не сумев пройти 1/8 финала. Но затем появилось новое поколение португальских звезд. Как раз в тот момент, когда карьера Роналду пошла на спад. Последние крупные турниры были неудачными попытками объединить стареющую, уже менее подвижную звезду с молодыми и талантливыми парнями, которые готовы к интенсивной игре.

Я был шокирован тем, что Фернанду Сантуш убрал Роналду из стартового состава. Но я совершенно не удивился из-за того, что он оказался не в состоянии взломать оборону сборной Марокко.

У этой команды почти не было возможности играть без Роналду. В некотором смысле Португалия в настоящее время имеет еще одно золотое поколение, и я думаю, что пришло время понять, что теперь они способны играть и без Криштиану.

Но готов ли 37-летний форвард смириться с тем, что он так и не забил ни одного гола в плей-офф чемпионата мира? С учетом того, как он заботится о своем наследии, я не уверен в этом.

Сборная Нидерландов: а кто будет забивать?

Коди Гакпо globallookpress.com

Несмотря на выход в четвертьфинал и поражение от Аргентины только в серии пенальти, средний показатель xG (ожидаемых голов) Нидерландов на ЧМ-2022 в среднем был на уровне 0,86. Хуже с этим было только у пяти сборных.

К слову, главному нападающему «оранжевых» Мемфису Депаю на следующем чемпионате мира будет уже 32 года.

Коди Гакпо забил в Катаре три гола. Кроме того, он стал лидером команды по созданным моментам (10) и ожидаемым голевым передачам (0,7). Коди всего лишь 23 года, но нет никаких гарантий, что он станет звездой и заиграет в английской Премьер-лиге. Он порвал чемпионат Нидерландов, но это не показатель. Многим удавалось доминировать в Эредивизи, но в топ-чемпионатах они потом растворялись.

Будущее Гакпо все еще несет в себе много неопределенности. Не уверен, что он будет ключевым игроком сборной в 2026 году.

Откровенно говоря, на ЧМ-2022 Нидерланды выглядели наиболее опасными в тот момент, когда Луи ван Гал выпустил двух форвардов-гигантов (Ваута Вегхорста и Люка де Йонга). Но будущем эта тактика не будет эффективной.

Скорее всего, в следующему чемпионату мира в сборной Нидерландов произойдут тактические изменения.

Сборная Испании: тики-така — всё?

Сборная Испании сделала больше 1000 передач в матче с Марокко, но при этом нанесла лишь один удар в створ skysports.com

Специально для моей книги «Чистая прибыль: революция аналитики в красивой игре» главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал мне о том, как он разработал свою теорию более силового и вертикального футбола в начале предыдущего десятилетия:

«Игра отошла от барселонского стиля "пас-пас-пас-пас-пас" и перешла к хорошему контрпрессингу и большей интенсивности. Я просто чувствую, что спортсмены становятся быстрее и сильнее. "Барселона" была уникальной для соответствующей группы игроков, для этой страны и этого клуба.

Что сводило меня с ума в футболе "Барселоны", так это то, что я любил смотреть его, и это было потрясающе, но в футболе был 10-летний этап, когда все пытались играть в футбол "Барселоны", но ни у кого не было для этого игроков с такими же техническими и интеллектуальными способностями. Какой бы стиль игры вы ни выбрали, он всегда будет соответствовать типу ваших игроков».

Марш говорил о клубах, но мне интересно, не применимо ли это в настоящее время и к сборной Испании. Что, если подход, основанный на владении мячом, сработал только потому, что у Испании, возможно, было три лучших распасовщика в полузащите — Серхио Бускетс, Хави и Андрес Иньеста?

А еще у них были такие звезды, как Хаби Алонсо, Давид Сильва и Сеск Фабрегас, которые также считаются одними из лучших полузащитников своего поколения. Они могли поддерживать владение мячом до абсурдных степеней, но затем так же легко превращали его в достаточно опасные моменты у чужих ворот.

Испания Луиса Энрике тоже доминировала во владении мячом, но в основном благодаря тому, что их центральные защитники постоянно передавали мяч друг другу.

Бускетс в 34 года уже не так эффективен. Педри великолепен, но он все еще не Иньеста, а Гави, на мой взгляд, на данный момент даже отдаленно не напоминает топ-игрока (в конце концов, ему только 18 лет).

Центральные защитники уже далеко не на том уровне, что и в прошлые годы. Четыре основных атакующих игрока Энрике (Дани Ольмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес и Альваро Мората) не являются основными даже в своих клубах.

В сборной Испании уже нет таких талантливых игроков, как раньше, и именно по этой причине она проиграла уже в 1/8 финала. Но Луис Энрике совершенно не хотел обращать внимания на этот факт. Теперь всем интересно, что сможет ли новый главный тренер Луис де ла Фуэнте убедить федерацию в необходимости изменения игрового стиля.

Сборная Германии: имеет ли значение оборона?

Сборная Германии перед матчем с Японией globallookpress.com

Несмотря на вылет уже после группового этапа, сборная Германии (10,15) уступила по показателю xG только Бразилии.

Немцы не попали в плей-офф по двум причинам: 1) Испания обыграла Коста-Рику со счетом 7:0, 2) из-за поражения от Японии.

Я до сих пор не уверен, что они не вошли в четверку или пятерку лучших команд турнира. FiveThirtyEight ставит Германию на второе место после Бразилии, их рейтинг фактически улучшился по ходу турнира. Доминирующие команды, то есть такие, как Германия, как правило, действительно хороши в долгосрочной перспективе.

Понятно, то чемпионат мира не длится долго. Вы проводите пару матчей, а потом все кончено, независимо от того, насколько вы хороши. Вполне возможно, что главный тренер Бундестим Ханс-Дитер Флик слишком далеко зашел в сторону «атаки», и это сделало Германию более уязвимой на своей половине поля.

В целом я считаю, что Флик должен придерживаться этого стиля, поскольку он использует сильные стороны игроков, которые выступают за клубы, ориентированные на атаку. Но, возможно, он сделает небольшие изменения в своем штабе, которые лишь слегка снизят их атакующую мощь, но при этом улучшат защиту и в целом сделают игру более сбалансированной.

Сборная Бельгии: это всё — конец эпохи?

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Возможно, на следующем чемпионате мира за Бельгию сыграет Кевин Де Брюйне, лучший футболист в истории страны. Основным голкипером наверняка останется Тибо Куртуа.

Если не подведет здоровье, Ромелу Лукаку тоже сыграет на ЧМ-2026. Но на следующем мундиале им будет 35, 34 и 33 года соответственно.

У бельгийцев будет набор солидных игроков среднего звена и несколько парней из бельгийской лиги, которые дополнят остальную часть состава.

Но очевидно, что дни, когда Бельгия была претендентом на трофеи, остались в прошлом.