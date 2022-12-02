MVP чемпионата мира. Тайлер Адамс — новый герой Америки

Незадолго до матча между сборными США и Ираном журнались буквально преследовал Адамса, пытаясь услышать его ответ на обвинения в неуважение к стране соперника.

Еще до того, как Тайлеру подсказали, как правильно произносится «Иран», ему задали еще один каверзный вопрос, смысл которого сводился к тому, что критика политических арестов в Иране со стороны США выглядит нелепо на фоне того, что такие же афроамериканцы, как и Адамс, до сих пор сталкиваются в Штатах с дискриминацией.

К счастью, почти сразу наступил момент смирения и зрелости. Адамс извинился за все свои некорректные высказывания и вспомнил, как лично столкнулся с дискриминацией и расизмом, отметив, что в этом вопросе есть прогресс и этот процесс не должен останавливаться, независимо от того, какую страну или культуру вы представляете.

К счастью, ситуация, которая могла стать кошмаром, очень быстро разрешилась. И это именно то, чем занимается Адамс? Предотвращать плохие ситуации как на поле, так и за его пределами — это и есть его работа.

Адамс стремительно превращается в звезду глобального масштаба. И это касается не только футбола.

Тайлер Адамс убегает от игрока сборной Уэльса globallookpress.com

На этом чемпионате мира Адамс вывел свою игру на потусторонний уровень. Вне всяких сомнений, он лучший игрок американской сборной на этом турнире.

«Я уже сказал ему, что он добился внушительного прогресса с тех пор, как начал играть за сборную. Энергия, которую он генерирует в полузащите, а также его лидерские качества очень сильно помогают всей команде», — сказал защитник сборной США Энтони Робинсон.

Своей игрой в Катаре Адамс заслужил внимания не меньше, чем его звездные партнеры по команде.

Тайлер лидирует на чемпионате мира по количеству отборов. Ему регулярно удается тушить любые пожары на своей половине поля. Это ключевая причина, почему американцы до сих пор пропустили лишь один мяч.

Адамс, как обычно, приложил для этого максимум усилий. На текущем турнире он пробежал больше, чем любой другой игрок. Тайлер всегда находится в эпицентре самых сложных ситуаций.

При этом слабые стороны Адамса до сих пор никак не проявились. Известно, что он способен атаковать и много бегать, но качество передач долгое время считалось его слабым местом.

Но, возможно, и эта проблема уже в прошлом. В матче с Англией он продемонстрировал стопроцентную точность передач.

Возможно, его преждевременно называть «американским Канте», но нет никаких сомнений, что в Катаре он играет таком же уровне. Вместе с Уэстоном Маккенни и Юнусом Мусой он зачастую контролирует центр поля. Полузащита сборной США выделялась своими действиями во всех трех матчах.

Тайлер Адамс против Харри Кейна globallookpress.com

И тут важно, что никто не выделялся так сильно, как Адамс, несмотря на то, что ему приходится делать самую грязную работу. Перед началом турнира он получил капитанскую повязку, и это было почти гениальное решение Грегга Берхалтера.

Адамс задает тон в этой команде. Он же является ее олицетворением: молодой, дерзкий, не боящийся ничего на своем пути.

«Англия по-прежнему является топ-сборной. Но это явно не тот случай, когда можно говорить о страхе. Более того, я вообще с трудом могу вспомнить, что меня пугает, кроме пауков!», — сказал Адамс перед игрой с Англией.

Подобную позицию Адамс воплощал в жизнь с тех пор, как впервые появился перед американской публикой.

Впервые он заявил о себе в 2015 году в товарищеском матче между молодежной командой «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Челси». В одном из эпизодов ему удалось перепрыгнуть Джона Терри.

«Играть с такими людьми, как Диего Коста, Эден Азар, которых я видел на чемпионате...Это невероятное чувство оказаться на одном поле с ними. В это сложно поверить, но все-таки есть причина, по которой это произошло», — рассказывал 16-летний Адамс.

Тогдашний тренер «Ред Буллз» Джесси Марш подтвердил: «Он из тех игроков, которые ничего не боятся. Он нам понравился с первого дня. Он был нашим первым трансфером среди молодых игроков. Уверены, у него большое будущее».

И частью этого будущего стал чемпионат мира, о котором Адамс мечтал все эти годы. Турнир в Катаре запомнится ему точно так же, как и тот товарищеский матч с «Челси».

Однако теперь задача усложняется. После победы над Ираном американцев ждет встреча с Нидерландами в 1/8 финала.

Адамс, без сомнений, будет одним из ключевых игроков на поле. Скорее всего, он будет мешать Френки де Йонгу и сдерживать Коди Гакпо, забившего на групповом этапе три мяча. Но с таким Адамсом, как в предыдущих матчах, у США будут на выход в следующий раунд.

Берхалтер назвал Адамса выдающимся игроком после победы над Ираном. Сразу после матча главный тренер при всей команде вручил ему мяч за все героические усилия на групповом этапе.

Тайлер Адамс в игре против Ирана globallookpress.com

«Я думаю, что он очень хорошо играл. Но когда я смотрю на тот объем, который он проделал во всех трех матчах, это не может не впечатлять», — сказал Берхалтер.

После такого чемпионата мира на Адамса обязательно обратят лучшие клубы мира. Вряд ли он надолго задержится в «Лидсе», если сборна США выиграет в Катаре еще хотя бы один матч.

Впереди матч с Нидерландами и еще один шанс войти в историю. Начиная в 2002 года только одному человеку, Клаудио Рейне, удалось привести США к победе в матче плей-офф чемпионата мира. Способен ли Адамс повторить это?

«Для нас это шанс. Уверен, будет потрясающая игра. Нидерланды, как и Англия, тоже назвать одним из фаворитов турнира, у них тоже есть замечательные игроки. Мы должны быть готовы к этой игре», — сказал Адамс.

Будет очень сложно сделать ставку против сборной США, несмотря на то, что котировки не в их пользу. Пока что Адамсу удавалось справляться с любыми трудностями. Уэльс, Англия, Иран. Хаос в квалификации ЧМ, отсутствие опыта и нервные пресс-конференции.

Адамс уже показал, что ни от чего не отступится. Кроме, разве что, этих проклятых пауков.