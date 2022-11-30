Дневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман

Событие дня
Главным событием дня стало пересечение мундиалем очередной путевой отметки — групповой этапа официально закончен в группах А и В, окончательно определено турнирное положение в этих квартетах.
Да, еще после второго тура сборные Франции, Бразилии и Португалии гарантировали себе место в 1/8 финала, а Катар окончательно лишился шансов на плей-офф.
Тем не менее, во всех группах оставалась интрига, борьба за вторую путевку или за лидерство в группе — шансы были у всех, у кого-то больше, у кого-то — меньше. В конце концов, даже катарцев ждал матч впереди.
Теперь все изменилось — турнир официально закончен для четырех команд — можно паковать чемоданы и отправляться домой, догуливать отпуск. И с каждым днем неудачников будет все больше...
В группе А мало кто сомневался в выходе сборной Нидерландов с первого места — подопечным Ван Гала нужно было лишь оформить путевку официально, обыграв Катар. Сомнений в том, что голландцам это удастся сделать, не было всем. Так и вышло — 2:0.
А вот за вторую путевку устроили острую и бескомпромиссную борьбу Эквадор и Сенегал. Южноамериканцам не повезло — их главное оружие, Эннер Валенсия, внезапно дало осечку в ключевой момент.
В результате сенегальцы победили со счетом 2:1 и заняв второе место в группе А, вышли на англичан, которые возглавили группу В с лучшей пока разницей мячей на турнире: 9-2. Тут африканцам в очередной раз не помешал бы Садио Мане, но увы.
Добились такой разницы забитых и пропущенных «Три льва» в первую очередь за счет жесткой экзекуции Ирана в первом туре, но и групповой турнир они закрыли крупной победой над Уэльсом со счетом 3-0, на минорной ноте отправив Гарета Бейла на пенсию из национальной команды.
Впрочем, 33-летний гольфист, который грозился повесить бутсы на гвоздь, кажется передумал и уже обещает принять участие в мартовском отборочном турнире на Евро-2024.
Сборная Нидерландов же в 1/8 финала сыграет с занявшей второе место в квартете В командой США. Американцы не без труда одолели Иран в матче бедном на голы, но богатом на эмоции. Встреча двух бодро атакующих команд в первом раунде плей-офф наверняка будет интересной.
Герой дня
Главным героем дня стал нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд, который оформил дубль в матче с Уэльсом, записав на свой счет уже три гола на турнире (первый был в ворота Ирана).
Сразу же после начала второго тайма на Фодене сфолили аж трое валлийских игроков, и англичане заработали опасный стандарт. Рашфорд уверенным ударом обвёл стенку с правой стороны, воспользовавшись разбежавшейся лже-стенкой от партнёров и попав в дальнюю девятку ворот Уорда.
А спустя 20 минут прошёл длинный заброс Филлипса к правому краю валлийской штрафной, Рашфорд, подхватив атаку, сместился в центр, обыграл защитника и мощно пробил с левой — мяч проскочил между ног голкипера.
А ведь Гарет Саутгейт целый год не вызвал Рашфорда в сборную, но результативность форварда в этом сезоне в матчах «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика Тен Хага заработала игроку путевку на чемпионат мира.
И пока что Маркус делает все, чтобы наставник «Трех львов» не пожалел о своем выборе. Теперь у нападающего «Манчестер Юнайтед» 15 голов за сборную Англии в 50 матчах.
Неудачник дня
Что ж, лавры неудачника дня отдадим сборной Катара — должна же она хоть-что выиграть на домашнем мундиале.
Катарцы на этом турнире продолжают устанавливать и обновлять антирекорды. После первого тура они стали первой в истории страной-хозяйкой чемпионата мира, проигравшей в матче открытия.
После второго тура они стали второй в современной истории командой, не вышедшей из группы на домашнем мундиале. Ранее так отличилась сборная ЮАР, которая в 2010 году заняла третье место в группе, набрав 4 очка при разнице голов 3:5.
Но южноафриканцы в третьем туре хотя бы хлопнули сборную Франции, получив своеобразный утешительный приз.
Катарцам не досталось и этого. Нервы Луи Ван Галу и его парням своими контратаками они потрепали, но воплотить их в голы не удалось.
В результате Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира. Ранее команда испанского тренера Феликса Санчеса Баса потерпела поражения от Сенегала (1:3) и Эквадора (0:2).
Катарцы также установили антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки ЧМ — 7. Первый и пока единственный гол Катара в истории ЧМ забил Мохаммед Мунтари.
Паковать чемоданы катарцам не придется, они и так дома. А вот те болельщики, которых, по сообщениям СМИ, хозяева мундиаля искали по странам арабского мира и тренировали три месяца изображать фанатов, отправятся по домам уже 1 декабря.
Гол дня
Голов в этот игровой день было забито немало, и почти все они были на заглядение: шикарный дубль Рашфорда, сумасшедший прорыв Пулишича, третий гол в трех матчах от Коди Гакпо.
Но нам больше всего приглянулся решающий и победный мяч, забитый защитником сборной Сенегала Калиду Кулибали.
На 70-й минуте африканцы заработали стандарт на правом фланге. Гейе навесил в штрафную, мяч рикошетом от игрока сборной Эквадора отскочил к правому углу вратарской, где оказался свободный Кулибали, после чего Калиду в касание классно отправил мяч в дальний угол ворот.
После матча Кулибали посвятил гол и победу легендарному сенегальскому хавбеку Папа Бубе Диопу, который ровно два года назад скончался после продолжительной болезни в возрасте 42 лет.
Центральный полузащитник сборной Сенегал забил гол, принесший его команде сенсационную победу над Францией (1:0) на ЧМ-2002.
Французы тогда заняли последнее место в группе и вылетели с турнира, а сборная Сенегала достигла четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла сборной Турции. Посмотрим, удастся ли ей повторить успех.
Сэйв дня
Главный сэйв дня совершил не вратарь, а защитник сборной США Уокер Циммерман.
В компенсированное время матча Иран — США, когда американцы вели со счетом 1:0, иранцы устроили настоящий навал на чужие ворота. Ничья позволяла им занять второе место в группе, а звездно-полосатые опускались бы на третье место.
Уже на девятой добавленной минуте, после быстрого розыгрыша иранского стандарта, пошёл навес к границе штрафной США. Пуралиганджи головой скинул мяч к центру штрафной, Тареми упал в борьбе с Картер-Викерсом, но при этом чуть не протолкнул мяч в ворота под рукой голкипера Тёрнера — спас Циммерман, выбив катившийся в пустые ворота мяч в подкате.
Иранцы требовали пенальти за якобы имевший место фол против Тареми, но слишком уж охотно упал форвард «Порту» от незначительного касания. Счет не изменился, сборная США вышла в плей-офф.
Кадр дня
Для тех кто понимает.