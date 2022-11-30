Дневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Сенегал переиграл Эквадор (2:1), голландцы взяли верх над хозяевами турнира (2:0), Уэльс крупно проиграл Англии (0:3), а сборная США не без труда одолела Иран (1:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало пересечение мундиалем очередной путевой отметки — групповой этапа официально закончен в группах А и В, окончательно определено турнирное положение в этих квартетах.

Да, еще после второго тура сборные Франции, Бразилии и Португалии гарантировали себе место в 1/8 финала, а Катар окончательно лишился шансов на плей-офф.

Тем не менее, во всех группах оставалась интрига, борьба за вторую путевку или за лидерство в группе — шансы были у всех, у кого-то больше, у кого-то — меньше. В конце концов, даже катарцев ждал матч впереди.

Теперь все изменилось — турнир официально закончен для четырех команд — можно паковать чемоданы и отправляться домой, догуливать отпуск. И с каждым днем неудачников будет все больше...

В группе А мало кто сомневался в выходе сборной Нидерландов с первого места — подопечным Ван Гала нужно было лишь оформить путевку официально, обыграв Катар. Сомнений в том, что голландцам это удастся сделать, не было всем. Так и вышло — 2:0.

Нидерланды — Катар globallookpress.com

А вот за вторую путевку устроили острую и бескомпромиссную борьбу Эквадор и Сенегал. Южноамериканцам не повезло — их главное оружие, Эннер Валенсия, внезапно дало осечку в ключевой момент.

В результате сенегальцы победили со счетом 2:1 и заняв второе место в группе А, вышли на англичан, которые возглавили группу В с лучшей пока разницей мячей на турнире: 9-2. Тут африканцам в очередной раз не помешал бы Садио Мане, но увы.

Добились такой разницы забитых и пропущенных «Три льва» в первую очередь за счет жесткой экзекуции Ирана в первом туре, но и групповой турнир они закрыли крупной победой над Уэльсом со счетом 3-0, на минорной ноте отправив Гарета Бейла на пенсию из национальной команды.

Гарет Бейл globallookpress.com

Впрочем, 33-летний гольфист, который грозился повесить бутсы на гвоздь, кажется передумал и уже обещает принять участие в мартовском отборочном турнире на Евро-2024.

Сборная Нидерландов же в 1/8 финала сыграет с занявшей второе место в квартете В командой США. Американцы не без труда одолели Иран в матче бедном на голы, но богатом на эмоции. Встреча двух бодро атакующих команд в первом раунде плей-офф наверняка будет интересной.

Герой дня

Главным героем дня стал нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд, который оформил дубль в матче с Уэльсом, записав на свой счет уже три гола на турнире (первый был в ворота Ирана).

Сразу же после начала второго тайма на Фодене сфолили аж трое валлийских игроков, и англичане заработали опасный стандарт. Рашфорд уверенным ударом обвёл стенку с правой стороны, воспользовавшись разбежавшейся лже-стенкой от партнёров и попав в дальнюю девятку ворот Уорда.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

А спустя 20 минут прошёл длинный заброс Филлипса к правому краю валлийской штрафной, Рашфорд, подхватив атаку, сместился в центр, обыграл защитника и мощно пробил с левой — мяч проскочил между ног голкипера.

А ведь Гарет Саутгейт целый год не вызвал Рашфорда в сборную, но результативность форварда в этом сезоне в матчах «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика Тен Хага заработала игроку путевку на чемпионат мира.

Гарет Саутгейт и Маркус Рашфорд globallookpress.com

И пока что Маркус делает все, чтобы наставник «Трех львов» не пожалел о своем выборе. Теперь у нападающего «Манчестер Юнайтед» 15 голов за сборную Англии в 50 матчах.

Неудачник дня

Что ж, лавры неудачника дня отдадим сборной Катара — должна же она хоть-что выиграть на домашнем мундиале.

Катарцы на этом турнире продолжают устанавливать и обновлять антирекорды. После первого тура они стали первой в истории страной-хозяйкой чемпионата мира, проигравшей в матче открытия.

После второго тура они стали второй в современной истории командой, не вышедшей из группы на домашнем мундиале. Ранее так отличилась сборная ЮАР, которая в 2010 году заняла третье место в группе, набрав 4 очка при разнице голов 3:5.

Но южноафриканцы в третьем туре хотя бы хлопнули сборную Франции, получив своеобразный утешительный приз.

Катарцам не досталось и этого. Нервы Луи Ван Галу и его парням своими контратаками они потрепали, но воплотить их в голы не удалось.

Сборная Катара всё globallookpress.com

В результате Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей три матча на домашнем чемпионате мира. Ранее команда испанского тренера Феликса Санчеса Баса потерпела поражения от Сенегала (1:3) и Эквадора (0:2).

Катарцы также установили антирекорд по пропущенным голам на групповом этапе для страны-хозяйки ЧМ — 7. Первый и пока единственный гол Катара в истории ЧМ забил Мохаммед Мунтари.

Фанатам пора домой globallookpress.com

Паковать чемоданы катарцам не придется, они и так дома. А вот те болельщики, которых, по сообщениям СМИ, хозяева мундиаля искали по странам арабского мира и тренировали три месяца изображать фанатов, отправятся по домам уже 1 декабря.

Гол дня

Голов в этот игровой день было забито немало, и почти все они были на заглядение: шикарный дубль Рашфорда, сумасшедший прорыв Пулишича, третий гол в трех матчах от Коди Гакпо.

Но нам больше всего приглянулся решающий и победный мяч, забитый защитником сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Калиду Кулибали globallookpress.com

На 70-й минуте африканцы заработали стандарт на правом фланге. Гейе навесил в штрафную, мяч рикошетом от игрока сборной Эквадора отскочил к правому углу вратарской, где оказался свободный Кулибали, после чего Калиду в касание классно отправил мяч в дальний угол ворот.

После матча Кулибали посвятил гол и победу легендарному сенегальскому хавбеку Папа Бубе Диопу, который ровно два года назад скончался после продолжительной болезни в возрасте 42 лет.

Центральный полузащитник сборной Сенегал забил гол, принесший его команде сенсационную победу над Францией (1:0) на ЧМ-2002.

Папа Буба Диоп globallookpress.com

Французы тогда заняли последнее место в группе и вылетели с турнира, а сборная Сенегала достигла четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла сборной Турции. Посмотрим, удастся ли ей повторить успех.

Сэйв дня

Главный сэйв дня совершил не вратарь, а защитник сборной США Уокер Циммерман.

В компенсированное время матча Иран — США, когда американцы вели со счетом 1:0, иранцы устроили настоящий навал на чужие ворота. Ничья позволяла им занять второе место в группе, а звездно-полосатые опускались бы на третье место.

Уокер Циммерман globallookpress.com

Уже на девятой добавленной минуте, после быстрого розыгрыша иранского стандарта, пошёл навес к границе штрафной США. Пуралиганджи головой скинул мяч к центру штрафной, Тареми упал в борьбе с Картер-Викерсом, но при этом чуть не протолкнул мяч в ворота под рукой голкипера Тёрнера — спас Циммерман, выбив катившийся в пустые ворота мяч в подкате.

Иранцы требовали пенальти за якобы имевший место фол против Тареми, но слишком уж охотно упал форвард «Порту» от незначительного касания. Счет не изменился, сборная США вышла в плей-офф.

Кадр дня

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