Шансы австралийцев и саудитов, битва Польши и Аргентины. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня

Традиционный дайджест в преддверии очередного игрового дня на чемпионате мира. 30 ноября в Катаре состоятся еще четыре матча, о которых и пойдет речь в этом анонсе.

Накануне

В группе А определились участники стадии плей-офф. Первое место в квартете заняли Нидерланды, которые выиграли у Катара со счетом 2:0. Всего «оранжевые» набрали 7 очков — 2 победы и ничья.

В составе голландцев снова отличился Коди Гакпо. Это его третий матч ЧМ подряд, в котором он отметился голом.

Катар проиграл в третий раз подряд и вошел в историю, как первая принимающая ЧМ сборная, которая проиграла все матчи группового этапа.

Коди Гакпо globallookpress.com

В другом поединке квартета А Сенегал обыграл Эквадор со четом 2:1. Это позволило «Львам терангам» набрать 3 очка и обойти эквадорцев в таблице, заняв второе место.

Автором победного гола в составе команды Алиу Сиссе стал защитник Калиду Кулибали.

Калиду Кулибали globallookpress.com

В группе В состоялся матч между Англией и Уэльсом, который завершился разгромной победной англичан со счетом 3:0.

Результат позволил подопечным Гарета Саутгейта закончить этап на первой позиции. «Три льва» вышли в плей-офф, где сыграют с Сенегалом.

Маркус Рэшфорд и Неко Уильямс globallookpress.com

Отметим, что победу Англии принесли Маркус Рэшфорд и Фил Фоден, причем форвард МЮ оформил дубль.

В параллельной встрече второй группы мундиаля США выиграли у Ирана со счетом 1:0. Еще в первом тайме Кристиан Пулишич обеспечил американцам преимущество, с которым команда и завершила матч.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Набрав 5 очков, Штаты вышли на второе место и обошли Иран в борьбе за плей-офф. Теперь их ждет встреча с Нидерландами в 1/8 финала турнира.

30 ноября

В среду, 30 ноября, состоятся последние матчи группового этапа в группах C и D.

В 18:00 мск сборная Австралии сыграет с Данией, а команда Туниса будет играть с Францией.

В 22:00 мск состоится еще два поединка. В одном из них встретятся Польша и Аргентина, а во втором — сыграют Мексика и Саудовская Аравия.

Напомним, что все поединки ЧМ будут доступны к просмотру на телеканалах медиахолдинга «Матч ТВ».

На сайте LiveSport.Ru есть весь календарь предстоящих матчей группового этапа чемпионата мира в Катаре. Он доступен здесь. Также есть возможность следить за результатами матчей онлайн на сайте LiveCup.Run.

18:00. Австралия — Дания

Сборная Австралии имеет шанс впервые попасть в плей-офф ЧМ с 2006 года. На данный момент «Соккерз» имеют 3 набранных балла в группе D и в предстоящем матче их устроит даже ничья.

В прошлом туре австралийцы добыли минимальную победу над Тунисом (1:0). Это позволило им оказаться выше датчан, которые отстают на 2 пункта.

Игроки сборной Австралии globallookpress.com

Что касается Дании, то ее устроит только победа, которой она пока так и не смогла добиться на этом мундиале. В прошлом туре «Алая гвардия» проиграла Франции 1:2.

В какой-то мере ситуацию для номинальных гостей осложняет отсутствие основного опорника Томаса Дилэйни. Может не сыграть и Симон Кьер.

Букмекеры считают фаворитом сборную Дании, однако эксперты LiveSport полагают, что австралийцы доставят проблем сопернику. Подробнее в прогнозе.

18:00. Австралия — Дания Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер,LiveCup

Комментатор: Роман Нагучев

Место встречи: «Аль-Вакра», Эль-Вакра

18:00. Тунис — Франция

Тунису поможет только сенсация в виде победы над Францией. А пока тунисцы замыкают квартет D.

В прошлом туре сборная Туниса проиграла 0:1 Австралии, хотя этот розыгрыш она начала неплохо, отобрав 2 пункта у Дании (0:0). Сейчас «Орлы Карфагена» являются одной из трех команд турнира, у которой нет ни одного забитого мяча.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Франция успешно прошла в плей-офф благодаря двум победам. Напомним, что «триколоры» разгромили Австралию 4:1, а затем выиграли 2:1 у Дании.

По итогу двух туров самым результативным стал Килиан Мбаппе, который забил 3 мяча и сделал голевую передачу. Именно его дубль позволил Франции выиграть у датчан и получить путевку в 1/8.

Никто не верит в чудо. По мнению букмекеров, фаворитом является Франция. Редакция LiveSport сделала соответствующий прогноз, с которым можно ознакомиться здесь.

18:00. Тунис — Франция Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup

Комментатор: Александр Неценко

Место встречи: «Городской стадион», Аль-Райян

22:00. Польша — Аргентина

Потеряв очки в первом туре, Польша смогла догнать в туре втором, где обыграла Саудовскую Аравию (2:0). Таким образом, с 4 очками поляки заняли первое место в таблице С, но при этом сохраняется риск оказаться за бортом плей-офф.

Автором победного мяча в матче с саудитами стал Роберт Левандовский, который забил свой дебютный гол в рамках чемпионатов мира. Форвард «Барселоны» отметил это празднованием со слезами.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентина ответила критикам и обыграла Мексику со счетом 2:0, а ключевую роль в успехе сборной сыграл Лионель Месси. Капитан «альбиселесте» отметился голом и ассистом.

Аргентинцам тоже нужно побеждать, так как непонятно, сможет ли Мексика отобрать очки у Саудовской Аравии.

Ознакомиться с прогнозом на эту встречу можно здесь. На сайте LiveCup.Run можно отслеживать ход событий онлайн.

22:00. Польша — Аргентина Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «974», Доха

22:00. Саудовская Аравия — Мексика

Саудиты близки ко второй сенсации. Они уже перевыполнили план, обыграв Аргентину (2:1), но теперь у них есть реальный шанс выйти в плей-офф ЧМ, во второй раз в своей истории. Ранее им удалось тоже самое на мундиале 1994 года.

Напомним, что в прошлом туре Саудовская Аравия проиграла Польше 0:2. При этом «Орлы пустыни» не сдали матч без боя. У них есть все шансы насолить мексиканцам.

Салем Аль-Досари globallookpress.com

Мексика входит в тройку команд этого мундиаля, которой не удалось забить. «Майя» сохраняют теоретические шансы на плей-офф, но для этого нужно выиграть в 3-м туре, а аргентинцы должны проиграть полякам.

Перед заключительным туром группового этапа у Мексики есть неприятная кадровая потеря в лице Андреса Гуардадо.

Узнать, на что ставить в этом поединке, можно в прогнозе от экспертов LiveSport.Ru. Здесь будет вестись онлайн данного матча.

22:00 Саудовская Аравия — Мексика Прямая трансляция: Матч ТВ/Матч Премьер, LiveCup

Комментатор: Игорь Кытманов

Место встречи: «Лусаил Иконик», Лусаил

Все прогнозы на матчи чемпионата мира в Катаре доступны по ссылке.

Также редакция LiveSport рассмотрела основных фаворитов турнира и предложила свои варианты на этот счет. Они доступны в прогнозе.