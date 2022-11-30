30 ноября в городе Аль-Вакра на стадионе «Аль-Джануб» в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 национальная команда Австралии сыграет против сборной Дании. Начало — в 18:00 по мск. Австралия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Сборная Австралии начала этот чемпионат мира с крупного поражения от действующих обладателей трофея французов со счетом 1:4, хотя забила первой.

Во второй же игре турнира «соккеруз» нанесли минимальное поражение команде Туниса со счетом 1:0, забив еще в дебюте, и теперь с тремя очками идут вторыми в группе и претендуют на выход в плей-офф.

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Для австралийцев это появление на мировых форумах всего лишь шестое и пятое подряд. И ранее лучшим достижением команды был выход в 1/8 финала в 2006 году, где она проиграла 0:1 будущему победителю турнира — Италии.

Стоит отметить, что Австралия за последние семь матчей потерпела только одно поражение, которое было от очень сильной Франции, а также пять победных результатов и один мировой исход.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Подопечные Грэма Арнольда смогли избежать потерь за два поединка чемпионата мира в Катаре и в данной игре на поле могут появиться все сильнейшие игроки сборной.

Дания

Национальная команда Дании на полях Катара стартовала с невнятной ничьей против скромной сборной Туниса, сыграв со счетом 0:0. Причем европейцы ни в чем не превзошли африканцев.

Во второй же игре турнире «алая гвардия» проиграла очень крепким французам со счетом 1:2, пропустив решающий гол в самой концовке встрече. И теперь с одним баллом она идет третьей и рискует вылететь, если не обыграет австралийцев.

Датчане также только в шестой раз добрались до финальной части мундиаля. И только раз они не смогли выйти из группы. Лучшим же их достижением является четвертьфинал в 1998 году.

Напомним, что Дания отлично выступила на чемпионате Европы-2020, дойдя там до полуфинала и проиграв сборной Англии по итогам дополнительного времени.

Подопечные Каспера Юльманна также смогли избежать травм и дисквалификаций, так что все лидеры команды будут готовы принять участие в этом поединке.

На ЧМ-2018 эти команды играли в одной группе и закончили тогда свой матч вничью со счетом 1:1. До этого они провели три товарняка, два из которых выиграла Дания и раз сильнее оказалась Австралия.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Дании предлагают — 1.50.

На викторию Австралии дают — 6.35, ничья оценена — в 4.30.

Дания совсем не похожа на себя образца ЧЕ-2020 и австралийцы вполне могут доставить ей проблем, ну по крайней мере свой гол скандинавам должны забить. В общем, ставим на обмен голами.

Но все же ждем непростой виктории «алой гвардии» и прогнозируем в данной игре викторию датчан со счетом 2:1.