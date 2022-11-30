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    Австралийцы доставят проблем датчанам

    Австралия — Дания. Прогноз и ставка (к. 2.04) на чемпионат мира по футболу 30 ноября 2022 года

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    Кристиан Эриксен
    30 ноября в городе Аль-Вакра на стадионе «Аль-Джануб» в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2022 национальная команда Австралии сыграет против сборной Дании. Начало — в 18:00 по мск. Австралия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа D 30 Ноября 2022 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 18:00 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Австралия

    Сборная Австралии начала этот чемпионат мира с крупного поражения от действующих обладателей трофея французов со счетом 1:4, хотя забила первой.

    Во второй же игре турнира «соккеруз» нанесли минимальное поражение команде Туниса со счетом 1:0, забив еще в дебюте, и теперь с тремя очками идут вторыми в группе и претендуют на выход в плей-офф.

    Коэффициенты матча Австралия — Дания

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    Для австралийцев это появление на мировых форумах всего лишь шестое и пятое подряд. И ранее лучшим достижением команды был выход в 1/8 финала в 2006 году, где она проиграла 0:1 будущему победителю турнира — Италии.

    Стоит отметить, что Австралия за последние семь матчей потерпела только одно поражение, которое было от очень сильной Франции, а также пять победных результатов и один мировой исход.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Подопечные Грэма Арнольда смогли избежать потерь за два поединка чемпионата мира в Катаре и в данной игре на поле могут появиться все сильнейшие игроки сборной.

    Дания

    Национальная команда Дании на полях Катара стартовала с невнятной ничьей против скромной сборной Туниса, сыграв со счетом 0:0. Причем европейцы ни в чем не превзошли африканцев.

    Во второй же игре турнире «алая гвардия» проиграла очень крепким французам со счетом 1:2, пропустив решающий гол в самой концовке встрече. И теперь с одним баллом она идет третьей и рискует вылететь, если не обыграет австралийцев.

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    • Датчане также только в шестой раз добрались до финальной части мундиаля. И только раз они не смогли выйти из группы. Лучшим же их достижением является четвертьфинал в 1998 году.

    Напомним, что Дания отлично выступила на чемпионате Европы-2020, дойдя там до полуфинала и проиграв сборной Англии по итогам дополнительного времени.

    Подопечные Каспера Юльманна также смогли избежать травм и дисквалификаций, так что все лидеры команды будут готовы принять участие в этом поединке.

    На ЧМ-2018 эти команды играли в одной группе и закончили тогда свой матч вничью со счетом 1:1. До этого они провели три товарняка, два из которых выиграла Дания и раз сильнее оказалась Австралия.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Дании предлагают — 1.50.

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    На викторию Австралии дают — 6.35, ничья оценена — в 4.30.

    Дания совсем не похожа на себя образца ЧЕ-2020 и австралийцы вполне могут доставить ей проблем, ну по крайней мере свой гол скандинавам должны забить. В общем, ставим на обмен голами.

    Но все же ждем непростой виктории «алой гвардии» и прогнозируем в данной игре викторию датчан со счетом 2:1.

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    Австралия — Дания: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. Австралийцы доставят проблем датчанам
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