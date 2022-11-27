«Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?

«Другого выбора не было», как недавно элегантно выразился. Как только португалец принял решение рассказать обо всем в «интервью» с профессиональным торговцем сенсаций, стало очевидно, что его второй период на «Олд Траффорд» обречен на неприятный конец.

Тем не менее, футбол не останавливается ни для кого, и всего через несколько минут после того, как его уход был подтвержден, мельница слухов уже начала штамповать возможные варианты продолжения карьеры для единственного свободного агента, играющего на чемпионате мира.

ПСЖ

Лионель Месси и Криштиану Роналду наконец-то вместе?! Если подобный сценарий реализуется, есть большая вероятность, что это сломает Интернет. Однако пока не стоит обнадеживаться.

Мало того, что в атаке ПСЖ уже нелепо сложная ситуация с наличием звезд, трудно представить, что де-факто спортивный директор Килиан Мбаппе согласился бы приход португальца. Скорее всего, его также ожидали бы сложности в отношениях с Месси и Неймаром.

Мы знаем, что «Пари Сен-Жермен» любит звездную мощь, но это уже слишком.

«Рома»

Немногие тренеры получили от Роналду больше, чем Жозе Моуринью, и босс «Ромы», скорее всего, ухватится за шанс воссоединиться с соотечественниками, особенно учитывая текущие проблемы Тэмми Абрахама с результативностью.

К несчастью для «Особенного», директор клуба Тьяго Пинто, судя по всему, опроверг эти слухи еще до того, как они успели набрать обороты в ноябре.

Роналду и Моуринью работали вместе в «Реале» globallookpress.com

«Одна из вещей, которые меня раздражают в Италии, это то, что они постоянно говорят о трансферном рынке», — сказал он на Thinking Football Summit.

«Правда в том, что подписание Криштиану Роналду никогда не было возможно. Эти слухи не имели под собой никаких оснований. Но в Италии каждый день говорят о трех разных игроках, связанных с твоим клубом. Я понимаю, что было естественно связывать нас с ним, потому что Моуринью и я — оба португальцы, как и Криштиану. Но, как я уже сказал, в этих слухах никогда не было никаких оснований».

Возможно, теперь он изменит свое мнение, когда не нужно платить компенсацию за трансфер...

«Арсенал» Лондон

В этом сезоне «Арсенал» наконец-то стал напоминать реально работающий футбольный клуб, но это не помешало наблюдателям «сватать» Роналду в лондонский коллектив.

Хотя очень, очень, очень трудно представить, что это произойдет. Наставник «Канониров» Микель Артета недавно показательно избавился от хорошо оплачиваемых ветеранов вроде Месута Озила и Пьера-Эмерика Обамеянга, и Роналду просто не соответствует профилю тех исполнителей, которые подписывает спортивный директор Эду.

Немного нелепая идея, если честно.

«Наполи»

В этом сезоне «Наполи» стал сюрпризом в Европе, вырвавшись на первое место в Серии А с отрывом в восемь очков, не проиграв ни одного поединка.

«Адзурри» не в лучших отношениях с «Ювентусом» — одного из бывших клубов форварда, поэтому его приезд, скорее всего, не понравится некоторым болельщикам. Кроме того, успех Лучано Спаллетти в этом сезоне стал результатом коллективных усилий команды.

Прошлое Роналду в «Ювентусе» может помешать его переходу в «Наполи» globallookpress.com

Нарушит ли этот баланс появление 37-летнего Роналду? Скорее всего, да. Также возникает вопрос, может ли «Наполи» вообще позволить себе его трансфер.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» отверг возможность подписания мегазвезд с момента поглощения клуба правящем принцем Саудовской Аравии, сумев извлечь уроки из проблем, с которыми «Манчестер Сити» столкнулся в первые годы после смены владельца.

До сих пор этот подход кажется очень эффективным: за несколько месяцев Эдди Хау превратил «Сорок» из борца за выживание в настоящего претендента на топ-4.

Однако у владельца клуба может возникнуть соблазн нарушить недавнюю традицию, ведь теперь Роналду доступен для подписания. Поскольку физическая форма Александра Исака все еще находится под вопросом, краткосрочная сделка до конца сезона может иметь смысл.

Тем не менее, Хау может не одобрить трансфер. «У нас довольно стареющий состав, поэтому нам нужно инвестировать в более молодых игроков. Это большая часть нашего прогресса — нам нужно снизить средний возраст», — сказал он совсем недавно.

«Аль-Наср»

Теперь, когда Саудовская Аравия стала футбольной силой после ее шокирующей победы над фаворитом чемпионата мира Аргентиной, у Роналду может возникнуть соблазн посостязаться с такими игроками, как Одион Игало, Мусса Марега и Эвер Банега в профессиональной лиге Саудовской Аравии.

Деньги не будут камнем преткновения при переезде, и лига, скорее всего, сделает все, чтобы трансфер прошел максимально гладко, чтобы повысить свой статус.

Что может быть проблемой, так это вероятное желание Роналду оставаться на топ-уровне как можно дольше. Переехав в Саудовскую Аравию, он попрощается, например, с шансом побить свой рекорд по результативности в Лиге чемпионов.

МЛС

МЛС уже не является домом престарелых для стареющих звезд, как это было раньше, но это может измениться с возвращением Роналду на рынок.

Фил Невилл может мечтать о воссоединении с экс-партнером в «Интер Майами», «ФК Лос-Анджелес» также может найти для него место, если Гарет Бэйл решит сосредоточиться на своей карьере в гольфе после чемпионата мира. Его варианты не останавливаются только на этих франчайзах.

У многих команд МЛС есть места в составах в это межсезонье, и, как и в Саудовской Аравии, администраторы лиги, вероятно, максимально сгладят ситуацию, чтобы привлечь больше внимания к футболу в США.

«Бавария»

Роналду может добавить еще один штамп в свой паспорт, перейдя в мюнхенскую «Баварию» — гиганта Бундеслиги.

Роналду может решить кадровые проблемы «Баварии» в атаке globallookpress.com

В тактическом плане ему может быть сложно вписаться в систему высокого прессинга Юлиана Нагельсмана, но у «ротен» сейчас есть небольшой дефицит исполнителей в атаке — и если Эрик Максим Шупо-Мотинг перестанет играть как Пеле после чемпионата мира, они могут оказаться в затруднительном положении.

Нет необходимости думать дальше полугодичного контракта, но Роналду может добавить качество в будущем, поскольку «Бавария» борется за трофеи на нескольких фронтах.

«Спортинг» Лиссабон

Это самый романтичный вариант, доступный Роналду. Возвращение туда, где все началось, было бы подходящим способом завершить свою карьеру, и «Спортингу» не помешала бы дополнительная боевая мощь во второй половине сезона.

Сейчас лиссабонцы занимают четвертое место в португальской лиге и уступают всем вышестоящим командам по забитым мячам, в то время как в феврале предстоит сыграть в Лиге Европы с «Мидтьюлланном». Рулевой «Спортинга» Рубен Аморим тоже не стал перекрикивать разговоры о трансферах, когда его об этом спрашивали.

«Все в "Спортинге" его любят, тут особо нечего сказать. Он сам говорит, что хочет делать все спокойно, когда дело касается его будущего. Он сам решит вопрос своего будущего. Есть клуб и есть его структура», — сказал он совсем недавно.

«Челси»

Трансфер, который может разорвать «Челси» на части...

Новый владелец «Синих» Тодд Боэли, как известно, подталкивал клуб к подписанию Роналду прошлым летом, но встретил стойкое сопротивление со стороны главного тренера Томаса Тухеля, который был уволен спустя несколько недель.

В сообщениях говорилось, что его преемник Грэм Поттер также не в восторге от перспективы работать с ветераном, но Боэли, как правило, окружает себя звездами из другой своей спортивной команды, «Лос-Анджелес Доджерс».

Тут тяжело прогнозировать. Но поскольку «Челси» сообщал, что он намерен продолжать сотрудничество с Поттером в долгосрочной перспективе (мы уже слышали это раньше!), возможно, и на этот раз наставник добьется своего.