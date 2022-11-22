Кому нужен успех на ЧМ-2022? Месси, Роналду или Мбаппе?

Шанс для тех, кто планирует сменить клуб

Килиан Мбаппе (сборная Франции, «Пари Сен-Жермен»)

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Не так давно интернет всколыхнула информация о настойчивом желании Мбаппе покинуть «ПСЖ» всего через пять месяцев после подписания нового контракта и внезапного отказа от перехода в «Реал». Килиан якобы считает, что клуб не выполнил перед ним своим обязательства, касающиеся трансферной политики. Несмотря на то, что 23-летний форвард забил в этом сезоне уже 19 мячей, французские СМИ регулярно сообщают о недовольстве французской звезды по тем или иным вопросам. Не исключено, что успешная игра Мбаппе за сборную Франции на ЧМ в Катаре убедит «Реал» возобновить переговоры с «ПСЖ». Правда, теперь сумма трансфера наверняка будет заоблачной даже для состоятельного «Мадрида».

Криштиану Роналду (сборная Португалии, «Манчестер Юнайтед»)

Криштиану Роналду globallookpress.com

Это может показаться невероятным, но ни один серьезный клуб не проявил интереса к Роналду после того, как минувшим летом он четко дал понять, что хочет покинуть «МЮ». 37-летний португалец навсегда останется в списке величайших игроков, но прямо сейчас его влияние заметно ослабевает. И вполне вероятно, что в сборной будет аналогичная ситуация. В этом сезоне играл не так часто, как обычно, и почти не забивал. И сейчас ему придется хорошенько постараться, чтобы привлечь к себе внимание не скандальными высказываниями, а эффективными действиями на футбольном поле.

Френки де Йонг (сборная Нидерландов, «Барселона»)

Френки де Йонг globallookpress.com

Летом «Барселона» была согласна продать де Йонга в «МЮ» за 85 миллионов евро, но 25-летний полузащитник решил остаться на «Камп Ноу». Справедливости ради стоит сказать, в случае с Френки ситуация стала максимально запутанной, когда в прессе появилась информация о том, что «Барса» до сих пор не выплатила нидерландцу внушительную часть зарплаты за предыдущие месяцы. При этом главные лица давали комментарии, после которых сложно было понять, чего они хотят — сохранить де Йонга или же избавиться от него. Но Френки вряд ли чересчур беспокоится — только в АПЛ, помимо «МЮ», к нему проявляют интерес «Челси», «Ливерпуль» и «Ман Сити». И есть подозрение, что в «Барселоне» очень хотят, чтобы де Йонг провел классный чемпионат мира и еще больше вырос в цене.

Эден Азар (сборная Бельгии, «Реал» Мадрид)

Эден Азар globallookpress.com

После целой серии травм Азару так и не удалось стать основным игроком «Реала». Эдену 31 год, он должен быть как раз на пике карьеру, но в «Мадриде» с недавних пор он находится в тени молодых бразильцев Винисиуса и Родриго. Очевидно, что ему стоит задуматься о своем будущем. Контракт Азара рассчитан до лета 2024 года, а это значит, что у «Реала» осталось не так уж и много времени, чтобы успеть получить за бельгийца хотя бы какие-то деньги. В Катаре к Азару будет приковано повышенное внимание — потенциальные покупатели наверняка захотят убедиться, способен ли Эден делать разницу или его время безвозвратно ушло.

Деклан Райс (сборная Англии, «Вест Хэм»)

Деклан Райс globallookpress.com

Возможно, лучший молодой опорный полузащитник мира, Райс связан с «Вест Хэмом» контрактом до лета 2024 года (в договоре также есть опция о продлении еще на сезона). И кажется, Деклану пора задуматься, о переходе в клуб, вместе с которым он сможет бороться за трофеи. В его случае важно не упустить этот момент, иначе можно так и остаться в команде, которая барахтается в середине таблицы. Поговаривают, что «Вест Хэм» требует за Райса немыслимые 100 миллионов фунтов. Огромная сумма, но в Катаре у Райса будет шанс доказать, почему он стоит этих денег.

Шанс для тех, кто хочет повысить свой статус

Коди Гакпо (сборная Нидерландов, ПСВ Эйндховен)

Коди Гакпо globallookpress.com

Прошлым лето «Манчестер Юнайтед» решил купить у «Аякса» Антони. После этого Гакпо понял, что на «Олд Траффорд» его не ждут. Однако его невероятная форма в текущем сезоне говорит о том, что он будет одной из главных целей для топ-клубов в январе. В 24 матчах за ПСВ Коди забил 13 мячей и сделал 17 передач. Если он продолжит в том же духа и на ЧМ (уже забил Сенегалу в первом туре), ПСВ точно не сможет удержать свою главную звезду. К слову, из-за финансовых проблем клуб из Эйндховена заинтересован в продаже Гакпо. И наверняка до лета ждать не придется.

Джонатан Дэвид (сборная Канады, «Лилль»)

Многие уверены, что в следующем году Дэвид сделает еще один шаг в своей карьере, перейдя в топ-клуб. В текущем чемпионате Франции канадец забил девять мячей в 15-ти матчах за «Лилль». Очевидно, что Джонатан постоянно растет в цене. И несколько классных матчей на чемпионате мира могут сотворить еще одно чудо для его репутации. Известно, что за Дэвидом очень пристально следят три клуба — «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Сергей Милинкович-Савич (сборная Сербии, «Лацио»)

Сергей Милинкович-Савич globallookpress.com

На фоне классной игры Милинковича-Савина за «Лацио» уже который год не прекращаются разговоры о том, что он вот-вот перейдет в топ-клуб. В свои 27 лет серб наверняка понимает, что ему нужен новый вызов, то есть переход в команду, вместе с которой он будет бороться за титулы. Другой вопрос, что «Лацио» совсем не скромничает, когда к нему обращаются по поводу трансфера Милинковича-Савича. 100 миллионов евро — именно столько римляне хотят получить за своего лидера. При этом президент «Лацио» Клаудио Лотито не так давно заявил, что цена каждый месяц растет. Но он должен не забывать, что действующий контракт Милинковича-Савича истекает в 2024 году. Очевидно, что выжать максимум из этой истории «Лацио» уже не сможет.

Мохаммед Кудус (сборная Ганы, «Аякс»)

В этом сезоне Кудус играл в «Аяксе», в основном, на позиции ложной «девятки», несмотря на то, что он атакующий полузащитник, забивший в 21 матче 10 мячей. В сборной Ганы 22-летний футболист играет под центральным нападающим, и вполне вероятно, что он будет ключевым игроком национальной команды в Катаре. «Аякс» вроде бы не против продажи своих звезд в случае стоящего предложения, поэтому вполне вероятно, что Кудус покинет Амстердам уже в январе. Кстати, болельщикам «Ливерпуля» наверняка будет интересно узнать, что в детстве кумиром Кудуса был Тьяго Алькантара.

Ловро Майер (сборная Хорватии, «Ренн»)

Ловро Майер globallookpress.com

Майер — один из самых креативных полузащитников Лиги 1. Сравнения с Лукой Модричем в данном случае небеспочвенны. Но Ловро все-таки формирует собственную индивидуальность. На 24-летнего хорвата уже посматривают «Барселона» и «Арсенал». В «Ренне» прекрасно понимают, что уже в следующем году у него будет шикарная возможность продать Майера за большие деньги. Выступление на ЧМ в Катаре вместе с Модричем может принести Ловро много пользы.

Шанс для тех, кто хочет что-то доказать своим клубам

Кристиан Пулишич (сборная США, «Челси»)

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Пулишич — фундаментальный игрок для сборной США. Во многом именно от его игры зависит успех национальной команды в Катаре. Но в «Челси» Кристиан по-прежнему остается на вторых ролях. В сборной Пулишич играет на левом фланге атаки, и он наверняка надеется, что главный тренер «синих» Грэм Поттер обратит на это внимание. Но если ничего не изменится, американец наверняка задумается о трансфере. К слову, интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Ньюкасл».

Такэхиро Томиясу (сборная Японии, «Арсенал»)

Томиясу отлично провел первый сезон в «Арсенале», но в текущей кампании японец потерял место в основном составе на позиции правого защитника. В итоге Микель Артета изредка стал использовать Такэхиро на левом фланге. На чемпионате мира Томиясу может напомнить главному тренеру «канониров», что он может играть не только на фланге, но и в центре обороны.

Дарвин Нуньес (сборная Уругвая, «Ливерпуль»)

Дарвин Нуньес globallookpress.com

На игрока, за которого заплатили 100 миллионов, всегда оказывают дополнительное давление. Нуньеса критиковали за непоследовательность и вспыльчивый характер после глупого удаления всего лишь во втором матче за «Ливерпуль». При этом его девять голов в 18-ти матчах меркнут на фоне достижений Эрлинга Холанда (23 гола в 18-ти матчах). Сборная Уругвай, по всей видимости, будет полагаться на Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, но Нуньес обязательно получит шанс проявить себя и показать, почему «Ливерпуль» заплатил за него такие деньги.

Ферран Торрес (сборная Испании, «Барселона»)

Ферран Торрес globallookpress.com

После перехода в «Барселону» из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро Ферран Торрес вряд ли доволен своим положением. Испанец почти не выходит в стартовом составе, забив в 18-ти матчах лишь пять мячей. Летом «Барса» потратила 150 миллионов евро на игроков, которые могут играть на позиции Торреса. Несмотря на то, что у 22-летнего Феррана еще будет время доказать Хави, что он способен делать разницу в «Барсе», успешное выступление на ЧМ может стать поворотным моментом в его карьере.

Эдуар Менди (сборная Сенегала, «Челси»)

Восстановившись после травмы, Менди очутился на скамейке запасных «Челси», а его статут первого номера был поставлен под сомнение. После своего перехода из «Ренна» в 2020 году сенегалец в целом зарекомендовал себя как надежный вратарь, но в Катаре он может напомнить, что новому боссу «синих» Поттеру о своих сильных сторонах. При этом уже пишут, что «Челси» готов выслушать предложения по Менди, который наверняка хочет заставить замолчать своих критиков.

Финальный аккорд?

Лионель Месси (сборная Аргентины, «ПСЖ»)

Лионель Месси globallookpress.com

Месси здорово провел первую часть клубного сезона. В 19-ти матчах за «ПСЖ» у него 12 мячей и 14 передач в 19-ти матчах. На мундиаль аргентинец отправился в шикарной форме. Кубок мира — единственный трофей, которого не хватает в коллекции Месси. Лео будут считать величайшим игроком всех времен, если его национальная команда станет чемпионом в Катаре. Ближе всего Месси был к победе на ЧМ в 2014 году, когда Аргентина проиграла в финале Германии, пропустив единственный гол в овертайме.

Гарет Бейл (сборная Уэльса, «Лос-Анджелес»)

Гарет Бейл globallookpress.com

В 33 года у Бейла есть еще как минимум несколько лет в большом футболе. Правда, звезда «Лос-Анджелеса» подумывал завершить карьеру еще до того, как Уэльс попал на ЧМ в Катаре. Но при этом все еще сохраняется вероятность, что Гарет повесит бутсы на гвоздь вскоре после мундиаля. Из-за постоянных травм и огромной зарплаты в «Реале» многие стали забывать о влиянии Бейла на футбольном поле. Но у него наверняка есть цель, чтобы у болельщиков он ассоциировался с голами и результативными передачами. К слову, уже в первом матче на ЧМ Бейл реализовал пенальти и спас Уэльс от поражения в матче против США (1:1).

Лука Модрич (сборная Хорватии, «Реал» Мадрид)

Лука Модрич globallookpress.com

После невероятного выступления на ЧМ-2018 Модрич разрушил десятилетнюю гегемонию Роналду и Месси, получив в том году «Золотой мяч». Лука сыграл ключевую роль в выходе Хорватии в финал чемпионата мира в России. В Катаре хорваты вряд ли смогут пройти слишком далеко, но Модрич по-прежнему будет дирижировать игрой команды. Для 37-летнего это будет последний крупный турнир за сборную Хорватии, а его контракт с «Реалом» истекает летом 2023 года.

Тьяго Силва (сборная Бразилии, «Челси»)

Бразилия не выигрывала чемпионат мира с 2002 года, а после капитуляции на домашнем мундиале 2014 года Тьяго Силва подвергся критике за дисквалификацию, из-за которой ему пришлось пропустить полуфинальный матч с Германией (1:7). Неймар не участвовал в этой игре из-за травмы, но, в отличие от форварда «ПСЖ», у 38-летнего защитника больше не будет шанс выиграть главный футбольный трофей.

Андрес Гуардадо (сборная Мексики, «Бетис»)

36-летний Гуардадо станет всего лишь третьим после легендарных Антонио Карбахаля и Рафаэля Маркеса футболистом из Мексики, сыгравшим на пяти чемпионатах мира. И Андрес наверняка помнит, что начиная с 1994 года мексиканцы всегда проигрывали сразу же после выхода из группы. По словам Гуардадо, он надеется, что проклятие пятой игры будет снято до того, как он завершит карьеру.