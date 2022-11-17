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    «МЮ» больше не нужен скулящий Роналду. Гарначо — настоящее и будущее «красных дьяволов»

    Криштиану Роналду запятнал свою репутацию на «Олд Траффорд»

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    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо
    В воскресенье на «Крейвен Коттедж» родилась новая звезда. И болельщики «Манчестер Юнайтед» должны сосредоточить свое внимание именно на этом парне, а не на горьком прошлом, пишет автор GOAL Джеймс Уэствуд.
    «В нем что-то есть, в этом нет никаких сомнений. Плохой настрой или нет, но он может играть. Я помню, как Криштиану Роналду забил гол на этом поле, классный гол, много-много лет назад, и "МЮ" тогда тоже выиграл», — вспоминает Гари Нэвилл, комментируя победный гол Алехандро Гарначо в ворота «Фулхэма» в минувшее воскресенье.

    В 2007 году Роналду окончательно утвердился в статусе мировой звезды, в том числе и благодаря выдающемуся голу в матче с «Фулхэмом».

    Но в случае с Гарначо надо понимать, что это было его первое по-настоящему яркое выступление. В свои 18 лет он все еще продолжает учиться, и, по словам главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага, должно пройти какое-то время, чтобы аргентинец начал «твердо стоять на ногах».

    Алехандро Гарначо — новая надежда «Манчестер Юнайтед»
    twitter.com/ManUtd

    Но присутствие Роналду в качестве образца для подражания может помешать этому процессу и навредить его развитию. В понедельник утром Гарначо должен был увидеть свое имя на обложках свежих газет, но товарищ-ветеран украл у него всеобщее внимание.

    Выдержки из скандального интервью Роналду с Пирсом Морганом гуляют уже по всему интернету, и все только об этом и говорят.

    37-летний португалец говорит, что чувствует себя «преданным» из-за того, что летом «МЮ» пытался выгнать его. А еще Криштиану признался, что не уважает тен Хага. Теперь почти ни у кого нет сомнений, что клуб накажет Роналду. Поговаривают, что за столь резкие высказывания ему грозит крупный штраф.

    Этой вспышкой Роналду запятнал свое наследие. А еще он испортил яркий момент с участием Гарначо. В очередной раз португалец сделал так, чтобы говорили и думали только о нем.

    В данном случае денежного наказания будет недостаточно. «МЮ» должен продать Роналду, как только откроется трансферное окно. Уже всем ясно, что его лучшие годы позади.

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    • Для «МЮ» настало время сосредоточиться на будущем и думать о таких вундеркиндах, как Гарначо, которые и должны быть в центре внимания.

    Сравнения и Гарначо и Роналду вполне уместны. Аргентинец может похвастаться такой же взрывной скоростью и дриблингом, как и пятикратный обладатель Золотого мяча в свои лучшие годы. И есть подозрение, что он такой же высокомерный.

    Рядом с Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Вице-капитан «МЮ» Бруно Фернандеш намекал на это в одном из своих интервью, но он также отметил, что Гарначо быстро взрослеет.

    «Думаю, все видят признаки того, что он способен приносить пользу в решающие моменты. И дело не только в голах и передачах. Важно еще и то, как он входит в игру.

    Никому не нравится сидеть на скамейке запасных, поэтому отношение, которое он демонстрирует, когда появляется на поле, просто фантастическое», — говорит Фернандеш.

    В активе Гарначо два гола и три результативные передачи в восьми матчах. К слову, только в трех случаях он играл с первых минут. Тен Хагу становится все труднее объяснять, что почему он в очередной раз решил оставить аргентинца на скамейке запасных.

    Гарначо наверняка был разочарован, когда узнал, что не попал в состав сборной Аргентины на ЧМ-2022, но вместо того, чтобы зацикливаться на этом, он в ближайшем же матче устроил шоу. Скорее всего, во второй половине сезона роль Гарначо на «Олд Траффорд» будет куда более заметной. С уходом Роналду у него будет еще больше игрового времени.

    Алехандро Гарначо
    globallookpress.com

    Теперь задача тен Хага заключается в том, чтобы правильно интегрировать Гарначо в состав команды. В будущем Алехандро может стать ключевым игроком на «Олд Траффорд».

    Гарначо, в свою очередь, должен проявлять скромность и продолжать усовершенствование своих многогранных способностей. Когда-то Роналду был ярким примером игрока, который благодаря своему упорству достиг мирового уровня. Но отныне он не является образцом для подражания, в том числе для Гарначо.

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    • После победного гола в ворота «Фулхэма» Гарначо снял с себя футболку и показал болельщикам свое имя. Аргентинец повторил культовое празднование Лионеля Месси, который сделал то же самое после гола в ворота мадридского «Реала» (3:2) на «Сантьяго Бернабеу» в 2017 году.

    Вполне вероятно, что вскоре Гарначо получит шанс сыграть в одной команде с аргентинской легендой. И желательно, чтобы за пределами поля он последовал примеру Месси, а не Роналду.

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