Месси, Холанд и не только. Сборная лучших игроков первой части европейского сезона

Первая половина сезона прошла в бешеном темпе, было немало сюрпризов, поскольку из-за приближающегося чемпионата мира в Катаре ведущим клубам пришлось подстраиваться под изнурительный график.

В конечном итоге «Арсенал» и «Наполи» нарушили привычный порядок и лидируют в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А соответственно. Между тем, в «Пари Сен-Жермен» наконец-то раскрыло свой потенциал звездное трио, а «Бавария» Юлиана Нагельсманна наконец-то начинает показывать то, чего от нее ждали с первых дней сезона.

Текущую кампанию по многим причинам можно назвать одной из самых захватывающих за последнее время. И прямо сейчас назовем лучших из лучших, собрав их в одну команду.

Голкипер: Брис Самба («Ланс»)

Брис Самба globallookpress.com

Минувшим летом Самба невероятно расстроил болельщиков «Ноттингем Форест», отказавшись подписывать с клубом новый контракт. По мнению многих экспертов, его роль в том, что команда вернулась в АПЛ после 23-летнего перерыва, была ключевой.

Тем не менее, Брис вряд ли о чем-то жалеет. «Ланс» выиграл 11 из 15-ти матчей и занимает второе место в таблице чемпионата Франции — впереди только «ПСЖ».

«Ланс» занимает второе место в лиге по количеству пропущенных мячей, а у Самба уже семь «сухих» матчей в этом сезоне. Между тем, Дин Хендерсон, заменивший его в «Ноттингем Форест» пропустил 30 мячей в 15 играх АПЛ.

Правый защитник: Киран Триппьер («Ньюкасл»)

Киран Триппьер globallookpress.com

Стремительный взлет «Ньюкасла» под руководством Эдди Хау стал еще одним подтверждением того, что там где деньги — там и результат. Но при этом нельзя не отметить, что клуб угадал с новичками.

«Ньюкасл» купил Триппьера у «Атлетико» за 12 миллионов фунтов в начале января. К сожалению, вскоре он получил травму, но текущий англичанин проводит почти идеально.

Триппьер преуспевает не только в защите, но еще и регулярно угрожает соперникам своими ударами и подачами. Вряд ли кто-то удивился, что его имя оказалось в окончательном составе сборной Англии на ЧМ.

Центральный защитник: Ким Мин Чжэ («Наполи»)

Ким Мин Чжэ globallookpress.com

Ким, казалось, столкнулся с непростой задачей — ему предстояло заменить в «Наполи» Калиду Кулибали, без которого, как тогда казалось, просто невозможно представить команду Лучано Спаллетти. Но в итоге он сделал так, что про сенегальца сейчас никто и не вспоминает.

Ким показал невероятный уровень игры в центре обороны, а также успел забить два мяча, благодаря чему «Наполи» закрепился на первой строчке в таблице Серии А и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Для меня он один из лучших в мире. Если он в защите, можно ни за что не беспокоиться», — сказал о Киме Хвича Кварацхелия, еще один летний новичок «Наполи».

И совсем скоро Криштиану Роналду и Луис Суарес смогут лично убедиться в том, что Ким непросто так сравнивают со стеной. Сборная Южной Кореи, за которую выступает лидер обороны «Наполи», сыграет против Португалии и Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

Центральный защитник: Вильям Салиба («Арсенал»)

Вильям Салиба globallookpress.com

Салиба можно смело назвать самым важным игроком «Арсенал» в первой части сезона. При этом француз едва успел появиться в команде, вернувшись летом из очередной аренды.

«Арсенал» подписал Салиба еще в 2019 году, но Микель Артета только сейчас решил задействовать, как оказалось, очень талантливого защитника.

Благодаря своему позиционному чутью, хладнокровию, скорости и силе он стал настоящим кошмаром для нападающих АПЛ.

Очевидно, что у 21-летнего Салиба безграничный потенциал, и вместе с ним «Арсенал», похоже, действительно имеет все шансы вернуться на вершину английского футбола.

Левый защитник: Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Жоау Канселу globallookpress.com

Канселу укрепил свою репутацию одного из самых ярких защитников европейского сезона, несмотря на то, что ему снова приходится играть на левом фланге, а не на любимом правом.

Универсальность португальца снова оказалась бесценной для тактических задумок Пепа Гвардиолы. Жоау успевает выполнять свои обязанности не только в обороне, но и в атаке.

Канселу одинаково успешно играет обеими ногами — на его элегантное обращение с мячом просто приятно смотреть. Кроме того, порой он поражает своим умением ассистировать партнерам. Например, можно вспомнить его шикарный навес в матче с дортмундской «Боруссией», после которого Эрлинг Холанд забил победный гол в ворота своего бывшего клуба.

Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Если и оставались какие-то сомнения относительно того, является ли Де Брюйне лучшим полузащитником, когда-либо игравшим в АПЛ, то в этом сезоне он развеял их раз и навсегда.

Бельгийскому маэстро удалось поднять свою игру на новый уровень с тех пор, как он начал взаимодействовать с Холандом, который регулярно забивал после его классных передач и навесов.

Некоторые вещи можно увидеть только в исполнении Де Брюйне. Например, его сумасшедшие удары со штрафных.

При этом Пеп Гвардиола после одного из матчей заявил, что Де Брюйне может играть еще лучше, что он пока не показывает всего, на что способен. Страшно представить, что будет, когда Кевин уровня, о котором говорит его тренер.

Центральный полузащитник: Джамал Мусиала («Бавария»)

Джамал Мусиала globallookpress.com

Есть большая вероятность, что Мусиалу запомнят как лучшего игрока, которого у Англии никогда не было.

Бывший проспект академии «Челси», который решил представлять на международном уровне Германию, а не Англию, стал жизненно важным винтиком в звездной схеме «Баварии» с момента своего дебюта в 17-летнем возрасте с июне 2020 года.

Мусиала был, возможно, лучшим игроком первой части чемпионата Германии. В 14-ти матчах он забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. И, похоже, теперь он готов заявить о себе в Катаре.

Легенда «Баварии» Лотар Матеус даже сравнил Мусиалу с Лионелем Месси, самый главный комплимент, который только можно сделать, заключается в том, что такое заявление действительно можно считать уместным.

Левый вингер: Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

А теперь мы добрались до человека, который претендует на награду «Лучший трансфер сезона». Конечно же, речь о грузинском фокуснике Хвиче Кварацхелии.

21-летний футболист, за которого «Наполи» заплатил батумскому «Динамо» всего 10 миллионов евро, продемонстрировал феноменальную игру в своих первых 17 матчах за итальянский клуб. Хвича уже получил от местных болельщиков прозвище «Кварадона» в честь легендарного Диего Марадоны.

Кварацхелия — непредсказуемый вингер нового поколения, и защитники понятия не имеют, как его сдерживать. Достаточно вспомнить, как Хвича «возил» Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля» (4:1) в матче Лиги чемпионов.

Глядя на игру Кварацхелии, можно не сомневаться, что «Наполи» в этом сезоне может не только Серию А выиграть, но и пошуметь в Лиге чемпионов.

Атакующий полузащитник: Неймар («ПСЖ»)

Неймар globallookpress.com

Карьера Неймара в «ПСЖ» долгое время была омрачена травмами и скандалами за пределами поля, из-за чего он пока так и не приблизился к тому, чтобы люди говорили, что за него не зря заплатили 222 миллиона евро. До сих пор было больше разговоров о том, что он почти не напрягается и постоянно нарушает дисциплину.

Но в этом сезоне экс-игрок «Барселоны» сделал все возможное, чтобы заставить замолчать своих критиков. В 20-ти матчах за «ПСЖ» у Неймара — 15 голов и 12 результативных передач.

Кристоф Гальтье, возглавивший «ПСЖ» перед началом сезона, с самого начала поддерживал Неймара, даже в тот момент, когда писали, что бразилец может покинуть команду. И этот подход принес дивиденды — Ней снова демонстрирует уровень игры, благодаря которой он и стал мировой звездой.

По всей видимости, конфликт с Килианом Мбаппе тоже удалось урегулировать. Но самое главное, что у него снова шикарное взаимодействие с Лионелем Месси. Сейчас «ПСЖ» выглядит как команда, способная пройти весь путь в Лиге чемпионов.

Правый вингер: Лионель Месси («ПСЖ»)

Лионель Месси globallookpress.com

Месси, по сути, провалил первый сезон в «ПСЖ» из-за того, что у него не было нормальной подготовки. В августе прошлого года ему пришлось покинуть любимую «Барселону» при обстоятельствах, после которых ему понадобился не один месяц, чтобы прийти в себя.

И многие были уверены, что время аргентинца на футбольном олимпе подошло к концу, но в итоге он доказал, что даже в 35 лет остается главным героем футбольного мира.

В текущем сезоне Месси забил 12 мячей (на один больше, чем за весь прошлый сезон) и сделал 14 результативных передач — в основном, на Мбаппе и Неймара.

Никто другой не может делать то, на что способен Месси. За последние несколько месяцев он снова напомнил о своих потусторонних способностях.

Месси действительно вернулся, и вполне вероятно, что на предстоящем чемпионате мира мы будем наблюдать за последним танцем великого аргентинца, который одержим мечтой выиграть главный трофей вместе с национальной командой.

Центрфорвард: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Эрлинг Холанд globallookpress.com

В конце июля Холанд не смог поразить ворота «Ливерпуля» с нескольких метров. Это был его первый большой матч перед английской публикой.

Но эта неудача только укрепила решимость норвежца. С тех пор он забил 23 гола в 18-ти матчах, став главным действующим лицом в системе «Ман Сити».

Холанд провел отличный период карьеру в дортмундской «Боруссии», но в «Сити» он вышел на новый, выдающий уровень. У Пепа Гвардиолы больше не болит голова по поводу того, кого использовать на позиции девять номера. Де Брюйне и Бернарду Силва наконец-то дождались партнера, который максимально эффективно использует их шикарные передачи.

Холанд — возможно самый совершенный бомбардир, который когда-либо играл в АПЛ. При этом отдельного внимания заслуживает умение Эрлинга играть без мяча и его хладнокровие в момент завершения атаки.

Есть ощущение, что на данный момент нет защитника, способного закрыть Холанда. Остается только сожалеть, что он не сыграет на чемпионате мира в Катаре.

Также заслуживают упоминания

«Барселона» в 14-ти матчах Ла Лиги пропустила всего лишь пять мячей, и надо признать, что голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген шикарно провел первые месяцы текущей кампании.

Как ни странно, у «Барсы» был еще один герой — совсем молодой защитник Алехандро Бальде.

Кроме того, Роберт Левандовски забил уже 18 мячей, но при этом надо не забывать, что «Барса» вылетела из Лиги чемпионов.

Мбаппе тоже классно провел недавний отрезок, наколотив 19 мячей. И вполне вероятно, что в будущем его главным конкурентом в борьбе за Золотой мяч будет Винисиус Жуниор.

Центральные защитники «Реала» Эдер Милитао и Давид Алаба порой напоминали скалу. Также внимания заслуживают Алекс Морено, Педри Жонатан Клосс и Марко Верратти.

«Манчестер Юнайтед» пришел в себя благодаря классной игре Лисандро Мартинеса. В составе «Арсенала» блистал Габриэль Мартинелли, в итоге попавший в состав Бразилии на ЧМ-2022.

В АПЛ зажигали Джеймс Мэддисон из «Лестера», вингер «Ньюкасла» Мигель Альмирон и форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Мохамед Салах начал не очень удачно, но с недавних пор он снова демонстрирует высочайший уровень игры.

В Бундеслиге выделялись Джошуа Киммих и Кристофер Нкунку, а в Серии А — Виктор Осимхен, Николо Барелла и Сандро Тонали.

Если говорить не о чемпионатах «большой пятерки», то здесь, прежде всего, нужно упомянуть вингера ПСВ Коди Гакпо, в активе которого 13 голов и 17 передач в 24 матчах. Вполне вероятно, что уже зимой он окажется в топ-клубе.