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    GOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире

    Звезда ПСЖ восстановилась после неудачного сезона и снова засияла

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    Лионель Месси
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    Лионель Месси
    Помните Лионеля Месси в прошлом сезоне? Вот и мы нет. Впервые почти за два десятилетия величайший футболист всех времен казался просто… отсутствующим на поле, пишет ESPN.
    Он был в порядке, даже великолепен — по меркам среднего игрока. В своем первом сезоне за «Пари Сен-Жермен» Месси забил шесть голов и отдал еще 14 передач. Это 0,84 гола не с пенальти + передачи за 90 минут (NPG+A/90), и он по-прежнему входит в топ-20 среди всех игроков в 5 крупнейших лигах Европы.

    Однако среди всех сезонов Лионеля Месси с 2008 года он занял последнее место; на самом деле, это был его первый сезон на этом отрезке, когда показатель NPG+A был ниже 1,00 за 90 минут. Для большинства игроков превышение этого числа знаменует сверхудачный год, показатель краткого присоединения к стану суперзвезд.

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    • Карим Бензема был настолько близок к неоспоримому обладателю Золотого мяча, насколько это возможно в прошлом году, и в Ла Лиге он набирал в среднем 1,11 NPG+A/90. С момента своего дебюта в 2004 году в возрасте 17 лет Месси за всю свою карьеру набирал в среднем 1,27 NPG+A/90.

    Месси забивает и создает голы в непревзойденном темпе, и к этому в лигах «Большой пятерки» за последние 15 лет привыкли, как к фоновому шуму. Он делал это каждые выходные, снова, и снова, и снова, в то время как разные звезды то появлялись, то исчезали.

    Лионель Месси

    Так было до прошлого сезона, когда он оказался в Париже, легко выиграл довольно неконкурентную лигу, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, в чем не было особой его вины и показывал ту же статистику, что Хуанми и Джейми Варди.

    И, ну, может быть, это был только прошлый сезон. Прошло три месяца в этом сезоне и Месси, которого мы все помним, которого вы не можете забыть? Он вернулся.

    Итак, что произошло в прошлом сезоне?

    Учитывая, что в начале сезона ему было 34 года, и он внезапно стал партнером пары атлетичных и динамичных нападающих в лице Килиана Мбаппе и Неймара, возможно, неудивительно, что Месси сдал в плане голов.

    С 2010 года Месси живет в зоне, которую некоторые аналитики называют «зоной 14» — центральной зоне над штрафной площадкой.

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    • Это самая опасная зона на поле за пределами штрафной площади, потому что обычно она находится между линиями обороны и полузащиты соперника и обеспечивает легкий доступ к штрафной площади, пространству между центральными и крайними защитниками, а также флангам.

    По этой причине история современной оборонительной тактики в основном была направлена на то, чтобы стереть «зону 14», заполнив ее несколькими опорными полузащитниками.

    Итак, один простой способ понять, что делает Месси таким хорошим игроком , заключается в том, что он все еще может владеть мячом в «зоне 14», несмотря на то, что почти все остальные тренеры в мире делают все возможное, чтобы этого не произошло.

    Тепловая карта Месси с 2010 года
    espn.com

    С 2010 года Месси выполнил больше передач в штрафную площадь (1990), чем любой другой игрок.

    Он также занимает второе место по количеству ударов по воротам (2064) после Криштиану Роналду, набравшего 2443 выстрела. Он красная точка в полном одиночестве в правом верхнем углу:

    Пасы в штрафную площадь и удары игроков «Большой пятерки» с 2010 года
    espn.com

    Однако в прошлом году все внезапно изменилось. Месси сделал 7,8 паса в штрафную площадь — это его самый низкий результат с 2010 года и первый раз меньше 10 попыток паса с сезона 2014/15, когда он забил 43 гола и отдал еще 18 передач в Ла Лиге.

    Количество его ударов также снизилось до 3,7, что является его самым низким показателем с 2010 года. То же самое произошло и с его количеством успешных обводок — до 2,7 по сравнению со средним показателем 4,7 с 2010 года — и его количеством. касаний внутри штрафной: 4,7 по сравнению со средним показателем 7,5 с 2010 года.

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    Чем, ты говоришь, ты занят тут? По мере того, как влияние Месси на поле ослабевало, он все больше и больше походил на полузащитника, играющего из глубины.

    В прошлом сезоне он сделал 10,8 паса в атакующую зону — больше, чем в любой другой сезон своей карьеры, и намного выше его среднего показателя 8,1 с 2010 года.

    Лионель Месси

    На сайте FBref есть только данные о прогрессивных передачах (помогающих мячу продвинуться в сторону чужих ворот — прим. ред), начиная с сезона 2017-18, но 9,5 прогрессивных передач Месси за 90 минут и его 281 метр продвижения мяча вперед за 90 минут были его максимумами за этот отрезок.

    Среди игроков «большой пятерки», набравших не менее 750 минут игрового времени в прошлом сезоне, никто не отдавал больше прогрессивных передач за 90 минут, чем Месси.

    Итак, у вас есть элитный полузащитник-распасовщик и один из 20 самых результативных нападающих в мире — и все это в одном игроке.

    А что случилось в этом сезоне?

    Итак, все эти вещи, которые исчезли в игре Месси? Да, они вернулись. За более чем 1000 минут в Лиге 1 Месси сделал 7,0 передач в штрафную, что стало бы наивысшим результатом в его карьере.

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    • Он добавил еще единицу к числу ударов, что увеличило его показатель до 4,6 за 90 минут. И он в среднем набирает 7,6 касания за 90 минут в штрафной площади, что лишь немного выше его среднего показателя с 2010 года.

    В «большой пятерке» Месси равен Кирану Триппьеру из «Ньюкасл Юнайтед» по выполненным передачам в штрафную, в то время как только Мбаппе и Александр Митрович из «Фулхэма» сделали больше ударов. Он уже не так далеко от всех остальных, но он по-прежнему совсем один, вверху справа:

    Пасы в штрафную площадь и удары игроков «Большой пятерки» за этот сезон
    espn.com

    Месси уже забил больше голов (семь), чем в прошлом сезоне, и лидирует во всей Европе с 10 результативными передачами. Сложите все это вместе, и он снова там, где всегда был, забивая и ассистируя намного больше, чем гол за матч.

    Только Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», Роберт Левандовский из «Барселоны» и Неймар были более продуктивны, чем Месси с показателем 1,45 NPG+A/90 в этом сезоне.

    Вот только… помните все то, что Месси добавил в свой арсенал в прошлом сезоне? Это тоже все еще там. Он делает 10,1 передачи в финальную треть за 90 минут, уступая только своей прошлогодней отметке.

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    • Согласно FBref, он выполнил 127 прогрессивных передач; Джошуа Киммих из мюнхенской «Баварии» занимает второе место среди игроков лиг «Большой пятерки» со 103 очками, в то время как никто другой не превзошел 90 очков.

    Хотя, к сожалению, в настоящее время она не работает из-за некоторых изменений в различных поставщиках данных, модель DAVIES была создана аналитиком Майклом Имбургио в попытке оценить отдельных игроков на основе всех их действий с мячом.

    Данные были вырезаны перед матчами на этих выходных, но до этого момента ожидалось, что общая результативность Месси добавит его команде 6,8 гола по сравнению со средним игроком. А затем в субботу он добавил свою 10-ю передачу и сделал это:

    Гол Месси «Труа»

    Согласно модели Имбургио, только двое других парней превысили отметку в пять добавленных мячей: Мбаппе (5,9) и Холанн (5,2). Соответственно, 23-летний Мбаппе и 22-летний Хааланд — те, кто должен бороться за «Золотой мяч» в следующем десятилетии.

    Первый занял шестое место в голосовании 2022 года, второй — 10-е. Также в топ-10 было небольшое количество игроков «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Баварии» и «Реала» — четырех команд, которые определили то, что все больше начинало походить на эру после Месси.

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    • Месси даже не попал в топ-25. Теперь мы не знаем, что будет дальше. Об этом говорил сам Месси. Сначала будет чемпионат мира, а потом начинается неопределенность. Подпишет ли он новый контракт с ПСЖ? Вернется ли в Барселону? Перейдет в МЛС?

    У нас достаточно времени, чтобы поразмышлять обо всем этом, но, может быть, прямо сейчас мы все должны сделать шаг назад и удивиться этой мысли: после года, когда это, казалось, перестало соответствовать действительности, Лионель Месси в 35 лет может все еще быть лучшим футболистом в мире.

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