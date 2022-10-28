Победители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне

GOAL выделил главных победителей и неудачников очередного игрового дня в главном турнире Европы.
Победитель: Лионель Месси
Всем известно, что Лионель Месси не хотел уходить из «Барселоны». Ранее на этой неделе Серхио Агуэро признался, что Лео был настолько взволнован из-за ситуации с подписанием нового контракта с каталонским клубом, что постоянно просил сфотографировать его в футболке «Барсы».
Однако, несмотря на то, что уход, возможно, был чрезвычайно болезненным для Месси, теперь это уже не выглядит ошибкой.
До расставания с Месси «Барса» не играла в Лиге Европы с 2004 года. Теперь же им предстоит сыграть в этом турнире второй год подряд.
Тем временем Месси после тяжелейшего первого сезона в Париже снова демонстрирует свой гипнотический футбол.
Во вторник 35-летний Месси помог «ПСЖ» разнести «Маккаби» (7:2) и заодно стал самым возрастным игроком, который забил два гола и сделал две результативные передачи в матче Лиги чемпионов.
Кроме того, Месси забил 23-й гол из пределов штрафной площади, благодаря чему стал рекордсменом турнира по этому показателю, опередив Криштиану Роналду, который, как и «Барселона», тоже оказался в Лиге Европы...
Неудачники: Клубы Суперлиги
Это была не самая приятная неделя для трех оставшихся бунтарей из европейской Суперлиги — «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Все три клуба проиграли в пятом туре.
Понятно, что у «Реала» все равно все будет в порядке. В случае победы над «Селтиком» в заключительном туре «Мадрид» займет первое место в группе и получит преимущество при жеребьевке 1/8 финала турнира, к которому в клубе давным-давно потеряли интерес.
Мотивы «Барсы» и «Ювентуса» очевидны. В то время как у нынешнего формата ЛЧ хватает своих недостатков, групповой этап, по крайней мере, неизменно наказывает за плохие результаты. Поэтому «Барса» и «Ювентус» хотят играть в закрытом турнире с гарантированной прибылью.
Президенты этих клубов Жоан Лапорта и Андреа Аньелли уверены, что Суперлига нужна для спасения европейского футбола. Правда, не так-то и легко убедительно рассказывать о том, что ты действуешь в интересах всех клубов, когда регулярно терпишь неудачи и на футбольном поле, и за его пределами.
«Барселона» и «Ювентус», два безрассудных в плане управления клуба, заслуживают наказания за свои ошибки и не должны найти свое спасение в Суперлиге.
Безусловно, в европейском футболе необходимо устранить экономический дисбаланс. В том числе пора обратить внимание на неравномерное распределение призовых в еврокубках и на раздутый трансферный рынок, который буквально взорвался из-за колоссальных сделок по продаже прав на телетрансляции и нефтедолларов.
Нет никакого смысла отрицать, что европейский футбол нуждается в реформах. Здесь действительно хватает проблем. Но дело в том, что Суперлига не является решением ни для одной из них.
Только результаты на поле должны определять, какие клубы получат право на участие в определенных турнирах. И на этой неделе стало ясно, что ни «Барса», ни «Ювентус» не заслуживают участия в плей-офф Лиги чемпионов, не говоря уже о Суперлиге.
Победитель: Лига Европы
В Твиттере уже можно увидеть поддельные аккаунты Лиги Европы, в которых приветствуют возвращение «Барселоны». Это были неуклюжие попытки подшутить над каталонским клубом, но нельзя отрицать, что появление столь известного клуба с огромным количеством болельщиков по всему миру является серьезным подспорьем для, мягко говоря, не самого авторитетного турнира.
И после группового этапа ЛЧ в Лигу Европы свалится не только «Барселона». Туда же отправится «Севилья», а вслед за ней, скорее всего, «Ювентус», «Аякс» и мадридский «Атлетико».
И, похоже, в этом сезоне в Лиге Европы будет один из самых интересных плей-офф в истории турнира. Помимо вышеупомянутых клубов, там также сыграют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», ПСВ Эйндховен, «Бетис» и, возможно, «Рома» Жозе Моуринью.
И вполне вероятно, что у «Барселоны», как и в прошлом году, тоже возникнут сложности в попытке выиграть Лигу Европы...
Неудачники: Клубы Ла Лиги
Впервые с 1999 года в плей-офф Лиги чемпионов сыграет лишь один представитель Испании. И это снова будет мадридский «Реал».
«Севилья» совершенно справедливо может заявить, что попала в сложную группу к «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». При этом Лига Европы уже давно стала для нее привычной средой обитания. «Севилья» наверняка уже задумывается о рекордном седьмом титуле в этом турнире.
Тем не менее, для испанского футбола крайне тревожно, что «Барселона» рискует стать регулярным участником Лиги Европы.
Конечно, «Барсе» тоже не повезло с жеребьевкой. Каталонцы оказались в одной группе с «Баварией» и миланским «Интером», у которых так ни разу и не выиграли, поставив под сомнение силу чемпионата Испании. Главному тренеру «Барселоны» Хави после недавней разгромной победы над «Атлетиком» (4:0) даже пришлось настаивать на том, что Ла Лига сейчас сильнее и конкурентоспособнее, чем когда-либо.
Но это утверждение высмеял «Атлетико», занимающий на данный момент третье место в таблице Ла Лиги. Команда Диего Симеоне попала в группу к «Порту», «Брюгге» и «Байеру», но все равно не смогла выйти в плей-офф ЛЧ.
Безусловно, это тоже достойные команды, «Брюгге» так и вовсе стал главным сюрпризом турнира, но нет сомнений, что «Атлетико» образца 2014 и 2016 годов легко бы справился с этими соперниками. Есть подозрение, что проблема не только в отсутствии новых тактических идей у Симеоне.
«Реал» остается королем Европы, а Испания по-прежнему занимает второе место в клубном рейтинге УЕФА, но есть тревожные признаки того, что Ла Лига теряет свой блеск.
Победитель: Симоне Индзаги
«Интер» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря уверенной домашней победе над «Викторией». Но внимание СМИ все равно было приковано к событиям на «Камп Ноу».
В принципе, в этом нет ничего удивительного, все-таки вылет «Барсы» из ЛЧ после группового этапа — это одна из главных тем сезона.
И тем не менее, нельзя ни в коем случае упускать из виду работу Симоне Индзаги, благодаря которой «Интер» пробился в плей-офф главного турнира Европы.
«Интер» ужасно начал сезон в Серии А и как раз перед матчами с «Барсой» в Италии заговорили о возможной отставке Индзаги.
И как раз в тот момент «Интер» потерял из-за травм двух ключевых игроков — Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича.
Возможно, «Интеру» помог ВАР в первой игре с «Барсой» на «Джузеппе Меацца», но нет никаких сомнений в том, что второй матч «нерадзурри» действительно провели значительно лучше каталонцев. Индзаги полностью переиграл Хави.
Во вторник вечером Индзаги благодарил команду за достижение первой цели в сезоне, но справедливо сказать, что он тоже заслуживает признания за этот неожиданный успех.
Неудачник: Антонио Конте
У предшественника Индзаги был не такой радостный вечер. Но вряд болельщики «Интера» (или «Ювентуса» и «Челси») были сильно удивлены.
Антонио Конте выигрывал ЛЧ, будучи футболистом, но он ни разу не доходил хотя бы до полуфинала в качестве тренера. И эта деталь уже не первый год подрывает его статус одного из лучших тренеров Европы.
И ему об этом прекрасно известно, несмотря на все его заявления, о том, что «Тоттенхэму» не хватает глубины состава. В этом сезоне вылет после группового этапа будет чересчур болезненным, и об этом свидетельствует его реакция после домашнего матча со «Спортингом», который завершился вничью.
Справедливости ради, возмущение Конте, за которое он получил красную карточку, можно было понять. «Шпоры» были невероятно близки к победе, когда Харри Кейн на последних секундах вогнал мяч в португальские ворота, но ВАР в итоге отменил этот гол.
Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти признался, что ни он, ни его партнеры понятия не имели, что происходит, и даже не подозревал, что ему придется разбираться в правилах, чтобы выяснить, почему судьи пришли к выводу, что Кейн забил из положения вне игры.
«Тоттенхэм» лишили возможности досрочно гарантировать себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь команду Конте ждет сложнейший матч на поле «Марселя», в котором все и решится.
«ВАР наносит большой ущерб футболу. Я не понимаю, почему мы должны теперь быть в напряжении до следующего матча, если мы, по сути, сделали все для того, чтобы выйти в плей-офф уже после этой игры. Подобная ситуация наносит большой ущерб клубу», — возмущался Конте после драматичной встречи со «Спортингом».
И, возможно, это в конечном итоге обернется очередным ударом по репутации Конте. Болельщики «Тоттенхэма» уже не скрывают своего разочарования в стиле игры команды под руководством итальянца. Поэтому матч на «Велодроме» будет иметь колоссальное значение и для «Тоттенхэма», и лично для Конте.
Победитель: Энди Робертсон
Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес допустил шокирующий промах в конце первого тайма матча с «Аяксом». Дебют уругвайца на «Энфилде» получился далеко не таким ярким, как и ожидалось, из-за чего его все чаще стали критиковать в социальных сетях, замечая почти любую ошибку, даже самую незначительную.
И по понятным причинам во время перерыва в гостевом матче с «Аяксом» Дарвин не скрывал, что очень зол на себя. Он прекрасно понимал, что в соцсетях уже вовсю обсуждают очередной неудачный эпизод с его участием. Нуньеса начали сравнивать с Энди Кэрроллом, который тоже пришел в «Ливерпуль» за огромные деньги и в итоге стал одним из худших трансферов в истории клуба.
Однако Энди Робертсон пообещал, что поможет Дарвину забить на поле «Аякса». И шотландец сдержал свое слово.
Всего через четыре минуты после начала второго тайма левый защитник «Ливерпуля» выполнил классный навес с углового, после которого Нуньес нанес результативный удар. Робертсон в тот момент выглядел таким же счастливым, как и уругвайский форвард.
Нуньес, безусловно, все равно будет прокручивать в голове эпичный промах в первом тайме из-за постоянных напоминаний в соцсетях, но рядом с такими партнерами по команде, как Робертсон, у него есть все шансы доказать, что «Ливерпуль» не зря заплатил за него 75 миллионов евро, а с учетом бонусов — все 100.