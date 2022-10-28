Победители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов получился невероятно драматичным. Достаточно уже того, что случилось в матчах с участием «Тоттенхэма» и «Атлетико».

Но кроме событий в Лондоне и Мадриде, был еще очередной рекорд Лионеля Месси, громкие провалы «Барселоны» и «Ювентуса», а также очередная разгромная победа «Наполи».

GOAL выделил главных победителей и неудачников очередного игрового дня в главном турнире Европы.

Победитель: Лионель Месси

Всем известно, что Лионель Месси не хотел уходить из «Барселоны». Ранее на этой неделе Серхио Агуэро признался, что Лео был настолько взволнован из-за ситуации с подписанием нового контракта с каталонским клубом, что постоянно просил сфотографировать его в футболке «Барсы».

Однако, несмотря на то, что уход, возможно, был чрезвычайно болезненным для Месси, теперь это уже не выглядит ошибкой.

Лионель Месси globallookpress.com

До расставания с Месси «Барса» не играла в Лиге Европы с 2004 года. Теперь же им предстоит сыграть в этом турнире второй год подряд.

Тем временем Месси после тяжелейшего первого сезона в Париже снова демонстрирует свой гипнотический футбол.

Во вторник 35-летний Месси помог «ПСЖ» разнести «Маккаби» (7:2) и заодно стал самым возрастным игроком, который забил два гола и сделал две результативные передачи в матче Лиги чемпионов.

Кроме того, Месси забил 23-й гол из пределов штрафной площади, благодаря чему стал рекордсменом турнира по этому показателю, опередив Криштиану Роналду, который, как и «Барселона», тоже оказался в Лиге Европы...

Неудачники: Клубы Суперлиги

Это была не самая приятная неделя для трех оставшихся бунтарей из европейской Суперлиги — «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Все три клуба проиграли в пятом туре.

Понятно, что у «Реала» все равно все будет в порядке. В случае победы над «Селтиком» в заключительном туре «Мадрид» займет первое место в группе и получит преимущество при жеребьевке 1/8 финала турнира, к которому в клубе давным-давно потеряли интерес.

Массимилиано Аллегри продолжает оставаться у руля «Ювентуса» даже после вылета команды из ЛЧ globallookpress.com

Мотивы «Барсы» и «Ювентуса» очевидны. В то время как у нынешнего формата ЛЧ хватает своих недостатков, групповой этап, по крайней мере, неизменно наказывает за плохие результаты. Поэтому «Барса» и «Ювентус» хотят играть в закрытом турнире с гарантированной прибылью.

Президенты этих клубов Жоан Лапорта и Андреа Аньелли уверены, что Суперлига нужна для спасения европейского футбола. Правда, не так-то и легко убедительно рассказывать о том, что ты действуешь в интересах всех клубов, когда регулярно терпишь неудачи и на футбольном поле, и за его пределами.

«Барселона» и «Ювентус», два безрассудных в плане управления клуба, заслуживают наказания за свои ошибки и не должны найти свое спасение в Суперлиге.

Хави globallookpress.com

Безусловно, в европейском футболе необходимо устранить экономический дисбаланс. В том числе пора обратить внимание на неравномерное распределение призовых в еврокубках и на раздутый трансферный рынок, который буквально взорвался из-за колоссальных сделок по продаже прав на телетрансляции и нефтедолларов.

Нет никакого смысла отрицать, что европейский футбол нуждается в реформах. Здесь действительно хватает проблем. Но дело в том, что Суперлига не является решением ни для одной из них.

Только результаты на поле должны определять, какие клубы получат право на участие в определенных турнирах. И на этой неделе стало ясно, что ни «Барса», ни «Ювентус» не заслуживают участия в плей-офф Лиги чемпионов, не говоря уже о Суперлиге.

Победитель: Лига Европы

В Твиттере уже можно увидеть поддельные аккаунты Лиги Европы, в которых приветствуют возвращение «Барселоны». Это были неуклюжие попытки подшутить над каталонским клубом, но нельзя отрицать, что появление столь известного клуба с огромным количеством болельщиков по всему миру является серьезным подспорьем для, мягко говоря, не самого авторитетного турнира.

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И после группового этапа ЛЧ в Лигу Европы свалится не только «Барселона». Туда же отправится «Севилья», а вслед за ней, скорее всего, «Ювентус», «Аякс» и мадридский «Атлетико».

И, похоже, в этом сезоне в Лиге Европы будет один из самых интересных плей-офф в истории турнира. Помимо вышеупомянутых клубов, там также сыграют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», ПСВ Эйндховен, «Бетис» и, возможно, «Рома» Жозе Моуринью.

И вполне вероятно, что у «Барселоны», как и в прошлом году, тоже возникнут сложности в попытке выиграть Лигу Европы...

Неудачники: Клубы Ла Лиги

Впервые с 1999 года в плей-офф Лиги чемпионов сыграет лишь один представитель Испании. И это снова будет мадридский «Реал».

«Севилья» совершенно справедливо может заявить, что попала в сложную группу к «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии». При этом Лига Европы уже давно стала для нее привычной средой обитания. «Севилья» наверняка уже задумывается о рекордном седьмом титуле в этом турнире.

Тем не менее, для испанского футбола крайне тревожно, что «Барселона» рискует стать регулярным участником Лиги Европы.

Конечно, «Барсе» тоже не повезло с жеребьевкой. Каталонцы оказались в одной группе с «Баварией» и миланским «Интером», у которых так ни разу и не выиграли, поставив под сомнение силу чемпионата Испании. Главному тренеру «Барселоны» Хави после недавней разгромной победы над «Атлетиком» (4:0) даже пришлось настаивать на том, что Ла Лига сейчас сильнее и конкурентоспособнее, чем когда-либо.

Но это утверждение высмеял «Атлетико», занимающий на данный момент третье место в таблице Ла Лиги. Команда Диего Симеоне попала в группу к «Порту», «Брюгге» и «Байеру», но все равно не смогла выйти в плей-офф ЛЧ.

Диего Симеоне globallookpress.com

Безусловно, это тоже достойные команды, «Брюгге» так и вовсе стал главным сюрпризом турнира, но нет сомнений, что «Атлетико» образца 2014 и 2016 годов легко бы справился с этими соперниками. Есть подозрение, что проблема не только в отсутствии новых тактических идей у Симеоне.

«Реал» остается королем Европы, а Испания по-прежнему занимает второе место в клубном рейтинге УЕФА, но есть тревожные признаки того, что Ла Лига теряет свой блеск.

Победитель: Симоне Индзаги

«Интер» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря уверенной домашней победе над «Викторией». Но внимание СМИ все равно было приковано к событиям на «Камп Ноу».

В принципе, в этом нет ничего удивительного, все-таки вылет «Барсы» из ЛЧ после группового этапа — это одна из главных тем сезона.

Симоне Индзаги и Хави globallookpress.com

И тем не менее, нельзя ни в коем случае упускать из виду работу Симоне Индзаги, благодаря которой «Интер» пробился в плей-офф главного турнира Европы.

«Интер» ужасно начал сезон в Серии А и как раз перед матчами с «Барсой» в Италии заговорили о возможной отставке Индзаги.

И как раз в тот момент «Интер» потерял из-за травм двух ключевых игроков — Ромелу Лукаку и Марцело Брозовича.

Возможно, «Интеру» помог ВАР в первой игре с «Барсой» на «Джузеппе Меацца», но нет никаких сомнений в том, что второй матч «нерадзурри» действительно провели значительно лучше каталонцев. Индзаги полностью переиграл Хави.

Во вторник вечером Индзаги благодарил команду за достижение первой цели в сезоне, но справедливо сказать, что он тоже заслуживает признания за этот неожиданный успех.

Неудачник: Антонио Конте

У предшественника Индзаги был не такой радостный вечер. Но вряд болельщики «Интера» (или «Ювентуса» и «Челси») были сильно удивлены.

Антонио Конте выигрывал ЛЧ, будучи футболистом, но он ни разу не доходил хотя бы до полуфинала в качестве тренера. И эта деталь уже не первый год подрывает его статус одного из лучших тренеров Европы.

И ему об этом прекрасно известно, несмотря на все его заявления, о том, что «Тоттенхэму» не хватает глубины состава. В этом сезоне вылет после группового этапа будет чересчур болезненным, и об этом свидетельствует его реакция после домашнего матча со «Спортингом», который завершился вничью.

Преждевременная радость Антонио Конте globallookpress.com

Справедливости ради, возмущение Конте, за которое он получил красную карточку, можно было понять. «Шпоры» были невероятно близки к победе, когда Харри Кейн на последних секундах вогнал мяч в португальские ворота, но ВАР в итоге отменил этот гол.

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти признался, что ни он, ни его партнеры понятия не имели, что происходит, и даже не подозревал, что ему придется разбираться в правилах, чтобы выяснить, почему судьи пришли к выводу, что Кейн забил из положения вне игры.

«Тоттенхэм» лишили возможности досрочно гарантировать себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь команду Конте ждет сложнейший матч на поле «Марселя», в котором все и решится.

«ВАР наносит большой ущерб футболу. Я не понимаю, почему мы должны теперь быть в напряжении до следующего матча, если мы, по сути, сделали все для того, чтобы выйти в плей-офф уже после этой игры. Подобная ситуация наносит большой ущерб клубу», — возмущался Конте после драматичной встречи со «Спортингом».

И, возможно, это в конечном итоге обернется очередным ударом по репутации Конте. Болельщики «Тоттенхэма» уже не скрывают своего разочарования в стиле игры команды под руководством итальянца. Поэтому матч на «Велодроме» будет иметь колоссальное значение и для «Тоттенхэма», и лично для Конте.

Победитель: Энди Робертсон

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес допустил шокирующий промах в конце первого тайма матча с «Аяксом». Дебют уругвайца на «Энфилде» получился далеко не таким ярким, как и ожидалось, из-за чего его все чаще стали критиковать в социальных сетях, замечая почти любую ошибку, даже самую незначительную.

И по понятным причинам во время перерыва в гостевом матче с «Аяксом» Дарвин не скрывал, что очень зол на себя. Он прекрасно понимал, что в соцсетях уже вовсю обсуждают очередной неудачный эпизод с его участием. Нуньеса начали сравнивать с Энди Кэрроллом, который тоже пришел в «Ливерпуль» за огромные деньги и в итоге стал одним из худших трансферов в истории клуба.

Однако Энди Робертсон пообещал, что поможет Дарвину забить на поле «Аякса». И шотландец сдержал свое слово.

Энди Робертсон globallookpress.com

Всего через четыре минуты после начала второго тайма левый защитник «Ливерпуля» выполнил классный навес с углового, после которого Нуньес нанес результативный удар. Робертсон в тот момент выглядел таким же счастливым, как и уругвайский форвард.

Нуньес, безусловно, все равно будет прокручивать в голове эпичный промах в первом тайме из-за постоянных напоминаний в соцсетях, но рядом с такими партнерами по команде, как Робертсон, у него есть все шансы доказать, что «Ливерпуль» не зря заплатил за него 75 миллионов евро, а с учетом бонусов — все 100.