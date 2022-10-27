На грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы

«Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы

Перед своим матчем с «Баварией» Хави заставил игроков «Барсы» смотреть игру «Интера» с чешской «Викторией». Миланский клуб разбил чехов со счетом 4:0 и отправил каталонцев в Лигу Европы.

Очевидно, что Хави все равно рассчитывал увидеть реакцию своей команды, ожидал, что она приложит максимум усилий, чтобы больше никогда не оказаться в столь неудобном положении.

Второй год подряд «Барселоне» придется играть во втором по значимости турнире Европы.

Хави утверждает, что Лига чемпионов в этом сезоне была «жестокой» по отношению к его команде.

Он был явно взбешен поражением от «Баварии» во втором туре. «Мы были лучшей командой в этой игре. Мы доминировали в течение всего матча», — настаивал главный тренер сине-гранатовых после матча в Мюнхене.

Между тем, Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» проиграла на поле миланского «Интера» из-за судейских ошибок, которые в итоге и решили судьбу матча.

Но у «Барсы» не может быть никаких претензий в связи с их вторым подряд вылетом из ЛЧ после группового этапа.

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На самом деле, они не заслуживали даже того самого очка, благодаря которому перед пятым туром у них все еще оставалась надежда занять второе место.

«Интер» доминировал во второй половине матча на «Камп Ноу», завершившегося вничью 3:3. От поражения «Барсу» спас не совсем логичный гол Левандовски.

У команды Симоне Индзаги была возможность выиграть на «Камп Ноу» и гарантировать себе место в 1/8 финала, но Кристьян Аслани упустил шикарный момент буквально за секунды до финального свистка.

Но это была не более чем отсрочка казни, и Серхио Бускетс и остальные футболисты «Барселоны» знали об этом.

В тот момент Бускетс больше думал о том, как сокрушительный удар в ЛЧ скажется на действиях команды в Эль Класико. «Барсу» ждала встреча с «Реалом» всего лишь через четыре дня после матча с «Интером».

В конечном итоге «Барселона» проиграла на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3, в результате чего «Мадрид» вернул себе лидерство в Ла Лиге и усилил давление на Хави.

Хави globallookpress.com

«Я не собираюсь винить игроков. Я несу ответственность за результат. Это, прежде всего, мои ошибки», — сказал Хави после поражения от «Реала».

Лояльность Хави к Бускетсу вызывала сомнения, поскольку «Барса» выглядит гораздо более динамичной, когда в основном составе выходит Френки де Йонг.

Но зато «Барса» Хави в этом сезоне лучше играет в защите. Поражение от «Реала» пока что остается для каталонцев единственным в текущем чемпионате Испании. При этом до сих пор они пропустили лишь четыре мяча.

И надежная игра в обороне на внутренней арене еще больше впечатляет с учетом того, что из-за травм пока не могут играть основные центральные защитники.

Но в больших матчах, особенно на международной арене, «Барселона» пока выглядит недостаточно убедительно.

Достаточно вспомнить, как «Барса» вылетела из Лиги Европы в прошлом сезоне — после домашнего матча с «Айнтрахтом».

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Статистика Хави в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Барселоны» пока не впечатляет: одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Столь разочаровывающие результаты, возможно, были бы простительны в прошлом сезон, когда Хави только осваивался в клубе, в котором царил хаос, вызванный катастрофическим периодом правления Жозепа Бартомеу на посту президента.

Однако после летних трансферов, на которые было потрачено 160 миллионов евро, это настоящий провал. Лапорта фактически использовал будущую прибыль, то есть покупал игроков в долг.

И что самое ужасное для Хави, президент честно признался, что после подписания Роберта Левандовски, Рафиньи и Жюля Кунде он действительно не ожидал, что «Барса» окажется в такой ситуации, веря в то, что Хави удалось собрать конкурентоспособную команду.

Лапорта был уверен, что нынешняя «Барса» способна конкурировать с любым топ-клубом Еврорпы, но это оказалось не так.

При этом Лапорта настаивает, что с финансовой точки зрения беспокоиться не о чем, несмотря на то, что «Барса» в текущем сезоне рассчитывала добраться в ЛЧ как минимум до четвертьфинала. Клуб даже включил в свой бюджет соответствующие призовые, которых в итоге не будет.

«Пропустить решающие этапы — это большой удар, но мы все равно не упустим эти 25-35 миллионов евро. У нас есть способы компенсировать эти потери. Мы продолжим работу над новыми спонсорскими контрактами. Кроме того, выступления в Лиге Европы тоже будут приносить прибыль», — уверяет Лапорта.

Настоящим катализатором финансового краха «Барселоны» станет неспособность финишировать в четверке лучших чемпионата Испании, но это маловероятно.

После недавней разгромной победы над «Атлетиком» (4:0) Хави даже пришлось защищать качество испанского чемпионата. И тем не менее, такие легкие победы сейчас очень важны для него.

Лапорта переключил свое внимание на Ла Лигу еще до того, как «Барса» официально потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЧ. И Хави прекрасно знает, что теперь от него ждут победы на внутренней арене. Просто прогресса в игре теперь будет слишком мало, учитывая объем летних расходов.

Понятно, что атмосфера на «Камп Ноу» была бы сейчас совершенно другой, если бы Хави дали время и позволили работать с будущими звездами, которые уже были в его распоряжении. Но в команде появились футболисты с дорогими контрактами, и теперь уже ждать никто не будет.

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«Благодаря усилиям клуба мы должны бороться за трофеи. И если этого не случится, будут последствия, как сказал президент, в том числе для меня. Если не будем выигрывать, придет другой тренер», — сказал Хави после поражения от «Реала».

Но пока нет никаких предположений, что Лапорта подыскивает замену для Хави.

Поговаривают, что Лапорта был в бешенстве от игры «Барсы» в домашнем матче с «Интером», хотя публично он неоднократно выражал максимальную поддержку Хави. И это не удивляет, поскольку именно он пригласил его создавать новую команду.

Однако теперь, когда Лиги чемпионов больше нет, Лапорта, Хави и «Барселона» просто не могут допустить, чтобы этот сезон завершился для них без трофеев.

В ближайшее время «Барса» может задействовать дополнительные экономические рычаги для усиления состава. Лапорта уже подтвердил, что зимой в команде могут появиться новички.

Подобные действия могут показаться неразумными. В конце концовка, Лапорта уже сделал крупную ставку, но явно чувствует, что после вылета из Лиги чемпионов ему нельзя оставаться в стороне.

Проще говоря: «Барселоне» нужно добиться успеха в этом сезоне со всех точек зрения — спортивной, коммерческой и финансовой.

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Ключом к их финансового здоровья является сила бренда. «Барса» слишком долго была синонимом больших потерь как на поле, так и за его пределами.

Лапорта неоднократно настаивал на том, что «Барселона вернулась», но ясно, что им еще предстоит пройти долгий путь.

Вылет из ЛЧ после группового этапа был бы немыслим во времена расцвета Лионеля Месси. Теперь это может стать регулярным явлением из-за шаткого положения «Барсы», поэтому Лапорта все еще так сильно настаивает на том, что Суперлига могла бы обеспечить клубу экономическую стабильность.

Текущий сезон показывает, что выступления на футбольном поле не дают никаких гарантий в плане финансовой стабильности.

Вылет из Лиги чемпионов в прошлом сезоне явно не был случайностью: «Барселона» потеряла свое место в категории топ-клубов Европы и пока не приблизилась к тому, чтобы вернуться туда.

Они снова оказались в Лиге Европы. И прямо сейчас это соответствует уровню «Барселоны».

Болельщикам, возможно, тяжело это принять, но, как сказал сам Хави: «Мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов. Мне больно, но это правда».