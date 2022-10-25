Джеррард в «Астон Вилле»: скучный футбол, проблемы с атакой и безжалостное увольнение

Свист, должно быть, все еще звенел в ушах, когда ему сообщили новость.

В подтрибунном помещении «Крейвен Коттедж» Джеррад завершил обязательное общение с прессой после унизительного поражения от «Фулхэма» со счетом 0:3 и исполнительный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу сказал тренеру, что его время в клубе подошло к концу.

После финального свистка на стадионе «Фулхэма» состоялось экстренное заседание правления. Совладелец клуба Нассеф Савирис совершил короткую поездку со своей лондонской базы, чтобы присутствовать на матче, и в середине второго тайма решил, что необходимы перемены.

Египетский совладелец разозлился на очередное поражение и досрочно покинул ложу для директоров. Джеррард, возможно, почувствовал, что его время истекло, ответив всего на четыре вопроса на пресс-конференции, прежде чем новости от Перслоу подтвердили это.

На обратном пути в Бирмингем в тихом вагоне игроки сидели позади Джеррарда, переваривая новости и готовясь к будущему. Некоторые были расстроены и смущены тем, что не сделали достаточно, чтобы спасти его положение, но другие приветствовали это изменение.

Стивен Джеррард globallookpress.com

В час ночи, когда команда вернулась в Бодимур-Хит, Джеррард обратился к игрокам с короткой речью, чтобы поблагодарить их всех за их усилия и заверить их в том, что качество их игры в конечном итоге принесет результат. Последовали рукопожатия.

Свежеповышенный тренер первой команды Аарон Дэнкс должен был подготовить команду к домашней игре против «Брентфорда» в воскресенье, поскольку помощники Джеррарда — Гэри Макаллистер, Нил Кричли, Том Калшоу, Джордан Милсом и Скотт Мейсон — также оставили свои посты.

Насколько разрушительным будет это начало сезона для сезона «Виллы», еще предстоит увидеть. То, что 42-летний Джеррард будет делать дальше, тоже интересно. Как игрок он сделал легендарную карьеру в «Ливерпуле», но как тренер он был впервые уволен. У него оставалось два с половиной года по контракту с «Виллой» на сумму около 4 миллионов фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов) в год.

Так где все пошло не так?

Начнем со статистики, раскрывающей проблемы во время работы Джеррарда. Он выиграл только 13 из 40 игр, а в последних 22 матчах Премьер-лиги одержал всего четыре победы.

К моменту увольнения Джеррарда «Вилла» занимала 17-е место в таблице, находясь выше зоны вылета только потому, что забила больше голов, чем «Вулверхэмптон».

Есть также так много болезненных моментов, воспоминания о которых глубоко ранят, например, выездные поражения от «Брентфорда» и «Ньюкасла» в прошлом сезоне, а затем домашнее от «Уотфорда». Или разгром от «Тоттенхэма» со счетом 0:4 и ничья 1:1 с «Кристал Пэлас» в мае, в день, когда клуб отмечал 40-летие победы «Виллы» в Кубке европейских чемпионов.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Джеррард, к его чести, поступил правильно, отменив нелепое решение сформировать почетный караул, состоящий из игроков команды, победившей в 1982 году, а не выстроенный в их честь, но он так и не узнал, каково это — быть по-настоящему ценимым и уважаемым клубом и его болельщиками.

В этом сезоне его увольнению способствовала неспособность обыграть игравший целый тайм в меньшинстве «Лидс», а также «Ноттингем Форест», занимавший последнее место в таблице. «Вилла» под его руководством никогда не выглядела, как команда на подъеме. Если не считать короткого периода в феврале и марте, смотреть их матчи было скучно и предсказуемо.

Так много креативных игроков были не в форме, и когда это происходит, методы тренера должны подвергаться сомнению. Однако настоящей неудачей стало поражение от «Борнмута» в день открытия сезона. Это было поражение, которое шокировало клуб во многом потому, что оно было совершенно неожиданным.

После беспроигрышной предсезонки «Вилла» вошла в игру с позиции силы, чему способствовал приход Диего Карлоса и Бубакара Камара. Некоторые решения, которые Джеррард принял в тот день, были странными.

Он оставил лучшего бомбардира Олли Уоткинса на скамейке запасных вместе с Дугласом Луисом и плохо справился с передачей капитанской повязки Джону Макгинну от Тайрона Мингса.

Вместо того, чтобы объяснять, что у Мингса незначительная травма, он начал рассказывать, что центральному защитнику нужно было доказать, что он достоин вернуть себе место в стартовом составе. Многих болельщиков это раздражало и начинало настраивать против главного тренера.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Установка была в том, чтобы не дарить сопернику ненужные штрафные удары, поскольку «Борнмут» благодаря этому будет представлять серьезную угрозу, однако оба гола были пропущены именно со стандартов.

То, что игроки Джеррарда не могли следовать базовым инструкциям, стало свидетельствовать о том, что команда не выкладывается на полную катушку. На трибунах стадиона «Виталити» члены семьи и друзья игроков первой команды спорили со болельщиками, которые оскорбляли игроков.

С тех пор «Вилла» болталась на дне. Сокрушительное поражение от «Фулхэма» стало последней каплей для тренера, который и так подвергался серьезной критике со стороны болельщиков, но не от членов совета директоров «Виллы», которые вплоть до этой недели поддерживали его.

Перслоу назвал назначение Джеррарда в ноябре 2021 года «фантастическим моментом в истории Астон Виллы» после того, как первоначальный список из 20 человек сократился до четырех кандидатов, после чего Джеррард прошел пятичасовое собеседование.

Теперь Перслоу сталкивается с повышенным вниманием, поскольку генеральному директору было поручено найти подходящую замену, чтобы продвигать Виллу вперед. То же самое касается и спортивного директора Йохана Ланге, который должен взять на себя часть вины, учитывая неоднозначный ряд дорогих подписаний, сделанных «Виллой».

Перслоу и владельцы «Виллы», Савирис и Уэс Эденс, поддержали Джеррарда на трансферном рынке, но все подписания должны были пройти строгую статистическую проверку Ланге.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Перед тем, как стартовал сезон 2022/2023, Джеррард сказал, что ему нужно укрепить костяк своей команды. Он хотел сильного центрального защитника и, по крайней мере, одного опорного полузащитника.

Значительное время было потрачено на то, чтобы объяснить Джеймсу Тарковски, почему именно он подходит для бирмингемской команды, но в итоге «Вилла» решила искать в другом месте и потратить 26 миллионов фунтов стерлингов на подписание Диего Карлоса из «Севильи». А Тарковски вместо этого бесплатно перешел в «Эвертон» из «Бернли».

В январское окно было сделано предложение по Иву Биссума, но «Брайтон» не хотел продавать его. «Вилла» решила, что общий финансовый пакет был слишком дорогим, и Биссума летом перешел в «Тоттенхэм» за более чем 25 миллионов фунтов стерлингов и зарплату, которую бирмингемцы не могли потянуть.

Однако заключение сделки по бесплатному трансферу Камара из «Марселя» было большой удачей. Джеррард помог заключить сделку во время миссии во Франции в конце прошлого сезона, и это стало примером одного из лучших качеств тренера.

Он очень внимательно следил за игроками, и многим льстило, что один из величайших полузащитников Премьер-лиги был заинтересован в их подписании.

Джеррард несколько раз в неделю связывался с Люкой Динем, чтобы узнать, будет ли он заинтересован в переходе из «Эвертона», и, как говорили, он сыграл ключевую роль в этих обсуждениях.

Он позвонил по видеосвязи Леандеру Дендонкеру сразу после поражения «Виллы» от «Арсенала» 31 августа, когда до конца летнего трансферного окна оставалось всего несколько часов, и его страсть убедила бельгийца присоединиться к команде.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Джеррард действительно изменил ситуацию с подписанием игроков. Филиппе Коутиньо, перешедший в аренду из «Барселоны» в январе, никогда бы не случился без Джеррарда и его связей с «Ливерпулем».

Тем не менее, ведутся споры о том, стоил ли его постоянный трансфер 17 миллионов фунтов стерлингов. Форма бразильца в последнее время и удручающая статистика — он еще не забил и не ассистировал в этом сезоне — предполагают, что это не так, но «Вилла» была готова предоставить Коутиньо полную предсезонную подготовку и посмотреть, сможет ли он заново открыть для себя ту магию, которая сделал его таким хитом на «Энфилде».

Его прибытие также побудило других игроков присоединиться к команде. Динь, Камара и Диего Карлос были впечатлены способностью «Виллы» заполучить звезду, и это помогло убедить их присоединиться к захватывающему проекту, а не к клубам, попавшим в Лигу чемпионов.

Наряду с выказанным Коутиньо доверием, большой ошибкой было не подписать этим летом еще одного проверенного нападающего и позволить Кэмерону Арчеру, сыгравшему 28 минут в Премьер-лиге в этом сезоне, еще раз уйти в аренду.

35-летний Луис Суарес хотел перебраться в «Виллу» и регулярно спрашивал Джеррарда, можно ли облегчить переезд, но в конечном итоге клуб отказался от этого. Если Суарес не был подходящим вариантом, тогда могли бы помочь другие игроки. Джеррард провел длительные переговоры с «Уотфордом» по поводу подписания контракта с Исмаила Сарром за 25 миллионов фунтов стерлингов, но «Вилла» отказалась в последнюю минуту.

В результате мы получаем команду со вторым худшим коэффициентом реализации ударов в Премьер-лиге. Голы были серьезной проблемой — только «Вулверхэмптон» забил меньше, чем семь голов «Виллы».

Стивен Джеррард globallookpress.com

Но Джеррард никогда не подвергал сомнению поддержку со стороны владельцев, которые вложили в клуб более 400 миллионов фунтов стерлингов с момента покупки «Виллы» в июле 2018 года. Только на этой неделе они продемонстрировали свои неизменные намерения, совершив еще одно денежное вливание в размере 15,5 миллионов фунтов стерлингов.

Тем не менее, ключевое значение имеет привлечение правильных игроков, поскольку «Вилла» потратила 100 миллионов фунтов стерлингов, полученных за Джека Грилиша на Леона Бейли, Дэнни Ингса и Эмилиано Буэндиа, трех игроков, которые выступили намного ниже ожиданий.

Для перехода на следующий уровень требуется сочетание большего финансирования, лучшей селекции и четкого способа совместить все это на тренировочном поле. Джеррарду не удалось реализовать последнее, но теперь основное внимание уделяется тому, можно ли достичь других элементов.

Всего 11 месяцев назад Джеррард ворвался на «Вилла Парк», принеся освежающую энергию и восхитительную страсть. С самого начала он так уважительно отзывался о «Вилле», понимая размер клуба, стоящую перед ним задачу и разочарование, которое испытывали болельщики, пока команда ютилась на дне таблицы Премьер-лиги.

После того, как он завоевал расположение Перслоу и Ланге во время длинной презентации, в которой подробно описывалось, как может выглядеть стиль игры «Виллы» под его руководством — основанный на владении мячом, но интересный и захватывающий, — Джеррард немедленно приступил к повышению стандартов.

Он ввел более жесткие правила на тренировочной площадке. Система штрафов была изменена, а время обучения скорректировано. «Вилла» начала выезжать на выездные встречи в день матча, чтобы разнообразить подготовку, и ранние гостевые успехи были встречен бурным празднованием со стороны тренера перед болельщиками, пробившими выезд.

Стивен Джеррард globallookpress.com

В столовой тоже произошли изменения: в меню больше здоровых блюд и убраны соусы со столов. Игроки наслаждались ранней интенсивностью тренировок, а некоторые из членов команды, проработавших дольше, заметили улучшение по сравнению с последними днями под руководством Дина Смита.

Джеррард был жестким со своими игроками, часто отчитывая игроков за неэффективность в своем стремлении к «элитной» раздевалке. Большинство игроков обнаружили, что он был честен с ними при выборе состава, а также проявлял свою более мягкую и внимательную сторону, особенно когда игроки получали травмы.

Его первый ассистент тренера Майкл Бил был очень дотошным. Джеррард сказал своему бывшему второму номеру, как он хочет, чтобы его команда играла, и дал ему свободу воплотить это в жизнь. Большинству игроков это нравилось, но другим не все пришлось по вкусу и они считали Била слишком напористым для ассистента.

Когда Бил ушел в «Куинз Парк Рейнджерс», Кричли стал тренером другого типа. Бывший босс «Блэкпула» намного спокойнее, работает по-своему и не склонен разглагольствовать или буйствовать при неудачах. Не обошлось без проблем, поскольку Кричли пропустил предсезонную поездку в Австралию из-за проблем с визой, но когда он наконец начал работу, Джеррард был счастлив, что он в команде.

Джеррарду было ясно дано понять, что в этом сезоне от команды ожидается финиш в верхней половине таблицы и что «Вилла» должен бороться за место в еврокубках. И, в конце концов, еще перед жестоким увольнением его уход уже был болезненной и медленной неизбежностью.

Бывший нападающий «Виллы» Гарри Томпсон, который освещает каждую игру в качестве сокомментатора радио BBC West Midlands, сказал, что в ближайшие дни Джеррард будет подробно изучать каждую деталь своей работы в клубе и чувствовать себя раздавленным из-за неудачи в своей управленческой карьере.

«Попасть под этот автобус было болезненно», — сказал Томпсон. «Он будет уничтожен и почувствует себя униженным. Этот человек был победителем как игрок, и то, что сейчас произошло, не было частью его планов на будущее».

Стивен Джеррард globallookpress.com

Пресс-конференции становились для Джеррарда все труднее с каждой неделей, и для репортеров были установлены ограничения по времени в попытке подавить негатив. У Джеррарда часто была привычка быть слишком честным и говорить именно то, что он чувствовал, что часто шло ему во вред.

Он признал, что чувствовал давление, но до самого конца продолжал встречать вызов лицом к лицу, как он делал это как игрок — и, хотите верьте, хотите нет, он не любил говорить о том, что когда-то был лучшим полузащитником премьер-лиги.

Если бы только он смог найти сейчас что-то похожее на те важные, определяющие матч моменты, которых он добивался в своей игровой карьере, такие как гол в финале Кубка Англии против «Вест Хэма» или его игра во втором тайме триумфального для «Ливерпуля» финала Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году. Он отчаянно пытался добиться успеха.

Но когда болельщики «Виллы» запели песню «Стивен Джеррард, он поскользнулся и шлепнулся на задницу», напоминающую о его ошибке в матче против «Челси» в чемпионской гонке Премьер-лиги в 2014 году, пути назад уже не было.

Ясно, что его гордость пострадала, но мнение о том, что он проявил неуважение к болельщикам за то, что не подошел к трибунам после поражения, было ошибочным. Это был просто победитель, который по-своему справлялся с тяжелыми временами.

Несомненно, изменения были необходимы. Однако есть опасения, что если проблемы окажутся глубоко укоренившимися, то они могут продолжиться при следующем тренере.