Месси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась

Карим Бензема, только получил «Золотой мяч»-2022, но борьба за звание лучшего футболиста мира в следующем году уже началась.

Готовы начать все с начала? Не успела закончиться одна битва за «Золотой мяч» (поздравляем, Карим Бензема!), тут же начинается новая. Действительно, лучшие футболисты уже делают свою ставку на победу в голосовании в следующем году.

Это «Золотой мяч» обещает стать уникальным, поскольку чемпионат мира пройдет в середине сезона 2022/2023, а это означает, что к тому моменту, когда, чуть менее чем через 12 месяцев, начнется голосование, о нем уже начнут забывать.

Однако нет никаких сомнений в том, что футболисты, которые сыграют решающие роли в Катаре, повысят свои шансы побороться за «Золотой мяч», поэтому, отслеживая потенциальных фаворитов, мы должны сохранить потенциал на случай решающего выступления на мундиале.

Кто же тогда ярко проявил себя выступлениями в начале сезона, и кому нужно наверстать упущенное? Присоединяйтесь к Goal в первой части 12-месячного путешествия...

20. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

В сезоне 2022/23: пять голов, три результативные передачи

Джуд Беллингем globallookpress.com

Существуют неписаные правила, когда дело доходит до успеха в гонке за «Золотой мяч», одно из которых заключается в том, что участие в крупнейших соревнованиях, которые смотрит большинство населения планеты, может компенсировать неутешительные результаты внутри страны.

На дворе только октябрь, но это, безусловно, причина, по которой Беллингем попал в этот список, забив во всех четырех играх Лиги чемпионов, в которых Дортмунд сыграл в этом сезоне.

Полузащитник станет третьим молодым игроком, выдавшим такую серию в турниреи после Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, и надеется оказать такое же влияние на игру команды на своем первом чемпионате мира, поскольку, похоже, ему суждено играть в старте сборной Англии в Катаре.

19. Феде Вальверде («Реал»)

В сезоне 2022/23: пять голов, две результативные передачи

Феде Вальверде globallookpress.com

Тони Кроос назвал Вальверде одним из «трех лучших игроков в мире» после победного выступления уругвайца в воскресном Класико, и хотя мы не хотим заходить так далеко, мы согласны с тем, что у Вальверде пока превосходный сезон.

Его динамизм и энергия, когда он играет как в полузащите, так и справа в тройке нападающих, практически не имеют себе равных в Ла Лиге, а его гол в Класико означает, что уже в этом сезоне он забил победные голы в матчах с «Барселоной» и «Атлетико Мадрид».

Если он сохранит этот уровень результативности на чемпионате мира, у него есть шанс действительно заявить о себе как о серьезном претенденте на «Золотой мяч».

18. Коди Гакпо (ПСВ)

В сезоне 2022/23: 14 голов, 12 передач. Выиграл Суперкубок Нидерландов

Коди Гакпо globallookpress.com

В прошлом сезоне Кристофер Нкунку выдал такую сумасшедшую статистику, что комиссия по голосованию за «Золотой мяч» не могла его проигнорировать — несмотря на то, что он играл за «РБ Лейпциг», за которым мало кто следил еженедельно за пределами Германии.

Гакпо может пойти по его стопам в 2023 году, поскольку нападающий «ПСВ Эйндховен» уже готовится к историческому сезону после мощного старта новой кампании.

Принимая во внимание тот факт, что он будет лидером сборной Нидерландов на чемпионате мира и еще может перейти за огромные деньги в клуб из европейской элиты в январское трансферное окно, не будет шоком увидеть, как он добьется успеха, попав в список номинантов.

17. Рафаэль Леао («Милан»)

В сезоне 2022/23: четыре гола, девять результативных передач

Рафаэль Леао globallookpress.com

Став самым ценным игроком Серии А в прошлом сезоне, Леао продолжил с того места, где остановился в «Милане», поскольку они надеются защитить чемпионский титул, которое «россонери» выиграли еще в мае.

Леао, которого по-прежнему связывают с переходом в «Челси», уже находится на пути к тому, чтобы прошлогоднюю статистику по голам и ассистам, и помощь «россонери» в выходе в плей-офф Лиги чемпионов только усилит его аргументы в пользу еще одной номинации на «Золотой мяч».

У него также есть шанс сыграть за Португалию на чемпионате мира, особенно с учетом того, что другие форварды получили травмы, которые могут исключить их из турнира.

16. Лерой Сане («Бавария»)

В сезоне 2022/23: 10 голов, шесть передач. Выиграл Суперкубок Германии

Лерой Сане globallookpress.com

В свой третий сезон в «Баварии» после перехода из «Манчестер Сити» Сане, похоже, наконец-то освоился на «Альянц Арене».

Он не всегда блистал в футболке «Баварии», и некоторые посчитали, что было бы лучше продать его прошлым летом, учитывая множество других атакующих вариантов, доступных Юлиану Нагельсманну.

Сане, тем не менее, активизировался в первые месяцы сезона, и он и Ханси Флик будут молиться, чтобы травма подколенного сухожилия, которую он получил на выходных, не лишила его участия в Кубке мира.

15. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

В сезоне 2022/23: девять голов, девять передач

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Несомненно, ярко загоревшаяся звезда европейского сезона на сегодняшний день, игрок, которого в Неаполе называют «Кварадоной», стал откровением как в Серии А, так и в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Являясь частью атакующей команды «Наполи», которая смела всех соперников своим захватывающим футболом, Кварацхелия со своим атакующим стилем игры и безошибочными пасами и ударами, приводил в восторг болельщиков на каждом стадионе, на котором он играл в 2022–2023 годах.

Он не сыграет на чемпионате мира, где мог бы продолжать демонстрировать свои таланты тем, кто будет голосовать за номинацию на «Золотой мяч», но если он сможет сохранить свою нынешнюю форму, нет никаких причин, по которым он не будет участвовать в борьбе за приз.

14. Садио Мане («Бавария»)

В сезоне 2022/23: 10 голов, одна результативная передача. Выиграл Суперкубок Германии

Садио Мане globallookpress.com

Мане, возможно, еще не засиял в полную силу в мюнхенской «Баварии», но после своего перехода из «Ливерпуля» ему удается забивать голы на полурегулярной основе.

Позиция универсального нападающего в этом списке во многом зависит от того, на что в течение этого сезона у него будет «мощь» замахнуться, поскольку игрок уровня Мане, играющий за такой доминирующий клуб, как «Бавария», скорее всего попадет в полосу успеха раньше, а не позже.

Важным фактором является и то, что он, вероятно, станет звездой сборной Сенегала на чемпионате мира, и шансы Мане провести запоминающийся сезон больше, чем у большинства.

13. Габриэль Жезус («Арсенал»)

В сезоне 2022/23: пять голов, пять передач

Габриэль Жезус globallookpress.com

Если «Арсенал» сможет сохранить свою нынешнюю форму и начать серьезную борьбу за титул чемпиона Премьер-лиги, тогда выборщикам «Золотого мяча» понадобится хотя бы один игрок, за которого можно поставить галочку во время голосования.

Хотя можно было бы рассмотреть таких игроков, как Букайо Сака, Габриэль Мартинелли, Уильям Салиба и Мартин Эдегор, мы выбрали Жесуса, учитывая то влияние, которое он оказал на команду Микеля Артеты с момента свего летнего перехода из «Манчестер Сити».

Но сможет ли он сыграть на чемпионате мира? Будем надеяться, что его фантастического начала сезона будет достаточно, чтобы пробиться в звездную команду Бразилии, которая обязательно оставит за бортом одного или двух высококлассных нападающих.

12. Джамал Мусиала («Бавария»)

В сезоне 2022/23: семь голов, девять передач. Выиграл Суперкубок Германии

Джамал Мусиала globallookpress.com

О Мусиале уже около 18 месяцев говорят как о наследнике Томаса Мюллера как в клубе, так и в сборной Германии, и в этом сезоне мы начинаем понимать — почему.

В первые месяцы сезона 19-летний игрок был в центре всех успехов «Баварии», со своими острыми передачами и отличным завершением моментов, что делало его настоящей угрозой для ворот всякий раз, когда он подхватывал мяч в последней трети поля.

Его игра должна означать, что он также стартует за сборную Германию на чемпионате мира, а успешные выступления в Катаре будут только способствовать его претензиям на «Золотой мяч».

11. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

В сезоне 2022/23: 11 голов, две передачи

Гарри Кейн globallookpress.com

Это осталось незамеченным из-за подвигов Эрлинга Холанна, но Кейн блестяще начал сезон за «Тоттенхэм».

Он забил девять голов в 10 матчах Премьер-лиги и был бы фаворитом на получение «Золотой бутсы», если бы не новая норвежская суперзвезда «Манчестер Сити».

Говоря о «Золотых бутсах», капитан сборной Англии будет одним из фаворитов на получение приза, который он выиграл на чемпионате мира 2018 года, когда «Три льва» прибудут в Катар.

10.Фил Фоден («Манчестер Сити»)

В сезоне 2022/23: семь голов, три результативные передачи

Фил Фоден globallookpress.com

Ему всего 22 года, но Фоден уже сейчас чувствует себя и играет как опытный ветеран, в то время как его индивидуальные показатели по голам и передачам продолжают достигать новых высот.

Кажется, у него рано наладилось взаимопонимание с Эрлингом Холанном в «Сити», и их хет-трики в недавнем манчестерском дерби послужили пугающим предупреждением о том, насколько эффективными они могут стать, играя друг с другом в ближайшие сезоны.

Теперь перед Фоденом и Гаретом Саутгейтом стоит задача превратить эту отличную клубную форму в стабильные победы в матчах в футболке сборной Англии, начиная с ЧМ в Катаре в следующем месяце.

9. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

В сезоне 2022/23: 11 голов, четыре передачи. Выиграл Суперкубок Англии

Мохамед Салах globallookpress.com

Начало этого сезона для Салаха ни в коем случае нельзя назвать высококлассным, но прошедшая неделя, по крайней мере, намекнула на то, что египетская звезда возвращается к своей лучшей форме.

Его рекордный хет-трик против «Рейнджерс», подкрепленный победным матчем против «Манчестер Сити», кажется, вдохнул в Салаха новую жизнь, и во второй половине сезона он еще может стать непобедимым.

Однако на чемпионате мира его не будет, а это означает, что надежды на получение им «Золотого мяча» на данном этапе нереалистичны.

8. Карим Бензема («Реал»)

В сезоне 2022/23: пять голов, одна результативная передача

Карим Бензема globallookpress.com

Травмы виноваты в том, что обладатель «Золотого мяча» 2022 года еще не смог в полной мере сделать новый сезон достойным продолжением предыдущего, хотя это не означает, что он не вносит свой вклад.

Гол Бензема в мадридском «Эль Класико», в котором «Реал» победил «Барселону» в воскресенье, стал его четвертым голом всего в шести матчах чемпионата в этом сезоне, и, поскольку «сливочные» снова выглядят достаточно хорошо, чтобы побороться за несколько трофеев, у него есть время, чтобы вернуться к лучшей форме.

Предоставление испытывающей проблемы сборной Франции столь необходимого подъема во время их предстоящей защиты титула на чемпионате мира также не повредило бы его собственным шансам на получение второго «Золотого мяча» подряд.

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

В сезоне 2022/23: два гола, 12 передач

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Де Брюйне уже несколько лет угрожает побить рекорд Премьер-лиги по результативным передачам за один сезон, но на этот раз присутствие Эрлинга Холанна в штрафной площади может быть тем, что наконец поможет ему перейти черту.

Хотя ему не удалось сохранить результативную форму, которую он демонстрировал во второй половине прошлого сезона, де Брюйне по-прежнему определяет игру в «Манчестер Сити» и по-прежнему остается лучшим креативным полузащитником в мировом футболе.

Сборной Бельгии нужно, чтобы он был именно таким и в Катаре, поскольку их «Золотое поколение» делает последнюю попытку завоевать крупную международную награду.

6. Винисиус Жуниор («Реал»)

В сезоне 2022/23: семь голов, пять передач

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Любому, кто сомневался в Винисиусе и считал, что прошлый сезон мог быть просто яркой вспышкой, последние пару месяцев доказали его неправоту, поскольку мадридский вингер теперь явно зарекомендовал себя как один из самых опасных нападающих на планете.

Молниеносность Винисиуса и успехи, которых он добился в завершении моментов превращают его в кошмар для крайних защитников соперника, а поскольку Бензема испытывает проблемы с физической формой, бразилец с удовольствием взял на себя роль лидера атаки команды.

Учитывая, что он почти гарантировал себе место в стартовом составе сборной Бразилии, этот сезон может быть даже лучше для Винисиуса, чем прошлый, что действительно говорит о многом.

5. Роберт Левандовский («Барселона»)

В сезоне 2022/23: 14 голов, четыре передачи

Роберт Левандовский globallookpress.com

Левандовский, конечно же, не оставил свои забивные бутсы в Мюнхене, поскольку звездный летний новичок «Барселоны» уже принес «сине-гранатовым» больше голов, чем сыграл матчей за команду.

Если он сможет поддерживать эту форму в течение всего сезона, то он обещает снова стать обладателем «Золотого мяча», хотя еще предстоит увидеть, насколько почти подтвержденный досрочный вылет «Барсы» из Лиги чемпионов снижает его шансы, при том, что его соперники будут играть главные роли в плей-офф.

Один из способов компенсировать это — блистать за Польшу на чемпионате мира, хотя стоит отметить, что на последних двух крупных турнирах их ждали разочаровывающие вылеты на групповом этапе.

4. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

В сезоне 2022/23: 21 гол, 3 результативные передачи

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«ЧЕТВЕРТЫЙ?! ХОЛАНН У ВАС ТОЛЬКО НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРОЧКЕ?!».

Выслушайте нас. Нет никаких сомнений, что если бы «Золотой мяч» 2023 года был вручен завтра, Холанн выиграл бы.

С тех пор как он присоединился к «Сити», он демонстрирует пугающие результаты, и у него есть шанс побить бесчисленное количество рекордов, если его, казалось бы, неостановимая кампания продолжится в том же духе.

Однако сейчас нам еще предстоит провести чемпионат мира, который, учитывая его статус, обещает сыграть важную роль в определении обладателя «Золотого мяча».

Неспособность Норвегии пройти квалификацию означает, что Холанн будет наблюдать за ЧМ-2022 в Катаре из дома, что даст большинству его соперников шанс заявить о своих правах на личные награды, если они смогут показать действительно выдающиеся результаты на турнире.

Если ни один из них этого не сделает, путь к завоеванию «Золотым мячом» станет для Холанна намного яснее. На данный момент он может только продолжать забивать и выжидать.

3.Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

В сезоне 2022/23: 13 голов, одна результативная передача

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе застрял в мыльной опере собственного сочинения, и вопросы, которые сейчас висят над ним, скорее всего, будут доминировать в дискуссиях вокруг француза весь сезон.

Это отвлекает, что не нужно ни ему самому, ни командам, за которые он играет, и еще неизвестно, насколько успешно он сможет выступать, когда в ближайшие месяцы все взгляды будут прикованы к нему.

Изучение этого вопроса начнется в Катаре, поскольку Франция стремится защитить титул чемпионов мира, и чтобы провести успешный турнир им потребуется гораздо больше от Мбаппе, чем они получили на чемпионате Европы в 2021 году.

2. Неймар («Пари Сен-Жермен»)

В сезоне 2022/23: 13 голов, 11 передач

Поскольку Неймар не попал в шорт-лист на награду 2022 года, а сейчас ему уже за 30, многие могли подумать, что дни борьбы бразильца за «Золотой мяч» закончились.

Они вполне могут быть правы, но, учитывая, на какой стадии сезона мы находимся и что еще впереди, самый дорогой футболист в истории сделал все, чтобы гарантировать, что он будет бороться за приз через 12 месяцев.

Похоже, что он снова наслаждается футболом под руководством Кристофа Галтье в ПСЖ и в следующем месяце отправится в Катар в качестве лидера атаки предтурнирных фаворитов — сборной Бразилии.

Это ничего не значит, если только он не выступит на чемпионате мира и не продолжит показывать такую же форму в клубе в новом году, но сообщения о кончине Неймара, возможно, сильно преувеличены.

1. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»)

В сезоне 2022/23: 12 голов, восемь передач

Лионель Месси globallookpress.com

Хотя это не вызвало особых споров, все же стало неожиданностью, когда Месси не попал в число 30 номинантов на «Золотой мяч» 2022 года, учитывая взаимоотношения семикратного победителя с этой наградой.

Тем не менее, похоже, что это был единичный случай, поскольку Месси в новом сезоне за ПСЖ вернулся к своей лучшей форме. Однако истинные надежды аргентинца на получение «Золотого мяча», скорее всего, связаны с тем, как он покажет себя на чемпионате мира.

Нынешняя команда Аргентины, вероятно, лучшая, за которую он играл, как с точки зрения талантов, так и с точки зрения командного духа, и, объявив, что Катар-2022 будет его последним выступлением на мундиалях, есть ощущение, что победители Кубка Америки будут идти до конца.

Сделайте это, и восьмой Золотой мяч вполне может быть на пути к уже плотно набитому шкафу с трофеями.