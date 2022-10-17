Заколдованный «Энфилд». Холанд остался в тени Салаха

В минувшее воскресенье в английской Премьер-лиге состоялся главный матч октября — «Ливерпуль» сыграл на «Энфилде» против «Манчестер Сити». И результат удивил, мягко говоря. Откровенно зачахнушая команда Юргена Клоппа выиграла у банды Пепа Гвардиолы со счетом 1:0 благодаря нелепому голу Мохамеда Салаха после глупой ошибки Жоау Канселу. И прямо сейчас узнаем, что об этом написали ведущие зарубежные СМИ.

В защите «Ливерпуля» наконец-то не было сбоев

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун в своей колонке на сайте BBC отметил надежную игру пары центральных защитников «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

«Ключевым моментом стала игра "Ливерпуля" в защите. Во многом именно благодаря этому они и выиграли у "Ман Сити".

Но особенно меня порадовали действия Джо Гомеса рядом с ван Дейком.

Прошло уже четыре года с тех пор, как они впервые составили пару центральных защитников "красных". Гомесу в тот момент был 21 год. И уже тогда я сказал, что, возможно, мы наблюдаем за игрой лучшей пары центральных защитников в АПЛ.

Через несколько лет Джо получил серьезную травму во время тренировки сборной Англии, порвав сухожилие. Но я продолжал в него верить, хотя в последнее время он почти не играл в центе защиты. Я просто знал, что после такой травмы понадобится слишком много времени, чтобы полностью восстановиться.

Вирджил ван Дейк и Джо Гомес liverpool.com

И матч с "Ман Сити" в этом плане имел для Гомеса огромное значение. В прошлом сезоне он лишь в четырех матчах АПЛ появился на поле с первых минут, и во всех случаях ему пришлось играть на позиции правого защитника. Но он абсолютно первоклассный центральный защитник, что и подтвердил в игре против "Сити".

Гомес оказался достаточно быстр для того, чтобы справиться с Холандом. Его действия были максимально уверенными.

И это отличная новость для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Ну и Гарет Саутгейт наверняка теперь тоже задумается», — уверен Киоун.

Заколдованный «Энфилд»

«В очередной раз "Ман Сити" покинул "Энфилд" с пустыми руками. Несмотря на то, что команда Гвардиолы за последние пять лет выиграла четыре титула, стадион "Ливерпуля" по-прежнему остается для нее самым некомфортным местом.

За последние 22 сезона "Ман Сити" лишь дважды побеждал на "Энфилде", в том числе в одном из матчей, который из-за пандемии прошел без болельщиков, то есть в абсолютно непривычной для "Ливерпуля" атмосфере.

А еще за это время "Сити" 14 раз проиграл на поле "Ливерпуля". Вчерашний матч тоже завершился для действующего чемпиона болезненным поражением. Все решил гол Салаха на 76-й минуте.

Гвардиола, впрочем, снова считает, что его команда стала жертвой несправедливости. Гол Фила Фодена был отменен после подсказки видеоассистента рефери, который обратил внимание на фол Эрлинга Холанда против Фабиньо.

"Энфилд" явно не самое лучшее место для Гвардиолы и "Манчестер Сити". Это был первый случай в сезоне, когда они не забили ни одного мяча, и это, к слову, удивило больше всего, учитывая невероятную форму Холанда.

"Сити", как обычно, много владел мячом, но на этот раз у них были проблемы с последним пасом.

Понятно, что какие-то моменты у Холанда все равно появлялись, но в этот вечер ему так и не удалось переиграть Алиссона, который несколько раз спас "Ливерпуль" после ударов норвежца.

Победный гол "Ливерпуля", конечно же, стал огромным источником радости для "Энфилда", но тут важно понимать, что это произошло только благодаря ошибке Жоау Канселу, махнувшего ногой мимо мяча. И этот момент в конечном итоге стал ключевым.

Мяч через мгновение окажется в воротах «Манчестер Сити» globallookpress.com

На самом деле, в игре "Ман Сити" было немало позитивных моментов, но все равно недостаточно для команды, которая по-прежнему является лучшей в стране. В некоторым смысле это был один из тех немногих матчей, в которых "Сити" делает все правильно, но не может убойный момент для взятия ворот.

Вряд ли это поражение хоть как-то повлияет на "Манчестер Сити", хотя теперь они наверняка будут чаще обращать внимание на турнирную таблицу, на вершине которой неожиданно обосновался "Арсенал".

Нет сомнений, что "Сити" продолжит побеждать после этого матча, а Холанд будет регулярно забивать. Но Гвардиола и его команда, по всей видимости, очень рады, что их ежегодный визит на "Энфилд" остался позади», — пишет ведущий футбольный обозреватель BBC Фил Макналти.

Холанд остался в тени Салаха

«Салах стал победителем битвы нападающих на "Энфилде", забив единственный гол во втором тайме. И в этот же день завершилась невероятная результативная серия Эрлинга Холанда, забивавшего в каждом из десяти предыдущих матчей.

Салах, оформивший в прошлую среду самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов (три мяча в ворота "Рейнджерс" в течение шести минут!), моментально воспользовался ошибкой Канселу в момент, когда ему удалось поразить ворота "Ман Сити".

Теперь отставание "Ливерпуля" от "Сити" составляет 10 очков, а от "Арсенала" — 14. "Ман Сити" не смог продлить серию без поражений и снова упустил шанс повторить невероятное достижение "Арсенала" в 2004 году, когда "канониры" прошли всю дистанцию в АПЛ без поражений.

Мохамед Салах поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ twitter.com/LFC

Матч между "Ливерпулем" и "Сити" уже по традиции получился интенсивным, с обоюдными моментами. А главный итог заключается в том, что "красные" по-прежнему остаются командой мирового класса.

"Ливерпуль" ослабили травмы ряда ключевых игроков, но им все-таки удалось выдержать мощнейший натиск соперника в первом тайме, а во втором "мерсисайдцы" вышли вперед благодаря Салаху, забившему 11 гол в этом сезоне.

Египтянин отстает от Холанда на девять мячей. Эрлинг наколотил уже 20 голов, но Салах при этом продолжает забивать в больших матчах, когда команда максимально в этом нуждается. Гол в ворота "Сити" вдохнет новую жизнь в этот непростой для "Ливерпуля" сезон», — уверен обозреватель ESPN Марк Оден.

Остановить Салаха так же сложно, как и Холанда

«Один в пяти последних матчах АПЛ забил девять мячей; у другого на этом отрезке не было ни одного гола. Но именно Мохамед Салах, а не Эрлинг Холанд, стал героем воскресного матча на "Энфилде".

Сначала Салах за шесть минут оформил хет-трик в матче с "Рейнджерс", а вскоре после этого вспыхнул в игре с "Ман Сити".

Салах показал себя с лучшей стороны: 30-летний форварда здорово откликнулся на пас Алиссона с дальнего расстояния и ловко увернулся от Канселу, прежде чем хладнокровно переиграл Эдерсона.

Схема результативной атаки «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» twitter.com/LFC

Но это был не единственный эпизод с участием Салаха. В начале второго тайма Эдерсону кое-как удалось отразить опасный удар Мо.

Между тем, "Ливерпуль" стал лишь второй командой АПЛ, не позволившей Холанду отличиться, и первой, которая не пропустила от "Сити" ни одного мяча.

Эрлинг не воспользовался своим моментом после паса от Кевина Де Брюйне в первом тайме — после его удара мяч оказался в руках Алиссона.

Это был не день Холанда, с учетом той планки, которую он установил в этом сезоне. Именно из-за его фола на Фабиньо был отмене гол Фодена.

Предматчевая дискуссия был сосредоточена на том, как "Ливерпуль" собирается сдерживать Холанда. Но в итоге стало очевидно, что остановить находящегося в отличной форме Салаха не менее сложная задача», — отмечает автор Sky Sports Ник Райт.

Рекорд Варди в безопасности

«Рекорд Джейми Варди, забивавшего в 11-ти матчах АПЛ подряд, по-прежнему остается в безопасности. Холанд, вопреки ожиданиям, не смог забить на "Энфилде". У Эрлинга в составе "Ман Сити" уже была серия из семи матчей, в каждом из которых ог забивал хотя бы один мяч. Но "Ливерпулю" удалось "закрыть" норвежца, причем во второй раз в сезоне. В августе Холанд не смог поразить ворота "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии.

Ван Дейк и Гомес смогли сдержать невероятного форварда "Ман Сити", а тех моментах, где Холанд все-таки нашел возможность для удара, "Ливерпуль" спас Алиссон.

Эрлинг Холанд twitter.com/ManCity

В преддверии воскресной игры Юрген Клопп заявил, что "Ливерпуль" больше не борется за титул. Разумеется, Гвардиола не согласился с этим мнением, зная, как тяжело стать чемпионом АПЛ, несмотря на то, что он сделал это четыре раза за последние пять лет.

Напряженные чемпионские гонки были одним из главных украшений АПЛ в посдение годы, и, похоже, что нас ждет еще одно захватывающее состязание. "Арсенал" опережает "Ман Сити" и "Тоттенхэм" на четыре очка, а еще рядом есть "Челси" с игрой в запасе. Ну и "Ливерпуль", как ни крути, рано списывать со счетм», — считает автор GOAL Джонатан Смит.