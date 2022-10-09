Спустя месяц. Новички клубов АПЛ, которые оказали наибольшее влияние

Во время летнего трансферного окна клубы Премьер-лиги потратили рекордные 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,05 млрд долларов) — больше, чем испанская Ла Лига, итальянская Серия А и немецкая Бундеслига вместе взятые.

Были громкие сделки, среди которых трансфер Холанна в «Ман Сити» и переход Рахима Стерлинга в «Челси». Были и другие трансферы, которые не стали такими громкими, но при этом показали грамотное ведение бизнеса в исполнении английских клубов.

Габриэл Жезус

«Арсенал»

В случае с «Арсеналом» вопрос о том, какое из подписаний произвело наибольшее впечатление, имеет простой ответ: Габриэл Жезус.

Трудно переоценить значение влияния бразильца с момента его летнего перехода из «Манчестер Сити». Пять голов в 8 матчах Премьер-лиги — это впечатляющий показатель, но также Жезус оказал мощное влияние на атакующую линию «Арсенала», которое выходит далеко за ее рамки. Его движение, прессинг, способность к дриблингу и навыки игры в штрафной вдохнули новую жизнь в атаку команды.

Габриэл Жезус globallookpress.com

В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт не смогли обеспечить ту физическую мощь и завершение, на которые рассчитывал «Арсенал». Новый центральный нападающий долгое время казался недостающим звеном в пазле Микеля Артеты, и Жезус блестяще справился с этой задачей.

Помогло и то, что он сразу же почувствовал себя как дома. Присутствие большого португалоязычного контингента помогло ему освоиться, и он сразу же нашел общий язык с болельщиками. Возможно, самое примечательное, что Жезус был назначен одним из двух вице-капитанов клуба в течение нескольких недель после своего прибытия.

Джеймс МакНиколас

Бубакар Камара

«Астон Вилла»

Камара начинал выглядеть уверенным и надежным оборонительным полузащитником, которого так не хватало «Астон Вилле». Так было до тех пор, пока две недели назад он не получил повреждение связок колена и теперь на 2 месяца выбыл из строя. Можно сказать, что ему не повезло, особенно если учесть, что другой известный игрок «Виллы», подписанный летом — Диего Карлос — также выбыл из строя в прошлом месяце на срок от 5 до 7 месяцев.

Бубакар Камара globallookpress.com

Поскольку Людвиг Аугустинссон, подписанный на правах аренды, и запасной вратарь Робин Олсен пока так и не вышли на поле, а Филиппе Коутиньо еще не достиг лучшей формы, Камара и Диего Карлос были единственными игроками, которые усилили стартовый состав в этом сезоне, и теперь они не доступны.

Так чего же будет не хватать «Вилле»?

Во-первых, его упорство. Ладно, он может слишком активно вступать в отбор и совершать много фолов, но в его роли есть готовность защищаться и помогать задней четверке защитников. Это черта, которая нужна «Вилле».

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Игрок также прекрасно умеет начинать атаки из глубины. Ему всего 22 года, но он быстро вжился в эту роль. Нам просто придется подождать еще немного, чтобы увидеть, насколько хорош Камара может быть на самом деле.

Грегг Эванс

Маркус Тавернье

«Борнмут»

Болельщики изрядно удивились, когда выяснилось, что «Борнмут» подписал Тавернье на позицию левого крайнего защитника в схеме Скотта Паркера «5-2-3», потому что в прошлом сезоне Тавернье провел большую часть своего игрового времени в «Мидлсбро» в центре полузащиты.

Маркус Тавернье globallookpress.com

Но на самом деле универсальный 23-летний футболист играл преимущественно на правом фланге, пробивая оборону своей более сильной левой ногой и придавая команде атакующую силу на контратаках.

Ему еще предстоит совершить результативное действие, но основные показатели Тавернье говорят о том, что из всех летних подписаний «Борнмута» он принес больше всех пользы. Игрок сборной Англии U20 лидирует в команде по количеству созданных моментов (10), касаний в штрафной соперника (15) и дальности передачи (670 м).

Ахмед Шубл

Бен Ми

«Брентфорд»

«Брентфорд» дважды побил свой трансферный рекорд в течение лета, подписав Аарона Хики из «Болоньи» и Кина Льюиса-Поттера из «Халл Сити» на сумму 14 млн фунтов стерлингов (15,2 миллиона долларов) и 16 млн фунтов стерлингов соответственно.

Бен Ми globallookpress.com

Однако Бен Ми, который присоединился к клубу на правах свободного агента после истечения контракта с «Бернли», оказал наибольшее влияние на команду. 33-летнего футболиста взяли на позицию центрального защитника, пока Кристоффер Айер восстанавливается после операции на подколенном сухожилии, а Итан Пиннок набирает форму после проблем с коленом.

Ми стал отличным напарником по обороне капитану команды Понтусу Янссону и сыграл ключевую роль в том, чтобы помочь команде Томаса Франка подняться на девятое место в таблице. Он начинал все матчи в старте «Брентфорда», совершил больше всего перехватов (18) в АПЛ и отметился голом в победном матче с «Манчестер Юнайтед», который завершился со счетом 4:0.

Хикки заслуживает похвалы за свои впечатляющие выступления на позиции правого защитника, но опыт и лидерские качества, которые Ми привнес в команду, дают ему небольшое преимущество.

Том Барроуз

Первис Эступиньян

«Брайтон»

Игрок сборной Эквадора многообещающе начал карьеру в клубе в качестве левого защитника, заменив Марка Кукурелью, который летом перешел в «Челси».

Первис Эступиньян globallookpress.com

Эступиньян был подписан из «Вильярреала» за 15 млн фунтов стерлингов (16,4 млн долларов) после двух стартовых туров сезона, но быстро адаптировался, приняв участие во всех четырех следующих матчах.

Выйдя дважды в старте и дважды на замену, игрок создал 5 голевых моментов с игры. Такой результат — хороший способ впечатлить нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

В обороне Эступиньян все же успел допустить пару ошибок. Одна из них привела к поражению в матче с «Фулхэмом» (1:2) в прошлом месяце.

Энди Нейлор

Рахим Стерлинг

«Челси»

В начале сезона, наполненного тревожными переменами на «Стэмфорд Бридж», Стерлинг стал самой обнадеживающей покупкой «Челси». Четыре гола в 10 выступлениях во всех соревнованиях делают его единственным членом дорогостоящего состава «Челси», который забил больше одного мяча.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Тот факт, что все эти голы забивались при рейтинге ожидаемых голов (xG) 2.7, подчеркивает, что Стерлинг иногда творит что-то из ничего, способствуя атаке «Челси», которой не хватает креативности или инстинкта убийцы.

Навыки прессинга, которые он получил от Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», помогли ему легко встроиться в игру Тухеля, а теперь и Грэма Поттера. Он несет постоянную угрозу как в центре поля, так и слева. Одним словом, первое громкое подписание эпохи Тодда Боули и Clearlake Capital оказалось именно таким, каким его рекламировали.

Саймон Джонсон

Шейк Дукуре

«Кристал Пэлас»

Игрок сборной Мали — единственный из квартета летних подписаний «Пэлас», который попал в старт и мгновенно стал опорой для команды Патрика Виейры.

Дукуре эффективно закрепился в центре поля. Ни один из его партнеров по команде не может сравниться с его 13 подкатами или 10 перехватами. Помимо прочего он обладает хорошей техникой владения мячом.

Шейк Дукуре globallookpress.com

Только Марк Гуэхи (88% против 86% Дукуре) из основных игроков «Пэлас» может похвастаться лучшим показателем выполнения передач, что впечатляет, учитывая сложность матчей команды на данный момент. Он наладил взаимопонимание с Уилфридом Заа, которому отдал голевую передачу в матче с «Брентфордом» и, что, возможно, более важно, создал два голевых момента в игре с «Ливерпулем» на «Энфилде» (хотя ни один из них так и не был реализован).

В общей сложности Дукуре создал 6 голевых моментов, демонстрируя легкость, с которой он приспособился к жизни в Премьер-лиге после своего перехода из «Ланса».

Доминик Фифилд

Джеймс Тарковски

«Эвертон»

Основой формы «Эвертона», которая в последнее время улучшилась, была надежность. Только «Брайтон» пропустил меньше мячей (5). У «Эвертона» их 6 и команда Фрэнка Лэмпарда не проигрывает уже 7 матчей с учетом всех турниров.

Джеймс Тарковски globallookpress.com

Лэмпард хотел укрепить оборону команды к концу лета. Приобретение двух защитников — Джеймса Тарковски и Конора Коуди из «Бернли» и «Вулверхэмптон Уондерерс» — помогло ему в этом.

Подписание двух 29-летних игроков, казалось бы, отходит от новой трансферной политики «Эвертона» — «молодые и голодные». Но Лэмпарду нужны были авторитеты в раздевалке, которые могли бы сделать команду более сильной. Вместе со скаутами он изучил историю травм Тарковски и Коуди, благодаря чему увидел, что эти двое игроков за последние четыре сезона не пропустили ни одной игры.

С этой парой «Эвертон» стал гораздо менее уязвимым, а Тарковски особенно преуспел с точки зрения статистики.

Календарь и таблица АПЛ

Он лидирует в Премьер-лиге по количеству выполненных выносов мяча из штрафной (58) и занимает 3-е место среди защитников по количеству выигранных воздушных дуэлей (28) с показателем успешности 82%. Это очень важный показатель, учитывая слабость команды в последнее время.

«Его голос был очень заметен с первой тренировки», — сказал Лэмпард о бывшем защитнике «Бернли» в предсезонный период. «Он разговаривает с партнерами по команде, он спокоен. Он — все, чего я хотел, и даже больше».

Патрик Бойланд

Жоау Палинья

«Фулхэм»

Жоау Палинья стал первым и самым дорогим приобретением «Фулхэма» в летнее трансферное окно. Но уже сейчас он выглядит самым значимым и лучшим подписанием в плане соотношения цены и качества.

Команда Марко Силвы до сих пор не оправдала многих предсезонных ожиданий, и хотя Александар Митрович по праву занимает центральное место в списке бомбардиров, во многом хорошую форму «Фулхэма» можно приписать и влиянию Палиньи.

Жоау Палинья globallookpress.com

27-летний игрок отлично проявил себя в полузащите, благодаря чему соперникам стало гораздо труднее обыграть «Фулхэм». Играя на позиции «шестерки» в схеме Сильвы «4-3-3», игрок сборной Португалии добавил столь необходимый уровень прочности в обороне благодаря своему агрессивному отбору мячей и доминированию в воздухе. Ни один игрок в Премьер-лиге не пытался и не совершил больше подкатов, чем Палинья. Он также перекрывает соперников чаще, чем любой другой игрок Премьер-лиги, о чем свидетельствует его лучший в таблице показатель прессинга.

Это помогло задней линии «Фулхэма», но также португалец позволил команде навязывать свою игру отличными пасами и даже показал, что представляет угрозу для ворот соперника на дальней дистанции и со стандартных положений.

Палинья, как опорный полузащитник, кажется специально был создан для АПЛ, и все это означает, что его подписание за 20 млн евро (17,2 млн фунта) из лиссабонского «Спортинга» принесет «Фулхэму» значительные успехи.

Питер Ратцлер

Марк Рока

«Лидс»

Одной из ярких историй летнего трансферного окна стало подписание «Лидсом» Марка Роки после его неудачного периода в мюнхенской «Баварии». Рока присоединился к чемпионам Германии в 2020 году после впечатляющего выступления за «Эспаньол». Но за два сезона в Бундеслиге ему удалось сыграть всего 550 минут.

Марк Рока globallookpress.com

Однако после перехода в «Лидс» все стало совсем по-другому. Рока начинал каждую игру в старте и быстро стал важным винтиком в машине Джесси Марша под названием «Лидс Юнайтед». Так как команды Марша делают акцент на прямых атаках через центральные зоны, роль Роки ясна: найти пространство в зарождающейся фазе атаки и передать мяч атакующему игроку, который может либо создать голевой момент, либо вернуть мяч с помощью контрпрессинга.

Цифры свидетельствуют о том, насколько хорошо он справляется с ролью игрока-плеймейкера. Среди всех футболистов АПЛ, сыгравших более 450 минут (что эквивалентно пяти матчам) в этом сезоне, Рока занимает 2-е место по количеству пасов, которые продвигают мяч на 9 м ближе к воротам соперника (8,8 за 90 минут), уступая только Тренту Александер-Арнольду (10,6) и опережая Жоау Канселу (8,6).

Хотя внимание болельщиков, возможно, было приковано к тем игрокам, которые более впечатляюще проявляют себя на этапах отсутствия владения мячом, Рока является основой успеха «Лидс» под руководством Марша.

Джон Маккензи

Ваут Фас

«Лестер»

Было несложно выбрать игрока, который оказал наибольшее влияние на «Лестер», потому что к команде присоединились только двое — футболист сборной Бельгии Ваут Фас и Алекс Смитис в качестве нового третьего вратаря.

Ваут Фас (в синем) globallookpress.com

Дебют Фаса прошел не совсем по плану, так как «Лестер» пропустил 6 мячей от «Тоттенхэма». Но как ни странно, учитывая счет, выступление Фаса дало надежду на то, что его приход поможет укрепить оборону, которая в сумме пропустила 22 мяча в 7 матчах.

Игра центрбека в обороне была надежной, а передачи из глубины впечатляющими, и он может стать большим любимцем фанатов благодаря своей самоотверженной игре.

Роб Таннер

Фабиу Карвалью

«Ливерпуль»

Если бы Дарвин Нуньес не получил трехматчевую дисквалификацию за тот момент безумия в матче с «Кристал Пэлас», уругвайский нападающий вполне мог оказаться в списке новичков «Ливерпуля».

Фабиу Карвалью globallookpress.com

За его голом в ворота «Манчестер Сити» в матче Суперкубка Англии последовали гол и ассист в игре против «Фулхэма» после выхода на замену в в стартовом поединке сезона Премьер-лиги. Но уже в след матче его яркий старт затмило удаление с поля из за приступа ярости.

Поэтому на эту честь претендует Карвалью. 20-летнему футболисту пришлось быть терпеливым: на данный момент он сыграл всего 149 минут в шести матчах лиги. То, что он продемонстрировал за это время сулит ему хорошие перспективы в будущем.

Его касания были ловкими и инстинктивными, то же самое можно сказать о его движении и игре в целом. Первый гол Карвалью за клуб пришелся на матч «Ливерпуля» против «Борнмута». Он забил 8-й мяч команды, а «мерсисайдцы» выиграли 9:0. Несколько дней спустя он забил свой первый гол в матче против «Ньюкасл Юнайтед», который принес важную победу на последних минутах.

Каоимхе О'Нил

Эрлинг Холанн

«Манчестер Сити»

Сложный случай, однако. Да… он забил множество голов, больше, чем ожидали многие, даже те, кто ждал от него блестящих результатов в «Сити».

Норвежец подписал контракт, вспомните, под всеобщее признание того, что он будет отличным новобранцем и поможет «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов. Не имело значения, что ему 22 года, что это новая лига или что-то еще, потому что Холанн действительно хорош. На него возлагают большие надежды, и реакция на его промах в матче против «Ливерпуля», которая была в целом сдержанной, показала, как много внимания будет приковано к нему, и как высоко была установлена планка.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Поэтому хорошо, что с тех пор Эрлинг забил 19 голов в 11 матчах. В последний раз Холлан совершил промах в первом домашнем матче «Сити» в сезоне против «Борнмута» 5 недель назад (при этом он отметился результативной передачей).

Все эти едва ли вероятные качества — скорость, сила, движение, бег — были очевидны сразу, и есть надежда, что они — залог дальнейшего прогресса.

Сэм Ли

Кристиан Эриксен

«Манчестер Юнайтед»

О многом говорит тот факт, что награды «Игрок месяца» за август и сентябрь достались новым игрокам «Манчестер Юнайтед». Лисандро Мартинес привнес интенсивность в защиту «Юнайтед» и отличный пас из глубины поля. Эриксен добавил чувство контроля в полузащите, которого у «Юнайтед» не было уже много лет.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

После неубедительного выступления в качестве «ложной девятки» в первом матче «Ман Юнайтед» в этом сезоне, Эриксен набирает обороты, помогая решить проблемы команды с продвижением мяча. Немногие в команде могут сделать первый пас в заключительной трети так, как это делает Эриксен, и еще меньше игроков способны понять, что не каждый пас должен быть вперед. Хладнокровие 30-летнего игрока позволяет лучше сфокусироваться Скотту Мактомини и Бруну Фернандешу.

Когда Эриксена только подписали, ожидалось, что он будет заменять Бруно Фернандеша в качестве номера 10, но датчанин преуспевает как полузащитник «бокс-ту-бокс». Первоначальным трансферным планом Эрика тен Хага могла быть пара Эриксен — Френки де Йонг в центре поля, но 30-летний игрок нашел способ преуспеть в плане «Б» голландского специалиста.

Эриксен стал для Тен Хага незаменимым многофункциональным инструментом в полузащите. Он тот, кто может сделать всего понемногу и решить многие проблемы.

Карл Анка

Ник Поуп

«Ньюкасл Юнайтед»

Ошеломительный дебют Александра Исака после перехода в клуб за рекордную сумму заслуживает почетного упоминания, но Поуп, несомненно, стал лучшим приобретением «Ньюкасла» этим летом. Фактически, заплатив всего £11 млн ($11,9 млн), из которых только £3 млн было выплачено в качестве аванса, он стал одним из лучших приобретений по соотношению цены и качества игры во всей Премьер-лиге.

Забудьте о его ошибке в матче Англии против Германии, потому что в начале сезона у Поупа была исключительная форма. 30-летний игрок пропустил 8 голов в 8 матчах.

Ник Поуп globallookpress.com

Некоторые из его сейвов были нестандартными, с использованием тела и ног. Поуп выиграл награду лучшего сейва по итогам августа в Премьер-лиге после того, как отразил удар головой Адама Лалланы с близкого расстояния в матче против «Брайтона».

Более того, Поуп оправдал решение Хоу отказаться от Мартина Дубравки в пользу более активного вратаря, который будет прикрывать новую линию обороны «Ньюкасла». В этом сезоне Поуп совершает в среднем 1,4 подбора вне штрафной площади за 90 минут, в то время как Дубравка в прошлом сезоне совершал 0,4 действия за 90 минут. Вмешательства Поупа в защиту происходили в среднем на расстоянии 15 м от чужой половины поля, в то время как Дубравка в прошлом сезоне часто действовал с более глубокой позиции.

В начале лета немногие болельщики «Ньюкасла» считали, что приобретение нового вратаря должно быть приоритетной задачей, но уже сейчас они убедились в ценности, которую Поуп представляет для команды.

Крис Во

Дин Хендерсон

«Ноттингем Форест»

Учитывая, что только «Лестер» (22) и «Борнмут» (19) пропустили больше голов, чем «Ноттингем Форест» (17) в Премьер-лиге, Дин Хендерсон может показаться странным выбором для тех, кто находится за пределами середины турнирной таблицы.

Но без вратаря, взятого в аренду у «Манчестер Юнайтед», все могло бы быть еще хуже.

Хендерсон прибыл в «Ноттингем», чтобы повысить свои шансы на попадание в состав сборной Англии на чемпионат мира этой зимой.

Дин Хендерсон globallookpress.com

По воротам Хендерсона приходится больше всего ударов в АПЛ. Вратарь совершил 60,5% сейвов и это один из самых низких показателей в турнире. Тем не менее статистика не отражает полноты картины.

После ухода героя плей-офф Брайса Самбы казалось маловероятным, что «Форест» найдет замену, но в лице Хендерсона они получили человека, который не испытывает недостатка в уверенности ни на поле, ни за его пределами, подкрепляя это несколькими яркими выступлениями.

Неко Уильямс, Мусса Ниакате и Орель Мангаля также произвели положительное первое впечатление, но Хендерсон будет жизненно важной фигурой на протяжении всего сезона.

Пол Тейлор

Ромео Лавиа

«Саутгемптон»

Поговорите с игроками «Саутгемптона», и увидите, что все в восторге от того, насколько хорош Лавиа.

Несмотря на то, что ему всего 18 лет и он сыграл всего 5 матчей в Премьер-лиге за свою карьеру (у игрока травма подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил две предыдущие игры), Ральф Хазенхюттль уже построил команду вокруг него.

Без Лавиа «Саутгемптон» был заметно более прямолинеен во владении мячом — он их единственный способ вывести мяч из обороны. За 90 минут Лавиа сделал 11 проходов вперед с коэффициентом завершения 79,7%. Это самый высокий показатель среди всех полузащитников «Саутгемптона», и, что немаловажно, у него также самый высокий показатель успешных передач в финальной трети — в среднем 6,57 за 90 минут с впечатляющей 83% точностью.

Ромео Лавиа globallookpress.com

Без мяча его мобильность позволяет Хазенхюттлю играть с единственной номинальной «шестеркой», давая Джеймсу Уорд-Проузу возможность подключаться к атакам. Умение охватывать большие пространства подчеркивается в его проценте успешного прессинга, определяемом FBref, который измеряет, как часто игрок может завладеть мячом в течение пяти секунд после применения прессинга. Показатель успешности Лавиа составляет 47,6%, что является самым высоким среди всех полузащитников в лиге. Его влияние на «Саутгемптон» было очевидным сразу же, и, несмотря на отсутствие игрока сейчас, кажется, что оно растет с каждой неделей.

Джейкоб Тэнсвелл

Ришарлисон

«Тоттенхэм»

Ришарлисон стоил недешево — 60 млн фунтов стерлингов (65,3 млн долларов). Но бразилец придал атаке «Тоттенхэма» иную динамику и, похоже, готов оказать большое влияние.

Шпоры должны извлечь выгоду из лучших годов 25-летнего игрока. Он немного вырос в «Эвертоне», где в прошлом сезоне стал талисманом и помог им избежать вылета, забив 11 голов. На самом деле Ришарлисон еще не забил за «шпор» в чемпионате, но сумел пробиться в основу Конте после нескольких ярких выходов на замену и двух голов в матче Лиги чемпионов против «Марселя». Он продемонстрировал те качества уличного бойца, которые отличают его от грациозного Деяна Кулушевски, быстрого супер-забивалы Сон Хын Мина и, в общем, всего того, чем является Гарри Кейн.

Ришарлисон globallookpress.com

«Мы пытались подписать игрока, способного играть на всех трех позициях» — сказал Конте. «По этой причине у нас не было никаких сомнений в подписании Ришарлисона. Мы сделали это быстро, потому что наша идея и видение были очень ясны».

«Ричи больше нападающий, чем Кулушевски, но он может играть на позиции Сона, на позиции Кейна и на позиции Кулушевски. Это очень важно, потому что когда вы делаете замену игроков, качество не страдает».

Тим Спирс

Максвел Корне

«Вест Хэм»

Из восьми игроков, подписанных «Вест Хэмом» этим летом, Максвел Корне оказал наибольшее влияние на начальном этапе сезона. За 9 выступлений во всех соревнованиях 26-летний игрок отдал 5 голевых передач. Он заслуживает места в стартовом составе, а Пабло Форнальс или Джеррод Боуэн, скорее всего, будут переведены на скамейку запасных.

Максвел Корне globallookpress.com

Несмотря на то, что Корне был ограничен в игровом времени, он продемонстрировал немного из того, что может предложить команде. В матче с «Челси» он принял участие в эпизоде, пусть с отмененным, но голом. В проигрышном поединке с «Эвертоном», который закончился со счетом 0:1, он показал в атаке больше, чем Форнальс. Корне уже кажется отличным приобретением.

Рошан Томас

Нейтан Коллинз

«Вулверхэмптон»

Матеус Нуньес был самым громким летним подписанием «Вулвс», и португальский полузащитник начинает демонстрировать то, из-за чего некоторые из крупнейших европейских клубов следили за ним до того, как он переехал из лиссабонского «Спортинга» на «Молинью».

Но во всех смыслах — и в хорошем, и в плохом — Нейтан Коллинз стал самым выдающимся летним приобретением для команды, тогда еще построенной Бруну Лаже.

Нэйтан Коллинз globallookpress.com

В первых шести матчах сезона ирландец блестяще начал карьеру в своем новом клубе, создав многообещающий дуэт с Максом Килманом в центре обороны. Коллинз помог «волкам» пропустить всего 4 гола и сыграть в трех матчах насухо.

В предпоследней игре против «Манчестер Сити» кровь ударила Коллинзу в голову, что привело к стычке с Джеком Грилишем. Он заработал красную карточку, что положило конец любым слабым надеждам «Вулвс» спасти игру. Игрок оставил Лаже без центрального защитника на следующие три поединка.

Карьера Коллинза в «Вулверхэмптоне» еще только начинается, но она уже обещает быть не скучной.