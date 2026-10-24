25 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Брентфорд». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Халл Сити»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы английского чемпионата.
При этом «Халл Сити» на четыре очка оторвался от зоны вылета. Команда забила 8 мячей при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Фулхэму» — 0:1.
До того «Халл Сити» поделил очки с «Эвертоном» — 2:2, а вот чуть раньше уступил «Ньюкаслу» — 1:2. «Тигры» не могут победить уже два месяца.
Состояние команды: «Халл Сити» в последнее время не блещет результатами, к тому же в кадровом аспекте выглядит весьма скромно.
При этом «Халл Сити» в родных стенах еще не проигрывал. В трех домашних матчах чемпионата команда забила четыре мяча при двух пропущенных. «Тигры» пока победили всего дважды в АПЛ, да и вообще, опыта выступлений на этом уровне им явно не хватает.
И уж точно «тигры» постараются разжиться заветными очками. Вот только «пчёл» они не могут одолеть уже долгих восемь лет.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» пытается бороться за попадание в еврозону. Команда на текущий момент находится на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» всего на два очка отстает от топ-5. Команда забила 13 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела досадное поражение от «Ливерпуля» — 1:2.
До того «Брентфорд» подписал мировую с «Астон Виллой» — 2:2, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Челси» — 3:0. «Пчёлы» не побеждали в двух последних матчах.
Состояние команды: «Брентфорд» активно тянется к еврозоне, к тому же довольно прилично выглядит в атаке.
При этом «Брентфорд» имеет скромный по именам состав. К тому же пока всего один раз в чемпионате забил Игор Тиаго. В предыдущем матче бразилец сделал ассист. А вот на выезде в нынешнем сезоне команда еще не проигрывала. Вот только с ничьими «пчёлы» перебрали.
Безусловно, «пчёлы» намерены вернуться на победную дорогу. Обыгрывать новичка элиты команда просто обязана, да и пора бы отличиться Игорю Тиаго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.70. Ничья — в 3.80, выигрыш «Халл Сити» — в 5.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.20.
Прогноз: «Пчёлы» пытаются бороться за попадание в еврокубки, тогда как «тигры» давненько не побеждают.
Ставка: Победа «Брентфорда» в 1-м тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Брентфорд» не побеждал в двух последних матчах
- «Тигры» не побеждают уже два месяца
- Обе команды добыли по две победы в семи турах АПЛ
- И те и другие в среднем пропускают гол за матч
- «Брентфорд» в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее оппонента