25 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Брентфорд». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Халл Сити»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы английского чемпионата.

При этом «Халл Сити» на четыре очка оторвался от зоны вылета. Команда забила 8 мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Фулхэму» — 0:1.

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До того «Халл Сити» поделил очки с «Эвертоном» — 2:2, а вот чуть раньше уступил «Ньюкаслу» — 1:2. «Тигры» не могут победить уже два месяца.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Халл Сити» в последнее время не блещет результатами, к тому же в кадровом аспекте выглядит весьма скромно.

При этом «Халл Сити» в родных стенах еще не проигрывал. В трех домашних матчах чемпионата команда забила четыре мяча при двух пропущенных. «Тигры» пока победили всего дважды в АПЛ, да и вообще, опыта выступлений на этом уровне им явно не хватает.

И уж точно «тигры» постараются разжиться заветными очками. Вот только «пчёл» они не могут одолеть уже долгих восемь лет.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» пытается бороться за попадание в еврозону. Команда на текущий момент находится на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» всего на два очка отстает от топ-5. Команда забила 13 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела досадное поражение от «Ливерпуля» — 1:2.

До того «Брентфорд» подписал мировую с «Астон Виллой» — 2:2, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Челси» — 3:0. «Пчёлы» не побеждали в двух последних матчах.

Состояние команды: «Брентфорд» активно тянется к еврозоне, к тому же довольно прилично выглядит в атаке.

При этом «Брентфорд» имеет скромный по именам состав. К тому же пока всего один раз в чемпионате забил Игор Тиаго. В предыдущем матче бразилец сделал ассист. А вот на выезде в нынешнем сезоне команда еще не проигрывала. Вот только с ничьими «пчёлы» перебрали.

Безусловно, «пчёлы» намерены вернуться на победную дорогу. Обыгрывать новичка элиты команда просто обязана, да и пора бы отличиться Игорю Тиаго.

На что ставят в матче Халл Сити — Брентфорд Букмекерские коэффициенты на матч Халл Сити — Брентфорд: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.70. Ничья — в 3.80, выигрыш «Халл Сити» — в 5.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.20.

Прогноз: «Пчёлы» пытаются бороться за попадание в еврокубки, тогда как «тигры» давненько не побеждают.

2.20 Победа «Брентфорда» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Халл Сити» — «Брентфорд» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Брентфорда» в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Халл Сити» — «Брентфорд» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт