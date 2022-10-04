Прощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать

«Я думаю, что "Манчестер Юнайтед" просто проявляет неуважение к Роналду», — сказал Рой Кин после унижения «красных дьяволов» в воскресном дерби с «Сити», проигранном со счетом 3:6.

«Я думаю, что его нужно было отпустить до [конца] трансферного окна. Я думаю, что тренер удержал его. Хорошо, вы говорите, что вам нужны варианты, но вы не удерживаете Роналду, чтобы он сидел на скамейке запасных. Он один из величайших игроков всех времен».

Кин, давний защитник своего бывшего одноклубника, уже в этом сезоне затеял несколько громких скандалов из-за него, и в одном он прав: Роналду нужно было продавать в летнее трансферное окно.

37-летний футболист попытался сбежать после худшего сезона Премьер-лиги в истории «Юнайтед», и не было большого смысла заставлять его оставаться.

Тем не менее, представление о том, что с Роналду плохо обращаются после того, как ему отказали в уходе и он сразу же потерял благосклонность Тен Хаг, звучит неправдоподобно.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 24 гола во всех турнирах в свой первый сезон после возвращения на «Олд Траффорд», но для того, чтобы он комфортно себя чувствовал, «красным дьяволам» как коллективу пришлось сделать огромный шаг назад, что стоило Оле Гуннару Сульшеру его работы, а Ральфу Рангнику — высокооплачиваемой должности консультанта, которую ему пообещали после его временного пребывания в должности.

От эффективного контратакующего стиля отказались, чтобы приспособиться к Роналду, который показал, что его инстинкт убийцы остается таким же острыми, как и всегда, но также требовал невероятно высоких стандартов от своих товарищей по команде.

Он позаботился о том, чтобы все видели его ярость из-за любых случайных пасов или неудачных касаний, и первым убегал в подтрибунный туннель после многочисленных поражений «Юнайтед», в то время как болельщики получали от него холодное отношение.

Уважение — это улица с двусторонним движением, и он слишком часто проявлял неуважение к болельщикам, своим партнерам по команде и своему главному тренеру.

В своем единственном на сегодняшний день выходе в стартовом составе в Премьер-лиге под руководством Тен Хага, в матче против «Брентфорда», который закончился ошеломляющим поражением со счетом 0:4, Роналду снова впал в угрюмое настроение и даже, казалось, проигнорировал своего тренера, уходя с поля.

Криштиану Роналду globallookpress.com

С тех пор игрок сборной Португалии был ограничен второстепенной ролью в команде, но он по-прежнему регулярно попадает в заголовки газет. Роналду качал головой во время кошмарного дня дерби «Юнайтед» на стадионе «Этихад», и в этом нет ничего плохого.

Он привык побеждать, он один из самых титулованных игроков своего поколения, который бросается в ледяную ванну в 4 часа утра, чтобы получить преимущество над соперниками. На протяжении всей своей карьеры он выражал свое неудовольствие как публично так, что более важно, за кулисами.

Другой его бывший коллега, Рио Фердинанд, недавно признался: «Я точно знаю, что сейчас он будет в полной ярости. Вы не можете добиться того, что сделал в своей карьере за это удивительное количество времени на всех тех уровнях, на которых он играл, и быть игроком, который смирится с ролью запасного в команде, которая даже которая не участвует в Лиге чемпионов».

«Неважно, что кто-то может сказать говорит о беге, прессинге и т. д., он знает статистику и скажет: Я принес этой команде больше очков, чем кто-либо другой, в прошлом году благодаря голам, которые я забил».

Последние объяснения Тен Хага по поводу посадки Роналду на лавку также только вызывают новые вопросы, поскольку он настаивал на том, что пытался защитить «звездную карьеру» нападающего, не бросая его на линию огня в матче против «Сити».

Криштиану Роналду globallookpress.com

К сожалению, теперь эта сага затянется, по крайней мере, до январского трансферного окна, когда Роналду может постараться выбить себе билет на отъезд из команды.

«Челси», мюнхенская «Бавария» и «Атлетико Мадрид» были среди клубов, которые летом дистанцировались от трансфера стареющего бомбардира, и остается неясным, сможет ли он найти команду, играющую в Лиге чемпионов и готовую принять его и его огромную зарплату.

Таким образом, у «Юнайтед» может не быть другого выбора, кроме как сохранить Роналду до конца сезона.

Сможет ли революция Тен Хага действительно начаться, пока разочарованный звездный мальчик продолжает маячить на заднем плане? Предзнаменования выглядят довольно паршивыми.

Проигрыш «Сити» стал суровыми возвращением к реальности после обнадеживающей победной серии из четырех матчей, а разговоры вполголоса о потенциальной борьбе за титул теперь затихли.

«Юнайтед» выглядел медленным и неуклюжим на «Этихаде», набранный им ход растерялся из-за переносов матче и перерыва на матчи сборных, и большая часть предматчевых разговоров была сосредоточена на том, следует ли Роналду вернуться в стартовый состав Тен Хага.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Этот шум будет продолжаться до тех пор, пока капитан сборной Португалии находится в клубе. Он не нес прямой ответственности за жалкое выступление команды в матче с шумными соседями, но отвлекал на себя внимание.

Роналду — один из величайших игроков всех времен, и, даже приближаясь к закату своей карьеры, он вызывает споры от Манчестера до Мумбаи.

Как также отметил Кин на выходных, ситуация для «Юнайтед» станет только «ужаснее», если легенда клуба останется среди запасных.

Редких матчей Лиги Европы будет недостаточно, чтобы успокоить нападающего, привыкшего каждую неделю испытывать себя на самой большой сцене. Необходимо принять кардинальное решение.

На фоне бурных спекуляций о будущем Роналду по ходу последнего трансферного окна сообщалось, что клуб рассматривает возможность расторжения его контракта.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Юнайтед» выступил с публичным опровержением этих утверждений, но ради сохранения гармонии в команде Тен Хага теперь это следует рассматривать как жизнеспособный вариант.

Если бы они начали действовать сейчас, Роналду мог бы найти себе новый клуб пока до чемпионата мира еще остается достаточно времени, гарантируя, что он по-прежнему будет в отличной форме, чтобы помочь своей сборной выйти в плей-офф в Катаре.

Клуб также сможет свободно выстраивать свою новую идентичность, не беспокоясь о том, чтобы затухающая суперзвезда была счастлива. Тен Хагу, безусловно, не помешала бы эта передышка.

Бывший тренер «Аякса» и известный тактик получил трехлетний контракт по прибытии на «Олд Траффорд» в мае, но он прекрасно понимает, что для человека, занимающего пост, находящийся под таким пристальным вниманием, нет никаких гарантий.

Если «Юнайтед» продлит свою пятилетнюю трофейную засуху и не сможет вернуться в Лигу чемпионов, Тен Хага, скорее всего, постигнет та же участь, что и Дэвида Мойеса, Луи ван Гала, Жозе Моуринью и Сульшера.

То, как он решит проблему с Роналду, может стать определяющим для его работы во главе команды, и, хотя он уже наглядно продемонстрировал свой авторитет, теперь он должен гнуть свою линию.

Криштиану Роналду globallookpress.com

У Тен Хага есть выбор: посоветовать руководству клуба избавиться от от звездного фронтмена или просто позволить разрушительной, мятежной фигуре мариноваться на скамье запасных, но он не может позволить себе нерешительно избежать выбора.

Также было бы приятным разнообразием, если бы Роналду признал, что он уже не тот, и покинул центр всеобщего внимания. Потенциальное возвращение в «Спортинг» имело бы наибольший смысл, поскольку у него все еще была бы возможность играть в Лиге чемпионов.

Спортивный директор Хьюго Виана оставил дверь открытой для возвращения Роналду на родину в июне, сказав Sky Sports:

«Я думаю, что только он может решить, куда он отправится, но нам не дано это предугадать. Я не хочу много говорить об этом, потому что когда мы говорим о Криштиану, там совсем другая ситуация. Думаю, у него еще один год контракта, так что, что бы он ни решил, мы увидим это».

Мать Роналду, Долорес Авейру, также выразила желание, чтобы ее сын доигрывал на стадионе Хосе Алваладе.

«Я уже сказала ему: Сын, прежде чем я умру, я хочу, чтобы ты вернулся в Спортинг!» — сказала она в сентябре 2021 года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Юнайтед» поддержал Тен Хага, раскошелившись на 220 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы, и они должны снова быть вместе с ним в ситуации с Роналду, которого не следует умасливать исключительно из-за его вклада в историю клуба.

«Юнайтед» смотрит в будущее, и хотя Роналду — их последнее напоминание о славном прошлом, он не должен быть частью их новой эры.