Эксперты о таком понятии, как интенсивность. Как она проявляется в футболе?

Сегодня, почти во всех футбольных анализах можно услышать одно слово: интенсивность.

«Это была проблема не расстановки, а энергичности и интенсивности», — сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после того, как в декабре прошлого года его команда сыграла вничью 1:1 с «Ньюкаслом».

«Нам не хватало интенсивности в действиях как с мячом, так и без мяча» — сокрушался предыдущий наставник «Астон Виллы» Дин Смит после того, как его команда проиграла «Уотфорду» со счетом 3:2 в августе прошлого года.

«Наша отличительная черта — интенсивность, и интенсивность, с которой мы играли, была просто невероятной» — радовался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победного матча с «Арсеналом» (3:1) в 2019 году.

Юрген Клопп globallookpress.com

Но что такое интенсивность в футболе? И как она проявляется на поле? Связана ли она исключительно с усилиями и затратами энергии? Связана ли она со скоростью игры и, соответственно, скоростью мышления? Речь идет о примененной агрессии и подавлении соперника?

«Интенсивность — мое любимое слово в футболе», — отвечает на вопрос The Athletic бывший защитник «Ливерпуля», а ныне комментатор Sky Sports Джейми Каррагер. «Если бы вы попросили назвать слово, которое описывает меня или команды, в которых я играл в их лучшие времена, я бы использовал именно это слово: интенсивность».

Он говорит, что она отличается от просто усердной работы и прессинга. «Интенсивность означает готовность к игре как психологически, так и физически. Речь не о том, чтобы носиться по полю, как "всадник без головы". В этом случае есть план. В игре присутствует организация. Это разум и тело, работающие вместе. Интенсивность включает в себя использование мозга и физических возможностей для игры».

Главный тренер женской команды «Арсенала» Йонас Эйдевалл рассматривает это просто, как вопрос скорости. «Футбол — это игра времени и пространства», — сказал он в интервью The Athletic. «Интенсивность — это быстрое выполнение действий за короткий период времени так, чтобы получать больше пространства и времени в атаке или уменьшать их при обороне».

Для бывшего защитника «Сток Сити» и ныне эксперта Дэнни Хиггинботэма это равносильно темпу. «Интенсивность — быстрое продвижение мяча и игроков вперед. По своей сути, это игра вертикальными передачами, а не через фланги. Мы выиграли борьбу за владение мячом, теперь нам надо понять, как быстро мы можем продвинуться с нашей половины поля до ворот соперника с помощью контроля мяча».

Дэнни Хиггинботэм («Сток Сити» номер 4) globallookpress.com

Он выделяет «Ливерпуль», как команду, которая является наиболее подходящим синонимом этому определению в последних сезонах. Выражение «наша идентичность — это интенсивность» даже украшает стену снаружи раздевалки хозяев «Энфилда».

«Ливерпуль использовал свой темп для уничтожения соперников, которые ничего не могли с ним поделать», — сказал Хиггинботэм. «И дело не только в темпе, в котором они играют, а и в том, что они используют его, когда теряют мяч.

Потому что, если вы Ливерпуль, вы выпускаете вперед Мо Салаха, Роберто Фирмино, Луиса Диаса, Трента Александра-Арнольда, Константиноса Цимикаса или Энди Робертсона, а также одного или двух центральных полузащитников. Таким образом, потенциально вы проводите атаки шестью или семью игроками, а в обороне оставляете только троих.

Вы знаете, что являетесь весьма уязвимыми, когда теряете мяч. В таком случае, когда это происходит, вы должны быть на короткой дистанции с соперником в попытке отобрать мяч за три-четыре передачи, чтобы избежать контратаки. Интенсивность прессинга действительно должна быть высокой. Это значит, что игроки должны выполнить все очень быстро».

«Самая мощная интенсивность в футболе — коллективная, когда каждый в команде действует по одному и тому же сигналу, коллективно варьируя этот показатель», — сказал Эйдевалл. «Чтобы натренировать этот навык, вы должны работать на тренировках в полную силу так часто, как только возможно. Это также означает, что вы должны больше отдыхать и уменьшать тренировочный объем, чтобы не получить травму или избежать переутомления в предстоящем матче. Больше интенсивности, меньше объема».

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Помощнику Клоппа Пепу Лейндерсу приписывают авторство цитаты, которую немец использовал после того, как его команда провела удачный поединок против Арсенала 3 года назад. Он настолько привязан к этому слову, что даже назвал свою недавнюю книгу «Интенсивность — внутри "Ливерпуля" ».

В ней он описывает, как тренировки «Ливерпуля» в преддверии сезона 2021/22 были направлены на отработку коллективного подхода, о котором говорят Хиггинботам и Эйдевалл: «Команда не рождается хорошей — она создается путем многих и многих тренировок, в которых снова и снова уделяется внимание одним и тем же аспектам; постоянный поиск интенсивности, чтобы мы могли продвигаться вперед, а соперник — нет».

«Это то, чего мы хотели: иметь возможность доставлять проблемы каждой команде в этом сезоне как можно чаще ускоряя темп игры. Коллективное проявление интенсивности, провоцировать соперника атакующей игрой и обрывать их игру защитой, как единое целое, вступающее в отбор мяча».

Пеп Лейндерс с Юргеном Клоппом globallookpress.com

Такое коллективное проявление интенсивности требует от команды многого, считает обладатель лицензии УЕФА Про и футбольный консультант Кевин Николсон. «Речь идет о скорости футбольных действий. Скорость движения игроков, скорость движения мяча и скорость мысли», — говорит он. «Умение быстро играть, быстро двигаться и быстро думать очень важно в современном футболе. Целью должна быть интенсивная игра как с мячом, так и без него».

Николсон описывает, как можно использовать GPS-трекеры для измерения интенсивности бега, а анализ видео с камер — для определения скорости ведения мяча и количества пасов в минуту. Но физическая статистика — это только одна часть уравнения, и не всегда самая полезная.

Стив Гуинан — бывший профессиональный футболист, который сейчас занимается образованием в Футбольной Ассоциации, помогая бывшим игрокам стать тренерами. Он вспоминает период, когда вскоре после появления этих приборов среди тренерского персонала был популярен показатель, учитывающий статистику действий игроков в финальной трети поля. «Я помню, как некоторые футболисты атаки буквально впустую совершали рывки в финальной трети, когда исход игры был известен, потому что это повышало их статистику», — смеется Гинан. «Я думаю, что статистика — это здорово, но мы должны быть очень осторожны при ее использовании».

«Они также дают лишь часть картины», — говорит Эйдевалл. «Можно измерить множество показателей, которые играют роль в вашей интенсивности: с какой скоростью вы бежите, с какой скоростью движется мяч, сколько оборонительных действий вы совершаете в совокупности на один пас соперника. Но есть и много неизвестных».

Именно помощник Жозе Моуриньо Руй Фариа, как известно, отказался от использования GPS-трекеров в «Манчестер Юнайтед» (Фариа проработал там с мая 2016 года до конца сезона 2017/18), считая, что некоторые слишком много внимания уделяют цифрам. По его мнению, интенсивность — это скорее психическое, чем физическое состояние: «Интенсивность, по сути, связана с концентрацией, главным образом потому, что игра предполагает мышление, а мышление требует сосредоточенности».

С этой точкой зрения согласен и спортивный психолог Том Бейтс, который работал в футбольных клубах, включая «Астон Виллу», «Брентфорд», «Вест Бромвич» и «Бирмингем». «Интенсивность — это физическая вещь, но также и психология», — говорит он The Athletic. «В моем понимании, интенсивность — желание идти вперед и прессинговать, взаимодействовать с моими партнерами по атаке, подключать полузащиту и заднюю четверку защитников.

Интенсивность часто называют физической составляющей: как быстро я могу бегать, прессинговать и т.д. Но тело — это просто средство, главное — разум атлета. Тело будет выполнять действие так быстро, так усердно или интенсивно, в данном случае, как мозг укажет».

Мы говорим утром после того, как «Лестер» выиграл у «Ноттингем Форест» со счетом 4:0, одержав свою первую победу в сезоне. Когда Бейтс смотрел игру, он заметил, что уже со старта встречи «Лестер» стал применять высокоинтенсивный прессинг, когда «Форест» владел мячом.

«Таким образом, есть своего рода коллективная связь, направленная на то, чтобы прессинговать соперника как можно выше с первых минут. Очевидно, что это обусловлено планом игры. Но я думаю, что интенсивность стартовых пяти минут матча заложена в раздевалке, когда тренер беседует с командой, к примеру, наращивая эмоциональный накал.

Когда мы находимся на поле, интенсивность концентрации, энергия и внимание к важным деталям, которые мы практиковали и отрабатывали на тренировках, выражаются в физической форме».

«Когда команду называют низкоинтенсивной, то это почти всегда используется в качестве критики. Однако иногда, команды могут использовать изменение интенсивности в свою пользу. Не обязательно лучше всегда действовать интенсивно», — говорит Эйдевалл. «Речь идет про тайминг. Понимать, когда взвинчивать темп, когда нет».

Хосеп Гвардиола и Джек Грилиш globallookpress.com

Бейтс соглашается, цитируя Пепа Гвардиолу, который высказывался после того, как его команда обыграла «Ман Юнайтед» на «Олд Траффорд» в ноябре прошлого года.

«Против них, вы хотите атаковать быстрее, чем вы должны и если вы не доведете атаку до конца, вы получите куда более быструю контратаку», — сказал Гвардиола.

Тогда он добавил: «Вот почему нам необходима игра с тысячей миллионов пасов. Нужно сохранять владение мячом, отложите его в холодильник». (Прим. «ball in the fridge» — выражение, которое использовал Гвардиола для описания процесса сохранения контроля над мячом)

«Если вы наращиваете атаку, взламываете их линии и не доводите ее до конца, тот тут как тут с контратакой будут Криштиану [Роналду], [Маркус] Рэшфорд и [Мейсон] Гринвуд. Мы должны этого избежать, и как мы это сделаем? Сохраняя владение мячом и играя в пас».

«Это меняющаяся непрерывность действий», — говорит Бейтс. «Мы можем увеличивать или понижать интенсивность, опираясь на наш собственный тактический план игры. Таким образом, положить мяч в холодильник — это буквально убрать эмоции из игры и использовать владение мячом таким образом, чтобы МЮ пыхтел и пыхтел, но не мог приблизиться к нему.

Потому игроки высокого уровня знают, как контролировать интенсивность. Например, сохраняя владение, заставляя соперника двигаться и тратить силы. Это контроль низкоинтенсивная игра с мячом, намеренное владение.

Скорость движения мяча по-прежнему остается высокой, но игроки контролируют интенсивность действий — частоту, темп и ритм — выполняя их с меньшей скоростью. Затем, как только у соперника кончится бензин, бац».

Стиль футбола, в который играют на высшем уровне, явно изменился за многие годы, как и спортивная наука, которая помогает игрокам становиться быстрее и сильнее, а также лучше восстанавливаться между матчами. Итак, 10-15 лет назад интенсивность на поле выглядела по-другому? Хиггинботэм так считает.

«Интенсивность была, но совсем другой», — сказал он. «Было много подкатов. Когда я играл в "Стоке", команда больше использовала длинные передачи. Так что мы не шли чрезмерно вперед и играли вторым номером. Поскольку, наша команда использовала длинный пас, то мы стремились заработать угловой или аут. Если нам не удавалось этого сделать, то приходилось переходить на свою половину поля и играть по схеме 4-5-1.

Потом мы вступали в игру, когда соперник оказывался на нашей половине. А сейчас у большинства команд АПЛ вы можете видеть, что при потере контроля они не говорят: "Хорошо, мы просто отступим к средней линии". Поскольку большая часть игроков находится впереди, когда они теряют мяч, им приходится прессинговать очень высоко. Если они этого не сделают, соперник может обойти этот прессинг и вывести из игры шесть или семь игроков вашей команды».

Джейми Каррагер и Райан Гиггз globallookpress.com

Для Каррагера, это слово будет всегда ассоциироваться с лучшими матчами, в которых он принимал участие. «Вот, почему это мое любое слов в футболе», — говорит он. «Я помню, в основном, важные домашние матчи в еврокубках, где вы пытаетесь превзойти соперника, и каждый включен в игру с самого начала, зная, в чем заключается его работа.

Тогда мы не занимались беговой статистикой. Я уверен, что показатели были бы высокими. Но когда я используя слово "интенсивность", я имею в виду что-то большее, чем просто физическая нагрузка. Прессинг и контрпрессинг — важная часть интенсивности. Но когда вы на уровне "Ливерпуля" или "Манчестер Сити", которые славятся быстрым отбором мяча, это не только физический, но и психологический момент.

Это быть готовым выполнить нужное действие, вовремя сообразить, когда действовать, а когда нет, не задумываясь дважды о нем; это значит, что вы настроены как физически, так и психологически».