Сердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории

, известный в Японии под уважительным прозвищем, вышел на поле в качестве поздней замены в матче метко названных «Пойнт Геттерс» («Завоеватели очков» — прим. ред) в преклонном возрасте 55 лет и 225 дней, таким образом побив свой собственный рекорд.

Его Высочество вступил в бой на 76-й минуте выигранного с минимальным счетом матча с «Криакао Синдзюку» на недавно отстроенном Национальном стадионе в Токио. На игре присутствовали 16 218 болельщиков, что также является новым рекордом для Японской футбольной лиги (четвертый дивизион).

«Я благодарен за то, что играл в наилучшей возможной атмосфере, и горжусь этим», — сказал Миура журналистам после игры.

Миура покинул «Йокогаму» в нежном возрасте 54 лет и в январе перешел в «Сузуку» на правах аренды. Он сразу же стал самым старшим игроком в команде, превзойдя на 19 лет ближайшего преследователя в составе «Пойнт Геттерс», которыми, так уж случилось, руководит старший брат ветерана-нападающего, 57-летний Ясутоши Миура.

Кадзу ранее провел 16 лет в ФК «Йокогама», отметив в клубе свое 40-летие и 50-летие, но ушел после того, как они вылетели в лигу J2. Теперь, в своем 37-м сезоне в качестве профессионала, поиграв в итальянском «Дженоа», хорватском «Динамо Загреб» и австралийском «Сиднее», он остается так же предан своему делу, как и прежде.

«Получив возможность играть в такой команде, я останусь скромным и продолжу выступать, не забывая о страсти к игре», — сказал он.

Король Кадзу globallookpress.com

Конечно, есть множество примеров пенсионеров-футболистов, которые просто отказывались бросить любимую игру и вместо этого продолжали играть после 40, 50, 60 лет и, в некоторых исключительно редких случаях, дольше.

Поскольку нагрузка на их тело сравнительно меньше, вратари, как правило, добиваются большего успеха, когда дело доходит до продолжительной карьеры, но есть несколько исключительных случаев, когда полевые игроки доживают до своего футбольного маразма.

Тедди Шерингем стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо появлявшимся в Английской Премьер-лиге, когда в возрасте 40 лет и 272 дней бывший нападающий сборной Англии вышел за «Вест Хэм Юнайтед» против «Манчестер Сити» в декабре 2006 года.

Шеррингем ставит рекорд

Это произошло всего через четыре дня после того, как Шерингем стал самым возрастным бомбардиром Премьер-лиги, забив в возрасте 40 лет и 268 дней гол престижа за «молотобойцев» в проигранном со счетом 1:2 матче против «Портсмута» — рекорд, который стоит и по сей день.

Семь полевых игроков входят в десятку самых возрастных футболистов, выступавших в профессиональном дивизионе, причем Шерингем на самом деле является самым молодым.

Следующим в списке идет Ривалдо, который также пережил извилистые заключительные этапы своей карьеры после 40 лет. Действительно, бывший полузащитник «Барселоны» провел последний официальный матч в своей карьере за бразильский клуб «Можи Мирим» в возрасте 43 лет и 117 дней.

Зе Роберто globallookpress.com

Его земляк Зе Роберто сыграл свой последний профессиональный матч за «Палмейрас» в 2017 году в возрасте 43 лет и 173 дней, а ранее он представлял «Реал Мадрид» и мюнхенскую «Баварию».

Далее следует боснийский нападающий Александр Дурич, который так долго играл в Сингапуре, что в итоге получил право играть за их сборную. Нападающий провел последние четыре года своей карьеры, играя за «Тампинес Роверс», в последний раз он появился на поле в возрасте 44 лет и 85 дней.

Бывший партнер по команде «Короля Кадзу», японская легенда и специалист по стандартным положениям Сюнсуке Накамура все еще играет в лиге J2 за ФК «Йокогама» в возрасте 44 лет и 109 дней.

Сюнсуке Накамура globallookpress.com

Накамура пережил невероятно успешный период в «Селтике» в середине 2000-х, а затем вернулся домой в Японию в 2010 году, чтобы подписать контракт с «Йокогамой Ф. Маринос», а в 2019 году в конечном итоге перебрался в соседний футбольный клуб ФК «Йокогама».

Когда дело доходит до самых старых полевых игроков в истории, сэр Стэнли Мэтьюз занимает второе место, сыграв после того, как разменял полвека.

Действительно, фланговый волшебник провел свой последний соревновательный матч в лиге за «Сток Сити», одержав победу со счетом 3:1 над «Фулхэмом» всего через пять дней после празднования своего 50-летия.

сэр Стэнли Мэтьюз с партнерами по команде globallookpress.com

Рекорд Мэтьюза продержался 56 лет, пока Миура не побил его, а затем неоднократно обновлял его с каждым последующим появлением, и продолжает делать это до своего 56-го года жизни.

Тем не менее, «Король Кадзу» — просто юный цыпленок по сравнению с владельцем официального мирового рекорда, внесенного в книгу Гиннеса за самое возрастное появление на профессионально организованном футбольном матче.

Эта почетная честь принадлежит Эззелдину Бахадеру, которому было 74 года и 125 дней, когда он выступил за ФК «6 октября» (так называется команда) против «Эль Айят Спортс» в матче на третьего дивизиона чемпионата Египта в октябре 2020 года. Он побил рекорд, который ранее принадлежал 73-летнему израильтянину Исааку Хайику.

Эззелдин Бахадер globallookpress.com

Первоначально Бахадер дебютировал в марте прошлого года, даже забив пенальти в игре против «Гениус», но был вынужден долго дожидаться своего второго появления на поле после того, как из-за пандемии COVID-19 вся спортивная деятельность в Египте была приостановлена по соображениям безопасности.

В прошлом Миура говорил, что надеется играть профессионально до 60 лет. Если он это сделает, ему все равно придется продолжать достойную профессиональную карьеру игрока, прежде чем он побьет рекорда Бахадера. Сможет ли он это делать? Спросите нас снова в 2040 году!