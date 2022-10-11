Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков

противоречивых игроков Но при этом есть ряд звезд, которых различные эксперты считают либо переоцененными, либо недооцененными. И прямо сейчас поговорим о самых противоречивых игроках в мировом футболе.

Тиаго Алькантара

Для подавляющего большинства болельщиков «Ливерпуля» единственная проблема, связанная с Тиаго Алькантарой, заключается в том, что он слишком часто оказывается в лазарете.

Тиаго Алькантара globallookpress.com

Благодаря своей способности дирижировать игрой команды в центре поля испанец является неотъемлемой частью игрового плана Юргена Клоппа.

«Когда Тиаго на поле — мы играем», — сказал Пеп Линдерс, помощник Клоппа.

Однако далеко не все так очарованы игрой Алькантары.

«Я вообще не понимаю всей этой шумихи вокруг Тиаго. Для меня он один из самых переоцененных игроков в европейском футболе.

Когда ситуация под контролем и команда постоянно владеет мячом, тогда он отличный игрок, но как только дело доходит до того, что нужно действовать в отборе и бороться — всё, его уже не видно», — сказал еще по ходу прошлого сезона экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн.

Согласны с таким мнением?

Трент Александер-Арнолд

Незадолго до матча с «Брайтоном» у Юргена Клоппа спросили о пренебрежительном отношении Александера-Арнолда к сборной Англии. Главный тренер «Ливерпуля» ответил в довольно резкой манере: «Ты действительно хочешь открыть этот ящик Пандоры?!».

Трент Александер-Арнолд globallookpress.com

Реакцию Клоппа можно понять. На данный момент это один из главных тактических споров в английском футболе. Ничего подобного не было с тех пор, когда болельщики и эксперты активно рассуждали о том, как одновременно использовать на поле Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

Подводя итог, можно сказать, что Трент, скорее всего, не поедет на чемпионат мира в Катар. Все просто: главный тренер сборной Англии считает, что у него есть более достойные кандидаты на позицию правого защитника.

Клопп и самый известный английский эксперт Гари Линекер буквально шокированы, считая безумием отказываться от столь одаренного игрока.

Но многие уверены, что Александер-Арнолд будет обузой в нынешней сборной Англии, ставя под сомнение его оборонительные навыки игры. А некоторые и вовсе считают, что Тренту надо заново учиться играть в защите.

Леонардо Бонуччи

Леонардо Бонуччи снова находится под шквалом критики со стороны болельщиков, некоторые из которых крайне недовольны тем, что он является капитаном «Ювентуса». «Он никогда не был лидером и никогда им не будет», — считают фанаты.

Леонардо Бонуччи globallookpress.com

Однако в Италии также существует мнение, что Леонардо никогда не был классным защитником.

Есть мнение, что Бонуччи очень повезло, когда Антонио Конте в 2011 году решил играть по схеме с тремя центральными защитниками. В конечном итоге трио в лице Бонуччи, Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини стало чуть ли не легендарным в истории «Ювентуса».

Понятно, что Бонуччи стало сложнее после ухода Кьеллини и Барцальи, но все равно нельзя недооценивать его оборонительные качества. Как не вспомнить, что именно он был признан лучшим игроком финального матча Евро-2022. Прежде всего, за всю грязную работу, которую ему пришлось проделать в той игре.

Усман Дембеле

Дембеле перешел в «Барселону» пять лет назад из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро, но этим летом едва не покинул каталонский клуб в статусе свободного агента.

Усман Дембеле globallookpress.com

Усман был близок к тому, чтобы попасть в список худших трансферов в истории футбола. «С 2017 по 2021 год я потратил огромное количество времени впустую», — признался не так давно французский вингер.

Однако теперь у него есть шанс на спасение своей репутации. В последнее время Дембеле регулярно показывает, почему его часто называли невероятно талантливым игроком. И не в последнюю очередь Усман демонстрирует свой потенциал благодаря Хави.

Но удастся ли ему стать легендой «Камп Ноу» — на этот вопрос пока сложно ответить. Несмотря на существенный прогресс, все равно существует вероятность того, что ему так и не удастся реализовать свой талант. Оглядываясь назад, можно предположить, что карьера Дембеле может пойти в любое русло.

Пауло Дибала

Официальная презентация Пауло Дибалы в качестве игрока «Ромы», без преувеличения, впечатлила: его пришли поприветствовать около восьми тысяч болельщиков.

Пауло Дибала globallookpress.com

Но у некоторых все-таки был резонный вопрос — из-за чего весь этот шум? В конце концов, «Ювентус» отказался продлевать контракт с игроком, который постоянно страдал из-за непрекращающихся травм.

Но Дибала, надо признать, здорово провел первые матчи в составе «Ромы». Когда аргентинец в оптимальном состоянии, наблюдать за его игрой одно удовольствие.

Тем не менее, все равно сложно избавиться от ощущения, что мы по-прежнему находимся в ожидании того, когда Дибала реализует свой потенциал. А ему, к слову, в следующем месяце исполнится 29 лет. Но уже очевидно, что его поспешили назвать наследником Лионеля Месси.

Жоау Феликс

На Аллее легенд «Атлетико» возле стадиона «Ванда Метрополитано» уже можно найти и табличку Жоау Феликса, который в начале этого года провел сотый матч за мадридский клуб.

Жоау Феликс globallookpress.com

Но даже с учетом этого португальца сложно назвать одним из главных игроков испанской в Ла Лиги. После перехода из «Бенфики» в 2019 году Жоау лишь эпизодически играл на высоком уровне. И тут стоит напомнить, что «Атлетико» заплатил за него 126 миллионов евро.

Феликс успел провести лишь один полноценный сезон в профессиональном футболе, после чего перешел в «Атлетико» за космическую сумму.

Но уже в тот момент его сравнивали с такими легендами, как Кака и Руй Кошта, который был убежден, что у Феликса есть все качества, чтобы стать топовым исполнителем.

Но пока что ему нелегко в испанском чемпионате. Например, в этом сезоне он еще ни разу не забивал.

Но все-таки надо не забывать, что Феликсу всего лишь 22 года. Время пока что на его стороне. Но при этом тяжело избавиться от мысли, что он мог бы блистать в более атакующей команде. И вполне вероятно, что он поспешил с переходом в «Атлетико».

Джек Грилиш

Многим игрокам нужен хотя бы один сезон для полной адаптации в «Манчестер Сити». Сходу справиться и привыкнуть к дотошным тактическим требованиям Пепа Гвардиолы почти невозможно.

Джек Грилиш globallookpress.com

В общем, талант Грилиша пока остается под сомнением. Он зарекомендовал себя классным игроком в «Астон Вилле», но при этом всегда оставался открытым вопрос, достаточно ли он хорош и дисциплинирован для того, чтобы играть в топ-клубе.

Предыдущий сезон показал, что Джек не справляется с этой задачей. Самым заметным эпизодом с его участием стало празднование чемпионского титула.

Гвардиола неоднократно пытался оправдать покупку Грилиша за 100 миллионов фунтов, но даже он признал, что пока что показатели Джека не впечатляют.

Ближе к концу текущего сезона, скорее всего, станет окончательно ясно, был ли смысл покупать Грилиша за такие деньги.

Джордан Хендерсон

В случае с Хендерсоном справедливо заметить, что у него всегда были свои критики. Известно даже о том, что Брендан Роджерс однажды пытался продать его в «Фулхэм» в обмен на Клинта Дэмпси. Сэр Алекс Фергюсон обращал внимание на странную походку полузащитника.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Но Хендерсону все же удалось стать ключевой фигурой в возрождении «Ливерпуля», который в конечном итоге выиграл все, что только можно было.

После победы над «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира в 2019 году главный тренер бразильского клуба Жорже Жезуш назвал Хендерсона лучшим игроком в мире на своей позиции.

Однако единого мнения о Хендерсоне по-прежнему нет. Многие английские болельщики считают, что он слишком медлителен и консервативен. Они считают, что Джордан не заслуживает места в стартовом составе сборной Англии на чемпионате мира.

Но на «Энфилде» все просто счастливы, что Хендерсон снова находится в оптимальной форме — здесь он по-прежнему остается неотъемлемой частью «Ливерпуля».

Чиро Иммобиле

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в сентябре прошлого года сказал Чиро Иммобиле одну важную вещь: «Помни, что ты чемпион Европы. Тебе не нужно ничего доказывать».

Чиро Иммобиле globallookpress.com

И это веский аргумент. Иммобиле — лучший бомбардир в истории «Лацио», который четыре раза выигрывал снайперскую гонку в Серии А, а в сезоне-2019/2020 даже получил Золотую бутсу.

Но все равно есть масса людей, которые не считают его нападающим мирового уровня.

Проблема заключается в том, что Чиро редко играл в Лиге чемпионов. При этом он сам признает, что на международном уровне забил не так много голов, как хотелось бы (15 в 55 матчах). И именно по этой причине его часто недооценивают.

«Иногда у меня есть ощущение, что я не был частью команды, которая выиграла Евро», — сказал Иммобиле в одном из интервью.

И в общем-то, да, для многих нейтральных болельщиков Иммобиле запомнился на том турнире внезапным «выздоровлением» в моменте, когда он якобы получил травму, но тут же подскочил, как ни в чем ни бывало, когда увидел, что Николо Барелла поразил ворота Бельгии.

Уго Льорис

У Льориса достаточно поклонников, главным из которых является Дидье Дешам. Босс сборной Франции — основная причина, по которой Уго провел за национальную команду 139 матчей и стал чемпионом мира.

Уго Льорис globallookpress.com

И все же Льорис также известен тем, что не очень хорошо играет ногами Например, как в финале ЧМ-2018, когда он подарил гол Марио Манджукичу. Просто об этом часто забывают.

Несмотря на то, что порой первому номеру «Тоттенхэму» удаются действительно впечатляющие дроны, он все-таки склонен допускать ужасные ошибки. Достаточно вспомнить недавнее дерби Северного Лондона.

В общем, Льорису повезло, что голкипер «Милана» Майк Меньян совсем недавно выбыл из-за травмы. Скорее всего, Уго будет основным вратарем сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.

Таким образом, Льорису повезло, что находящийся в форме «Милан» Майк Меньян только что выбыл из игры из-за травмы. В противном случае шумиха о том, что последний стартует в Катаре в 2022 году, стала бы оглушительной.

Ромелу Лукаку

После сложного периода в «Манчестер Юнайтед» Лукаку восстановил свою репутацию благодаря классным выступлениям за «Интер». В Англии некоторые эксперты обвиняли его в лишнем весе и непрофессионализме.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

После этого Ромелу принял опрометчивое решение вернуться в Англию, подписав контракт с «Челси». И на Туманном Альбионе его репутация снова оказалась под сомнением.

При Томасе Тухеле дела на «Стэмфорд Бридж» шли так плохо, что лондонский клуб всего лишь через сезон позволил бельгийцу вернуться в «Интер». Если что, «Челси» заплатил за Лукаку почти 100 миллионов фунтов.

Спустя чуть более года после того, как Лука Тони назвал его более совершенным центральным нападающим, чем Криштиану Роналду, для поклонников АПЛ Лукаку снова превратился в неудачника, который блистал только в командах попроще.

После совместной работы с Антонио Конте в «Интере» стало очевидно, что Ромелу нуждается в правильной поддержке как на поле, так и за его пределами.

Но, например, Джейми Каррагер уверен, что Лукаку не входит в категорию таких топ-форвардов, как Роберт Левандовски и Карим Бензема.

На предстоящем чемпионате мира у Лукаку будет шанс доказать, что некоторые ошибаются в своих оценках.

Альваро Мората

Надо сразу отдать должное Морате: ему так и не удалось зарекомендовать себя в качестве бомбардира, но, скорее всего, именно он будет основным нападающим сборной Испании на ЧМ-2022.

Альваро Мората globallookpress.com

Но это, возможно, больше говорит о нехватке в его стране классных центральных нападающих, а не о поразительном мастерстве 29-летнего форварда «Атлетико».

Правда, стоит признать, что у Мораты приличная статистика в сборной — 27 мячей в 57 матчах.

Но на клубном уровне у Альваро, как правило, все не так легко. Мората ни разу не забивал больше 12-ти мячей в рамках чемпионата с тех пор, как он достиг отметки в 15 голов в сезоне-2016/2017, вскоре после которого он перешел в «Челси».

Впереди чемпионате. И кто знает, что там может случиться? Возможно, при постоянной поддержке Луиса Энрике Мората заставит замолчать своих критиков.

Поль Погба

Погба не так давно признал, что последние три года прошли не так, как ему хотелось бы. Мягко говоря.

Поль Погба globallookpress.com

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были в восторге, когда в 2016 году Поль вернулся на «Олд Траффорд». Но еще больше они были счастливы, когда он ушел из команды этим летом.

Время от времени Погба демонстрировал свои способности, но ближе к завершению контракта с «МЮ» он был более активен в соцсетях, чем на футбольном поле.

Но защитники Погба тут же напомнят о его выступлениях за сборную Франции. В конце концов, он победитель чемпионата мира.

И все же показательно, что летом, когда он перешел в «Ювентус» в статусе свободного агента, Погба не пользовался спросом среди топ-клубов. Из-за очередной травмы француз переживает очередной сложный период.