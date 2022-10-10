Триллер на «Эмирейтс». Команда Артеты подтвердила свои притязания на титул

В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2. За «канониров» дубль оформил Бакайо Сака 45+5 и 76-я минуты (пенальти), также один гол на счету Габриела Мартинелли — 1-я минута матча. За «Ливерпуль» свои моменты реализовали Дарвин Нуньес — 34-я минута и Роберто Фирмино — 53-я. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ — 24 очка, «Ливерпуль» — 10-е место и 10 очков.

«Арсенал» на вершине таблицы

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что «канониры» всерьез готовые претендовать на участие в чемпионской гонке, что доказывают их последние результаты.

«В последние сезоны "Арсенал" несколько раз обвиняли в чрезмерном праздновании побед. На этот раз их необузданное торжество было абсолютно оправданным. И в первых рядах был Микель Артета, который яростно молотил руками по воздуху после финального свистка, а домашние болельщики радостно скандировали: "Мы на вершине лиги".

Так и есть. Победа над "Ливерпулем", который так часто был их непримиримым конкурентом при Юргене Клоппе, позволила им обогнать "Манчестер Сити", поскольку "Ментальные монстры" Клоппа в конечном итоге были побеждены.

"Арсенал" продемонстрировал большую решимость после того, как дважды терял преимущество, прежде чем снова забить третий гол. Была неоднозначная ситуация с пенальти, когда они схитрили и Габриэль Жезус упал после контакта с Алькантарой, мешавшим ему замкнуть кросс.

"Ливерпуль" был ошеломлен, капитан Джордан Хендерсон сцепился с Гранитом Джакой, но решение арбитра осталось в силе. После долгой паузы именно Букайо Сака спокойно пробил с точки, забив свой второй гол.

И он, и Габриэль Мартинелли, который также забил, были выдающимися исполнителями в составе "Арсенала". Им обоим всего 21 год, что еще раз свидетельствует о больших перспективах энергичной молодой команды Артеты. Однако этот потенциал становится настоящим.

"Арсенал" имеет законные основания претендовать на участие в этой чемпионской гонке, чего не ожидалось в начале этого сезона. Победы в прошлые выходные против "Тоттенхэм Хотспур" и в эти выходные против "Ливерпуля", а также восемь побед в девяти матчах лиги убедительно подтвердили это».

С Мартинелли было не совладать

Автор The Guardian Ник Эймс нахваливает арсенал, особенно выделяя молодого бразильского нападающего Габриэля Мартинелли.

«Пора начинать верить рекламе. "Арсеналу" нужно было снять скальп с заклятого врага, чтобы полностью подтвердить свои притязания, и они ответили на каждый вопрос, заданный "Ливерпулем", которому, согласно растущему количеству свидетельств, предстоит длительный переходный период.

Это был качающийся как маятник, чрезвычайно увлекательный матч, но игроки Микеля Артеты в конечном итоге были лучше во всех аспектах, играя четко и с потрясающей интенсивностью, в то время как их противники полагались на озарения и удачные моменты.

"Арсенал" терял преимущество из-за двух таким моментов, но никогда не колебался и не отклонялся от курса: в эти дни увереность исходит от поля стадиона "Эмирейтс" и пульсирует вокруг трибун, что полностью оправдало себя, когда Букайо Сака реализовал пенальти, на который, в конце концов, не было ответа.

"Арсенал" остается первым, и это не в последнюю очередь потому, что он полон игроков, которые играют так, как будто каждый матч для них последний. В первую очередь среди них Габриэль Мартинелли, который был просто неостановим и стал одним из лучших нападающих лиги.

Юрген Клопп давно предсказал этому бразильцу успех и теперь обнаружил, как его предсказания сбываются, возможно, самым выдающимся выступлением Мартинелли в его взрослой карьере.

Он забил в течение минуты, выдал пьянящий коктейль скорости и хладнокровия когда организовал первый гол Сака, выиграл бесчисленное количество мячей и терроризировал всех, кто стоял у него на пути на левом фланге.

В первом тайме это обычно был Трент Александер-Арнольд, у которого были серьезные проблемы еще до того, как Мартинелли непреднамеренно зацепил его за лодыжку, выполняя навес.

Правый защитник был полностью переигран в добавленное время первого тайма, прежде чем Сака забил гол, и, хотя в то время было трудно сказать, была ли его замена в перерыве вызвана травмой или полученным унижением, Клопп впоследствии объяснил, что его состояние "выглядит не очень".

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Он сказал, что то же самое относится и к Луису Диасу, которого на 42-й минуте заменил Роберто Фирмино, прежде чем покинуть стадион в наколеннике и на костылях».

Сака показал характер

Автор Daily Mail Мартин Самюэль отдает должное молодому полузащитнику «Арсенала», который не побоялся взять на себя ответственность после неудачного исполнения пенальти в финале чемпионата Европы.

« После всего, через что он прошел, это действительно признак потрясающего характера, то что Букайо Сака все еще хочет исполнять важные пенальти. Отвратительные события после финала Евро-2020, расизм и оскорбления могли на всю жизнь травмировать менее достойного человека.

Если Сака больше не хотелось бы испытывать это давление, кто мог его винить? Тем не менее, когда Майкл Оливер указал на "точку" на 74-й минуте, он был там, с мячом в руке, готовый снова поставить на кон свое психическое благополучие.

Это был не просто стандарт. Вероятный решающий матч против "Ливерпуля", который вернет его клуб на вершину таблицы лиги. Все смотрят на него, и не так много людей за пределами этого стадиона, желающих, чтобы он преуспел. И все же Сака это удалось; и "Арсеналу" тоже.

Он пробил низко и плотно в угол. Они вернули себе первое место, подвинув "Манчестер Сити". И ни у одного из них не было права на неудачу. Алиссон, голкипер "Ливерпуля", прыгнул в правильную сторону, поэтому, если бы техника Сака подвела его, ворота можно было бы спасти.

"Ливерпуль" был лучше, чем в последние недели, и показал лучший результат в первом тайме, несмотря на два пропущенных мяча. В конце болельщики "Арсенала" танцевали на трибунах под песню Кертиса Мэйфилда "Move On Up". Может быть, эффект Тони Адамса, может быть, чистая радость от успешного прохождения испытания.

Эти последние восемь дней должны были показать уровень "Арсенала". Да, это домашние игры, но против "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". "Посмотрим, где они окажутся после этого двойного теста", — сказали циники. Все еще на вершине, как оказалось. Шесть очков из шести. Все еще впереди команды, которая предположительно должна промчаться к титулу.

"Арсенал" должен был встретиться с "Манчестер Сити" через десять дней, но эта игра была отложена из-за Лиги Европы. И по этому поводу будет много споров. Если бы "Сити" сделал с лидерами лиги то, что они недавно сделали со всеми остальными, они поменялись бы местами, и гонка за титул была бы объявлена завершенной.

Календарь и таблица АПЛ

И все же "Арсенал" — достойная команда. На следующей неделе "Сити" отправится в Ливерпуль, а "Арсенал" будет играть в Лидсе. Несложно представить, что "канониры" могут еще больше увеличить отрыв».

Смена схемы не помогла «Ливерпулю»

Автор ESPN Джеймс Олли не оставляет без внимания продолжающиеся проблемы «Ливерпуля» в обороной.

«Беспрецедентная ситуация, когда чемпионат мира делит внутренний сезон на две части, делает вторую половину кампании еще более непредсказуемой, и поэтому набранные очки сейчас могут оказаться даже важнее, чем обычно.

У "Ливерпуля" есть достаточно времени, чтобы восстановиться, но Клопп уже был расстроен по поводу шансов своей команды на титул перед этим поражением, и теперь они отстают от "Манчестер Сити" на 13 очков и даже от "Тоттенхэма", который занимает третье место — на десять. Сейчас это худший старт "Ливерпуля" за десятилетие.

В середине недели против "Рейнджерс" Юрген Клопп впервые за 79 игр отказался от проверенной и надежной схемы 4–3–3 и стал играть 4–2–3–1. Они одержали победу и сыграли на ноль, но использование той же схемы в этом гораздо более тяжелом испытании было большой авантюрой в попытке вывести его команду из оборонительного сна.

Несмотря на то, что в середине первого тайма у "Ливерпуля" был определенный контроль над игрой, мерсисайдцы провели первые 45 минут с двумя ужасными провалами в защите, в обеих участвовал Трент Александер-Арнольд, чьи слабости регулярно проявлялись в этом сезоне.

"Ливерпуль" пропустил первый гол в 10 из 12 матчей в этом сезоне, и Клопп продолжает поиск какой-то стабильности».

Неудачники дня: Тирни и Магальянс

Автор Goal Чарльз Уоттс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Киран Тирни. Все разговоры перед игрой были о том, кто у "Арсенала" начнет матч на позиции левого защитника, но дебаты велись вокруг Александра Зинченко или Кирана Тирни. Поэтому появление Такехиро Томиясу в стартовом составе стало большой неожиданностью. Тактически у Артеты будут свои причины, и, безусловно, есть хороший аргумент в пользу того, чтобы иметь правоногого игрока против Салаха, который любит наносить удары слева и наносить удары издали.

Но даже в этом случае для Тирни это решение должно было быть болезненным. Игрок сборной Шотландии уже видел, как Зинченко занимал стартовую позицию в этом сезоне, а теперь он увидел правого защитника, которого предпочли ему, когда украинец был травмирован. Тяжелые времена для Тирни, хотя он, по крайней мере, вышел на последние минуты в качестве левого крайнего защитника.

Габриэль Магальянс. Еще одна игра, еще одна ошибка центрального защитника "Арсенала". Справедливости ради, когда он ошибся в попытке выноса мяча в преддверии гола "Ливерпуля", сравнявшего счет, гостям еще предстояло сделать очень много, чтобы воспользоваться преимуществом. И они сделали это блестяще: Луис Диас прострелил, и Дарвин Нуньес забил. Но все же трудно игнорировать ошибку Габриэля, который в последнее время испытывает трудности. Это далеко не первая его ошибка, которая привела к голу. Пока нет никаких сомнений в том, что бразилец может оказаться под давлением из-за своего места в команде, но он должен найти способ устранить основные ошибки в своей игре.

Надежды "Ливерпуля" на титул. Даже на этом раннем этапе сезона вы чувствовали, что "Ливерпулю" нужно выигрывать, чтобы остаться в чемпионской гонке. Прошло, может быть, всего 10 игр, но отставание от лидеров лиги уже на 14 очков — это сокрушительный удар по шансам команды Юргена Клоппа на победу в чемпионате. В обороне они выглядят недостаточно хорошо».