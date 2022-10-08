Московское дерби, которое хотелось смотреть. Даже ничья не испортила впечатления

ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Счет в матче открыл Виллиан Роша, а от поражения гостей спас Федор Смолов. Динамовцы смогли прервать свою серию поражений и набрать очко за 4 последних тура.

Дерби получилось таким, каким его хотели увидеть

Обозреватель Анатолий Романов, представляющий «Чемпионат», считает, что в поединок в Москве получился ярким, эмоциональным и насыщенным событиями.

«Неприятности команды Славиши Йокановича продолжились уже на 12-й минуте дерби. "Динамо" проигрывало ЦСКА на стандартах у своих ворот. И если первая подача на Виллиана Рошу со штрафного не завершилась голом в ворота ошибшегося на выходе Шунина только из-за того, что бразилец чуть-чуть не дотянулся до мяча, то следующая принесла армейцам успех. Как можно оставлять свободным на угловом центрального защитника соперника?! Кто-то должен был переключить внимание на Виллиана Рошу, даже несмотря на то, что остался лежать на газоне после единоборства Сазонов.

Тем не менее динамовская игра не оставляла ощущения безнадёги, как в первом тайме матча в Грозном. Конечно, бело-голубые должны были лучше возвращать мяч после потерь, а не оставлять красно-синим время на принятие решений, но у "Динамо" хотя бы что-то получалось в атаке. До перерыва команда Йокановича нанесла пять ударов против восьми у армейцев (в створ — 1:2). Созданная не от хорошей жизни тройка Виллиан Роша — Набабкин — Щенников в центре защиты ЦСКА позволяла Смолову больше, чем нужно. Ещё до своего гола Фёдор загубил пару верных моментов.

Футбол в дерби был довольно открытым, зрелищным и эмоциональным. По такой игре могли показать себя быстрые, техничные игроки атаки. Прежде всего Карраскаль. Но, как ни странно, от многообещающе начавшего сезон колумбийца исходило меньше остроты, чем от другого инсайда ЦСКА Кучаева. У россиянина до его замены было больше как касаний мяча (62 против 56 у Карраскаля), так и передач под удар (7/2). Если бы Чалов лучше реализовывал моменты, то Кучаев не ограничился бы сегодня одним голевым пасом на Виллиана Рошу. Но Чалов прощал "Динамо". Да и пенальти на нём, пожалуй, не было.

Помимо того, бело-голубые теряли футболистов: Норманн ушёл с поля из-за травмы плеча, а Скопинцев и Сазонов заработали карточки, из-за которых пропустят следующий тур. У норвежца пока никак не получается найти себя в "Динамо". Зато героем дерби едва не стал поменявший Норманна молодой Кутицкий. Его проход завершился тем, что Грулёв сотряс перекладину.

Доминировали в первом тайме, хотели увеличить преимущество, которое создали после стандарта. Но вместо этого получили глупейший и очень легкий гол. Во втором тайме вновь создавали, но реализация убойных моментов нас подводила. Нам не удалось одержать победу. Владимир Федотов

Хотя армейцы после перерыва нанесли почти в три раза больше ударов, нежели динамовцы (15:6, в створ — 3:2), ЦСКА мог проиграть. Какой момент имел Тюкавин! Константин потрясающе разобрался один в один с Виллианом Рошей, который при исполнении прямых обязанностей пока отнюдь не безупречен. Хозяев спас Акинфеев.

Учитывая события в концовке, ничью в дерби можно назвать справедливым результатом. Команда Федотова не воспользовалась шансом сократить отставание от "Зенита", неожиданно сыгравшего вничью с "Факелом", до четырёх очков».

ЦСКА был нацеленнее на ворота соперника

Представитель СЭ Константин Алексеев отметил более активную игру ЦСКА в первом тайме. По его мнению, ЦСКА сейчас в более выгодном положении. Клуб угадал с главным тренером и потому является более успешным проектом, чем «Динамо».

«В футболе все может развернуться быстро. Полгода назад "Динамо" было самым растущим проектом, главным конкурентом "Зенита", а ЦСКА мучился где-то между пятым и седьмым местом. Теперь все наоборот — армейцы к 12-му туру заслуженно шли сразу за питерским гегемоном, а вот динамовцы устроились на восьмой строчке.

Красно-синие угадали с тренером. Владимир Федотов принял команду, которая потеряла целую россыпь лидеров и просто основных игроков — от Фернандеса, Языджи, Магнуссона, Эджуке до Дзагоева, Гбамена и Бохинена. Новички приобретались не так быстро, однако и без них уже на сборах ЦСКА выглядел единым коллективом, где каждый знал, что делать.

У Славиши Йокановича оказались примерно те же вводные, а вот результат куда хуже — и по количеству набранных очков, и по содержанию игры. Так что армейцы подходили к братскому дерби в статусе очевидного фаворита.

И первый тайм соответствовал ожиданиям. Армейцы были нацеленнее, конкретнее, понятнее. Чаще выигрывали единоборства, точнее пасовали, что всегда свидетельствует о здоровой атмосфере в коллективе.

"Динамо" пропускает после стандартов в третьем матче подряд.

Впрочем, бело-голубые рук не опустили. Отступать после трех подряд поражений уже некуда, характер футболисты показывают, пытаясь нащупать игру.

При этом еще в первом тайме травму получил Норманн. Невероятная статистика — норвежец уже третий раз в матче с ЦСКА не может доиграть 45 минут, не получив повреждения. Предыдущие два случая были в бытность его выступления за "Ростов".

И все же братское дерби, как его называют за дружбу между фанатами, не осталось битвой Давида против Голиафа. Последние четверть часа господствовало уже "Динамо", превратив хороший матч в шикарный по зрелищности.

Мы должны сохранять позитивный настрой, усердно работать на тренировках и улучшать свою игру. Славиша Йоканович

В итоге ничья. Которая не позволила армейцам воспользоваться осечкой "Зенита" в Воронеже и приблизиться к лидеру. А завтра команду Владимира Федотова могут опередить "Ростов" и "Спартак".

"Динамо" же сделало шажок вперед. Пусть не столько в турнирном плане, сколько в психологическом, вытерпев в матче с фаворитом и сумев переломить сюжет игры».

Федотов перестроил команду в нужном направлении

Николай Яременко, представляющий сайт «Советский спорт», считает, что в этом матче наставник ЦСКА действительно доказал, что по-настоящему перестроил свою команду.

Главному тренеру «Динамо» на время удалось избежать разговоров о возможном увольнении с поста.

Не то чтобы мы потеряли два очка. Сражались две сильные, мощные команды друг с другом. Мы допустили ошибку, пропустили гол, но тем не менее смогли добыть ничью. Ничья — достаточно важный результат, мы прибавили очков в свою копилку, поэтому хороший результат. ЦСКА — это огромный и великий клуб. Конечно, он должен быть на доминирующих позициях. Виллиан Роша

«Матч выдался фееричным по накалу, по количеству моментов, по настроению. Вроде бы временных промежутков, когда "армейцы" диктовали свою волю на поле, было больше, но вместе с тем "стопроцентных" эпизодов больше было у "Динамо". То есть скакал ЦСКА, конечно, больше. Но в финале отскочили именно он. За последние 15 минут это и перекладина у Гладышева, и выход один на один у Тюкавина с почти переигранным Акинфеевым.

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Хватало ошибок, в том числе судейских (Кириллу Левникову досталась непростая игра), хватало грубости, хватало нервов, хватало ляпов, хватало технического брака. Но в сухом остатке что мы имеем? Немало информации, если подумать.

У меня два главных тезиса.

Федотов перестроил команду. Это становится очевидным не когда клуб совершает чёс по стране аутсайдеров, а именно в таких дерби — игроки показали, что способны, когда надо, коллективно отыгрывать назад. Против таких разящих контратак, какие сегодня были у "Динамо" и какие даже редкими местами напомнили "Динамо" времён Шварца, мало у кого есть противоядие. ЦСКА смог найти. И это выглядело круто-круто.

Второй вывод касается "Динамо". Йоканович явно смог реабилитироваться в глазах болельщиков. Вопрос об отставке сейчас точно снят с повестки дня. Ну, если, конечно, не увидим в субботу 0:3 дома от "Оренбурга" ».

Игрок матча

Андрей Жаркой с сайта «Футбол на куличках» назвал Виллиана Рошу — лучшим игроком матча. Футболист отметился голом, позволив хозяевам выйти вперед.

Мне сложно сказать, что не получилось. Мы разберем игру, посмотрим теорию. Сейчас не хочется что-то конкретно говорить, чтобы не ошибиться. Антон Шунин

«Очень хороший матч провёл центральный защитник ЦСКА. Виллиан выдал отличные оборонительные показатели, отметившись шестью успешными отборами мяча, тремя перехватами, девятью выносами из штрафной и восемью выигранными единоборствами. Во всех этих категориях Роша стал лучшим в своей команде. Помимо качественной оборонительной работы, бразилец являлся угрозой для соперника в чужой штрафной при розыгрышах стандартных положений. Виллиан 4 раза пробил по воротам Шунина — второй результат в ЦСКА после Чалова, и один из ударов в исполнении защитника стал результативным».