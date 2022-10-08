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    Московское дерби, которое хотелось смотреть. Даже ничья не испортила впечатления

    Хотя ЦСКА упустил шанс вплотную приблизиться к «Зениту»

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    Виллиан Роша
    ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Счет в матче открыл Виллиан Роша, а от поражения гостей спас Федор Смолов. Динамовцы смогли прервать свою серию поражений и набрать очко за 4 последних тура.

    Дерби получилось таким, каким его хотели увидеть

    Обозреватель Анатолий Романов, представляющий «Чемпионат», считает, что в поединок в Москве получился ярким, эмоциональным и насыщенным событиями.

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  • 05/10/2022

    • «Неприятности команды Славиши Йокановича продолжились уже на 12-й минуте дерби. "Динамо" проигрывало ЦСКА на стандартах у своих ворот. И если первая подача на Виллиана Рошу со штрафного не завершилась голом в ворота ошибшегося на выходе Шунина только из-за того, что бразилец чуть-чуть не дотянулся до мяча, то следующая принесла армейцам успех. Как можно оставлять свободным на угловом центрального защитника соперника?! Кто-то должен был переключить внимание на Виллиана Рошу, даже несмотря на то, что остался лежать на газоне после единоборства Сазонов.

    Тем не менее динамовская игра не оставляла ощущения безнадёги, как в первом тайме матча в Грозном. Конечно, бело-голубые должны были лучше возвращать мяч после потерь, а не оставлять красно-синим время на принятие решений, но у "Динамо" хотя бы что-то получалось в атаке. До перерыва команда Йокановича нанесла пять ударов против восьми у армейцев (в створ — 1:2). Созданная не от хорошей жизни тройка Виллиан Роша — Набабкин — Щенников в центре защиты ЦСКА позволяла Смолову больше, чем нужно. Ещё до своего гола Фёдор загубил пару верных моментов.

    Футбол в дерби был довольно открытым, зрелищным и эмоциональным. По такой игре могли показать себя быстрые, техничные игроки атаки. Прежде всего Карраскаль. Но, как ни странно, от многообещающе начавшего сезон колумбийца исходило меньше остроты, чем от другого инсайда ЦСКА Кучаева. У россиянина до его замены было больше как касаний мяча (62 против 56 у Карраскаля), так и передач под удар (7/2). Если бы Чалов лучше реализовывал моменты, то Кучаев не ограничился бы сегодня одним голевым пасом на Виллиана Рошу. Но Чалов прощал "Динамо". Да и пенальти на нём, пожалуй, не было.

    Помимо того, бело-голубые теряли футболистов: Норманн ушёл с поля из-за травмы плеча, а Скопинцев и Сазонов заработали карточки, из-за которых пропустят следующий тур. У норвежца пока никак не получается найти себя в "Динамо". Зато героем дерби едва не стал поменявший Норманна молодой Кутицкий. Его проход завершился тем, что Грулёв сотряс перекладину.

  • Доминировали в первом тайме, хотели увеличить преимущество, которое создали после стандарта. Но вместо этого получили глупейший и очень легкий гол. Во втором тайме вновь создавали, но реализация убойных моментов нас подводила. Нам не удалось одержать победу.
  • Владимир Федотов

    • Хотя армейцы после перерыва нанесли почти в три раза больше ударов, нежели динамовцы (15:6, в створ — 3:2), ЦСКА мог проиграть. Какой момент имел Тюкавин! Константин потрясающе разобрался один в один с Виллианом Рошей, который при исполнении прямых обязанностей пока отнюдь не безупречен. Хозяев спас Акинфеев.

    Учитывая события в концовке, ничью в дерби можно назвать справедливым результатом. Команда Федотова не воспользовалась шансом сократить отставание от "Зенита", неожиданно сыгравшего вничью с "Факелом", до четырёх очков».

    ЦСКА был нацеленнее на ворота соперника

    Представитель СЭ Константин Алексеев отметил более активную игру ЦСКА в первом тайме. По его мнению, ЦСКА сейчас в более выгодном положении. Клуб угадал с главным тренером и потому является более успешным проектом, чем «Динамо».

    «В футболе все может развернуться быстро. Полгода назад "Динамо" было самым растущим проектом, главным конкурентом "Зенита", а ЦСКА мучился где-то между пятым и седьмым местом. Теперь все наоборот — армейцы к 12-му туру заслуженно шли сразу за питерским гегемоном, а вот динамовцы устроились на восьмой строчке.

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    • Красно-синие угадали с тренером. Владимир Федотов принял команду, которая потеряла целую россыпь лидеров и просто основных игроков — от Фернандеса, Языджи, Магнуссона, Эджуке до Дзагоева, Гбамена и Бохинена. Новички приобретались не так быстро, однако и без них уже на сборах ЦСКА выглядел единым коллективом, где каждый знал, что делать.

    У Славиши Йокановича оказались примерно те же вводные, а вот результат куда хуже — и по количеству набранных очков, и по содержанию игры. Так что армейцы подходили к братскому дерби в статусе очевидного фаворита.

    И первый тайм соответствовал ожиданиям. Армейцы были нацеленнее, конкретнее, понятнее. Чаще выигрывали единоборства, точнее пасовали, что всегда свидетельствует о здоровой атмосфере в коллективе.

    "Динамо" пропускает после стандартов в третьем матче подряд.

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    Впрочем, бело-голубые рук не опустили. Отступать после трех подряд поражений уже некуда, характер футболисты показывают, пытаясь нащупать игру.

    При этом еще в первом тайме травму получил Норманн. Невероятная статистика — норвежец уже третий раз в матче с ЦСКА не может доиграть 45 минут, не получив повреждения. Предыдущие два случая были в бытность его выступления за "Ростов".

    И все же братское дерби, как его называют за дружбу между фанатами, не осталось битвой Давида против Голиафа. Последние четверть часа господствовало уже "Динамо", превратив хороший матч в шикарный по зрелищности.

  • Мы должны сохранять позитивный настрой, усердно работать на тренировках и улучшать свою игру.
  • Славиша Йоканович

    • В итоге ничья. Которая не позволила армейцам воспользоваться осечкой "Зенита" в Воронеже и приблизиться к лидеру. А завтра команду Владимира Федотова могут опередить "Ростов" и "Спартак".

    "Динамо" же сделало шажок вперед. Пусть не столько в турнирном плане, сколько в психологическом, вытерпев в матче с фаворитом и сумев переломить сюжет игры».

    Федотов перестроил команду в нужном направлении

    Николай Яременко, представляющий сайт «Советский спорт», считает, что в этом матче наставник ЦСКА действительно доказал, что по-настоящему перестроил свою команду.

    Главному тренеру «Динамо» на время удалось избежать разговоров о возможном увольнении с поста.

  • Не то чтобы мы потеряли два очка. Сражались две сильные, мощные команды друг с другом. Мы допустили ошибку, пропустили гол, но тем не менее смогли добыть ничью. Ничья — достаточно важный результат, мы прибавили очков в свою копилку, поэтому хороший результат. ЦСКА — это огромный и великий клуб. Конечно, он должен быть на доминирующих позициях.
  • Виллиан Роша

    • «Матч выдался фееричным по накалу, по количеству моментов, по настроению. Вроде бы временных промежутков, когда "армейцы" диктовали свою волю на поле, было больше, но вместе с тем "стопроцентных" эпизодов больше было у "Динамо". То есть скакал ЦСКА, конечно, больше. Но в финале отскочили именно он. За последние 15 минут это и перекладина у Гладышева, и выход один на один у Тюкавина с почти переигранным Акинфеевым.

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    Хватало ошибок, в том числе судейских (Кириллу Левникову досталась непростая игра), хватало грубости, хватало нервов, хватало ляпов, хватало технического брака. Но в сухом остатке что мы имеем? Немало информации, если подумать.

    У меня два главных тезиса.

    Федотов перестроил команду. Это становится очевидным не когда клуб совершает чёс по стране аутсайдеров, а именно в таких дерби — игроки показали, что способны, когда надо, коллективно отыгрывать назад. Против таких разящих контратак, какие сегодня были у "Динамо" и какие даже редкими местами напомнили "Динамо" времён Шварца, мало у кого есть противоядие. ЦСКА смог найти. И это выглядело круто-круто.

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    • Второй вывод касается "Динамо". Йоканович явно смог реабилитироваться в глазах болельщиков. Вопрос об отставке сейчас точно снят с повестки дня. Ну, если, конечно, не увидим в субботу 0:3 дома от "Оренбурга" ».

    Игрок матча

    Андрей Жаркой с сайта «Футбол на куличках» назвал Виллиана Рошу — лучшим игроком матча. Футболист отметился голом, позволив хозяевам выйти вперед.

  • Мне сложно сказать, что не получилось. Мы разберем игру, посмотрим теорию. Сейчас не хочется что-то конкретно говорить, чтобы не ошибиться.
  • Антон Шунин

    • «Очень хороший матч провёл центральный защитник ЦСКА. Виллиан выдал отличные оборонительные показатели, отметившись шестью успешными отборами мяча, тремя перехватами, девятью выносами из штрафной и восемью выигранными единоборствами. Во всех этих категориях Роша стал лучшим в своей команде. Помимо качественной оборонительной работы, бразилец являлся угрозой для соперника в чужой штрафной при розыгрышах стандартных положений. Виллиан 4 раза пробил по воротам Шунина — второй результат в ЦСКА после Чалова, и один из ударов в исполнении защитника стал результативным».

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