«Зенит» увеличивает преимущество до 6 очков

Гегемония «Зенита» продолжается. ЦСКА возвращает 2 место. А «Спартак» подключается к группе лидеров.

Изменения в турнирной таблице

Первая строчка российской Премьер-лиги сохраняется за «Зенитом» уже 7-й тур кряду. Поменялись местами ЦСКА и «Ростов». «Армейцы» обошли соперника в турнирной таблице и теперь занимают 2 место.

Рокировка произошла и между «Спартаком» и «Краснодаром». «Красно-белые» смогли обойти «быков» и расположиться на 4-м месте. «Краснодар» теперь — 5-й.

Календарь и таблица РПЛ

Вверх по турнирной таблице на 1 строчку поднялся «Ахмат» (7 место). Клуб подвинул с этой позиции «Динамо» (8 место).

В плюсе после матчей 11-го тура также оказался «Факел». Воронежский клуб с 14-го места поднялся на 12-е. Ниже опустились «Локомотив» и «Химки».

Центральная битва тура

Главное сражение игрового дня прошло в Питере. В очном поединке сошлись два лидера РПЛ. «Зенит» принимал «Ростов».

Встреча прошла под диктовку «лазурных». Невский клуб одержал уверенную победу над соперником (3:1).

В составе победителей отличиилсь Малком, Вендел и Далер Кузяев. За «Ростов» гол престижа забил Комличенко.

Стоит отметить, что футболисты Сергея Семака в этом сезоне ещё не проигрывали. В этом сезоне клуб одержал 9 побед и 2 матча завершил вничью.

Валерий Карпин, наставник «Ростова» globallookpress.com

«Ростов» после поражения от «Зенита», уступил 2 строчку ЦСКА. «Армейцы» в гостях смогли одолеть подмосковные «Химки» со счётом 2:1. Дубль на свой счёт записал Фёдор Чалов.

Высокая плотность

Если «Зенит» себя комфортно чувствует на троне с 29 очками, то остальные команды дышат друг другу в спину.

У ЦСКА — 2 место и 23 очка. «Ростов», который опустилися на 3 строчку, имеет 22 балла. К призовой тройке вплотную подобрался «Спартак». «Красно-белые» в гостях обыграл «Пари Нижний Новгород» (2:1) и набрал 22 очка.

На 5-м расположились футболисты «Краснодара». «Быки» потеряли очки в гостевом поединке с «Крыльями Советов» (0:0).

День аутсайдеров

11-й тур можно смело назвать днйм аутсайдеров. Команды изнижней части турнирной таблицы смогли набрать очки, что крайне редко бывает.

К примеру, в битве дебютантов была зафиксирована ничья. Последняя команда российского чемпионата «Торпедо» разошлась миром с «Факелом» (2:2).

Егор Бабурин, вратарь «Торпедо» globallookpress.com

А «Урал» (15 место) в гостях смог нанести поражение «Локомотиву» со счётом 4:2.

Другие матчи тура

В 11-м туре были сыграны ещё два матча. «Оренбург» дома разгромил «Сочи» (4:1), а «Динамо» на выезде уступило «Ахмату» (1:2).

Тур № 12

Центральная битва 12-го тура, конечно же московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Дата встречи — 8 октября.

Лидер РПЛ — «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом». А «Спартак» дома примет «Крылья Советов».

На статус одного из интересных матчей игрового дня претендует пара «Ростов» — «Краснодар».

Матчи 12-го тура пройдут с 7 по 9 октября.