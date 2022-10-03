Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»

Экспериментальный состав «Спартака»
Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров изучает состав красно-белых который претерпел изменения по сравнению с кубковым матчем, а также ругает Александра Соболева за перебор карточек.
«После разгрома "Зенита" (3:0) в Кубке России на матч чемпионата против "Нижнего Новгорода" "Спартак" вышел с 6 изменениями в стартовом составе. Впервые в сезоне на поле не смог выйти нападающий Александр Соболев. Причина — перебор желтых карточек. Против "Зенита" повреждения получили защитник Руслан Литвинов и полузащитник Михаил Игнатов, — они попали в заявку, но в старте выйти не смогли.
Другой полузащитник Данил Пруцев из-за дисквалификации не мог играть на Кубок, зато оказался в основе на матч чемпионата. Свой дебют в основе на игру РПЛ в красно-белой футболке отпраздновал защитник Миха Мевля. Кроме того, продолжилась вратарская история, согласно которой Александр Максименко играет на Кубок, а Александр Селихов — в чемпионате. О надолго травмированных Викторе Мозесе и Кристофере Мартинсе, а также дисквалифицированном Бальде Кейта еще месяца два вспоминать не имеет смысла.
Против сине-бело-голубых спартаковцы действовали с тройкой центральных защитников, на матч с нижегородцами Гильермо Абаскаль предпочел более привычную схему — 4-3-3. Правым защитником стал Денисов, левым — Хлусевич, перед Максименко — Мевля и Джикия. Пруцев, Умяров и Зобнин отвечали за центр поля, Зиньковский, Николсон и Промес — за нападение. Для Зиньковского это был первый выход в старте в чемпионате с 16 июля. Затем Абаскаль начал больше доверять Игнатову, к тому же экс-игрок "Крыльев Советов" получил травму руки. И вот новый шанс. Никто не сомневался, что москвичам потребуется какое-то время, чтобы сыграться в таком экспериментальном составе».
«Нижний» забил первым же ударом
Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский критикует как голкипера «Спартака» Селихова, не выручившего в эпизоде с первым голом, так и нападающего Шамара Николсона, ббледно проведшего первый тайм.
«С первых минут инициатива была на стороне "Спартака". "Нижний" долгое время отбивался, но к середине тайма у хозяев появился брак в обороне. В основном в виде неточных пасов и "обрезов". Картина игры изменилась в последние 10 минут первого тайма. "Нижний" стал заметно активнее впереди и практически сразу забил. Мамаду Майга спокойно вошёл в штрафную и пробил в ближний. Угол вратарский, но Александр Селихов не выручил.
Два факта о том, насколько беспощадно "Нижний" наказал "Спартак". Во-первых, это первый удар команды Михаила Галактионова в матче. Во-вторых — первое результативное действие Майга в сезоне. В оставшейся части первого тайма "Нижний" плотно оборонялся. "Спартак", понятное дело, пытался вскрыть защиту соперника, причём разными способами. В основном через короткий пас, но также и с помощью навесов — не особо работало ни то, ни другое.
Гильермо Абаскаль решил не откладывать изменения: на второй тайм Руслан Литвинов вышел вместо Наиля Умярова. При этом чётко была видна одна из главных проблем — отсутствие Соболева. Николсон был заметно хуже в подыгрыше, да и функции таранного форварда не выполнял на должном уровне».
Гол Николсона сломал «Пари НН»
Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев хвалит «Спартак» за то, что поведя в счете, красно-белые уверенно довели дело до победного конца.
«Полтайма у "Спартака" мало что получалось. Более того, "Нижний" в своих контратаках смотрелся острее. В одной из них Милсон выкрутил все позвонки многострадальному Мевле и пробил в перекладину. Красно-белым нужно было придумать что-то нестандартное, и это им удалось. Зиньковский мягко забросил в штрафную, Промес ухитрился в прыжке пяткой скинуть мяч на Николсона, и ямаец точно пробил в касание.
По первому часу игры напрашивался вывод, что Шамар сейчас не замена Соболеву, да и Абаскаль уже готовился выпустить вместо него юного Мелешина. Однако Николсон одним ударом оставил себя в игре. Как оказалось, этот гол перевернул весь матч. "Нижний" дрогнул и вскоре получил дурацкий пенальти в свои ворота: вышедший на замену Янсане неудачно поднял руку в штрафной, и она нашла мяч.
К точке подошел Промес, и все сразу же вспомнили весенний курьез, когда голландец допустил двойное касание при ударе и запорол 11-метровый. В этот раз Квинси рискнул и пробил паненкой: мяч парашютиком влетел под самую перекладину. Это было красиво! Промес забил 93-й гол за "Спартак" и с девятью голами вышел на первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата. Такими темпами до сотни голландец может добраться до Нового года.
В этом сезоне "Спартак" неоднократно показывал, что умеет играть по счету и сохранять минимальное преимущество в счете. Абаскаль перешел на схему с тремя центральными защитниками, и концовка хоть и получилась напряженной, но точно не валидольной. И тут стоит напомнить, что в играх с ЦСКА и "Динамо" нижегородцы отыгрывались с 0:2».
Лучшая неделя Квинси Промеса
Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин рассыпается в комплиментах в адрес голландского нападающего «Спартака», который помог разгромить «Зенит» в Кубке России и принес победу в Нижнем Новгороде.
«Были сомнения по поводу атакующего потенциала "Спартака" без Александра Соболева. Все-таки в последних матчах Соболев научился свой порой агрессивный настрой превращать в пользу для команды. Александр стал такой рабочей лошадкой "Спартака" в линии нападения. Он был способен и затащить мяч в штрафную, и придумать пас, и забить самому. Но Соболев проигрывает Промесу в плане авторитета. Судя по видео с раздевалок и тренировок, "Спартак" зависит от Квинси и на ментальном уровне.
Волевые победы "Спартака" подтверждают выводы — когда лидер не останавливается, гонит всех остальных, то команда способна переворачивать матчи. Так было в Воронеже, так повторилось и в Нижнем Новгороде. И в обоих случаях лучшим исполнителем на поле стал Квинси Промес. Только в Воронеже десятый номер "Спартака" добивал "Факел", а на этот раз забивал решающий гол. И делал это с пенальти, который в прошлом сезоне на этом стадионе провалил, ударив по своей ноге. Сейчас эпизод был волнительнее, но Промес не просто реализовал одиннадцатиметровый, а сделал это играючи.
На счету Квинси 93 гола в составе "Спартака". Легко прогнозировать, что до конца сезона Промес не только доберется до сотни, но и перешагнет ее. Откуда берет Квинси мотивацию? Понятно, что у "Зенита" легкая бразильская атмосфера. Вендел, Малком и Клаудиньо дружат и за пределами поля. У Промеса такой компании нет. Но он вообще не выдыхается, а только становится сильнее. Может, Луи ван Гал позвонит Промесу перед мундиалем? В сборной Нидерландов в нынешней форме он бы точно не затерялся».
Три факта, которые взбодрят болельщиков «Спартака»
Автор блога Россия-2022 Максимилиан Алфимов не оставляет без внимания лестную для красно-белых статистику.
«• Промес вернул себе первое место в гонке бомбардиров (9 голов, только один с пенальти) и статус лучшего игрока по системе "гол+пас" — 13 очков (9+4). Более того, у него уже 93 гола за "Спартак" — до попадания в Клуб Григория Федотова всего 7 голов. Там всего два легионера: Вагнер Лав (124 гола) и Сердар Азмун (103).
• У "Спартака" четыре победы подряд во всех турнирах — две в Кубке, две в Премьер-лиге. Но в РПЛ только вторая победа, а до этого было два поражения подряд.
• "Спартак" продолжает забивать в каждом матче — в 15 матчах во всех турнирах не получилось забить только "Динамо", там случилось 0:1. А вот в 14 остальных матчах команда не уходила без гола. В РПЛ только "Зенит" (32 гола) забил больше "Спартака" (24). Меньше пропустили только "Зенит" (4) и ЦСКА (10), у "Спартака" — 12.
• У "Нижнего" же неудачная серия — четыре матча без побед, три поражения подряд. А еще нижегородцы впервые уступили московской команде: до этого сыграли вничью с "Локомотивом" в гостях (1:1), с ЦСКА и "Динамо" (по 2:2) — дома. В следующем туре "Торпедо"!»