Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»

Московский «Спартак» одержал волевую гостевую победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11‑го тура РПЛ. На гол Мамаду Майга (37‑я минута) «красно‑белые» ответили мячами Шамара Николсона (66) и Квинси Промеса (75, с пенальти). «Спартак» набрал 22 очка и догнал по этому показателю идущий третьим «Ростов», но донская команда по дополнительным показателям располагается выше.

Экспериментальный состав «Спартака»

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров изучает состав красно-белых который претерпел изменения по сравнению с кубковым матчем, а также ругает Александра Соболева за перебор карточек.

«После разгрома "Зенита" (3:0) в Кубке России на матч чемпионата против "Нижнего Новгорода" "Спартак" вышел с 6 изменениями в стартовом составе. Впервые в сезоне на поле не смог выйти нападающий Александр Соболев. Причина — перебор желтых карточек. Против "Зенита" повреждения получили защитник Руслан Литвинов и полузащитник Михаил Игнатов, — они попали в заявку, но в старте выйти не смогли.

Другой полузащитник Данил Пруцев из-за дисквалификации не мог играть на Кубок, зато оказался в основе на матч чемпионата. Свой дебют в основе на игру РПЛ в красно-белой футболке отпраздновал защитник Миха Мевля. Кроме того, продолжилась вратарская история, согласно которой Александр Максименко играет на Кубок, а Александр Селихов — в чемпионате. О надолго травмированных Викторе Мозесе и Кристофере Мартинсе, а также дисквалифицированном Бальде Кейта еще месяца два вспоминать не имеет смысла.

Против сине-бело-голубых спартаковцы действовали с тройкой центральных защитников, на матч с нижегородцами Гильермо Абаскаль предпочел более привычную схему — 4-3-3. Правым защитником стал Денисов, левым — Хлусевич, перед Максименко — Мевля и Джикия. Пруцев, Умяров и Зобнин отвечали за центр поля, Зиньковский, Николсон и Промес — за нападение. Для Зиньковского это был первый выход в старте в чемпионате с 16 июля. Затем Абаскаль начал больше доверять Игнатову, к тому же экс-игрок "Крыльев Советов" получил травму руки. И вот новый шанс. Никто не сомневался, что москвичам потребуется какое-то время, чтобы сыграться в таком экспериментальном составе».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными. В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы.

«Нижний» забил первым же ударом

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский критикует как голкипера «Спартака» Селихова, не выручившего в эпизоде с первым голом, так и нападающего Шамара Николсона, ббледно проведшего первый тайм.

«С первых минут инициатива была на стороне "Спартака". "Нижний" долгое время отбивался, но к середине тайма у хозяев появился брак в обороне. В основном в виде неточных пасов и "обрезов". Картина игры изменилась в последние 10 минут первого тайма. "Нижний" стал заметно активнее впереди и практически сразу забил. Мамаду Майга спокойно вошёл в штрафную и пробил в ближний. Угол вратарский, но Александр Селихов не выручил.

Два факта о том, насколько беспощадно "Нижний" наказал "Спартак". Во-первых, это первый удар команды Михаила Галактионова в матче. Во-вторых — первое результативное действие Майга в сезоне. В оставшейся части первого тайма "Нижний" плотно оборонялся. "Спартак", понятное дело, пытался вскрыть защиту соперника, причём разными способами. В основном через короткий пас, но также и с помощью навесов — не особо работало ни то, ни другое.

Гильермо Абаскаль решил не откладывать изменения: на второй тайм Руслан Литвинов вышел вместо Наиля Умярова. При этом чётко была видна одна из главных проблем — отсутствие Соболева. Николсон был заметно хуже в подыгрыше, да и функции таранного форварда не выполнял на должном уровне».

Михаил Галактионов Главный тренер «Пари НН» Первый тайм больше действовали от обороны, так как нужно было перекрыть определенные зоны «Спартака». Их игроки могли решить ход эпизода один в один, так как обладают мастерством. Мы старались не оставлять соперника в этой ситуации. Во втором играли более агрессивно. Футболистов «Пари НН» не в чем упрекнуть, они бились.

Гол Николсона сломал «Пари НН»

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев хвалит «Спартак» за то, что поведя в счете, красно-белые уверенно довели дело до победного конца.

«Полтайма у "Спартака" мало что получалось. Более того, "Нижний" в своих контратаках смотрелся острее. В одной из них Милсон выкрутил все позвонки многострадальному Мевле и пробил в перекладину. Красно-белым нужно было придумать что-то нестандартное, и это им удалось. Зиньковский мягко забросил в штрафную, Промес ухитрился в прыжке пяткой скинуть мяч на Николсона, и ямаец точно пробил в касание.

По первому часу игры напрашивался вывод, что Шамар сейчас не замена Соболеву, да и Абаскаль уже готовился выпустить вместо него юного Мелешина. Однако Николсон одним ударом оставил себя в игре. Как оказалось, этот гол перевернул весь матч. "Нижний" дрогнул и вскоре получил дурацкий пенальти в свои ворота: вышедший на замену Янсане неудачно поднял руку в штрафной, и она нашла мяч.

К точке подошел Промес, и все сразу же вспомнили весенний курьез, когда голландец допустил двойное касание при ударе и запорол 11-метровый. В этот раз Квинси рискнул и пробил паненкой: мяч парашютиком влетел под самую перекладину. Это было красиво! Промес забил 93-й гол за "Спартак" и с девятью голами вышел на первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата. Такими темпами до сотни голландец может добраться до Нового года.

В этом сезоне "Спартак" неоднократно показывал, что умеет играть по счету и сохранять минимальное преимущество в счете. Абаскаль перешел на схему с тремя центральными защитниками, и концовка хоть и получилась напряженной, но точно не валидольной. И тут стоит напомнить, что в играх с ЦСКА и "Динамо" нижегородцы отыгрывались с 0:2».

Квинси Промес Хавбек «Спартака» Соперник хорошо оборонялся, но мы следовали нашему плану, после первого тайма мы стали играть хорошо. Вспомнил ли свой пенальти в прошлом сезоне, когда попал себе в ногу? Да, конечно, мы шутили на эту тему, вспоминали. Но сегодня совсем другая история.

Лучшая неделя Квинси Промеса

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин рассыпается в комплиментах в адрес голландского нападающего «Спартака», который помог разгромить «Зенит» в Кубке России и принес победу в Нижнем Новгороде.

«Были сомнения по поводу атакующего потенциала "Спартака" без Александра Соболева. Все-таки в последних матчах Соболев научился свой порой агрессивный настрой превращать в пользу для команды. Александр стал такой рабочей лошадкой "Спартака" в линии нападения. Он был способен и затащить мяч в штрафную, и придумать пас, и забить самому. Но Соболев проигрывает Промесу в плане авторитета. Судя по видео с раздевалок и тренировок, "Спартак" зависит от Квинси и на ментальном уровне.

Волевые победы "Спартака" подтверждают выводы — когда лидер не останавливается, гонит всех остальных, то команда способна переворачивать матчи. Так было в Воронеже, так повторилось и в Нижнем Новгороде. И в обоих случаях лучшим исполнителем на поле стал Квинси Промес. Только в Воронеже десятый номер "Спартака" добивал "Факел", а на этот раз забивал решающий гол. И делал это с пенальти, который в прошлом сезоне на этом стадионе провалил, ударив по своей ноге. Сейчас эпизод был волнительнее, но Промес не просто реализовал одиннадцатиметровый, а сделал это играючи.

На счету Квинси 93 гола в составе "Спартака". Легко прогнозировать, что до конца сезона Промес не только доберется до сотни, но и перешагнет ее. Откуда берет Квинси мотивацию? Понятно, что у "Зенита" легкая бразильская атмосфера. Вендел, Малком и Клаудиньо дружат и за пределами поля. У Промеса такой компании нет. Но он вообще не выдыхается, а только становится сильнее. Может, Луи ван Гал позвонит Промесу перед мундиалем? В сборной Нидерландов в нынешней форме он бы точно не затерялся».

Мамаду Майга Хавбек «Пари НН» Это хорошая реклама для меня. Реально я хочу, чтобы я был вторым-третьим игроком на своей позиции в РПЛ. Я буду работать больше для этого. Это мой стиль. Какая цель самая главная? Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде. Разница между высшей и первой лигой? Скорости другие. Надо думать быстрее, нельзя терять позицию. В Первой лиге неплохо, там много борьбы. Но в РПЛ другая скорость, но я уже привык.

Три факта, которые взбодрят болельщиков «Спартака»

Автор блога Россия-2022 Максимилиан Алфимов не оставляет без внимания лестную для красно-белых статистику.

«• Промес вернул себе первое место в гонке бомбардиров (9 голов, только один с пенальти) и статус лучшего игрока по системе "гол+пас" — 13 очков (9+4). Более того, у него уже 93 гола за "Спартак" — до попадания в Клуб Григория Федотова всего 7 голов. Там всего два легионера: Вагнер Лав (124 гола) и Сердар Азмун (103).

• У "Спартака" четыре победы подряд во всех турнирах — две в Кубке, две в Премьер-лиге. Но в РПЛ только вторая победа, а до этого было два поражения подряд.

• "Спартак" продолжает забивать в каждом матче — в 15 матчах во всех турнирах не получилось забить только "Динамо", там случилось 0:1. А вот в 14 остальных матчах команда не уходила без гола. В РПЛ только "Зенит" (32 гола) забил больше "Спартака" (24). Меньше пропустили только "Зенит" (4) и ЦСКА (10), у "Спартака" — 12.

• У "Нижнего" же неудачная серия — четыре матча без побед, три поражения подряд. А еще нижегородцы впервые уступили московской команде: до этого сыграли вничью с "Локомотивом" в гостях (1:1), с ЦСКА и "Динамо" (по 2:2) — дома. В следующем туре "Торпедо"!»