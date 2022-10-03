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    Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»

    Реакция спортивных СМИ на волевую победу «Спартака» в Нижнем Новгороде

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    «Пари НН» — «Спартак»
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    «Пари НН» — «Спартак»
    Московский «Спартак» одержал волевую гостевую победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11‑го тура РПЛ. На гол Мамаду Майга (37‑я минута) «красно‑белые» ответили мячами Шамара Николсона (66) и Квинси Промеса (75, с пенальти). «Спартак» набрал 22 очка и догнал по этому показателю идущий третьим «Ростов», но донская команда по дополнительным показателям располагается выше.

    Экспериментальный состав «Спартака»

    Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров изучает состав красно-белых который претерпел изменения по сравнению с кубковым матчем, а также ругает Александра Соболева за перебор карточек.

    «После разгрома "Зенита" (3:0) в Кубке России на матч чемпионата против "Нижнего Новгорода" "Спартак" вышел с 6 изменениями в стартовом составе. Впервые в сезоне на поле не смог выйти нападающий Александр Соболев. Причина — перебор желтых карточек. Против "Зенита" повреждения получили защитник Руслан Литвинов и полузащитник Михаил Игнатов, — они попали в заявку, но в старте выйти не смогли.

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    • Другой полузащитник Данил Пруцев из-за дисквалификации не мог играть на Кубок, зато оказался в основе на матч чемпионата. Свой дебют в основе на игру РПЛ в красно-белой футболке отпраздновал защитник Миха Мевля. Кроме того, продолжилась вратарская история, согласно которой Александр Максименко играет на Кубок, а Александр Селихов — в чемпионате. О надолго травмированных Викторе Мозесе и Кристофере Мартинсе, а также дисквалифицированном Бальде Кейта еще месяца два вспоминать не имеет смысла.

    «Пари НН» — «Спартак»

    Против сине-бело-голубых спартаковцы действовали с тройкой центральных защитников, на матч с нижегородцами Гильермо Абаскаль предпочел более привычную схему — 4-3-3. Правым защитником стал Денисов, левым — Хлусевич, перед Максименко — Мевля и Джикия. Пруцев, Умяров и Зобнин отвечали за центр поля, Зиньковский, Николсон и Промес — за нападение. Для Зиньковского это был первый выход в старте в чемпионате с 16 июля. Затем Абаскаль начал больше доверять Игнатову, к тому же экс-игрок "Крыльев Советов" получил травму руки. И вот новый шанс. Никто не сомневался, что москвичам потребуется какое-то время, чтобы сыграться в таком экспериментальном составе».

  • Гильермо Абаскаль
  • Главный тренер «Спартака»
  • Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными. В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы.

    • «Нижний» забил первым же ударом

    Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский критикует как голкипера «Спартака» Селихова, не выручившего в эпизоде с первым голом, так и нападающего Шамара Николсона, ббледно проведшего первый тайм.

    «С первых минут инициатива была на стороне "Спартака". "Нижний" долгое время отбивался, но к середине тайма у хозяев появился брак в обороне. В основном в виде неточных пасов и "обрезов". Картина игры изменилась в последние 10 минут первого тайма. "Нижний" стал заметно активнее впереди и практически сразу забил. Мамаду Майга спокойно вошёл в штрафную и пробил в ближний. Угол вратарский, но Александр Селихов не выручил.

    «Пари НН» — «Спартак»

    Два факта о том, насколько беспощадно "Нижний" наказал "Спартак". Во-первых, это первый удар команды Михаила Галактионова в матче. Во-вторых — первое результативное действие Майга в сезоне. В оставшейся части первого тайма "Нижний" плотно оборонялся. "Спартак", понятное дело, пытался вскрыть защиту соперника, причём разными способами. В основном через короткий пас, но также и с помощью навесов — не особо работало ни то, ни другое.

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    • Гильермо Абаскаль решил не откладывать изменения: на второй тайм Руслан Литвинов вышел вместо Наиля Умярова. При этом чётко была видна одна из главных проблем — отсутствие Соболева. Николсон был заметно хуже в подыгрыше, да и функции таранного форварда не выполнял на должном уровне».

  • Михаил Галактионов
  • Главный тренер «Пари НН»
  • Первый тайм больше действовали от обороны, так как нужно было перекрыть определенные зоны «Спартака». Их игроки могли решить ход эпизода один в один, так как обладают мастерством. Мы старались не оставлять соперника в этой ситуации. Во втором играли более агрессивно. Футболистов «Пари НН» не в чем упрекнуть, они бились.

    • Гол Николсона сломал «Пари НН»

    Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев хвалит «Спартак» за то, что поведя в счете, красно-белые уверенно довели дело до победного конца.

    «Полтайма у "Спартака" мало что получалось. Более того, "Нижний" в своих контратаках смотрелся острее. В одной из них Милсон выкрутил все позвонки многострадальному Мевле и пробил в перекладину. Красно-белым нужно было придумать что-то нестандартное, и это им удалось. Зиньковский мягко забросил в штрафную, Промес ухитрился в прыжке пяткой скинуть мяч на Николсона, и ямаец точно пробил в касание.

    «Пари НН» — «Спартак»

    По первому часу игры напрашивался вывод, что Шамар сейчас не замена Соболеву, да и Абаскаль уже готовился выпустить вместо него юного Мелешина. Однако Николсон одним ударом оставил себя в игре. Как оказалось, этот гол перевернул весь матч. "Нижний" дрогнул и вскоре получил дурацкий пенальти в свои ворота: вышедший на замену Янсане неудачно поднял руку в штрафной, и она нашла мяч.

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    К точке подошел Промес, и все сразу же вспомнили весенний курьез, когда голландец допустил двойное касание при ударе и запорол 11-метровый. В этот раз Квинси рискнул и пробил паненкой: мяч парашютиком влетел под самую перекладину. Это было красиво! Промес забил 93-й гол за "Спартак" и с девятью голами вышел на первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата. Такими темпами до сотни голландец может добраться до Нового года.

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    • В этом сезоне "Спартак" неоднократно показывал, что умеет играть по счету и сохранять минимальное преимущество в счете. Абаскаль перешел на схему с тремя центральными защитниками, и концовка хоть и получилась напряженной, но точно не валидольной. И тут стоит напомнить, что в играх с ЦСКА и "Динамо" нижегородцы отыгрывались с 0:2».

  • Квинси Промес
  • Хавбек «Спартака»
  • Соперник хорошо оборонялся, но мы следовали нашему плану, после первого тайма мы стали играть хорошо. Вспомнил ли свой пенальти в прошлом сезоне, когда попал себе в ногу? Да, конечно, мы шутили на эту тему, вспоминали. Но сегодня совсем другая история.

    • Лучшая неделя Квинси Промеса

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин рассыпается в комплиментах в адрес голландского нападающего «Спартака», который помог разгромить «Зенит» в Кубке России и принес победу в Нижнем Новгороде.

    «Были сомнения по поводу атакующего потенциала "Спартака" без Александра Соболева. Все-таки в последних матчах Соболев научился свой порой агрессивный настрой превращать в пользу для команды. Александр стал такой рабочей лошадкой "Спартака" в линии нападения. Он был способен и затащить мяч в штрафную, и придумать пас, и забить самому. Но Соболев проигрывает Промесу в плане авторитета. Судя по видео с раздевалок и тренировок, "Спартак" зависит от Квинси и на ментальном уровне.

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    • Волевые победы "Спартака" подтверждают выводы — когда лидер не останавливается, гонит всех остальных, то команда способна переворачивать матчи. Так было в Воронеже, так повторилось и в Нижнем Новгороде. И в обоих случаях лучшим исполнителем на поле стал Квинси Промес. Только в Воронеже десятый номер "Спартака" добивал "Факел", а на этот раз забивал решающий гол. И делал это с пенальти, который в прошлом сезоне на этом стадионе провалил, ударив по своей ноге. Сейчас эпизод был волнительнее, но Промес не просто реализовал одиннадцатиметровый, а сделал это играючи.

    «Пари НН» — «Спартак»

    На счету Квинси 93 гола в составе "Спартака". Легко прогнозировать, что до конца сезона Промес не только доберется до сотни, но и перешагнет ее. Откуда берет Квинси мотивацию? Понятно, что у "Зенита" легкая бразильская атмосфера. Вендел, Малком и Клаудиньо дружат и за пределами поля. У Промеса такой компании нет. Но он вообще не выдыхается, а только становится сильнее. Может, Луи ван Гал позвонит Промесу перед мундиалем? В сборной Нидерландов в нынешней форме он бы точно не затерялся».

  • Мамаду Майга
  • Хавбек «Пари НН»
  • Это хорошая реклама для меня. Реально я хочу, чтобы я был вторым-третьим игроком на своей позиции в РПЛ. Я буду работать больше для этого. Это мой стиль. Какая цель самая главная? Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде. Разница между высшей и первой лигой? Скорости другие. Надо думать быстрее, нельзя терять позицию. В Первой лиге неплохо, там много борьбы. Но в РПЛ другая скорость, но я уже привык.

    • Три факта, которые взбодрят болельщиков «Спартака»

    Автор блога Россия-2022 Максимилиан Алфимов не оставляет без внимания лестную для красно-белых статистику.

    «• Промес вернул себе первое место в гонке бомбардиров (9 голов, только один с пенальти) и статус лучшего игрока по системе "гол+пас" — 13 очков (9+4). Более того, у него уже 93 гола за "Спартак" — до попадания в Клуб Григория Федотова всего 7 голов. Там всего два легионера: Вагнер Лав (124 гола) и Сердар Азмун (103).

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    • • У "Спартака" четыре победы подряд во всех турнирах — две в Кубке, две в Премьер-лиге. Но в РПЛ только вторая победа, а до этого было два поражения подряд.

    • "Спартак" продолжает забивать в каждом матче — в 15 матчах во всех турнирах не получилось забить только "Динамо", там случилось 0:1. А вот в 14 остальных матчах команда не уходила без гола. В РПЛ только "Зенит" (32 гола) забил больше "Спартака" (24). Меньше пропустили только "Зенит" (4) и ЦСКА (10), у "Спартака" — 12.

    «Пари НН» — «Спартак»

    • У "Нижнего" же неудачная серия — четыре матча без побед, три поражения подряд. А еще нижегородцы впервые уступили московской команде: до этого сыграли вничью с "Локомотивом" в гостях (1:1), с ЦСКА и "Динамо" (по 2:2) — дома. В следующем туре "Торпедо"!»

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