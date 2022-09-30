Без бразильцев «Зенит» не тянет. «Спартак» разгромил чемпиона в Москве

Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» (3:0) в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Авторами забитых мячей стали Александр Соболев и Квинси Промес, который оформил дубль. До этого «Спартак» последний раз обыгрывал «Зенит» в официальных матчах в ноябре 2017 года.

Команды выставили боевые составы

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров вспоминает результаты последних противостояний и оценивает стартовые составы команд.

«В игре за Суперкубок петербуржцы были сильнее 4:0, в первом круге РПЛ — 2:1. Сине-бело-голубым хотелось сделать хет-трик, поэтому Сергей Семак наступил на горло собственной песне и впервые по ходу текущего розыгрыша турнира выставил практически полностью боевой состав.

На скамейке запасных остались лишь вратарь Михаил Кержаков, защитник Деян Ловрен и полузащитник Андрей Мостовой. Кроме того, из расположения сборной Колумбии не успел вернуться опорный полузащитник Вильмар Барриос, а атакующий полузащитник Клаудиньо отбывал дисквалификацию. В старте петербуржцев оказалось 6 бразильцев и 5 россиян.

"Спартак" не обыгрывал "Зенит" почти 5 лет. Последний успех был в ноябре 2017 года, когда командами руководили еще Массимо Каррера и Роберто Манчини. Новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, как и его визави, отказался от полурезервного состава. Так на скамейке запасных остался нападающий Павел Мелешин, забивший и "Крыльям Советов" (1:0) и "Факелу" (3:0) в предыдущих матчах Кубка. Его место занял основной форвард команды — Александр Соболев, на неделе забивший за сборную России.

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Дисквалифицирован Данил Пруцев, травмированы Виктор Мозес и Кристофер Мартинс. Но без неожиданных решений все же не обошлось: вне стартового состава оказались вратарь Александр Селихов и защитник Даниил Денисов. Наличие в основе защитников Павла Маслова и Леона Классена при схеме 3-5-2 обещало москвичам большие проблемы на правом фланге».

«Спартак» заставил Ивана потрудиться

Автор «Чемпионата» Михаил Георгиев хвалит «Спартак» за активное и агрессивное начало матча.

«Абаскаль попытался преподнести тактический сюрприз Семаку. "Спартак" перешёл на схему 3-5-2, при этом на позиции правого защитника неожиданно появился Леон Классен. Красно-белые максимально затруднили "Зениту" розыгрыш мяча, отрезками очень неплохо прессинговали.

Чемпионы России вынуждены были искать пространство на флангах либо использовать забросы за спины защитников на центрфорварда Сергеева. Такого преимущества, как в последнем "дерби двух столиц" в РПЛ, у сине-бело-голубых не было. Основной в кубковом турнире голкипер "Зенита" Иван имел достаточно работы и доказывал, что действительно готов стать "первым номером" команды.

Бразилец вытащил удар Промеса под перекладину, когда Чистяков не сблизился вовремя с голландцем и не помешал ему пробить издали, а в середине первого тайма вообще совершил суперсейв. Остановил удар Игнатова с нескольких метров в упор. "Спартак" чудом не забил! Помимо того, у красно-белых были неплохие стандарты — хозяева выигрывали первое касание, и это создавало напряжение».

«Зенит» пытался переломить ситуацию

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев отмечает серьезный соревновательный характер кубкового поединка, в котором многие сомневались накануне.

«Что касается опасений о полутоварищеском статусе матча, то они развеялись к середине тайма. Стыков и последующих выяснений отношений хватало, а самый показательный момент — это желтая карточка запасному "Зенита" Ловрену. Арбитр Мешков справлялся далеко не со всеми моментами, но это отдельная тема. Главное, что игра была очень живой: "Спартак" — "Зенит" — это и в Кубке "Спартак" — "Зенит".

После перерыва игра переместилась на половину поля "Спартака", причем "Зенит" обозначил намерения ударом Малкома в штангу едва ли не в первой же атаке. К середине тайма начало казаться, что повторится сценарий предыдущих матчей и гости дожмут. Однако "Спартаку" удалось перевернуть ситуацию: не просто отодвинуть игру от своих ворот, но и перевести ее к чужим.

А потом и забить: Денисов тонким пасом на линии офсайда нашел Промеса, и лучший бомбардир "Спартака" свой момент использовал. У мяча голландца, 91-го в красно-белой футболке, был и исторический контекст — он обошел легендарного Андрея Тихонова в списке бомбардиров клуба всех времен. Символично».

Ошибка Родригао и разгром

Корреспондент Sportbox.ru Глеб Томашевский отмечает, что счет был открыт не без ошибки новичка «Зенита» Родригао, перешедшего летом из «Краснодара».

«Казалось, если "Спартак" не забьёт, то потом его, скорее всего, накажут. Но "Спартак" всё-таки дожал! И виновником этого стал тот самый Родригао, которого Промес несколькими минутами ранее усадил на газон. Бразилец пытался прервать передачу, но, видимо, из-за постоянного давления на оборону занервничал и ошибся.

Защитник выкатил мяч прямо на ногу Даниилу Денисову, который в одно касание вывел один на один Промеса. Голландец не промахнулся. А спустя семь минут Александр Соболев окончательно решил исход встречи. Россиянин снова забил в своём фирменном стиле: с линии штрафной, в борьбе с защитником, слегка с разворота. Надо признать: "Спартак" был лучше и заслужил победу.

И это даже без финального гола Квинси Промеса, установившего разгромный счет. На третий раз Гильермо Абаскаль подобрал ключ к самому принципиальному сопернику своей команды. Подобный прогресс наглядно демонстрирует работу тренерского штаба. Сначала был разгром, затем — достойное поражение, и вот теперь — уверенная победа. Браво, "Спартак"! ».

Семак провалил замены

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко хвалит то, как Гильермо Абаскаль разобрал игру «Зенита».

«То, как "Спартак" вышел из-под затяжного прессинга, забрал мяч и отодвинул игру на чужую половину, достойно аплодисментов. А Семак провалил все четыре замены: Мостовой, Алип, Бакаев и Кассьерра лишь ослабили рисунок игры "Зенита".

Красно-белые сохраняли высокий темп, давили и даже в концовке матча включали контрпрессинг. Гол Промеса после паса Денисова, качественно заменившего Игнатова, выглядел абсолютно логичным. Но главный итог для Абаскаля — то, что происходило дальше. Даже поведя в счете, "Спартак" не отошел назад: команда сохранила мощнейшее давление и добивала сине-бело-голубых.

Соболев прибил "Зенит" уже через семь минут после гола Квинси, не дав и шанса вернуться в игру. А дубль Промеса и итоговые 3:0 отправили сигнал всем остальным клубам России — когда у тебя все работает идеально, банду Семака можно не просто побеждать, но и делать ей больно».

Без бразильцев «Зенит» не тянет

Автор Sport24 Георгий Илющенко отмечает, что попытка «Зенита» провести серьезный матч без лидеров-легионеров полностью провалилась.

«Петербуржцы уже который год уверенно лидируют в РПЛ и сделали победы над "Спартаком" серой обыденностью, а теперь фаворита цинично размазали со счетом 3:0. Тем не менее ничего удивительного в таком поражении нет. Красно-белые лишь доказали: без южноамериканских лидеров "Зенит" — совсем не гегемон российского футбола.

При этом футбольные эксперты уже который год твердят, якобы у "Зенита" есть два равноценных ростера. Вот только когда на поле "Открытие арены" Вендела и Малкома сменили Алип и Бакаев, "Зенит" за 15 минут пропустил трижды. Хотя ранее по ходу игры поражения не заслуживал. Возможно, помог бы Барриос, однако он вообще не играл из-за позднего возвращения из сборной. Да, минус еще один лидер.

"Крыльям Советов" сине-бело-голубые тоже проиграли резервом: Ловрен, Малком, Барриос и Вендел в Самару даже не полетели, Родригао почти весь матч просидел на скамейке, а Клаудиньо только восстановился после повреждения и был бледной тенью самого себя».

Цифровое измерение поединка

Автор Soccer.ru Вадим Багров добавляет статистики, которая получилась комплиментарной для «Спартака» и должна заставить задуматься Сергея Семака.

«1-я победа "Спартака" в 12 матчах. Странно учитывать успех москвичей в спарринге с "Зенитом". В официальных не выигрывали с конца 2017 года, почти пять полных лет. Одиннадцать поединков, один из которых завершился погромом 7:1. Также был вынос в Суперкубке, лишили Абаскаля трофея. Злой Джикия ответил хамством на вопрос о плохой серии в перерыве, но команда подстраховала капитана. Есть долгожданная победа.

6:2 — разница по ударам в створ. Общий счет по выстрелам — 9:4, но по метким попыткам получили разгром. Когда такая большая разница, то у Семака сразу вопросы к Венделу, Кузяеву, Мантуану и Малкому. Где были их передачи на Сергеева? Кассьерра тоже остался без легких моментов. У "Зенита" не работали ни стандарты, ни дальние выстрелы, ни контратаки. "Спартаку" хватило резкости, собрали много ударов с игры.

5 подряд игр с голами Соболева. В "Спартаке" такой серии не было даже у Промеса. Веллитон радовал фанатов "красно-белых" таким же карнавалом в 2011 году, после него никто ничего подобного не собрал, даже Дзюба, Ари или Зе Луиш. Соболев, конечно, не во всех матчах яркий. Но у форварда есть чутье, желание ассистировать напарникам, свой голевой момент находит постоянно.

2-е поражение в 3 матчах у "Зенита". После Самары дважды подряд не уступили, помогло "Динамо" со своими ошибками. Но в кубковом турнире снова показали, что легкие победы не всегда будут верными спутниками "Зенита". Чемпион очень зависим от ключевых игроков. У Малкома нет лидерских качеств, только мастерство. Кассьерра и Сергеев не Азмун с Дзюбой. Обо всем этом говорили до игры.

Теперь посмотрим на попытку "Ростова" в Санкт-Петербурге. Разгром чемпионов от "Спартака" меняет расклад для команды Карпина. Если Семак проиграет тренерскую дуэль в третий раз за четыре матча, то сезон станет интереснее».