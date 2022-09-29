От сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?

Из восьми последних игр команда Юргена Клоппа выиграла только три, из них две победы были вырваны благодаря голам в концовке, а характер их двух поражений — безропотная капитуляция на «Олд Траффорд» и разгром в матче Лиги чемпионов в Неаполе — означает, что оптимизм, который последовал за июльской воодушевляющей победой в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» быстро испарился.

Действительно, существует мнение, что отмена и перенос игр против «Вулверхэмптона» и «Челси» перед перерывом на матчи сборных, возможно, действительно помогла «красным», избавив их от дальнейшего разочарования и позволив, как они надеются, ключевым игрокам набрать форму.

Клопп, конечно же, не был удивлен тем, что он видел до сих пор, говоря после поражения 1:4 от «Наполи» о необходимости «переосмысления» на «Энфилде». Победа над «Аяксом» по крайней мере через неделю стала шагом в правильном направлении в этом отношении.

Календарь и таблица АПЛ

Итак, как вы оцениваете первые недели сезона? Кто выделялся, кому нужно прибавлять и что ждет мерсисайдцев в оставшейся части сезона?

Лучший игрок

Луис Диас globallookpress.com

Это должен быть Луис Диас. Колумбиец был лучом света в этом темном царстве, забив четыре гола и приложив массу усилий на левом фланге атаки «Ливерпуля».

Именно Диас помог спасти очко в матче против «Кристал Пэлас» в августе после красной карточки Дарвина Нуньеса, и именно он направил «красных» на путь к их первой победе в сезоне, забив ранний гол в матче с «Борнмутом», закончившемся разгромом.

Во время фиаско в Неаполе именно он продолжал выкладываться, хотя было и слишком поздно, чтобы повлиять на результат.

Лучший матч

Только один победитель здесь, рекордное уничтожение «Борнмута» со счетом 9:0 в конце августа.

Это была самая крупная победа «Ливерпуля» в Премьер-лиге, и впервые с 1989 года они забили девять голов в официальном матче.

«Вишни», возможно, были слишком беспомощным соперником — вскоре после этого они уволили своего тренера Скотта Паркера — но они были разобраны на части: Диас забил дважды, Роберто Фирмино блистал, а Фабио Карвалью вышел со скамейки запасных, чтобы забить свой первый гол за «красных».

И эй, должно быть, это было хорошее выступление, если Мохамед Салах не смог забить или ассистировать.

Лучший гол

Луис Диас globallookpress.com

И снова Диас. Его сольно организованный выстрел в матче против «Кристал Пэлас» поставил «Энфилд» на ноги и вернул играющий вдесятером «Ливерпуль» обратно в игру.

У него есть склонность пробиваться внутрь штрафной с левого фланга, но когда он делает это правильно, результаты могут быть впечатляющими. У Висенте Гуайты не было шансов.

Лучший новичок

Фабио Карвалью globallookpress.com

Здесь не так много вариантов, но камео Фабио Карвалью в начале сезона предполагает, что ему будет что предложить в ближайшие месяцы и годы.

Бывший игрок «Фулхэма» вышел со скамейки запасных, чтобы открыть свой счет голам на «Энфилде» во время разгрома «Борнмута», а затем, четыре дня спустя, он снес крышу стадиону, забив победный гол «Ньюкаслу».

Старт сезона Дарвина Нуньеса был сорван из-за красной карточки в матче с «Пэлас», а Калвин Рэмзи вообще не играл из-за травмы, поэтому Карвалью на данный момент является единственным новичком, который заслужил похвалы.

Самое большое разочарование

Поражение от «Манчестер Юнайтед» выделяется не только своим значением, но и тем, как оно произошло.

Команда Эрика тен Хага была на дне после поражения в Брентфорде, но «Ливерпуль» сыграл прямо им на руку, показав робкую, безжизненную игру в первом тайме, в которой они, казалось, нервничали из-за недостатка энергии и физической формы.

Они заслужили поражение, что бы ни говорил Клопп впоследствии, и хотя это может случиться на такой арене, как «Олд Траффорд», факт в том, что это не только испортило настроение в «Ливерпуле», но и подняло настроение в «Юнайтед».

С тех пор команда Тен Хага выиграла все матчи лиги и возродила надежду. «Красные» образца прошлого сезона не дали бы своим соперникам шанса, добив их.

Самый большой позитив

Тьяго Алькантара globallookpress.com

Что ж, если мы предположим, что все команды в какой-то момент столкнутся с трудностями, то лучше всего будет сказать, что, по крайней мере, у «Ливерпуля» все получилось хорошо и рано.

Как выясняется, ущерб не так уж велик — хотя отставание от «Манчестер Сити» в восемь очков на данном этапе, независимо от того, идет игра или нет, довольно тревожно.

А возвращение ключевых игроков после травм (и дисквалификаций) должно гарантировать, что производительность и, следовательно, результаты улучшатся в ближайшие недели.

Тьяго Алькантара, Жоэль Матип, Диогу Жота и Дарвин Нуньес вернулись, а Энди Робертсон, Джордан Хендерсон и Ибрагима Конате должны присоединиться после международного перерыва.

На подходе и Кертис Джонс, а менее заметные Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен должны вернуться в октябре.

Приятный сюрприз

Костас Цимикас globallookpress.com

Не то чтобы это было неожиданностью, но Костас Цимикас хорошо заменял Энди Робертсона на левом фланге защиты, записав на свой счет три голевые передачи, в том числе обеспечив поздний победный гол Жоэля Матипа в матче против «Аякса» в последнем матче «красных».

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Игрок сборной Греции популярен как среди болельщиков, так и среди товарищей по команде, и его присутствие, по крайней мере, позволяет Клоппу слегка разгрузить Робертсона.

Могли бы выступить лучше

Мохамед Салах globallookpress.com

В этом разделе много имен, а несколько крупных орудий «Ливерпуля» пока не стреляют.

Вирджил ван Дейк пережил тяжелый старт, уже привезя два пенальти и выглядя неуверенно против таких игроков, как Александр Митрович, Джейдон Санчо и Виктор Осимхен. Клопп хочет, чтобы его голландская звезда вернулась в лучшую форму как можно скорее.

То же самое касается утратившего популярность защитника сборной Англии Трента Александра-Арнольда, которого критикуют за игру в обороне, и Мохамеда Салаха, который был не в лучшей форме.

А еще есть Нуньес, который забивал, выйдя со скамейки запасных в Суперкубке Англии и в первом туре АПЛ с «Фулхэмом», но чей самый мощный удар с тех пор пришелся в подбородок Йоахима Андерсена из «Кристал Пэлас».

Основание для беспокойства

В первую очередь то, что настроение в клубе так быстро ухудшилось, и то, какой ущерб может быть нанесен в долгосрочной перспективе.

В последние годы «Ливерпуль» установил такие высокие стандарты, что любой спад в форме вызовет волнение, но они выглядели неузнаваемо по сравнению командой, которая с таким удовольствием боролась сразу за четыре трофея в прошлом сезоне.

Энергия понизилась, качество упало, оптимизм болельщиков испарился. У многих из них были опасения перед новым сезоном.

Отсутствие нового высококлассного полузащитника привело к тому, что клуб оказался в ситуации, подобной той, которая сложилась в первые недели сезона, когда травматичные игроки получают повреждения, и растет ощущение, что это команда уже, или почти исчерпала себя.

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Такие игроки, как Нуньес, Диас, Жота, Карвалью, Конате и Харви Эллиотт, представляют собой будущее «Ливерпуля», и очень светлое, если мы говорим о таланте и потенциале, но не пострадает ли при этом настоящее?

Работа Клоппа

Юрген Клопп globallookpress.com

Это были странные несколько недель для тренера, который, к его чести, не пытался замаскировать недостатки своей команды или приукрасить их разочаровывающую игру, но который также сам выглядел весьма разочарованным происходящим, как на поле, так и вне его.

Как правило, ему не приходилось слишком много ломать голову над сложными выборами. Ему уже приходилось выпускать на поле Нэта Филлипса в матче Премьер-лиги, например, в то время как Джеймс Милнер и Эллиотт сыграли больше, чем они ожидали.

Тем временем на его скамейке запасных регулярно появлялись такие игроки, как Люк Чемберс, Зепп ван ден Берг, Бобби Кларк и Стефан Байсетич.

Было несколько сомнительных решений — например, отказ от Фабиньо в матче с «Манчестер Юнайтед» или недолгий эксперимент с Милнером на правом фланге против «Эвертона», — но травмы, простите за выражение, подкосили его в эти первые недели, и он надеется, что улучшившееся состояние здоровья игроков приведет к подъему в игре.

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Он и его команда показали себя более чем способными вытаскивать себя из темных периодов в прошлом — теперь они должны отступить, чтобы сделать это снова.