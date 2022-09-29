ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    От сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон?

    Оцениваем стартовый отрезок сезона в исполнении «Ливерпуля»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Суперкубок Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Борнмут Кристал Пэлас Ньюкасл Эвертон Лига чемпионов Наполи Серия A Футбол Италии
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон? ЦСКА — «Сочи» Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду Маккензи ДернАлексей Олейник готов крушить Илира Латифи, Маккензи Дерн подерется с Янь Сяонань. Анонс карда UFC Vegas 61
  • 22:09
    • ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России
  • 21:58
    • Гол и ассист Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
  • 19:41
    • «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России
  • 19:22
    • «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо оформил покер
  • 17:01
    • «Урал» выиграл у «Торпедо» благодаря голу на первой минуте матча
  • 16:04
    • Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве
  • 15:56
    • Динияр Билялетдинов получил повестку
    Все новости спорта
    Вирджил Ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил Ван Дейк
    Так много игроков «Ливерпуля» сейчас не показывают своей лучшей игры, начиная с их дорогостоящего летнего новичка и заканчивая их звездным центральным защитником. Временное проседание или что-то более серьезное? Это вопрос, который задают в «Ливерпуле» прямо сейчас, после того, что автор Goal Нил Джонс описывает как «неоднозначное» начало нового сезона.
    Из восьми последних игр команда Юргена Клоппа выиграла только три, из них две победы были вырваны благодаря голам в концовке, а характер их двух поражений — безропотная капитуляция на «Олд Траффорд» и разгром в матче Лиги чемпионов в Неаполе — означает, что оптимизм, который последовал за июльской воодушевляющей победой в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» быстро испарился.

  • Почему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • В чем секрет популярности английской Премьер-лиги?
  • 27/09/2022

    • Действительно, существует мнение, что отмена и перенос игр против «Вулверхэмптона» и «Челси» перед перерывом на матчи сборных, возможно, действительно помогла «красным», избавив их от дальнейшего разочарования и позволив, как они надеются, ключевым игрокам набрать форму.

    Клопп, конечно же, не был удивлен тем, что он видел до сих пор, говоря после поражения 1:4 от «Наполи» о необходимости «переосмысления» на «Энфилде». Победа над «Аяксом» по крайней мере через неделю стала шагом в правильном направлении в этом отношении.

    Календарь и таблица АПЛ

    Итак, как вы оцениваете первые недели сезона? Кто выделялся, кому нужно прибавлять и что ждет мерсисайдцев в оставшейся части сезона?

    Лучший игрок

    Луис Диас

    Это должен быть Луис Диас. Колумбиец был лучом света в этом темном царстве, забив четыре гола и приложив массу усилий на левом фланге атаки «Ливерпуля».

    Именно Диас помог спасти очко в матче против «Кристал Пэлас» в августе после красной карточки Дарвина Нуньеса, и именно он направил «красных» на путь к их первой победе в сезоне, забив ранний гол в матче с «Борнмутом», закончившемся разгромом.

    Во время фиаско в Неаполе именно он продолжал выкладываться, хотя было и слишком поздно, чтобы повлиять на результат.

    Лучший матч

    «Ливерпуль» — «Борнмут»

    Только один победитель здесь, рекордное уничтожение «Борнмута» со счетом 9:0 в конце августа.

    Это была самая крупная победа «Ливерпуля» в Премьер-лиге, и впервые с 1989 года они забили девять голов в официальном матче.

  • Выжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту?
  • Кто может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии и нужна ли эта замена?
  • 27/09/2022

    • «Вишни», возможно, были слишком беспомощным соперником — вскоре после этого они уволили своего тренера Скотта Паркера — но они были разобраны на части: Диас забил дважды, Роберто Фирмино блистал, а Фабио Карвалью вышел со скамейки запасных, чтобы забить свой первый гол за «красных».

    И эй, должно быть, это было хорошее выступление, если Мохамед Салах не смог забить или ассистировать.

    Лучший гол

    Луис Диас

    И снова Диас. Его сольно организованный выстрел в матче против «Кристал Пэлас» поставил «Энфилд» на ноги и вернул играющий вдесятером «Ливерпуль» обратно в игру.

    У него есть склонность пробиваться внутрь штрафной с левого фланга, но когда он делает это правильно, результаты могут быть впечатляющими. У Висенте Гуайты не было шансов.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Лучший новичок

    Фабио Карвалью

    Здесь не так много вариантов, но камео Фабио Карвалью в начале сезона предполагает, что ему будет что предложить в ближайшие месяцы и годы.

    Бывший игрок «Фулхэма» вышел со скамейки запасных, чтобы открыть свой счет голам на «Энфилде» во время разгрома «Борнмута», а затем, четыре дня спустя, он снес крышу стадиону, забив победный гол «Ньюкаслу».

  • Трансферный дайджест. 20-26 сентября
  • Куда перейдет Беллингем, уйдет ли Канте из «Челси» и другие трансферные слухи недели
  • 26/09/2022

    • Старт сезона Дарвина Нуньеса был сорван из-за красной карточки в матче с «Пэлас», а Калвин Рэмзи вообще не играл из-за травмы, поэтому Карвалью на данный момент является единственным новичком, который заслужил похвалы.

    Самое большое разочарование

    «МЮ» — «Ливерпуль»

    Поражение от «Манчестер Юнайтед» выделяется не только своим значением, но и тем, как оно произошло.

    Команда Эрика тен Хага была на дне после поражения в Брентфорде, но «Ливерпуль» сыграл прямо им на руку, показав робкую, безжизненную игру в первом тайме, в которой они, казалось, нервничали из-за недостатка энергии и физической формы.

  • Кругосветка. Чем удивил первый международный перерыв сезона?
  • Десять вещей, которые вы, возможно, пропустили во время первого перерыва на матчи сборных в сезоне
  • 26/09/2022

    • Они заслужили поражение, что бы ни говорил Клопп впоследствии, и хотя это может случиться на такой арене, как «Олд Траффорд», факт в том, что это не только испортило настроение в «Ливерпуле», но и подняло настроение в «Юнайтед».

    С тех пор команда Тен Хага выиграла все матчи лиги и возродила надежду. «Красные» образца прошлого сезона не дали бы своим соперникам шанса, добив их.

    Самый большой позитив

    Тьяго Алькантара

    Что ж, если мы предположим, что все команды в какой-то момент столкнутся с трудностями, то лучше всего будет сказать, что, по крайней мере, у «Ливерпуля» все получилось хорошо и рано.

    Как выясняется, ущерб не так уж велик — хотя отставание от «Манчестер Сити» в восемь очков на данном этапе, независимо от того, идет игра или нет, довольно тревожно.

  • Ускользающая красота. В какой клуб нужно перейти, чтобы выиграть «Золотой мяч»?
  • Где проще завладеть самой престижной индивидуальной наградой европейского футбола?
  • 25/09/2022

    • А возвращение ключевых игроков после травм (и дисквалификаций) должно гарантировать, что производительность и, следовательно, результаты улучшатся в ближайшие недели.

    Тьяго Алькантара, Жоэль Матип, Диогу Жота и Дарвин Нуньес вернулись, а Энди Робертсон, Джордан Хендерсон и Ибрагима Конате должны присоединиться после международного перерыва.

    На подходе и Кертис Джонс, а менее заметные Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен должны вернуться в октябре.

    Приятный сюрприз

    Костас Цимикас

    Не то чтобы это было неожиданностью, но Костас Цимикас хорошо заменял Энди Робертсона на левом фланге защиты, записав на свой счет три голевые передачи, в том числе обеспечив поздний победный гол Жоэля Матипа в матче против «Аякса» в последнем матче «красных».

    Все футбольные трансферы

    Игрок сборной Греции популярен как среди болельщиков, так и среди товарищей по команде, и его присутствие, по крайней мере, позволяет Клоппу слегка разгрузить Робертсона.

    Могли бы выступить лучше

    Мохамед Салах

    В этом разделе много имен, а несколько крупных орудий «Ливерпуля» пока не стреляют.

    Вирджил ван Дейк пережил тяжелый старт, уже привезя два пенальти и выглядя неуверенно против таких игроков, как Александр Митрович, Джейдон Санчо и Виктор Осимхен. Клопп хочет, чтобы его голландская звезда вернулась в лучшую форму как можно скорее.

  • Удовлетворительно. Экспериментальная сборная России вымучила победу в Бишкеке
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России в товарищеском матче
  • 24/09/2022

    • То же самое касается утратившего популярность защитника сборной Англии Трента Александра-Арнольда, которого критикуют за игру в обороне, и Мохамеда Салаха, который был не в лучшей форме.

    А еще есть Нуньес, который забивал, выйдя со скамейки запасных в Суперкубке Англии и в первом туре АПЛ с «Фулхэмом», но чей самый мощный удар с тех пор пришелся в подбородок Йоахима Андерсена из «Кристал Пэлас».

    Основание для беспокойства

    «Ливерпуль»

    В первую очередь то, что настроение в клубе так быстро ухудшилось, и то, какой ущерб может быть нанесен в долгосрочной перспективе.

    В последние годы «Ливерпуль» установил такие высокие стандарты, что любой спад в форме вызовет волнение, но они выглядели неузнаваемо по сравнению командой, которая с таким удовольствием боролась сразу за четыре трофея в прошлом сезоне.

  • Сыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб
  • Игроки, которые не блещут в своих клубах, но все равно поедут на ЧМ-2022 в Катар
  • 23/09/2022

    • Энергия понизилась, качество упало, оптимизм болельщиков испарился. У многих из них были опасения перед новым сезоном.

    Отсутствие нового высококлассного полузащитника привело к тому, что клуб оказался в ситуации, подобной той, которая сложилась в первые недели сезона, когда травматичные игроки получают повреждения, и растет ощущение, что это команда уже, или почти исчерпала себя.

    Все прогнозы на АПЛ

    Такие игроки, как Нуньес, Диас, Жота, Карвалью, Конате и Харви Эллиотт, представляют собой будущее «Ливерпуля», и очень светлое, если мы говорим о таланте и потенциале, но не пострадает ли при этом настоящее?

    Работа Клоппа

    Юрген Клопп

    Это были странные несколько недель для тренера, который, к его чести, не пытался замаскировать недостатки своей команды или приукрасить их разочаровывающую игру, но который также сам выглядел весьма разочарованным происходящим, как на поле, так и вне его.

    Как правило, ему не приходилось слишком много ломать голову над сложными выборами. Ему уже приходилось выпускать на поле Нэта Филлипса в матче Премьер-лиги, например, в то время как Джеймс Милнер и Эллиотт сыграли больше, чем они ожидали.

  • Следующий клуб Тухеля. 8 топ-вариантов для немца после странного увольнения из «Челси»
  • Возможно, уже в ближайшее время кому-то очень сильно повезет с новым тренером
  • 19/09/2022

    • Тем временем на его скамейке запасных регулярно появлялись такие игроки, как Люк Чемберс, Зепп ван ден Берг, Бобби Кларк и Стефан Байсетич.

    Было несколько сомнительных решений — например, отказ от Фабиньо в матче с «Манчестер Юнайтед» или недолгий эксперимент с Милнером на правом фланге против «Эвертона», — но травмы, простите за выражение, подкосили его в эти первые недели, и он надеется, что улучшившееся состояние здоровья игроков приведет к подъему в игре.

    Все прогнозы на футбол

    Он и его команда показали себя более чем способными вытаскивать себя из темных периодов в прошлом — теперь они должны отступить, чтобы сделать это снова.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тенерифе — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Супер Нова — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Падерборн — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры