Следующий клуб Тухеля. 8 топ-вариантов для немца после странного увольнения из «Челси»

Тухеля «убрали» из «Челси» всего лишь после шести матчей в новом сезоне. Под его руководством лондонский клуб успел провести 100 матчей. А свое решение об увольнении немца новый владелец «синих» Тодд Боэли принял как раз на сотый день правления.

И это было максимально неожиданно. Поговаривают, что Тухель был шокирован этим решением, как и многие болельщики. Даже Роман Абрамович был не таким безжалостным.

Тем не менее, теперь Тухеля можно назвать лучшим тренером мира, который находится без работы.

Тухель успел поработать в «Борусси» Дортмунд, «ПСЖ» и в «Челси», и везде он подтвердил свою способность бороться за трофеи. Вне всяких сомнений, о нем сейчас думают многие топ-клубы. Где же все-таки окажется Тухель? Попробуем порассуждать об этом.

«Ювентус»

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Иногда самый очевидный ответ как раз и является самым уместным. Массимилиано Аллегри обожали в его первый период работы в качестве главного тренера «Ювентуса». Под его руководством клуб стабильно побеждал в Серии А и дошел до финала Лиги чемпионов. В конечном итоге руководство «Старой синьоры» решило возобновить сотрудничество с 55-летним специалистом.

На данный момент «Ювентус» выглядит заметно слабее «Интера» и «Милана», несмотря на то, что в этом году клуб подписал Душана Влаховича, Бремера и Анхеля Ди Марию.

Естественно, это можно назвать переходным периодом, но есть ощущение, что Аллегри где-то потерял свое золотое чутье. Очевидно, что Тухель мог бы стать идеальной заменой. Немец умеет ставить игру в обороне и он комфортно чувствует себя в команде звезд, что может подтвердить Ди Мария, с которым они пересекались в «ПСЖ». В тактическом плане он тоже не затеряется в Италии.

Работа в «Ювентусе» стала бы для Тухеля шикарной возможностью воплотить в реальность свои наработки и все то лучшее, что он делал в «Челси» и «ПСЖ». Но в любом случае, в Турине должны хорошо подумать, прежде чем звонить столь классного, но в то же время очень требовательного тренера.

«Реал» Мадрид

Карло Анчелотти globallookpress.com

Карло Анчелотти — бог в глазах болельщиков «Реала», совсем недавно в очередной раз выигравший Лигу чемпионов. Даже обидно, что Флорентино Перес считает себя единственным божеством в испанской столице.

И Перес наверняка не будет сильно грустить, если почувствует, что команде нужен кто-то другой. Возможно, президент «Реала» уже обратил внимание на то, что обновленная «Барселона» выглядит мощнее «Реала» в матчах Ла Лиги. В том числе в тактическом плане. Достаточно вспомнить весеннее Эль Класико — «Барса» «прибила» «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

Сложно сказать, почему, но Анчелотти всегда выглядел лишь краткосрочным решением. Тухель обладает прагматизмом, который вряд ли будет напрягать болельщиков «Реала», а также умением работать со звездами. В «Челси» он пытался научить Ромелу Лукаку играть в стиле Карима Бензема. И если вдруг «Мадрид» захочет играть с тройкой защитников — немец и в этом разбирается.

В общем, вполне вероятно, что Флорентино Перес уже успел задуматься о том, что было бы неплохо пригласить Тухеля в случае отставки Анчелотти.

«Атлетико»

Диего Симеоне globallookpress.com

Но если Тухелю не нравится «королевская» часть Мадрида...

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» уже более десяти лет. И футбольные годы подобны собачьим годам. Этому человеку поклоняются на «Ванда Метрополитано», но есть признаки того, что его магия уже не так эффективна, как раньше.

Несмотря на то, что в прошлом году «Атлетико» выиграл чемпионат Испании, на фоне конкурентов «матрасники» выглядят, мягко говоря, так себе.

Тухель стал был логичным преемником Симеоне. Скорее всего, он будет придерживаться той же схемы с тремя защитниками, делать акцент на компактности и активной игре фланговых защитников.

Пусть и не срочно, но «Атлетико», пожалуй, нужен кто-то новый. При Симеоне команда перестала развиваться.

«Интер» Милан

Симоне Индзаги globallookpress.com

«Интер» действительно чем-то похож на «Атлетико». Миланский клуб тоже выиграл чемпионский титул в прошлом году, но повторить этот успех не смог. При этом оба клуба играют по схеме 3-5-2 — как и «Челси» при Тухеле. И оба думают, прежде всего, о результате, а не о зрелище.

Правда, в «Интере» Тухелю пришлось бы снова оказаться в одной раздевалке с Лукаку. Но это вряд ли станет такой уж серьезной проблемой.

Тухель способен вывести «Интер» на новый уровень. Единственная проблема заключается в том, что эта команда совсем не похожа на те, с которыми он работал в «Челси» и «ПСЖ».

Если «Интер» предложит немцу реализовать свой собственный проект — при условии, что у них есть на это финансовые средства, которые потребуются новому тренеру, — это могло бы привести к значительному успеху. Однако это кажется маловероятным, как бы хорошо это не выглядело на бумаге.

«Ливерпуль»

Юрген Клопп globallookpress.com

Это было бы почти книжной историей. Тухель, как известно, пришел в «Боруссию» Дортмунд сразу после Юргена Клоппа. И ему сразу же удалось решить множество проблем.

И глядя на кадровые возможности «Ливерпуля», становится очевидным, что те вещи, которые он делал в «Челси», способны оживить и «красных».

Правда, есть одна небольшая проблема: это клуб Клоппа. Болельщики, мягко говоря, не обрадуются, если руководство решит заменить одного немца на другого, несмотря на то, что команда провалило старт сезона.

После всего, что Юрген сделал на «Энфилде», он заслуживает того, чтобы уйти на своих условиях. Любой другой вариант будет воспринят в штыки.

К слову, не так давно Клопп продлил контракт с «Ливерпулем», поэтому подобные потрясения маловероятны, хотя в футболе может случиться все что угодно.

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» подходит к концу, и он уже несколько раз заявлял, что пока не спешит подписывать новое соглашение.

Если Гварлиола все-таки решит покинуть клуб, то владельцы «Сити» постараются выбрать того, кто действительно способен бороться за победу в Лиге чемпионов. Особенно в том случае, если у Пепа снова не получится выиграть с командой главный турнир Европы.

В этих обстоятельствах Тухель, не так давно ставший победителем Лиги чемпионов вместе с «Челси», может стать самым логичным вариантом.

«Тоттенхэм»

Антонио Конте globallookpress.com

Жозе Моуринью, Антонио Конте...Томас Тухель? В последние годы у «Тоттенхэма» появилась привычка назначать бывших тренером «Челси».

Пока что «Тоттенхэм» Конте работает почти как швейцарский часовой механизм, но вряд ли кто-то удивится, если вскоре все начнет ломаться. Вспыльчивый итальянец уже был на грани ухода из команды после неприятного поражения от «Бернли».

Если что, Тухель наверняка будет не против заменить Конте, все-таки «Тоттенхэм» играет в Лиге чемпионов.

А недавняя стычка немца с Конте в лондонском дерби добавила бы драматизма во всей этой истории.

«Бавария»

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

В «Баварии» уже давным-давно воспринимают очередной триумф в Бундеслиге как данность. В Мюнхене судьба тренера очень часто зависит от успехов и неудач команды в Лиге чемпионов.

В прошлом году «Бавария» не смогла пройти стадию 1/4 финала, сенсационно проиграв испанскому «Вильярреалу». И это стало большим разочарованием. Еще один подобный провал может привести к тому, что доверие руководителей мюнхенского клуба к 35-летнему Юлиану Нагельсманну иссякнет.

И это может стать серьезным поводом для возвращения Тухеля в Германию.