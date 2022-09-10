Пан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси»

Минуло всего несколько недель с тех пор, какразмышлял над идеей получить более престижную работу в более крупном клубе. «Есть разные работы и разные задачи», — сказал он Daily Mail накануне нового сезона Премьер-лиги. «Правда в том, что в этой лиге нет ничего легкого. Вы смотрите куда-то еще и можете подумать: Больше денег, больше проблем».

Это была хорошая фраза — и не только потому, что она звучала так, будто Поттер внезапно открыл в себе внутреннего рэппера — и эта мысль, должно быть, вертится у него в голове сейчас, когда после трех лет в комфорте и безмятежности «Брайтон энд Хоув Альбион» он приспосабливается к жизни в сумасшедшем доме, которым является современный «Челси».

Больше денег, больше проблем? Некоторые из этих «проблем», — такие как иметь дело с высокими ожиданиями и именитыми игроками, часть из которых упрямы и сопротивляются переменам, — относятся к тому типу проблем, с которыми мечтает побороться любой амбициозный менеджер или тренер.

Такие возможности нечасто выпадают тренерам, которые находятся по неудачную сторону «стеклянного потолка» Премьер-лиги. Были странные исключения, такие как Дэвид Мойес (в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона»), Брендан Роджерс (в «Ливерпуль» из «Суонси Сити»), Маурисио Почеттино и Нуну Эшпириту Санту (в «Тоттенхэм» из «Саутгемптона» и «Вулверхэмптона» соответственно), но по большей части, только желание назначить популярного и всеми любимого бывшего игрока может соблазнить клуб «Большой шестерки» выйти за рамки привычной карусели Лиги чемпионов.

Грэм Поттер globallookpress.com

Поттер что-то строил в «Брайтоне». Это было ясно. Но фраза «стеклянный потолок» здесь уместна. В реальности, насколько высоко любой тренер может поднять клуб масштаба «Брайтона» в эпоху, когда финансовый разрыв между сверхбогатыми командами и остальными стал непреодолимой пропастью?

Если мечта Поттера заключалась в том, чтобы испытать себя на самом высоком уровне, побороться за трофеи и добиться успеха в Лиге чемпионов, трудно понять, как он мог отказаться от «Челси».

Например, если бы работа на «Стэмфорд Бридж» появилась 12 месяцев назад или за 12 месяцев до этого, кажется разумным предположить, что Роджерс опередил бы Поттера, особенно в глазах новых владельцев клуба, которые только входили в суть дела.

Роджерс с «Лестером» дважды занимал пятое место в АПЛ и вышел в финал Кубка Англии в период с 2019 по 2021 год, но после разочаровывающего конца прошлого сезона и неудачного старта нового он оказался на тонком льду.

В наши дни тренерам достаточно сложно сохранить свою работу, не говоря уже о том, чтобы оставаться в центре внимания потенциальных работодателей. Так что на самом деле Поттер не мог отказать «Челси». Но это риск.

Грэм Поттер globallookpress.com

С точки зрения тренера, который говорит о целостном подходе к развитию своих игроков и своей команды, трудно представить себе работу на руководящем посту в АПЛ, которая сопровождалась бы большим количеством тревожных сигналов.

Поттер уже 15-й тренер в «Челси» с тех пор, как Роман Абрамович купил клуб летом 2003 года. Из 14 предыдущих ни один не продержался дольше трех лет и четырех месяцев, которые Поттер провел в «Брайтоне». (Только Жозе Моуринью дважды преодолел двухлетний рубеж.)

Да, все предыдущие 14 назначений были сделаны Абрамовичем, и да, это происходит при других владельцах — консорциуме во главе с Тоддом Боэли и Clearlake Capital. Но насколько новый режим отличается от старого на самом деле? Несмотря на все разговоры о новом, стратегическом, долгосрочном подходе под руководством Боэли, с момента покупки было сделано не так много,чтобы вселить уверенность в этом отношении — безумное и капризное поведение в летнее трансферное окно, за которым последовало увольнение главного тренера Томаса Тухеля спустя всего месяц с начала нового сезона.

Грэм Поттер globallookpress.com

Когда в мае 2019 года Поттер покинул выступающий в Чемпионшипе «Суонси», его привлекло в «Брайтон» видение будущего и клубная структура, которые уже существовали при владельце Тони Блуме и под руководством Пола Барбера и Дэна Эшворта. «Брайтон» был одним из немногих клубов в Премьер-лиге, где тренер без опыта элитного уровня мог быть уверен, что ему будет предоставлено время и поддержка, необходимые для реализации его идей.

Как Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити», как Юрген Клопп в «Ливерпуле», Поттер объясняет свои достижения в «Брайтоне» силой и стабильностью процессов клуба, к которому он присоединился. Многие успешные тренеры «Челси», от Моуринью до Тухеля, обычно были благодарны за финансовую поддержку, которую они получали. За то, как клуб работает в стратегическом смысле? Намного меньше.

Это клуб, у которого, даже до недавнего ухода Марины Грановской, Петера Чеха и Скотта Маклахлана и до покупки «Челси» Боэли, была нехватка опытных функционеров на руководящем/стратегическом уровне, ему не хватало консолидированного подхода, характерного для таких клубов, как как «Манчестер Сити» и даже «Брайтон».

Согласно заявлению изнутри «Стэмфорд Бридж», что Боэли и его коллеги-директора считают замену Тухеля Поттером шагом к стабильности и единству, а не наоборот. Возможно, это немного похоже на увольнение Роберто Манчини из «Сити» в 2013 году.

Просто… ну, до сих пор Боэли выглядел как еще один из тех очень успешных бизнесменов, у которых кружится голова от волнения, когда они сталкиваются с возможностями свободного рынка — не говоря уже об адреналине и возможности быть в центре внимания — которые предлагает футбольная индустрия.

Грэм Поттер globallookpress.com

Телевизионный эксперт Гэри Невилл сравнил подход Боэли а-ля «ребенок в кондитерской» с подходом бывшего исполнительного вице-председателя «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда. Бывший защитник сборной Англии Невилл несколько недель назад предупредил, что подход «Челси» «наобум» этим летом, когда было потрачено намного больше 250 миллионов фунтов стерлингов (290 миллионов долларов), ничем хорошим не закончится. Для Тухеля, определенно, так и было.

Поттера заверили, что теперь все будет по-другому, и что он станет неотъемлемой частью внедрения новой культуры, в которой существует четкая приверженность определенному способу игры и работы, а не шатание из одного трансферного окна (и одного главного тренера) к другому. Будем надеяться.

«Челси» необходимо отойти от краткосрочной культуры, которая (не считая довольно важного успеха в Лиге чемпионов под руководством Тухеля в прошлом году) приносила лишь убытки все последнее десятилетие.

С 2014 года они только дважды проходили дальше 1/8 финала Лиги чемпионов. Они выиграли только два из последних 12 чемпионских титулов Премьер-лиги. Если не считать этих успехов, под руководством Моуринью в сезоне 2014/15 и Антонио Конте в сезоне 2016/17, с их стороны практически не было серьезной борьбы за чемпионство.

Поттер должен надеяться, что новое руководство будет серьезно относиться к этой объявленной новой стратегии развития. Это не может быть мимолетной фантазией, как когда Абрамович назначил Андре Виллаша-Боаша и Фрэнка Лэмпарда «надолго» только для того, чтобы отказаться от этих проектов при первых признаках неприятностей. В частности, в случае с Виллашем-Боашем ни он, ни клуб не казались даже отдаленно готовыми к переменам такого масштаба.

Грэм Поттер globallookpress.com

В «Брайтоне» Поттер преуспел в качестве главного тренера в современной футбольной структуре, существовавшей до его прихода. Такой структуры просто не существует в «Челси». Он прибывает в их штаб-квартиру в Кобхэме с четырьмя своими предыдущими тренерами, а также, что примечательно, с бывшим помощником главы отдела по подбору персонала «Брайтона» Кайлом Маколеем, но предполагаемое назначение опытного спортивного директора должно произойти как можно скорее.

Во многом это отражает ситуацию, в которой Эдди Хау оказался в «Ньюкасл Юнайтед» прошлой осенью: клуб с новым владельцем ищет нового тренера, который заполнит пустоты там, где требуется лидерство и опыт.

Возможно, это в некотором роде помогло Хау, позволив ему построить свою собственную мощную базу в рамках этой новой структуры и поддержать назначение Эшворта, когда его предложили в качестве спортивного директора. Но во всех других аспектах это было далеко не идеально, поскольку «сорокам» нужно было уделять много внимания подбору персонала во время напряженного календаря матчей прошлой зимой, чтобы гарантировать, что новая эра клуба не начнется с вылета.

Поттер тоже может обнаружить, что у него появилось гораздо больше забот в то время, когда он предпочел бы сосредоточиться на тренировках и создании новой командной среды.

Это тип назначения, который, как правило, работает лучше всего, когда у нового тренера есть в запасе предсезонная подготовка, чтобы поработать со своими игроками на тренировочном поле, и, особенно у такого тренера, как Поттер, есть время, чтобы наладить связь со своей командой на более глубоком уровне. Вместо этого он сразу переходит к перегруженному графику матчей «Челси», с играми каждые три или четыре дня — тренировка, матч, восстановительная сессия; тренировка, матч, восстановительная сессия.

Если, и это вполне вероятно, он захочет внедрить более энергичный, более экспансивный стиль игры, это будет непросто. Тухелю, как и преемнику Конте Маурицио Сарри, так и не удалось создать команду «Челси», которая отражала бы его собственную философию. Это другой состав «Челси» после летних потрясений, но он также сильно отличается от типа игроков, с которыми Поттер работал ранее.

Грэм Поттер globallookpress.com

Можно было предположить, что клуб, у которого есть планы на такого тренера, как Поттер, будет инвестировать в основном в молодых, амбициозных, обучаемых игроков, с которыми он любил работать в «Брайтоне».

Уэсли Фофана, Карни Чуквуэмека и, очевидно, бывший крайний защитник «Брайтона» Марк Кукурелья принадлежат к этому типу. Но для Боэли/Clearlake перейти от подписания контрактов с Калиду Кулибали (31 год), Рахимом Стерлингом (27 лет) и Пьером-Эмериком Обамеянгом (33 года) — а ведь они также попытались убедить Тухеля в плюсах подписания 37-летнего Криштиану Роналду — к назначение Поттера, кажется, довольно серьезное изменение.

Это единственная проблема, связанная с этим назначением. Дело не в Поттере. Речь идет о громогласности этого нового руководства «Челси», которое трубит о своем долгосрочном видении развития клуба, прежде чем оно действительно разработает план, каким может быть это видение.

То, что Поттер оказался настолько неотъемлемой частью этой новой эры, обнадеживает, но ему потребуется поддержка — не только финансовая, как это всегда было с тренерами «Челси» за последние пару десятилетий, но и надлежащая повседневная поддержка. и в долгосрочной перспективе в клубе, который вступает во время перемен.