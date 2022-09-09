Как трансферы «Челси» привели к увольнению Тухеля

Упомянутый игрок вел предварительные переговоры о переходе в другой клуб АПЛ, но переговоры на некоторое время зашли в тупик из-за его цены.ранее не проявлял интерес, несмотря на то, что многие гранды внимательно следили за ситуацией.

Но в то время «Синие» были связаны с таким количеством футболистов, что агент решил, что к Боли, который расширил свою роль нового совладельца и президента, для работы временного спортивного директора после приобретения клуба, стоить обратиться. И менее чем через неделю после того, как все это закончилось, Тухель был уволен.

Американец даже не вел переговоры. Узнав о запрашиваемой цене — значительной сумме, превышающей 15 млн фунтов (оставим ее неясной, чтобы сохранить анонимность игрока), новый босс лондонцев почти сразу в дал принципиальное согласие как по поводу цены, так и личным условиям контракта.

За этим последовала серия внутренних встреч под руководством Боли, тренера Томаса Тухеля и совладельца Бехдада Эгбали, на которых была дана окончательная оценка футболисту. В конце концов, немецкий рулевой не был полностью убежден, и «Челси» не довел дело до конца.

Сейчас игрок находится в английском клубе-конкуренте, но этот пример является олицетворением минувшего трансферного окна «Синих» — первого под управлением Боли и инвесткомпания Clearlake Capital. Это было лето, когда они с самого начала играли в догонялки, терпя ряд разочарований на фоне обвинений в наивности, но закончили девятью подписаниями на общую сумму более 250 млн фунтов.

По данным спортивной бизнес-группы Deloitte, «Челси» потратил больше, чем любой другой клуб АПЛ, за рекордное для нее лето — его общие расходы достигли 1,9 млрд фунтов.

Умопомрачительные суммы вызвали воспоминания о первом лете лондонцев при Романе Абрамовича в 2003 году, когда они потратили 121,5 млн фунтов на 14 игроков, а клуб сделал мощное заявление о своих намерениях. Методология могла быть другой, но во многих отношениях цели этого года были примерно такими же.

Россиянин построил безжалостную машину для побед: ни один английский клуб не выиграл больше 21 трофея за время его президентства, длившееся почти 19 лет. Культура побед, в которой редко терпели второе место, базировалась на деньгах Абрамовича. Финансы не были препятствием для увольнения неэффективного менеджера или повышения уровня неуверенного в себе футболиста. Завтра просто не существовало.

Таким образом, поглощение лондонцев катапультировало «Челси» в неизвестность, чувство неуверенности усугублялось уходом ведущего переговорщика по трансферам и директора Марины Грановской, главы правления Брюса Бака, генерального директора Гая Лоуренса и советника по техническим вопросам и эффективности Петра Чеха. Боли решил уйти в пустоту, став временным спортивным директором отчасти из-за необходимости, но также отражая решение изменить уровень влияния Тухеля.

Главные тренеры обычно вносили определенный вклад в трансферную стратегию «Челси», но окончательные решения о подписании новичков неизменно принимались их начальством. Однако источники сообщили ESPN, что Боли хотел поддержать решения Тухеля как одного из лучших тренеров в мире, пытаясь наверстать упущенное.

Летние планы клуба пришлось надолго отложить, потому что санкции правительства Великобритании не позволили вести переговоры с новыми подписаниями до продажи «Синих», а также пересматривать контракты, что побудило Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера уйти в качестве свободных агентов в «Барселону» и «Реал» соответственно.

Решение отдать Ромелу Лукаку в аренду было воспринято как жизненно важный момент по перезагрузке клуба. Бельгиец месяцами был проблемой, считался инородным телом в системе Тухеля и проблемной фигурой с тех пор, как тот дал несанкционированное интервью Sky Italia в декабре прошлого года, когда рассказал о том, что однажды вернется в «Интер».

Источники сообщили ESPN, что Чех был одним из нескольких ключевых голосов, желающих сохранить Лукаку в этом сезоне. Однако Тухель хотел избавиться от форварда, и Боли решил поддержать это мнение, приняв скромное предложение от «Интера» вернуть его в аренду, даже выплачивая процент от его зарплаты в 300 тыс. фунтов в неделю, чтобы добиться быстрого решения ситуации, которая могла бы затянуться на все лето.

Оказалось, что поддержка Тухеля была фактически ограничена минувшим летом, отказавшись от одного нападающего в начале трансферного окна и получив другого в его конце, когда «Челси» в конечном итоге подписал 33-летнего Пьера-Эмерика Обамеянга в дедлайн — сделка, которая принесла лишь скромные экономические выгоды — 12 млн фунтов плюс защитник Маркос Алонсо, отправившийся взамен на «Камп Ноу» — но воссоединил тренера с игроком, которого он очень уважал после двух лет, проведенных вместе в «Боруссии» Дортмунд в середине 2010-х.

Тем не менее, то, что произошло в период между сделками Лукаку и Обамеянга, вызвало некоторую путаницу и способствовало постепенному ухудшению отношений между Боли и Тухелем. Этому способствовал ряд факторов: небольшая наивность в переговорах, оппортунизм со стороны агентов, присматривающихся к деньгам, и многосторонний подход, который не был использован с достаточной ясностью.

Несколько агентов, участвовавших в переговорах с Боли и Эгбали этим летом, описали эту пару ESPN как приветливую, вежливую и профессиональную во время переговоров. Оба продемонстрировали хорошее знание футбола и стремились снискать расположение ключевых фигур в относительно маленьком мире на самом высоком уровне. Но Грановская была известна как жесткий переговорщик, которая делала шаг на пути к трансферу только тогда, когда была уверена, что футболист готов перейти.

Это сомнительная с этической точки зрения область, учитывая, что технически клубы должны сначала согласовывать условия между собой, однако ни для кого не секрет, что намерения игрока являются одним из первых аспектов, которые должны быть установлены в современных переговорах.

Источники рассказали ESPN, что новые владельцев в этом плане подвели себя в ситуации с трансфером Рафиньи из «Лидса», который в частном порядке дал понять, что он хочет уйти в «Барселону», хотя предложение «Челси» было принято.

Точно так же Жюль Кунде предпочел перейти в «Барселону», несмотря на затянувшуюся сага с лондонцами, а учитывая уход Рюдигера и Кристенсена, лишь пара подобных публичных неудач усилила опасения, что «Синим» не хватает кадров, и поэтому он «плывет» на рынке.

Чтобы компенсировать растущие проблемы в обороне, Сесару Аспиликуэте было отказано в возможности уйти в «Барселону», и вместо этого он продлил выгодный контракт на сумму, согласно одному источнику, в более 150 тыс. фунтов в неделю.

С деньгами, которые нужно было потратить, и клубом, который выглядел так, как будто он цепляется за сделки, некоторые агенты почувствовали возможность — и не только в отношении той из них, о которой шла речь выше. Этот пример был не единственным случаем, когда Боли изучал возможный трансфер только ради того, чтобы Тухель отказался от нее, намекая на расхождение во мнениях, которое позже легло в основу недовольства, приведшее к уходу тренера.

Источники сообщили ESPN, что Боли встретился с топ-агентом Жорже Мендешем в июле, чтобы обсудить рынок в целом и установить отношения, но также возникла идея подписать контракт с его главным клиентом Криштиану Роналду.

Считается, что новый владелец был соблазнен идеей заполучить такого культового игрока на «Стэмфорд Бридж» даже в возрасте 37 лет. Португалец стал бы знаковым подписанием новой эры, а также коммерческой золотой жилой. Однако проблемы игрока с прессингом вызывало беспокойство в «Манчестер Юнайтед», и было важной причиной, по которой Тухель хотел вывести Лукаку из состава.

Каким бы выносливым ни был Роналду, он не подходил тактически. Источники сообщили ESPN, что Боли неоднократно поднимал вопрос о подписании контракта с нападающим, но немец неоднократно отвергал эту идею и был разочарован тем, что ему приходится так часто объяснять свою неизменную позицию.

Это был не единственный раз, когда они придерживались разных взглядов: источники сообщили ESPN, что американец был в первую очередь ответственен за блокирование ухода Кристиана Пулишича в аренду, когда сам игрок выразил обеспокоенность по поводу нехватки игрового времени в преддверии чемпионата мира, который начнется в ноябре.

Это решение было вызвано разными причинами, но потеря кого-то с таким авторитетом, как Пулишич, в США — намного крупнее, чем в Англии — не считалась предпочтительной. С обеих сторон начали расти сомнения в том, что Боли и Тухель смогут эффективно работать вместе.

Ощутимое и публичное разочарование тренера по поводу незавершенного трансферной кампании после начала сезона отчасти привело к тому, что клуб заплатил то, что можно было бы щедро назвать премией за Марка Кукурелью из «Брайтона».

Защитник хотел перейти в «Манчестер Сити», но клуб отказался платить запрашиваемую цену, которая, как предполагалось, составляла около 50 млн фунтов. В итоге «Челси» заплатил 62 млн фунтов, отчасти потому, что «Брайтон» хотел подписать Леви Колвилла на постоянной основе в рамках сделки, но в конечном итоге взял его в аренду в обмен на более высокую сумму.

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер сказал о Боли в разговоре с TalkSPORT: «Хотя это для него была потенциально новая среда, работа с футболистами в Премьер-лиге, очевидно, была совершенно новой, но он был очень жестким. Он определенно не упростил сделку, и я уважаю его за это».

Один агент сказал ESPN в ответ: «Конечно, у вас будет всемирное уважение, если вы заставите его заплатить 62 млн фунтов за Кукурелью!» Тем не менее, «Синие» получили выгоду в другом месте. У Рахима Стерлинга оставался всего один год контракта с «Сити», но сумма в размере 45 млн фунтов представляет собой отличную цену для игрока с таким послужным списком в расцвете сил.

Калиду Кулибали добавляет ценный опыт в защите, компенсируя уход Кристенсена и Рюдигера, в то время как «Челси» проводит параллельную политику приобретения молодых талантов на будущее; Карни Чуквуэмеки, Чезаре Касадеи и Габриэля Слонины — многообещающие таланты, но, учитывая, что они были подписаны в разгар борьбы за попадание других игроков в те линии команды, которые требовали большей срочности, общая картина, возможно, выглядела более запутанной, чем на самом деле.

Также стоит отметить, что сроки многих трансферов часто диктует клуб-продавец. Сложные финансовые дела «Барселоны» повлияли на многие трансферы этим летом, в то время как «Лестер» ждал до последней недели окна, прежде чем позволить 21-летнему защитнику Уэсли Фофана присоединиться к «Челси» за сумму около 70 млн фунтов.

Боли хотел быть как можно более усердным, поручив медперсоналу «Лос-Анджелес Лейкерс» сделать медосмотр Фофана, который длился целый день, чтобы предотвратить любые осложнения, связанные с переломом ноги, из-за которого француз пропустил 41 последний матч за «Лестер» в прошлом сезоне.

Он также помог Тухелю быстро отреагировать на тревожные поражения от «Лидса» и «Саутгемптона», взяв в аренду Дениса Закарию, чтобы помочь «Челси» «закалиться», как того требовал его главный тренер.

Клуб также стремится к стабильности другими способами, пытаясь заключить с игроками долгосрочные контракты — в некоторых случаях на шесть лет, как Рис Джеймс, — в то время как бывший спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс, как известно, отказался от аналогичной должности на «Стэмфорд Бридж» — признак того, что потребность в большем футбольном опыте была признана новым собственником.

Этот поиск теперь распространился на роль главного тренера, поскольку разрыв отношений между Боли и Тухелем в конечном итоге привел к увольнению последнего. Разочарование по поводу трансферной стратегии клуба усугублялось тем, что команда плохо выступала в начале сезона, а слухи о том, что несколько игроков разочаровались в подходах Тухеля, способствовали его уходу.

Это было бурное начало, но ясно одно: Боли и инвесткомпания Clearlake Capital не боятся вторить Абрамовичу в своем стремлении к совершенству.