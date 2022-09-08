Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты

Итальянский «Наполи» дома разгромил английский «Ливерпуль» со счетом 4:1 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона‑2022/23. Автором дубля стал поляк Петр Зелиньский, еще по голу на свой счет записали Замбо‑Андре Ангисса и Джованни Симеоне. «Ливерпуль» смог ответить голом Луиса Диаса во втором тайме при счете 4:0.

Игра в одну калитку

Автор ESPN Адам Браун, прежде чем расставить оценки игрокам «Ливерпуля», делится позитивными и негативными впечатлениями от матча с «Наполи».

«Свою кампанию в Лиге чемпионов "Ливерпуль" начал в среду вечером с поражения от "Наполи" со счетом 4:1 на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Италии. Вялый старт гостей привел к тому, что Виктор Осимхен почти вывел команду Серии А вперед после того, как он обогнул Алиссона, прежде чем попасть в штангу, но всего через несколько минут они открыли счет благодаря пенальти Петра Зелински, который был назначен после игры рукой Джеймса Милнера.

"Наполи" получил второй пенальти после того, как Вирджил ван Дейк сфолил на Осимхене, но Алиссон отразил удар, чтобы гарантировать, что отставание останется на уровне одного гола.

Но это продолжалось недолго после того, как "красные" пропустили второй — Андре-Франк Замбо-Ангисса реализовал передачу Зелинского, прежде чем впечатляющая сольная работа Хвичи Кварацхелии на левом фланге позволила ему вырезать пас на вышедшего на замену Джованни Симеоне, чтобы добавить третий гол для Неаполя перед свистком на перерыв.

Юрген Клопп выпустил Жоэля Матипа в перерыве, но это не слишком помогло остановить бурю, поскольку "Наполи" забил в течение 90 секунд после начала второго тайма. Несмотря на быстрый ответ Луиса Диаса прекрасным ударом из-за пределов штрафной площади, "Ливерпуль" не смог вернуться в игру.

Позитив: Трудно найти плюсы в выступлении, которое было таким односторонним в этот вечер, но выступление Луиса Диаса было чем-то особенным. Левый вингер забил гол, нанеся удар своей любимой правой ногой, и он был единственным игроком, который выглядел так, будто мог что-то сделать в атаке.

Негатив: "Ливерпуль" начал игру слишком медленно и, похоже, не смог остановить безжалостный "Наполи". Оборона была бестолковой на протяжении всего матча, а между полузащитой и линией обороны не было никакой структуры. Очень плохой результат для команды, занявшей второе место в Лиге чемпионов 21/22.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Рейтинг тренера (из 10): Юрген Клопп — 5. Возможно, проблемы игроков с формой ограничили для Клоппа выбор стартового состава на матч против "Наполи", но его настойчивое желание играть с высокой линией обороны — это то, что, возможно, придется подкорректировать после того, как оно не выдержало проверки».

Унизительный вечер в Неаполе

Автор The Guardian Анди Хантер поражается беспомощности мерсисайдцев в матче с «Наполи» и отдает должное агрессивности хозяев в первом тайме.

«Извержение произошло в тени Везувия. Это был "Ливерпуль", разорванный на части и уничтоженный "Наполи" в унизительную ночь, когда команда Юргена Клоппа напоминала новичков Лиги чемпионов, а не опытных финалистов трех из последних пяти розыгрышей.

Одно из самых тяжелых еврокубковых поражений "Ливерпуля" стало заслуженным конечным результатом, возможно, худшего матча команды Клоппа в Европе за его почти семилетний срок у ее руля. Конечно, трудно придумать худшего соперника для завоевания этой нежелательной награды.

Гостей огорчили с самого начала матча, поскольку их безвыигрышная серия в Неаполе продолжилась, но гораздо более тревожным образом, чем их последние два поражения на групповом этапе здесь под руководством Клоппа.

Клопп заявил перед началом матча, что хочет, чтобы "Ливерпуль" погасил эмоции и агрессию, которыми "Наполи" питается на своем стадионе, с помощью футбольных принципов и компактной защиты.

Его игроки, похоже, не получили напоминание об этом. Вместо этого они подлили масла в зажигательную атмосферу на стадионе "Диего Армандо Марадона" пассивным, хаотичным выступлением, в котором их защита раз за разом разрушалась.

К тому времени, когда Андре-Франк Замбо Ангисса удвоил преимущество "Наполи" на 31-й минуте, яркая команда Лучано Спаллетти легко могла вести со счетом 5:0. Хозяева в первом тайме прорвались сквозь соперника как нож, сквозь масло. "Ливерпуль", безнадежный сзади и спереди, почти не сопротивлялся».

Что случилось с «Ливерпулем»?

Автор The Telegraph Крис Баскомб задается вопросом, который, судя по всему, мучает и наставника мерсисайдцев — что случилось с командой, так беспомощно выглядевшей в Неаполе.

«Ни одна команда "Ливерпуля" в эпоху Клоппа не была так деклассирована. Если бы "Наполи" забил шесть голов до перерыва, это было бы справедливым отражением их превосходства. К тому времени, когда они забили свой четвертый сразу после перерыва, они уже не реализовали пенальти, попали в штангу и один мяч был вынесен с линии.

Впервые за время своего руководства "Ливерпулем" Клопп выглядел беспомощным, стоя с руками за спиной на боковой линии и задаваясь вопросом, что стало с командой, которую когда-то было так трудно обыграть.

"Ливерпуль" терпимо относится к случайным переходным периодам, особенно к тем, которые вызваны потерей ключевых игроков из-за травм или трансферов. Но такой вечер не может быть связан исключительно с отсутствием полузащитника.

Что-то пошло ужасно и совершенно неожиданно не так за те несколько недель, которые прошли после того, как "Ливерпуль" вальяжно выиграл матч за Суперкубок Англии.

В последний раз, когда Клопп видел, как его команда так рассыпалась, были смягчающие обстоятельства, такие как нехватка центральных защитников и болельщиков.

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Эта ситуация кажется более серьезной, бросая вызов его способности определить корни проблемы, из-за которой его команда упала вниз на несколько уровней за считанные недели».

«Кварадона» против «Ливерпуля»

Автор Daily Mail Доминик Кинг среди героев первого тайма в составе «Наполи» выделяет грузинского новичка неаполитанцев Хвичу Кварацхелию.

«Джо Гомес был игроком, которого Клопп сделал виноватым в перерыве, сняв центрального защитника, но дело было не в игре одного человека. Трент Александер-Арнольд выглядел прискорбно, Вирджил ван Дейк был ужасно не в духе, Фабиньо был деревянным, Милнер не поспевал за соперником.

Каждый раз, когда "Наполи" вырвался в опасные зоны, казалось, что они забьют. Осимхен с его сменой темпа и энтузиазмом сводил Ван Дейка и компанию с ума, и он должен был забить гол на 18-й минуте после того, как голландец сбил его с ног.

VAR посоветовал Дель Серро Гранде посмотреть на монитор у поля, и он без колебаний назначил еще один пенальти, но Осимхен не смог реализовать, поскольку Алиссон нырнул вправо, чтобы отбить неубедительный удар с точки.

Все опасения, что "Наполи" будет сожалеть об этом промахе, быстро рассеялись. Ван Дейк уже вынес мяч с линии после удара Хвичи Кварацхелии, грузинского вундеркинда, получившего массу восторженных отзывов, прежде чем 21-летний игрок создал второй гол.

Его стали называть "Кварадоной" — в этих краях комплиментов выше не бывает — и его рывок к лицевой линии на 31-й минуте подарил Андре-Франку Замбо Ангуиссе, когда-то выступавшему за "Фулхэм", шанс обыграть Алиссона на ближней штанге.

Два гола быстро превратились в три, когда Кварацхелия провальсировал через несуществующее сопротивление, чтобы обеспечить пас, который дал Джованни Симеоне, сыну тренера "Атлетико Мадрид" Диего, самую легкую возможность забить за "Наполи" в первый раз.

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После этого можно было увидеть, насколько глубоки проблемы "Ливерпуля": тыкание пальцами, крики и раздраженное размахивание руками — явные признаки того, что команда работает со сбоями. Клопп побежал в раздевалку, чтобы посмотреть, сможет ли он найти ответ, но его не последовало».

Победители дня: Спаллетти, Луис Диас и Тьяго

Автор Goal Нил Джонс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Лучано Спаллетти: Неудивительно, что босс "Наполи" улыбался, приветствуя Юргена Клоппа перед началом матча. Может быть, он знал, что должно произойти? Клопп восторженно хвалил Спаллетти на предматчевой пресс-конференции во вторник и явно уважает тренерские способности итальянца. Он будет уважать их еще больше после того, как "Наполи" нанес "Ливерпулю" такой удар, какой в последние годы удалось немногим командам.

Итальянская команда была блестящей, острой и умной в своих движениях, неоднократно обнажая проблемы ужасно высокой линии обороны "Ливерпуля" и играя через полузащиту с хладнокровием, верой и высоким качеством. Будь то Виктор Осимхен, который был великолепен после промаха с пенальти, или блестящее трио Петра Зелинского, Хвичи Кварацхелии и Андре-Франка Замбо Ангиссы, у "Наполи" в игре были все выдающиеся исполнители. А на бровке у них был свой выдающийся тренер.

Луис Диас: Что ж, по крайней мере, один игрок стартового состава "красных" играл так, как будто верил в успех. Колумбиец был очень одиноким волком, в ночь, когда от его команды отвернулась удача, его желание и нацеленность выделялись на милю по сравнению с его контуженными партнерами по команде.

Диас забил утешительный гол "Ливерпуля" в начале второго тайма очень хорошо пробив с 20 ярдов, и вскоре после этого он забил бы еще один, если бы Алекс Мерет не отразил мощный удар головой. По правде говоря, немного глупо выбирать игрока "Ливерпуля" в качестве "победителя" в такой вечер, но если и был один игрок, который продемонстрировал менталитет одного из них, то это был Диас. Он имел право спросить, а где все остальные были этим вечером?

Тьяго Алькантара: Сможет ли испанец спасти сезон "красных"? Захромав в первом матче сезона с "Фулхэмом", Тьяго совершил здесь долгожданное возвращение после травмы, выйдя на замену во втором тайме. К тому времени, когда он прибыл, игра уже закончилась, но, по крайней мере, он играл с некоторой цепкостью, контролем и своим обычным классом. Никто из игроков в красном не выигрывал больше отборов мяча, и никто не терял мяч реже. Тьяго выиграл все свои дуэли и среди всего негатива, по крайней мере, дал проблеск надежды на светлое будущее».