Владельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»

У Тухеля были проблемы с руководством и игроками

Автор The Telegraph Мэтт Лоу считает, что возможность увольнения Тухеля из «Челси» зрела уже довольно давно и не зависела от результата матча с загребским «Динамо».

«Еще до поражения в Лиге чемпионов существовали опасения, что Тухель не слишком подходящий человек, чтобы вести команду в новую эру под совместным контролем владельцев Тодда Боэли и Clearlake Capital, и считается, что будущее немца было под вопросом вне зависимости от результата матча в Загребе. Источники утверждают, что все лето в "Челси" были проблемы за кулисами, на что Тухель иногда намекал.

Он ясно дал понять, что ему не нравится дополнительная ответственность, возложенная на него в трансферном окне после того, как Боэли и Clearlake передали ему больше власти и большее влияние на бизнес "Челси". Он вновь выразил свое разочарование тем, что бывший технический директор Петр Чех покинул "Стэмфорд Бридж" после поглощения, и заявил в субботу, что не будет участвовать в назначении нового спортивного директора.

Источники также утверждали, что отношения Тухеля с некоторыми игроками "Челси" ухудшились, а выбор состава его команды вызывал удивление, а иногда и разочарование среди игроков, которые считали, что их несправедливо исключили из состава или поставили играть не на своей позиции. Это стало очевидным в Загребе.

Томас Тухель globallookpress.com

Несмотря на эти проблемы, а также неудовлетворительные результаты и выступления, уход Тухеля окажет определенное давление на Боэли, учитывая популярность 49-летнего тренера среди болельщиков после успеха в Лиге чемпионов 2021 года, всего через четыре месяца после того, как он заменил Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера. Фанаты "Челси" также были впечатлены тем, как Тухель представлял клуб, когда на лондонцев были наложены ограничения после санкций, наложенных на бывшего владельца Романа Абрамовича.

Буквально в прошлом месяце Тухель заявил, что велись предварительные переговоры о продлении его контракта с "Челси". Но в итоге Тухель стал первой тренерской жертвой новой эры Боэли-Clearlake, вслед за экс-председателем "Челси" Брюсом Баком, Мариной Грановской, Чехом и бывшим главой международного скаутинга Скоттом Маклахланом, который ушел в прошлую пятницу».

Проблемы с трансферами «Челси»

Авторы The Guardian Дэвид Хитнер, Эд Ааронс и Фабрицио Романо рассказывают, что окончательно отношения главного тренера и руководства клуба испортило завершившееся неделю назад летнее трансферное окно.

«Уход Тухеля последовал за разочаровывающим началом сезона, поскольку клуб также проиграл "Лидсу" и "Саутгемптону" в Премьер-лиге, и это было ожидаемо после того, как отношения Тухеля с совладельцем клуба Тоддом Боэли развалились во время хаотичного летнего трансферного окна. Они практически прекратили общение. "Челси" потратил рекордные 266 миллионов фунтов стерлингов в одном окне, чтобы подписать Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Карни Чуквуемека и Пьера-Эмерика Обамеянга среди других.

Это усилило давление на Тухеля, но не все были подписаны им, и были и другие случаи, когда владельцы пытались навязать ему игроков. Одним из примеров был случай с Энтони Гордоном, которого Тухель не хотел. Аналитики Боэли настаивали на выборе полузащитника "Эвертона" после того, как были впечатлены некоторыми показателями его результативности.

Тухель пришел к выводу, что у него слишком много игроков, на которых он не может рассчитывать. "Челси" заплатил за Кукурелью 55 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на то, что в их составе был левый защитник сборной Англии Бен Чилуэлл. Неясно, насколько сильно Тухель хотел или нуждался в Кукурелье, от которого отказался "Манчестер Сити", так как счел его слишком дорогим.

Томас Тухель globallookpress.com

Чуквуемека, 18-летняя восходящая звезда полузащиты, был скорее подписан клубом, чем тренером. Боэли полон решимости воспитать вторую группу игроков в составе основной команды, состоящую из значительного количества воспитанников академии и молодых перспективных игроков.

Тухель был готов позволить воспитаннику Армандо Брохе уйти, полагая, что он еще не готов для главной команды, а "Вест Хэм" предложил 30 миллионов фунтов стерлингов. Но в итоге клуб заключил с нападающим новый выгодный шестилетний контракт, давя на Тухеля, чтобы тот давал ему игровое время. Есть и другие игроки, с которыми Тухель был готов попрощаться, но которые остались, в том числе Хаким Зиеш, которым интересовался "Аякс".

Что касается входящих трансферов, Тухель сказал в прошлую пятницу, что клуб, вероятно, переплатил — из-за необходимости. "Трудно спорить, когда они говорят, что мы тратим слишком много денег", — сказал он. Тухель признал, что "всегда есть риск во всем и в каждой сделке на последних минутах", когда он рассматривал вопрос аренды полузащитника Дениса Закарии из "Ювентуса" в последний день».

Потери в менеджменте «Челси» привели к хаосу на старте сезона

Автор ESPN Габриэль Маркотти считает, что все проблемы «Челси» в летнее трансферное окно и на старте сезона произрастают из серьезных потерь в менеджменте клуба, которые «синие» понесли летом.

«Шутка заключалась в том, что Тодд Боэли, который возглавляет группу владельцев, был де-факто "временным спортивным директором" клуба, но это была не шутка. Он действительно был тем парнем, который летал по Европе, разговаривал с агентами и посредниками и заключал контракты с участием Тухеля.

Боэли, который занимался борьбой в колледже, без сомнения, очень умный человек и имеет большой опыт управления спортивной командой (он является совладельцем бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс"). Но это другой вид спорта, другая роль, которая даже не была в его поле зрения, пока чуть более шести месяцев назад не случилась цепочка событий, приведших к уходу Романа Абрамовича.

Таким образом, прошлым летом "Челси" действовал так же, как большинство английских клубов действовало два десятилетия назад: тренер решал, каких игроков он хочет подписать, а с какими расстаться, в то время как клуб в лице Боэли выполнял его пожелания. Есть причина, по которой никто уже не работал так успешно со времен сэра Алекса Фергюсона: это не работает на самом высшем уровне в футболе.

Тодд Боэли globallookpress.com

Скаутинг и рекрутинг — это специализированные области, требующие огромного внимания и опыта. То же самое относится и к переговорам и знанию того, как оценивать игроков. Каждое из этих занятий само по себе достаточно тяжелая работа; становится еще сложнее, когда у одного из парней, которые этим занимаются, есть постоянная работа (на самом деле он тренирует команду), а у другого нет никакого опыта в этой области.

Вы можете возразить, что у "Челси" не было выбора. Мне сказали, что не эго превратило Боэли в участника сделок этим летом; это была необходимость. Они не могли удержать Грановскую, Чеха и Маклахлана и хотели привести на их место подходящих специалистов. (Все лето они были связаны переговорами с бывшим руководителем "Ливерпуля" Майклом Эдвардсом, но безрезультатно.)

Томас Тухель globallookpress.com

Поэтому вместо того, чтобы спешить с неправильным назначением, они попросили Тухеля выполнять двойную работу с помощью Боэли. Я понимаю логику, хотя эта идея далека оттого, чтобы был хорошей. Не только с точки зрения переплаты за игроков, но и с точки зрения проблем, которые это доставило Тухелю. Вам не нужно быть экспертом по языку тела, чтобы заметить, как его изможденное тело, похожее на богомола, выглядело еще более напряженным в последние несколько недель.

Но плохая идея превращается в действительно ужасную тогда, когда вы тратите больше, чем любой другой клуб в Европе по указанию Тухеля, а затем избавляетесь от него в первую неделю сентября.

Почему? Потому что вы только что вложили 253 миллиона фунтов стерлингов в игроков, которых хотел Тухель, и вы понятия не имеете, захочет ли их его преемник на тренерском мостике. И поскольку, вопреки распространенному мнению, не существует бесконечного запаса наличных денег; тот, кто придет в "Челси", будет работать с более ограниченными ресурсами, чем в противном случае, что только усложнит перестройку».

Стиль управления Абрамовича перешел по наследству к Боэли

Футбольный эксперт Джейми Каррагер в колонке для Telegraph отмечает, что смена владельцев «Челси» не привела к смене порядков в лондонском клубе.

«Тень политики найма и увольнений Романа Абрамовича все еще нависает над клубом после этого жестокого решения. Как раз тогда, когда казалось, что на "Стэмфорд Бридж" наступит новая эра спокойствия, Боэли в своем первом крупном выступлении повторил привычку своего предшественника избавляться от тренеров мирового класса при малейшем намеке на неприятности.

Если бы Абрамович по-прежнему руководил "Челси", увольнение Тухеля не стало бы сюрпризом. Таков был его послужной список — увольнение тренеров уровня Жозе Моуринью (дважды), Карло Анчелотти и Антонио Конте — ни один тренер "Челси" не был в безопасности в разгар неудачной серии результатов.

С одной стороны, трудно испытывать слишком сильную симпатию к Тухелю. Он знал, на что идет, соглашаясь на работу после того, как Фрэнку Лэмпарду указали на дверь. Шокирующим аспектом этого является то, что новая администрация пошла по этому пути. Если бы я был фанатом "Челси", меня бы это обеспокоило.

Томас Тухель globallookpress.com

При Абрамовиче "Челси" был уникален тем, что каким бы неустойчивым ни было положение менеджеров, они все равно побеждали. Стало трудно критиковать политику увольнений, когда пришел новый тренер и выиграл дубль в своем первом сезоне (Анчелотти) или Лигу чемпионов за шесть месяцев (Роберто Ди Маттео и Тухель).

Эта ситуация кажется другой, потому что Боэли уволил тренера, прежде чем создать в клубе функционирующую футбольную структуру. Со стороны кажется, что летом Тухель был не только тренером, но и спортивным директором, пытаясь привлечь в клуб нужных игроков. Прибыло столь необходимое подкрепление, и команда переживает переходный период по сравнению с прошлым годом. "Челси" — не единственная команда, которая находилась в таком положении в начале этого сезона. Тухель также является высококлассным тренером, способным находить решения.

Что можно сказать наверняка, так это то, что с уходом Тухеля болельщики "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Тоттенхэма" почувствуют, что шансы их команд на место в четверке значительно увеличились. Тухель недолго останется без работы. Это все говорит о способностях уходящего тренера "Челси": если в каком-либо из ведущих европейских клубов в будущем появится вакансия, его имя будет первым в списке кандидатов».