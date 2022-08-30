Незаметная звезда. Фанаты «Вест Хэма» должны быть в восторге от трансфера Пакета

Хорошо известно, что первым бразильцем в высшем дивизионе английского футбола был нападающий Мирандинья, присоединившийся к «Ньюкасл Юнайтед» в 1987 году. Менее известно, что семью годами ранее в Англию едва не переехал гораздо более известный бразилец.

Вингер или атакующий полузащитник Пауло Сезар, которого часто называют Пауло Сезаром Кажу, едва не перешел в «Фулхэм» в 1980 году. Пауло Сезар был частью команды, выигравшей чемпионат мира 1970 года, и четыре года спустя стал ключевым игроком команды. Он был бы замечательным приобретением для английского футбола, но Кажу сделал выбор, о котором он вспоминает с сожалением — он отказался от предложения из-за суммы налогов, которые ему пришлось бы заплатить.

Тем не менее, он провел некоторое время в Лондоне. Он сходил на некоторые игры и был приятно удивлен увиденным. Ему нравилось наблюдать за игрой Лайама Брэди в «Арсенале» — чудесная левая нога напомнила ему Жерсона, маэстро полузащиты сборной Бразилии с чемпионата мира 1970 года. А в «Вест Хэме» он был очарован игрой в полузащите Тревора Брукинга.

Спустя более четырех десятилетий «молотобойцы» объявили, что за рекордную сумму они приобрели атакующего полузащитника с навыками, которые наверняка оценят те, кто вырос на играх Тревора Брукинга — и он приходит, транзитом через «Лион», из родной страны Пауло Сезара Кажу.

Лукас Пакета whufc.com

Лукас Пакета может быть относительно неизвестен многим болельщикам Премьер-лиги. Но есть простой способ заставить их сесть и обратить внимание. Километры колонок были написаны о бразильских талантах, переходящим в Премьер-лигу или меняющих один клуб на другой внутри нее. Например, такие игроки, как Габриэль Жезус (перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити») и Ришарлисон (в «Тоттенхэм Хотспур» из «Эвертона»). Ни одному из них не гарантировано место в стартовом составе сборной Бразилии. «Манчестер Юнайтед» заплатил огромные деньги амстердамскому «Аяксу» за трансфер Антони, который является игроком замены в национальной сборной.

Лукас Пакета, тем временем, является игроком стартового состава сборной Бразилии. После того, как он пробился в команду во время прошлогоднего Кубка Америки, он начал в старте десять из последующих 11 отборочных матчей чемпионата мира, пропустив одну игру из-за дисквалификации. В то время как другие пытаются проявить себя изо всех сил, чтобы забронировать место в самолете до Катара, для Пакета оно, похоже, гарантировано.

Не то чтобы ему пришлось сильно для этого стараться. В нем чувствуется неторопливая элегантность, а в его левой ноге настоящий класс. Если в его движениях нет взрывного темпа, он игрок, способный мыслить и действовать на максимальной скорости.

Одним из лучших качеств сборной Бразилии за последние 18 месяцев были командный дух и взаимопонимание, которые выросли между Пакета и Неймаром, и хотя Неймар может не всем нравиться, звезда «Пари Сен-Жермен», несомненно, невероятно талантливый футболист, который быстро мыслит и действует.

Лукас Пакета whufc.com

Со звездами такого калибра не всегда легко играть — с Пеле, как известно, было сложно, — потому что требуется сообразительность и техническое мастерство, чтобы не отставать. Лукас Пакета может это делать, в то время как многие — не могут. Он также чрезвычайно универсален. По характеру он атакующий полузащитник. Но он также может играть «ложную девятку» и когда Бразилия решает не выставлять двух фланговых игроков, он может действовать как оттянутый вингер.

И он также может заполнить позицию опорного полузащитника. В первые годы своей карьеры во «Фламенго» он отточил свою универсальность, потому что мог занять любую позицию, где была необходимость. Были матчи за сборную Бразилии, в которых он играл на трех разных позициях по ходу одной и той же встречи, и делал это хорошо.

Так почему же тогда он не мировая звезда? Возможно, потому что помимо технических, тактических и физических аспектов нужно учитывать и психологический. «Пакета» — это прозвище, происходящее от места, где он родился, — живописного острова в бухте за пределами Рио-де-Жанейро, где нет машин. Можно ожидать, что такое расположение может способствовать спокойному подходу к жизни.

Но в Пакета была раздражительность, которая, возможно, притормозила его карьеру. Тренер сборной Бразилии Тите — большой поклонник игрока. Но он также осознает, что в игре бывают моменты, когда Лукас может увлечься и потерять концентрацию после судейского решения или ссоры с соперником. Возможно, он был слишком молод для переезда в «Милан» в начале 2019 года. Он пришел в команду в возрасте 21 года, и, возможно, это произошло слишком рано. Сейчас ему исполняется 25. Возраст больше не является оправданием, и у него за плечами солидный объем игры за «Лион».

Лукас Пакета whufc.com

Правда, босс «молотобойцев» Дэвид Мойес не смог выжать максимум из другого бразильского атакующего полузащитника Фелипе Андерсона. Но Пакета предлагает больше вариантов — и с учетом того, что до чемпионата мира осталось всего несколько месяцев, у него есть мощный стимул как следует взяться за дело. Он может рассчитывать на теплый прием в Ист-Энде. Его новый клуб славится любовью к такого рода креативным талантам. И, возможно, остров Пакета должен подготовиться к наплыву любопытных отдыхающих болельщиков «Вест Хэма».