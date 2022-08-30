Незаметная звезда. Фанаты «Вест Хэма» должны быть в восторге от трансфера Пакета

Вингер или атакующий полузащитник Пауло Сезар, которого часто называют Пауло Сезаром Кажу, едва не перешел в «Фулхэм» в 1980 году. Пауло Сезар был частью команды, выигравшей чемпионат мира 1970 года, и четыре года спустя стал ключевым игроком команды. Он был бы замечательным приобретением для английского футбола, но Кажу сделал выбор, о котором он вспоминает с сожалением — он отказался от предложения из-за суммы налогов, которые ему пришлось бы заплатить.
Тем не менее, он провел некоторое время в Лондоне. Он сходил на некоторые игры и был приятно удивлен увиденным. Ему нравилось наблюдать за игрой Лайама Брэди в «Арсенале» — чудесная левая нога напомнила ему Жерсона, маэстро полузащиты сборной Бразилии с чемпионата мира 1970 года. А в «Вест Хэме» он был очарован игрой в полузащите Тревора Брукинга.
Спустя более четырех десятилетий «молотобойцы» объявили, что за рекордную сумму они приобрели атакующего полузащитника с навыками, которые наверняка оценят те, кто вырос на играх Тревора Брукинга — и он приходит, транзитом через «Лион», из родной страны Пауло Сезара Кажу.
Лукас Пакета может быть относительно неизвестен многим болельщикам Премьер-лиги. Но есть простой способ заставить их сесть и обратить внимание. Километры колонок были написаны о бразильских талантах, переходящим в Премьер-лигу или меняющих один клуб на другой внутри нее. Например, такие игроки, как Габриэль Жезус (перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити») и Ришарлисон (в «Тоттенхэм Хотспур» из «Эвертона»). Ни одному из них не гарантировано место в стартовом составе сборной Бразилии. «Манчестер Юнайтед» заплатил огромные деньги амстердамскому «Аяксу» за трансфер Антони, который является игроком замены в национальной сборной.
Лукас Пакета, тем временем, является игроком стартового состава сборной Бразилии. После того, как он пробился в команду во время прошлогоднего Кубка Америки, он начал в старте десять из последующих 11 отборочных матчей чемпионата мира, пропустив одну игру из-за дисквалификации. В то время как другие пытаются проявить себя изо всех сил, чтобы забронировать место в самолете до Катара, для Пакета оно, похоже, гарантировано.
Не то чтобы ему пришлось сильно для этого стараться. В нем чувствуется неторопливая элегантность, а в его левой ноге настоящий класс. Если в его движениях нет взрывного темпа, он игрок, способный мыслить и действовать на максимальной скорости.
Одним из лучших качеств сборной Бразилии за последние 18 месяцев были командный дух и взаимопонимание, которые выросли между Пакета и Неймаром, и хотя Неймар может не всем нравиться, звезда «Пари Сен-Жермен», несомненно, невероятно талантливый футболист, который быстро мыслит и действует.
Со звездами такого калибра не всегда легко играть — с Пеле, как известно, было сложно, — потому что требуется сообразительность и техническое мастерство, чтобы не отставать. Лукас Пакета может это делать, в то время как многие — не могут. Он также чрезвычайно универсален. По характеру он атакующий полузащитник. Но он также может играть «ложную девятку» и когда Бразилия решает не выставлять двух фланговых игроков, он может действовать как оттянутый вингер.
И он также может заполнить позицию опорного полузащитника. В первые годы своей карьеры во «Фламенго» он отточил свою универсальность, потому что мог занять любую позицию, где была необходимость. Были матчи за сборную Бразилии, в которых он играл на трех разных позициях по ходу одной и той же встречи, и делал это хорошо.
Так почему же тогда он не мировая звезда? Возможно, потому что помимо технических, тактических и физических аспектов нужно учитывать и психологический. «Пакета» — это прозвище, происходящее от места, где он родился, — живописного острова в бухте за пределами Рио-де-Жанейро, где нет машин. Можно ожидать, что такое расположение может способствовать спокойному подходу к жизни.
Но в Пакета была раздражительность, которая, возможно, притормозила его карьеру. Тренер сборной Бразилии Тите — большой поклонник игрока. Но он также осознает, что в игре бывают моменты, когда Лукас может увлечься и потерять концентрацию после судейского решения или ссоры с соперником. Возможно, он был слишком молод для переезда в «Милан» в начале 2019 года. Он пришел в команду в возрасте 21 года, и, возможно, это произошло слишком рано. Сейчас ему исполняется 25. Возраст больше не является оправданием, и у него за плечами солидный объем игры за «Лион».
Правда, босс «молотобойцев» Дэвид Мойес не смог выжать максимум из другого бразильского атакующего полузащитника Фелипе Андерсона. Но Пакета предлагает больше вариантов — и с учетом того, что до чемпионата мира осталось всего несколько месяцев, у него есть мощный стимул как следует взяться за дело. Он может рассчитывать на теплый прием в Ист-Энде. Его новый клуб славится любовью к такого рода креативным талантам. И, возможно, остров Пакета должен подготовиться к наплыву любопытных отдыхающих болельщиков «Вест Хэма».