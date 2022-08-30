Шешко, Салиба, Эллиот и еще 13 игроков, которые могут стать новыми звездами

Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, 17 лет)

Юссуфа Мукоко globallookpress.com

Мукоко с учетом его взрывной скорости может быть проблемой для любой обороны, в чем уже можно было убедиться на старте нового сезона в Бундеслиге.

Юссуфа очень выделялся на молодежном уровне, в том числе благодаря выдающейся результативности. В первой команде «Дортмунда» ему, конечно, пока не так легко, но и здесь уже было немало позитивных моментов. Все-таки надо не забывать, что парню всего лишь 17 лет.

Контракт Мукоко с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года, и в клубе наверняка уже подготовили новое соглашение для талантливого форварда.

Рафаэл Леау («Милан», 23 года)

Рафаэл Леау globallookpress.com

Леау уже давно привлек внимание лучших клубов Европы, но прошлый сезон стал показательным. «Милан» стал чемпионом Италии в том числе благодаря 14 голам и 12 результативным передачам португальского вингера.

Рафаэл и до этого выделялся своими техническими и физическими данными, но теперь он также значительно прибавил в тактическом плане.

Леау, как правило, играет на левом краю нападения, но иногда может смещаться в центр. И особенно впечатляет его умение принимать классные решения в быстрых атаках. Достаточно вспомнить три его ассиста в победном матче против «Сассуоло» (3:0) в заключительном туре предыдущего чемпионата Италии.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Милану» будет крайне сложно удержать Леау в команде.

Беньямин Шешко («Зальцбург», 19 лет)

Беньямин Шешко si.com

У «Зальцбурга» просто выдающаяся способность воспитывать будущих звезд. Достаточно вспомнить Эрлинга Холанда, Садио Мане и Карима Адейеми. И вскоре этот список может пополнить Беньямин Шешко, забивший десять мячей и сделавший семь результативных передач в 36 матчах прошлого чемпионата Австрии.

Но неизбежные сравнения с Холандом все-таки неуместны. Норвежец, в отличие от 19-летнего словенца, действует более прямолинейно.

Несмотря на крепкое телосложение, Шешко еще предстоит научиться правильно использовать свои физические возможности. Порой создается впечатление, что у него слишком легко отобрать мяч.

Тем не менее, «Лейпциг» решил не ждать, когда парень выйдет на новый уровень, и уже подписал с ним контракт, который начнет действовать с 1 июля 2023 года.

Хвича Кварацхелия («Наполи», 21 год)

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Стать достойной заменой для Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса — сложная задача для любого форварда, грузинский новичок «Наполи», купленный за 12 миллионов, похоже, имеет все шансы справиться с ней.

Кварацхелия, конечно, не чистый форвард. Его, скорее, можно назвать вингером или плеймейкером.

Хвичу справедливо называют самым талантливым футболистом Грузии за последние 10 лет. И вполне вероятно, что он повторит путь своих знаменитых соотечественников Георгия Кинкладзе, блиставшего в составе «Манчестер Сити», и Кахи Каладзе, выигравшего вместе с «Миланом» Лигу чемпионов.

Примечательно, что Кварацхелия уже успел заявить о себе не только на клубном уровне. 21-летний футболист провел ряд классный матчей за национальную команду в Лиге наций.

Кварацхелия — это, прежде всего, зрелищность, красивые удары и дриблинг. Болельщики «Наполи» наверняка были приятно удивлены, наблюдая за игрой Хвичи в недавних матчах.

Габриэл Верон («Порту», 19 лет)

Габриэл Верон globallookpress.com

«Порту» купил Верона у «Палмейрас» за 10,5 миллиона евро. Габриэла нередко называли одним из самых талантливых игроков Бразилии, и поэтому неудивительно, что от него ждут классной игры в португальском клубе, который, как известно, является чуть ли не главным специалистом по развитию латиноамериканцев.

19-летний Верон — настоящий фонтан непредсказуемости у штрафной соперника. Парень обладает классной техникой, способен отдавать ключевые передачи и быть главным созидателем на чужой половине поля.

Вряд ли Верон надолго задержится в Португалии. Возможно, уже следующим летом за ним выстроится очередь из топ-клубов.

Харви Эллиот («Ливерпуль», 19 лет)

Харви Эллиот globallookpress.com

В прошлом сезоне Харви не удалось проявить себя в полной мере из-за неприятной травмы голеностопа. Но сейчас он, похоже, готов к прорыву. Не в последнюю очередь благодаря его выходу на замену «Ливерпуль» отыгрался в гостевом матче с «Фулхэмом».

Изначально Эллиот чаще действовал на позиции вингера, но с недавних пор Юрген Клопп стал использовать его в центре полузащиты. Выпускник академии «Фулхэм» отлично контролирует мяч, часто опускаясь чуть ли не на свою половину поля, чтобы создать возможность для острой передачи.

И еще один козырь Харви — классный удар с левой ноги. Один из таких ему удался в матче с «Борнмутом» (9:0).

Очевидно, что со временем Эллиот может стать ключевым игроком «Ливерпуля».

Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 21 год)

Бреннан Джонсон globallookpress.com

У Джонсона до сих пор был лишь один классный отрезок. В прошлом сезоне он забил 16 мячей и сделал девять результативных передач в 46 матчах Чемпионшипа. И еще дважды он отличился в плей-офф за право выхода в АПЛ. Кто-то скажет, что этого мало, но глупо отрицать, что валлиец способен прогрессировать.

Благодаря своей универсальности Джонсон может играть на любой позиции в нападении. Более того, иногда он вообще отходит к центру поля, чтобы потом сделать классный рывок по флангу.

Одна из классный способностей Бреннана — продуманное движение без мяча и умение читать дальнейшее развитие эпизода.

Конечно, в АПЛ демонстрировать свои качества будет не так легко, но этот футболист точно заслуживает пристального внимания.

Вильям Салиба («Арсенал», 21 год)

Вильям Салиба globallookpress.com

Лишь немногие готовы были согласиться с тем, что Салиба способен бороться за место в составе первой сборной Франции. Но прошлый сезон показал, что национальная команда может смело рассчитывать на еще одного талантливого центрального защитника.

Предыдущую кампанию Вильям провел на правах аренды в «Марселе», после чего вернулся в «Арсенал». И первые туры АПЛ показали, что главный тренер «канониров» Микель Артета может рассчитывать на 21-летнего игрока.

Интересно, что в какой-то момент начались разговоры, что «Арсенал» выкинул на ветер 30 миллионов евро, заплаченные за Салиба три года назад. Но прямо сейчас, несмотря на свой возраст, он готов играть за основной состав топ-клуба. И при этом нет сомнений, что Салиба еще не достиг потолка в своем развитии.

Энцо Фернандес («Бенфика», 21 год)

Энцо Фернандес globallookpress.com

Фернандес перешел в «Бенфику» после двух классных сезонов в «Ривер Плейт». И судя по его игре, аргентинец быстро адаптируется к новой футбольной культуре.

На прошлой неделе Энцо отличился в своем дебютном матче за «Бенфику», поразив ворота после классного дальнего удара.

Фернандес способен играть на позиции одно из двух крайних полузащитников, при этом контролируя игру команды в атаке.

«Бенфика» заплатила за Фернандеса 12 миллионов. И нет сомнений, что через пару лет лиссабонский клуб продаст аргентинца как минимум в два-три раза дороже.

Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен, 23 года)

Коди Гакпо globallookpress.com

Один из самых ярких нападающих прошлого сезона. В 46 матчах за ПСВ Гакпо забил 21 гол и сделал 15 результативных передач. Возможно, уже в эти дни он перейдет в топ-клуб.

Коди постоянно мучает защитников своим дриблингом и сменой темпа, а также классными передачами.

Кроме того, 23-летний вингер не стесняется участвовать в отборе мяча, без чего просто невозможно стать игроком основного состава в элитном клубе.

Если не сейчас, то зимой или следующим Гакпо точно покинет Нидерланды и перейдет в клуб из топ-5 европейских лиг.

Шарль Де Кателаре («Милан», 21 год)

Шарль Де Кателаре globallookpress.com

Де Кателаре был настолько крут в прошлом сезоне, что «Милан» в итоге решил выкупит его у «Брюгге» за 35 миллионов евро. Итальянцы уверены, что бельгиец продолжит прогрессировать.

Шарль превосходно ориентируется в последней трети, умеет грамотно выбирать выгодные позиции в штрафной площади и вокруг нее, оставаясь при этом универсальным игроком.

Пока не очень понятно, где Стефано Пиоли намерен использовать бельгийского таланта, но главное, что он может быть полезен сразу на нескольких позициях. В Серии А Де Кателаре точно не затеряется.

Юрриен Тимбер («Аякс», 21 год)

Юрриен Тимбер globallookpress.com

«Аякс» этим летом продал чуть ли не всех основных игроков, но Тимбер остался, и это слегка удивляет.

Юрриен отлично справляется со своими обязанностями при игре с высокой линией обороны. Несмотря на свой возраст, он уже сейчас принимает решения, которые, как правило, свойственны элитным защитникам.

Тимбер при этом может успешно играть не только в центре, но и на правом фланге обороны.

Но скауты отмечают, что его игра на втором этаже оставляет желать лучшего (рост Тимбера 179 см), особенно при стандартах у своих ворот.

В общем, не надо удивляться, если следующим летом «Аякс» получит внушительную сумму за своего очередного таланта.

Жереми Доку («Ренн», 20 лет)

Жереми Доку globallookpress.com

Из-за травм было тяжело проявить себя в прошлом сезоне, но, когда он в порядке, защита соперника буквально сходит с ума.

Скорость и феноменальный дриблинг — в этом плане у Доку будет не очень много конкурентов.

Возможно, ближайшие пару сезонов Жереми придется провести в «Ренне», но он точно не исчезнет с радаров европейских топ-клубов.

Карни Чуквуэмека («Челси», 18 лет)

Карни Чуквуэмека globallookpress.com

Чуквуэмека стал главной звездой недавнего чемпионата Европы для сборных до 19 лет. Англия стала победителем турнира не в последнюю очередь благодаря шикарной игре 18-летнего полузащитника, выступающего на позиции восьмого номера.

Успев сыграть за «Астон Виллу» всего лишь 11 матчей, «Челси» выкупил Чуквуэмеку за 15 миллионов фунтов. Для своего возраста Карни играет невероятно уверенно и грамотно.

Как сказал один скаут, Чуквуэмека — идеальный прототип полузащитника box-to-box. Карни одинаково успешно и защищается, и атакует.

Пьеро Инкапье («Байер», 20 лет)

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Молодой защитник успешно провел свой первый сезон в Бундеслиге. Прошлым летом он перешел в «Байер» из аргентинского «Тальереса».

Несмотря на свой возраст, Пьеро регулярно играл за сборную Эквадора в успешном отборе на ЧМ-2022.

Инкапье отлично действует на левом краю в тройке центральных защитников. Умеет действовать на опережение, и благодаря этому уже привлек внимание топ-клубов.

Понятно, что ошибок в его тоже хватает, но Инкапье один из тех, кто способен стать элитным защитником.