Какой еще кризис? «Ливерпуль» ответил на поражение от «МЮ» яркой победой

После неудачного начала сезона «Ливерпуль» ответил критикам разгромной домашней победой над «Борнмутом» со счетом 9:0. Главным героем матча стал Роберто Фирмино, оформивший дубль и сделавший три голевые передачи.

Рекордная победа «Ливерпуля»

Автор The Telegraph Крис Баскомб впечатлен тем, как «Ливерпуль» отреагировал на провальный старт сезона, устроив в домашнем матче экзекуцию «Борнмуту».

«Очевидно, кризис на "Энфилде" не так и серьезен. Любые опасения, что первые три тусклых матча Премьер-лиги "Ливерпуля" возвестили о начале конца эры Юргена Клоппа, были эффектно развеяны клубом и победой над "Борнмутом", повторившей свой рекорд Премьер-лиги.

Какие бы истины Клопп ни сообщил своим игрокам в середине недели после поражения от "Манчестер Юнайтед", это послание не могло быть воспринято более решительно и учтено. Вновь обретя свой драйв, "Ливерпуль" одержал самую крупную победу в высшем дивизионе после победы над "Кристал Пэлас" со счетом 9:0 в сентябре 1989 года. "Борнмут" оказался не на том стадионе в неподходящее время, приняв на "Энфилде" на себя эпические последствия недели самоанализа мерсисайдцев.

Пока Клопп радовался одному из самых обнадеживающих дней на посту тренера "Ливерпуля", Скотт Паркер вел себя трезво, размышляя о "самом болезненном дне в своей карьере". Если они не прибавят как следует, его команда будет поставщиком очков в Премьер-лиге, хотя немногие команды смогли бы выдержать то, как "Ливерпуль" отреагировал на стартовый свисток.

Дыша огнем, "Ливерпуль" забил два гола за первые две минуты. Перед перерывом было еще три, а во втором тайме передышки не было, даже когда Клопп пустил в дело скамейку запасных, состоящую в основном из игроков младше 21 года. Фанатский сектор "Энфилда" провел финальные минуты скандируя "мы хотим 10". Могло быть вдвое больше.

Все критические замечания в адрес команды Клоппа в первых трех матчах — небрежный старт, отсутствие агрессии в полузащите, сплоченности и креативности, неспособность крайних защитников пробить оборонительные блоки и отсутствие "сухих" матчей — были развеяны блестящей демонстрацией темпа, мастерства и доблести, заслужившей аплодисменты публики, пребывавшей в трепете.

Календарь и таблица АПЛ

Рекорд был установлен еще до конца встречи. Впервые с 1958 года "Ливерпуль" забил так много голов в первой половине матча. Это было в старом втором дивизионе».

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Очень хорошо. Мы хотели показать реакцию. Быть самими собой. Стать лучшей версией себя. Мы играем определенным образом. Мы забили прекрасные голы. Игра наладилась, и мы продолжали забивать. Речь шла о том, чтобы продолжать в том же духе. А не для того, чтобы унизить «Борнмут», мы не могли не уважать их. Речь о том, чтобы оказать давление на соперника. Я мог выпустить молодежь, они этого очень заслуживают. Эллиотт — особенный игрок, он забил прекрасный гол. Все было практически идеально. Важно снять напряжение и играть в футбол. В среду [против «Ньюкасла»] все будет по-другому. Сегодня получилось сочетание отличной погоды и фантастического футбола — такое нечасто бывает в Ливерпуле, поэтому мы должны дорожить этим.

Бенефис Фирмино

Автор The Guardian Энди Хантер восхищается игрой бразильского форварда «Ливерпуля», который только в первом тайме записал на свой счет три голевых передачи и забитый мяч.

«Разгром начался и закончился ударом головой Луиса Диаса, но это был день, когда можно было насладиться непревзойденным классом Роберто Фирмино. Игрок сборной Бразилии сделал три результативные передачи и забил гол в первые 31 минуту и, если говорить прямо, поиздевался над деклассированной командой Скотта Паркера.

Хозяева начали разрушение через 151 секунду — первый гол пришел уже тогда. Фирмино, прорвавшись через мизерное сопротивление в центре поля "Борнмута", сделал восхитительный кросс в штрафную, и взлетевший Диас пробил Марка Трэверса. Изнурительный и унизительный день для вратаря только начался.

Второй гол пришелся на шестую минуту, когда Диас, Эллиотт и Салах объединились справа. Прострел египтянина попал в Фирмино, и Эллиотт великолепно нанес удар левой ногой в нижний угол с 20 ярдов. Полузащитник отличился в течение 45 минут, которые он провел на поле, его касания и движения намного превосходили все в составе гостей, но в качестве меры предосторожности в перерыве его заменил 19-летний Фабио Карвалью.

Салах пробил мимо ворот после ловкого обмена между Диасом, Фирмино и Эллиоттом и упустил еще одну великолепную возможность с шести ярдов во втором тайме. Единственным утешением Борнмута было молчание Салаха.

Игра Трента Александра-Арнольдав защите была в центре внимания с первых секунд сезона. Но она не подвергалась проверке в этом матче, хотя он смог продемонстрировать свой атакующий потенциал, забив ошеломляющий третий гол, прорвавшись через полузащиту "Борнмута" и следуя инструкции "Энфилда" пробил после обыгрыша с Фирмино. Он запустил неудержимый мяч с 25 ярдов, победив Трэверса исключительно из-за скорости снаряда.

Фирмино забил заслуженный гол, когда пас Салаха непреднамеренно отрикошетил от Криса Мефама и попал в штрафную площадку "Борнмута". Центральный нападающий "Ливерпуля" обыграл Трэверса акробатическим залпом. До перерыва было пять минут, когда Вирджил ван Дейк легко удержал защитника и подал угловой Энди Робертсону».

Трент Александер-Арнольд Защитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью хорошо сработался с парнями, и весь мир у его ног. Я уверен, что он продолжит творить удивительные вещи. Для него важно занять значимое место в команде и оказать влияние на нашу игру, и вот сегодня он забил гол. Он заложил себе действительно хорошую основу для этого сезона, так что, надеюсь, он будет развиваться и дальше.

«Борнмут» капитулировал за полчаса

Автор Daily Mail Доминик Кинг обращает внимание на то, что команда гостей капитулировал на «Энфилде» уже на исходе получаса, пропустив четырк безответных мяча.

«Роберто Фирмино в восторге бежал на свою половину поля, празднуя заслуженный момент триумфа, когда Скотт Паркер бросил долгий взгляд на табло. На первый взгляд, вы могли бы подумать, что тренер "Борнмута" прикидывает, сколько времени ему нужно, чтобы вдохновить командуц на камбэк, и в обычных обстоятельствах вы были бы правы. Но при ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что лицо Паркера было искажено страхом, и вы бы поняли, что паника нарастает.

На часах была всего 31 минута, а неостановимый Фирмино только что забил четвертый гол "Ливерпуля", и Паркер задавал себе два вопроса: сколько еще наказаний "Борнмуту" предстоит претерпеть? А также, какие у них были шансы удержать этот счет в оставшееся время? Ответы были простыми: "много" и "ни одного" — "Ливерпуль" после такого хаотичного начала сезона не был настроен больше терять время, и на беду "Борнмута" они встали на путь команды, двигавшейся с мощью мчащегося грузовика. Неизбежно, они были расплющены в лепешку.

Однако вы можете победить только того соперника, что находится перед вами, и то, что сделал "Ливерпуль", когда им представился шанс оторваться как следует, было весьма примечательно и заставило любителей статистики яростно просматривать свои записи, чтобы выяснить исторический аспект этой лавины из голов.

Суть в том, что "Ливерпуль" повторил свою самую крупную победу в чемпионате, этот разгром со счетом 9:0 сравнялся с разгромом "Кристал Пэлас" в сентябре 1989 года, а колоссальный счет позволил им войти в историю Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэмом" и "Лестером". Однако больше всего они в полной мере воспользовались своим преимуществом над борнмутской командой, которая подала себя на блюдечке с голубой каемкой, а "Ливерпуль" с радостью воспользовался возможностью одержать победу, которая сотворит чудеса для их уверенности в себе и напомнит критикам о безрассудстве поспешных суждений».

Неудачники дня: Скотт Паркер и любители кризисов

Автор Goal Нил Джонс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Скотт Паркер: Тон этой игре был задан сразу после стартового свистка: "Борнмут" начал с середины, отыграл мяч обратно в полузащиту, и через две секунды они допустили ошибку, и мяч безвредно выкатился за боковую, чтобы "Ливерпуль" вбросил аут . Паркер был последним гостевым тренером, который выиграл на "Энфилде" в Премьер-лиге, сделав это с "Фулхэмом" в апреле 2021 года, но его команда никогда не выглядела так, как будто может усугубить проблемы "красных".

Да, они уступали сопернику в классе, но "Вишни" также были пассивны и тревожно наивны в своем подходе, неспособные справиться с энергией, агрессией и движением "Ливерпуля". Честно говоря, их битвы в этом сезоне не будут вестись против такого серьезного соперника, но те болельщики, которые совершили долгий выезд на север, заслужили гораздо больше, чем они получили от своей команды.

Любители кризисов: После недели, в течение которой единственными вопросами, которые стоило задать, были "что не так с 'Ливерпулем'?" и "кого они собираются подписать до закрытия трансферного окна?", приятно ради разнообразия поговорить о футболе.

На бумаге это выглядело как матч, для которого можно было бы придумать термин "обычная домашняя победа", но недавние события означали, что многие болельщики подошли к этому с осторожностью. Дела ведь не могут стать еще хуже, прежде чем они станут лучше, не так ли?

Эм, нет. Нет, не могут. Те, кто искал "кризисные статьи", были разочарованы: "Ливерпуль" смыл все свои проблемы в море голов. Никогда раньше они не выигрывали матчи Премьер-лиги с таким размахом, а с 1989 года они не забивали девять раз ни в одном соревновательном матче. Они не забили 10-й гол, которого жаждали болельщики, хотя Джеймс Милнер был мучительно близок, но каждый, кто был здесь сегодня, помнит это.

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Им пришлось выдержать несколько ударов за последние несколько дней, и по делу, но это был способ прийти в норму. Как приятно снова писать о положительной стороне футбола, хотя бы несколько часов».