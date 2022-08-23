От разочарования до оваций одна победа. Тен Хаг воскресил «МЮ», а «Ливерпулю» надо что-то срочно менять

Вопреки всем прогнозам, «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» в матче третьего тура АПЛ. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась почти сенсационной победой команды Эрика тен Хага со счетом 2:1. И английские СМИ не скрывают своего удивления — они тоже не верили, что «МЮ» успеет прийти в себя у игре с «Ливерпулем» после двух неприятных поражений на старте сезона.

Совершенно другой «МЮ»

«На прошлой неделе "МЮ" оказался попал под шквал критики после удручающего поражения от "Брентфорда" (0:4), но команда шикарно отреагировала на эту неудачу, обыграв на своем поле "Ливерпуль". Это была первая победа "МЮ" над командой Юргена Клоппа в рамках АПЛ с марта 2018 года. И это дебютная победа для тен Хага на пост главного тренера "МЮ".

Сложно сказать, как будет дальше, но в этом матче все увидели совершенно другой "МЮ". Они явно напугали соперника еще до того, как Санчо забил первый гол.

Возможно, кто-то был уверен, что "Ливерпуль" быстро отыграется, но вместо этого "МЮ" в начале второго тайма забил еще один мяч после классной атаки с участием Рэшфорда и Марсьяля.

Маркус Рэшфорд twitter.com/ManUtd

За 10 минут до конца игры "Ливерпуль" все-таки отыграл один гол. Снова отличился Салах, ставший первым игроком в истории "Ливерпуля", которому удалось забить 10 мячей в ворота "МЮ".

Но "МЮ" все-таки удержал победный счет благодаря надежной игре в обороне. Тен Хагу наконец-то не надо оправдываться, на этот раз его команда показала себя с лучшей стороны», — пишет автор Sky Sports Рон Волкер.

«МЮ» лучше, когда Роналду и Магуайр на скамейке запасных

«На матч с "Ливерпулем" футболисты "МЮ" вышли в атмосфере восстания и нескрываемого пессимизма, а ушли под шумные овации. В этот памятный вечер на "Олд Траффорд" началась эра Эрика тен Хага.

Тысячи болельщиков "МЮ" перед матчем прошли маршем в знак протеста против владельцев клуба семьи Глейзеров. И даже предматчевое представление Каземиро, за которого клуб заплатил 60 миллионов фунтов, тоже сопровождалось открытым недовольством в адрес американских миллиардеров.

Однако за выдающейся игрой "Юнайтед" стояло единство, на фоне которого померкли даже недавние поражения от "Брайтона" и "Брентфорда".

Тен Хаг приказал команде выместить свой гнев на "Ливерпуле". И с первых минут "МЮ" показал именно то, на что рассчитывал тренер.

Тен Хаг и "МЮ" очень нуждались в такой победе, благодаря которой путь выхода из кризиса будет гораздо короче. И матч с "Ливерпулем" в данном случае просто идеальный шанс, чтобы выбраться из психологической ямы.

Обеспокоенность болельщиков можно было понять. В прошлом сезоне "МЮ" по полной получил от "Ливерпуля" на своем поле, пропустив пять мячей. Конечно, от таких воспоминаний будет трусить.

И контраст по сравнению с тем матчем был просто колоссальный. "МЮ" с самого начала буквально "задушил" соперника. А апогеем столь агрессивного начала стал гол Санчо.

В первые 10 минут "МЮ" продемонстрировал больше страсти и желания, чем в двух матчах против "Ливерпуля" в предыдущем чемпионате, завершившихся с общим счетом 9:0 в пользу "мерсисайдцев".

Главным победителем в этой истории стал тен Хаг , акции которого будут расти благодаря столь решительным действиям и продуманному тактическому плану.

После фиаско в Брентфорде тен Хаг обязан был отреагировать, поскольку то, что он увидел там, было неприемлемо.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

И в итоге в стартовом составе не оказалось капитана Харри Магуайра и Криштиану Роналду. И сейчас вряд ли у кого-то есть сомнения в правильности этого решения.

Более того, статус Магуайра как капитана теперь должен быть поставлен под сомнение. Без него игра команды в обороне выглядела намного надежнее.

Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес, игравшие в центре защиты, отлично дополняли друг друга.

"МЮ" при этом идеально воспользовался ошибками обороны "Ливерпуля", и в частности Вирджила ван Дейка, который очень слабо начал новый сезон.

"Юнайтед" показали, на что они способны без Магуайра и Роналду. И тен Хагу нужно обязательно учитывать этот момент.

Конечно, это плохо и для Магуайра незадолго до чемпионата мира и это может ускорить уход Роналду, но тен Хага не должны беспокоить эти проблемы.

Что касается "Ливерпуля", то они, безусловно, станут лучше, но на данный момент они получили то, чего заслуживают. Два очка после трех туров — это именно то, на что на играла команда Клоппа», — пишет обозреватель BBC Фил Макналти.

«Ливерпулю» придется выйти на трансферный рынок

«Список игроков "Ливерпуля", которые не могли сыграть против "МЮ", вызывал явное беспокойство. Келлехер, Конате, Матип, Кейта, Джонс, Тиаго Алькантара, Осклейд-Чемберлен, Жота и дисквалифицированный Дарвин Нуньес — все они по разным причинам оказались вне заявки на матч.

Юрген Клопп, без сомнения, продолжит утверждать, что "Ливерпулю" не нужны новые игроки, чтобы оставаться на уровне прошлого сезона, когда команда до последнего боролась за победу и в АПЛ, и в ЛЧ. И с этим пока сложно согласиться.

Действия Трента Александера-Арнольда в обороне снова вызвали вопросы, особенно в первом тайме. Эланга постоянно создавал угрозу у ворота "Ливерпуля" через его фланг. Отсюда пришел и первый гол.

Через мгновение мяч окажется в воротах «Ливерпуля» twitter.com/ManUtd

"Ливерпулю" очень не хватает Садио Мане. В том числе его умения работать без мяча.

Кадровая ситуация вскоре улучшится, но потери в первых турах усилят давление на "Ливерпул" — возможно, клубу придется снова выйти на рынок. Как минимум в средней линии Клоппу точно не помешает еще хотя бы один игрок. Времени осталось не так уж и много, действовать нужно максимально решительно», — пишет автор ESPN Джеймс Олли.

«МЮ» впечатлил, «Ливерпуль» — разочаровал

«Благодаря своевременным изменениям в составе после двух поражений подряд "Манчестер Юнайтед" превратил яркую игру "Ливерпуля" в податливый пластилин в своих руках.

Реакция, которую "МЮ" продемонстрировал после сокрушительного поражения от "Брентфорда" со счетом 0:4, не может не впечатлять. Команда тен Хага превзошла соперника, который в прошлом сезоне уничтожил "МЮ" в обоих матчах.

«МЮ» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ впервые с марта 2018 года twitter.com/ManUtd

На этот раз "Юнайтед" были образцом храбрости и мастерства. Это касается абсолютно всех — начиная от Давида Де Хеа и заканчивая Маркусом Рэшфордом. К слову, все это случилось на фоне очередных протестов болельщиков против семьи Глейзеров.

"Ливерпуль" больше напоминал призрака в этом матче . Команде Клоппа только предстоит одержать первую победу в новой кампании. К слову, никто так до сих пор и не понял, почему вместо Фабиньо в стартовом составе оказался 36-летний Милнер», — отмечает обозреватель The Guardian Джейми Джексон.

«Ливерпулю» надо срочно что-то менять

«Неутешительное начало сезона стало просто ужасным. С двумя очками из девяти возможных "Ливерпулю" приходится наблюдать за лидерами издалека.

Первое поражение в АПЛ с декабря прошлого года не должно сразу же стать поводом для серьезного разговора в клубе. Поражение в гостевом матче с "МЮ" может случиться в любой момент, даже когда команда на ходу. Само по себе это не должно вести к серьезным разбирательствам внутри команды.

Мохамед Салах забил, но «Ливерпуль» проиграл globallookpress.com

Но добавьте к этой неприятной неудаче ничьи с "Фулхэмом" и "Крисал Пэлас", и вопросы появятся у всех заинтересованных сторон.

Прежде чем рассуждать о целях на сезон, "Ливерпулю" нужно срочно избавиться от своих недостатков. Если этого не произойдет, все планы на сезон можно будет отправить на свалку еще до закрытия летнего трансферного окна.

"МЮ" в первых матчах стал посмешищем для всего футбольного мира. И "Ливерпуль" упустил прекрасный шанс усилить невероятное разочарование в рядах "Юнайтед". Вместо этого команда Клоппа показала поразительно слабый футбол.

Тот факт, что у Милнера случилась словесная перепалка с Вирджилом ван Дейком после первого гола, говорит о том, что, возможно, сейчас на "Энфилде" не все в порядке. Для команды, столь известной своей сплоченностью, подобные разногласия стали большой неожиданностью», — пишет Пол Горст из Liverpool Echo.

«МЮ» шокировал экспертов

«Как болельщик "Манчестер Юнайтед", я действительно горжусь, когда наблюдаю за этими игроками. Никогда не думал, что скажу это после последних недель. Желание сражаться, дух и энергия "Манчестер Юнайтед" были великолепны.

Я совершенно ошеломлен, не думал, что это возможно. Я не мог поверить в то, что видел в первые 45 минут. Я не думал, что "Манчестер Юнайтед" способен на такое.

Не знаю, что произошло на этой неделе на тренировочной базе, но игроки отреагировали. Они перебегали "Ливерпуль".

Юрген Клопп globallookpress.com

Это не может быть единичным случаем. Игроки "МЮ" задали высокие стандарты. Они пробежали намного больше, чем раньше, и заодно показали хороший футбол», — сказал после игры бывший защитник «МЮ», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл.

«Даже на этой стадии разница в набранных очках кажется большой, особенно если учитывать мастерство "Манчестер Сити".

Ты просто не ожидаешь плохого старта от этого состава "Ливерпуля". Они установили высокую планку, но сейчас отстают от них на миллионы миль. Нужно срочно исправлять ситуацию», — добавил в комментарии для BBC экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.