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    АПЛ: Итоги 3-го тура

    Новый тур — новый фаворит. Каждый тур в английской Премьер-лиге меняется лидер: «Тоттенхэм», «Ман Сити», а теперь и «Арсенал»

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    «Лидс» — «Челси». Фрагмент матча АПЛ
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    «Лидс» — «Челси». Фрагмент матча АПЛ
    «Арсенал» возглавил чемпионат Англии. Компанию сильнейших «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму» составил «Лидс». А также взлёт «Манчестер Юнайтед».

    Об изменениях в турнирной таблице

    После матчей 3-го тура АПЛ в адрес трёх команд можно смело написать слово «грохнулись».

    «Брентфорд» с 3-го места свалился на 8-е. Да, ладно «пчёлы» — гранды английского чемпионата никак не прийдут в себя. «Челси», к примеру потерял уже 5 строчек и занимает унизительное 12 место.

    Не лучшим образом обстоят дела у «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа барахтается над зоной вылета — 16 место.

    Первую победу в сезоне одержал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» взлетели сразу на 6 позиций вверх. Команда уже на 14-м месте в турнирной таблице. Ещё одна победа и у МЮ появится шанс приблизиться к первой пятёрке чемпионата.

    Календарь и таблица АПЛ

    Шаг вперёд сделал «Лидс» после сенсационной победы над «Челси» (3:0). Теперь «павлины» в тройке лидеров.

    Ну и самое главное изменение в турнирной таблице — смена лидера. Чемпионскую гонку возглавил лондонский «Арсенал». Канониры на этой строчке сменил «Манчестер Сити».

    О новом лидере

    «Арсенал» — новый лидер английского чемпионата. Лондонский клуб на выезде разгромил команду «Борнмут» (3:0).

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    • «Оружейники» сделали игру уже в первые 11 минут игрового времени. За это время 2 гола за «Арсенал» забил Мартин Эдегор. Добил соперника Вильям Салиба на 54-й минуте встречи.

    «Борнмут» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    В 3-х матчах «канониры» одержали 3 победы. До «Борнмута» лондонский коллектив переиграл «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лестер Сити» (4:2).

    Первые очки в сезоне потерял «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» в драматичной развязке смогли уйти от поражения от «Ньюкасла» (3:3).

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    • Причем клуб проигрывал сопернику в 2 мяча, пока Триппьер и Холанд не исправили ситуацию и не восстановили равновесие на табло.

    О плотности в таблице

    Сразу 4 команды набрали в этом сезоне одинаковое количество очков. Вместе с «Ман Сити» по 7 очков завоевали «Лидс», «Тоттенхэм» и «Брайтон». Последние, например обыграли «Вест Хэм» (2:0),

    «Тоттенхэм» оказался сильнее «Вулверхэмптона» (1:0). Ну а «Лидс» разгромил «Челси» (3:0).

    Об унижении «аристократов»

    Это тот случай, когда на поле играла одна команда. Лондонского «Челси» словно не было на поле.

    Грубая ошибка Эдуара Менди в своей штрафной превратилась в пропущенный гол. Кипер лондонцев пошёл в обыгрыш, потерял мяч, а игрок «Лидса» Бренден Ааронсон поразил пустую цель.

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    • Во второй половине встречи «павлины» добили соперника. Родриго Морено и Джек Харрисон продолжили унижение «Челси». Итог матча — победа «Лидса».

    О взлете «красных дьяволов»

    «Манчестер Юнайтед» словно возрождается из пепла. МЮ одержал первую победу в АПЛ после серии неудачных игр.

    «Красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» в центральной битве 3-го тура со счётом 2:1.
    В составе МЮ голы забили Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. За «Ливерпуль» в этом поединке гол-престижа забил Мохамед Салах.

    Мохамед Салах
    globallookpress.com

    Итак, «Манчестер Юнайтед» набирает первые 3 очка и взлетает на 14 место в турнирной таблице АПЛ. До этого у МЮ было 2 поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

    О новом туре

    В 4-м туре нет ярких афиш с участием битв грандов английского футбола. Все фавориты должны взять свои 3 очка.

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    Лидер чемпионата Англии «Арсенал» дома примет «Фулхэм». «Мнчестер Сити» встрится с «Кристал Пэлас».

    Все прогнозы на АПЛ

    У «Челси» будет игра с «Лестер Сити», «Ливерпуль» попытает счастья в поединке с командой
    «Борнмут». А МЮ отправится в гости к «Саутгемптону».

    Матчи АПЛ пройдут 27 и 28 августа.

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