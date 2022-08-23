АПЛ: Итоги 3-го тура

Об изменениях в турнирной таблице
После матчей 3-го тура АПЛ в адрес трёх команд можно смело написать слово «грохнулись».
«Брентфорд» с 3-го места свалился на 8-е. Да, ладно «пчёлы» — гранды английского чемпионата никак не прийдут в себя. «Челси», к примеру потерял уже 5 строчек и занимает унизительное 12 место.
Не лучшим образом обстоят дела у «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа барахтается над зоной вылета — 16 место.
Первую победу в сезоне одержал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» взлетели сразу на 6 позиций вверх. Команда уже на 14-м месте в турнирной таблице. Ещё одна победа и у МЮ появится шанс приблизиться к первой пятёрке чемпионата.
Шаг вперёд сделал «Лидс» после сенсационной победы над «Челси» (3:0). Теперь «павлины» в тройке лидеров.
Ну и самое главное изменение в турнирной таблице — смена лидера. Чемпионскую гонку возглавил лондонский «Арсенал». Канониры на этой строчке сменил «Манчестер Сити».
О новом лидере
«Арсенал» — новый лидер английского чемпионата. Лондонский клуб на выезде разгромил команду «Борнмут» (3:0).
«Оружейники» сделали игру уже в первые 11 минут игрового времени. За это время 2 гола за «Арсенал» забил Мартин Эдегор. Добил соперника Вильям Салиба на 54-й минуте встречи.
В 3-х матчах «канониры» одержали 3 победы. До «Борнмута» лондонский коллектив переиграл «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лестер Сити» (4:2).
Первые очки в сезоне потерял «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» в драматичной развязке смогли уйти от поражения от «Ньюкасла» (3:3).
Причем клуб проигрывал сопернику в 2 мяча, пока Триппьер и Холанд не исправили ситуацию и не восстановили равновесие на табло.
О плотности в таблице
Сразу 4 команды набрали в этом сезоне одинаковое количество очков. Вместе с «Ман Сити» по 7 очков завоевали «Лидс», «Тоттенхэм» и «Брайтон». Последние, например обыграли «Вест Хэм» (2:0),
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Вулверхэмптона» (1:0). Ну а «Лидс» разгромил «Челси» (3:0).
Об унижении «аристократов»
Это тот случай, когда на поле играла одна команда. Лондонского «Челси» словно не было на поле.
Грубая ошибка Эдуара Менди в своей штрафной превратилась в пропущенный гол. Кипер лондонцев пошёл в обыгрыш, потерял мяч, а игрок «Лидса» Бренден Ааронсон поразил пустую цель.
Во второй половине встречи «павлины» добили соперника. Родриго Морено и Джек Харрисон продолжили унижение «Челси». Итог матча — победа «Лидса».
О взлете «красных дьяволов»
«Манчестер Юнайтед» словно возрождается из пепла. МЮ одержал первую победу в АПЛ после серии неудачных игр.
«Красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» в центральной битве 3-го тура со счётом 2:1.
В составе МЮ голы забили Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. За «Ливерпуль» в этом поединке гол-престижа забил Мохамед Салах.
Итак, «Манчестер Юнайтед» набирает первые 3 очка и взлетает на 14 место в турнирной таблице АПЛ. До этого у МЮ было 2 поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).
О новом туре
В 4-м туре нет ярких афиш с участием битв грандов английского футбола. Все фавориты должны взять свои 3 очка.
Лидер чемпионата Англии «Арсенал» дома примет «Фулхэм». «Мнчестер Сити» встрится с «Кристал Пэлас».
У «Челси» будет игра с «Лестер Сити», «Ливерпуль» попытает счастья в поединке с командой
«Борнмут». А МЮ отправится в гости к «Саутгемптону».
Матчи АПЛ пройдут 27 и 28 августа.