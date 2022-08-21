Хаотичный «Челси» и бесстрашный «Лидс». Команда Тухеля была унижена на «Элланд Роуд»

В матче 3-го тура АПЛ «Лидс» разгромил «Челси» со счетом 3:0 на «Элланд Роуд». Голы Брендена Ааронсона, Родриго и Джека Харрисона принесли хозяевам первую победу над «синими» за 21 год. «Челси» выглядел беззубо без ярко выраженной «девятки» и остался без получившего удаление в концовке Калиду Кулибали на следующую игру.

Бесстрашный «Лидс»

Автор The Guardian Джейми Джексон впечатлен преображением «Лидса» под руководством американского специалиста.

«Над полем стоял шум от охрипших болельщиков "Лидса", а на поле была неумолимая ярость в игре их команды. Это принесло им блестящую вторую победу в сезоне, четвертый гол в Премьер-лиге для капитана Родриго и первый гол для перспективного молодого игрока сборной США Брендена Ааронсона.

Главный вывод из того, как команда Джесси Марша играет в футбол, это то, что увольнение Марсело Бьельсы в феврале было разумным шагом, поскольку Марш взял на себя управление командой, находящейся на два очка выше зоны вылета.

Борьба за выживание увенчалась упехом и у тренера появилось время реализовать свои идеи на протяжении всей предсезонной подготовки. Семь очков и этот воодушевляющий разгром "Челси" — вот плоды.

"Перед игрой я чувствовал, что страха не было", — сказал Марш. "В прошлом году в каждой игре был страх. Это означает, что мы можем выйти на поле и выступать там еще лучше". Томаса Тухеля одолел соперник, проводящий лишь 15-ю игру в английском футболе.

После скандального эпизода рукопожатия с Антонио Конте на прошлой неделе Тухель тепло попрощался с Маршем, но тренеру "Челси" придется реанимировать свою команду перед субботним визитом в Лестер».

Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, а затем игра стала равной, после чего мы сделали сопернику два подарка. А чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола? Мы слишком часто пропускаем после серьезных индивидуальных ошибок. Но как есть — так есть. Вот такой у нас состав. Я передаю ему свою энергию, но мы должны укрепиться. Если этого сделать не удастся, будем биться вместе с теми, кто есть. Мы не ожидали, что сегодня все так получится. Мы здорово начали матч, создавали очень опасные моменты. Мы расстроились из-за того, что не удалось забить. Затем мы пропустили, а второй гол почти гарантировал поражение. Томас Тухель

«Челси» нужен Фофана

Автор The Telegraph Майк Маграт считает, что лондонцам нужно срочно укреплять линию обороны.

«Потребуется рекордная сумма, чтобы подписать Уэсли Фофана, но, судя по этому матчу, эти деньги были бы потрачены "Челси" не зря, поскольку их защита склонилась перед лицом энергично начавшего сезон "Лидс Юнайтед".

Томас Тухель был на скамейке запасных на "Элланд Роуд", а не на трибунах, его запрет на присутствие у боковой линии был приостановлен до завершения оформления документов, и он внимательно изучил работу, которую должна выполнить его команда. Эдуара Менди вынудили совершить грубую ошибку, когда Бренден Ааронсон забил первый гол, затем Родриго Морено забил гол со стандарта, а Джек Харрисон воспользовался провалом обороны, чтобы протолкнуть третий.

Удаление Калиду Кулибали в концовке за вторую желтую карточку только усугубила проблемы Тухеля. Его команда играла недисциплинированно и, к сожалению, пробежала на 11 километров меньше, чем игроки Джесси Марша.

"Челси" ищет усиление в атаке, и в воскресенье их состав испытывал проблемы, но начинались в задней линии, где Тьяго Силва был занят отчитыванием своих товарищей по команде, прежде чем сыграть свою роль в неудачном первом мяче. Конор Галлахер, впервые стартовавший в сезоне, регулярно терял мяч, а форварды Тухеля испытывали недостаток в поддержцке.

Переманивание Фофана из "Лестера" может обойтись в 85 миллионов фунтов стерлингов, что является самой большой суммой за трансфер защитника, но "Челси" ждет не дождется французского центр-бека. В трех матчах этого сезона они еще не нашли свою игру, несмотря на то, что это их первое поражение. Фофана позволит Тухелю играть в четырех защитников, что даст ему больше возможностей для атаки, поскольку его команде не хватало преимущества в нападении.

"Трансферное окно еще открыто, хотя времени все меньше, и нам нужно сосредоточиться на тех игроках, которые у нас есть, и на том, что мы можем сделать с ними", — сказал Тухель. "Мы запутались в этом матче, и нас даже никто к этому не вынуждал. Все шло хорошо. Я все еще верю, что мы могли победить с этой командой в Лидсе. Это больше наша вина, чем чья-либо заслуга".

Фанаты "Лидса", напротив, ликовали на солнце, радуясь домашней. Они упустили преимущество в два гола против "Саутгемптона" в предыдущей игре, когда перестали атаковать, но Марш поклялся не допустить повторения этого, и был верен своему слову».

Идеальный матч. У нас было несколько разных планов на игру, в которых мы исходили из действий «Челси». Парни прекрасно подстроились. Мы хотели играть с агрессией, но держать ее под контролем, и добились своих целей. Я с самого начала увидел здесь особенную команду. Эта победа означает, что футболисты хотят расти над собой. Мы всегда хотели не уступать соперникам не только в том, сколько километров мы пробежали, но и в том, как мы работали и как бились за себя. И буквально на наших глазах это проявляется в нашей игре. Хороший знак, но работать предстоит еще немало. Джесси Марш

«Челси» в хаосе

Автор Daily Mail Джек Гохан считает, что лондонский клуб не только не сумел как следует усилиться летом, но и не сумел выстроить команду из имеющихся игроков.

«Хаос — вот что представлял собой "Челси", чистый хаос. Вратарь эффектно забросил мяч в свои ворота; у них было в какой-то момент пять нападающих на поле, и некоторые из нмх, казалось, не знали, где они должны играть. Выступления на поле часто являются результатом того, что происходит за его пределами, и это было абсолютным доказательством тому.

С другой стороны — "Лидс". Ну, что-то интересное с ними происходит. Если "Челси" погубил хаос, то "Лидс" воодушевился им, но в стиле организованного разнообразия. Описать это как вторую домашнюю победу в сезоне (а это уже половина прошлогоднего числа побед), значило бы сильно преуменьшить то размеренное избиение, которое они устроили "Челси".

На самом деле не имеет значения, что это была их первая победа над "Челси" с 2002 года, признаки той команды и игры, которую строит Джесси Марш, гораздо важнее для тех, кто забил до отказа "Элланд Роуд". И "Челси" — не единственный клуб, прошедший летнюю реконструкцию; Марш тоже устроил одну из них, но его версия была методичной.

Демонстрация результатов тоже была методичной. Тщательно управляемой, профессиональной. Беспорядочность трансферной политики "Челси" — волшебная палочка Тодда Боэли — проявила себя во второй половине матча, заставляя задуматься, куда движется лондонский клуб.

Наверняка Томас Тухель, смирившийся с поражением задолго до того, как Джек Харрисон забил третий гол за 18 минут до конца, должен задавать себе эти вопросы, пусть и не публично. Уже потрачено около 180 миллионов фунтов стерлингов, несколько хаотично, за ними последует еще больше, что, по всей вероятности, отправит данные о расходах во все тяжкие.

Им нужен нападающий, но нужен ли им 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг? Им нужен центральный защитник, но стоит ли тратить более 80 миллионов фунтов стерлингов на Уэсли Фофана или Харри Магуайра?

Возможно, в будущем это трансферное окно будет иметь смысл, но, наблюдая за тем, как они уступают тактически выстроенному сопернику, кажется, что это будущее далеко».

Победители дня: Соперники «Челси», Пулишич и трансферный рынок

Автор Goal Крис Бартон привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Победитель: соперники "Челси". "Лидс" снова выглядел как команда, которая заработала кучу поклонников, когда вернулась в высший дивизион под руководством Марсело Бьелсы. "Челси" не мог смириться с демонстрацией силы хозяевами, когда соперники показали, что если раздражать "синих" прессингом и не давать им времени на мяче, это может привести к ошибкам и заставить команду Тухеля гоняться за собственным хвостом. В западном Лондоне считают, что они могут учиться на своих ошибках, но это должно произойти быстрее.

Победитель: Трансферный рынок. Если в выступлении на "Элланд Роуд" и был какой-то позитив, так это то, что Тухель снова позвонит Тодду Боэли и попросит выделить больше денег до закрытия летнего трансферного окна. "Синие" уже потратили большие деньги на таких игроков, как Рахим Стерлинг, Марк Кукурелья и Калиду Кулибали, но, возможно, потребуются новые лица.

Им по прежнему не хватает центральных защитников, так что Рис Джеймс был вынужден играть там, а Рубен Лофтус-Чик занял место правого крайнего защитника. И это может быть приоритетной областью усиления для "Челси" — учитывая слухи о трансфере таких игроков, как Уэсли Фофана, — до 1 сентября.

Победитель: Кристиан Пулишич и игроки команды. Те, кто вообще не играл против "Лидса", могут чувствовать, что больше всего выиграли от того, что не имели отношения к этому деморализующему поражению. Звезда сборной США Пулишич снова начал матч на скамейке запасных, прежде чем его выпустили во втором тайме, но он пережил матч, который хочется поскорее забыть, против команды, которой управляет его соотечественник Джесси Марш.

Капитан Америка может получить больше игрового времени в предстоящих матчах, в то время как Тухель должен ожидать много обращений на этой неделе от тех игроков, кто считает, что они могут предложить команде больше, чем нынешний стартовый состав».