От Роналду до де Йонга. Еще 20 возможных переходов, которые взорвут трансферный рынок

Френки де Йонг

Френки де Йонг globallookpress.com

Одна из самых затянувшихся трансферных саг этого лета. Френки давным-давно зовут в «Манчестер Юнайтед», но он по-прежнему делает все, чтобы остаться в «Барсе».

Хотя каталонский клуб будет только рад, если нидерландец примет предложение английского клуба. «МЮ» готов заплатить за де Йонг с учетом бонусов больше 70 миллионов фунтов. Проблемной «Барсе» эти деньги точно не помешают.

Но Френки сейчас больше беспокоит другая история. «Барса», похоже, прилично задолжала игроку, который какое-то время назад согласился на отсрочку зарплаты.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пытается делать вид, что все под контролем, что Френки может не волноваться, но, судя по слухам в СМИ, футболист в бешенстве от действий клуба.

Несмотря на желание де Йонга играть за «Барсу», не исключено, что ему все-таки придется уйти. Во всяком случае, клуб делает все, чтобы игрок в конечно итоге согласился на трансфер.

И очевидно, что «МЮ» готов ждать до последнего. Правда, у «красных дьяволов» есть серьезный конкурент — «Челси», который, в отличие от команды Эрика тен Хага, будет играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы.

Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич globallookpress.com

До сих пор не было ни одного трансферного окна, в котором бы Милинкович-Савич не упоминался в контексте возможного перехода в «МЮ» или «Ювентус». И это лето не стало исключением.

Еще не так давно в «Юве», возможно, и не вспоминали про серба, учитывая возвращение Поля Погба. Но француз, к сожалению, получил серьезную травму, и теперь туринскому клубу снова придется выйти на рынок.

Возможно, «Ювентус» не так уж и сильно нуждается в еще одном полузащитнике, но вряд ли Массимилиано Аллегри откажется от такого игрока, как Милинкович-Савич.

А в случае с «МЮ» все зависит от ситуации с Френки де Йонгом. Если нидерландец останется в «Барсе» или перейдет в «Челси», тогда в красном Манчестере, скорее всего, попробуют приобрести серба.

Адриен Рабьо

Адриен Рабьо globallookpress.com

«МЮ» точно купит как минимум одного центрального полузащитника в ближайшие недели, просто пока никто не знает, кто именно переедет на «Олд Траффорд». Возможно, это будет Адриен Рабьо.

«Ювентус», по всей видимости, сразу же согласился отпустить француза, когда узнал о предложении «МЮ». Но теперь боссам английского клуба предстоит договориться с игроком и его матерью Вероникой. Поговаривают, что это непростая задача.

В «Ювентусе» будут только рады, если «МЮ» и Рабьо все-таки найдут общий язык. Адриен явно не тот, по кому будут скучать в Турине.

Между тем, болельщики «МЮ» уже напрягались — ни для кого не секрет, что они не хотят видеть Рабьо на «Олд Траффорд». С другой стороны, есть мнение, что француз будет лучше почти любого другого полузащитника «Юнайтед». Не факт.

Леандро Паредес

Леандро Паредес globallookpress.com

После продажи Рабьо «Ювентус», скорее всего, тут же подпишет Леандро Паредеса.

Уже известно, что новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье не будет мешать аргентинцу. Летом «Париж» укрепил среднюю линию, купив Витинью и Ренату Саншеша.

Единственный вопрос заключается в том, появятся ли у «Юве» конкуренты в борьбе за Паредеса.

«У Леандро много предложений, и я не знаю, что произойдет до конца трансферного рынка», — сказал не так Гальтье.

Фабиан Руис

Фабиан Руис globallookpress.com

Несмотря на то, что «ПСЖ» не испытывает недостатка исполнителей в средней линии, в ближайшее время в столицу Франции могут привезти одного из лидеров «Наполи» Фабиана Руиса.

Долгое время считалось, что испанец перейдет либо в «Барселону», либо в «Реал», а чуть позже на горизонте появился «Манчестер Юнайтед».

Но все идет к тому, что Руис станет игроком «ПСЖ». В полузащите «Наполи» останется зияющая дыра, но в Неаполе, похоже, не сидят на месте — в команду Лучано Спаллетти может перейти Танги Ндомбеле, на которого больше не рассчитывают в «Тоттенхэме».



Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло globallookpress.com

В переходе Дзаньоло очень давно заинтересован «Тоттенхэм». Антонио Конте, конечно же, не признается, но он точно хочет, чтобы клуб подписао одного из лидеров «Ромы».

И это несмотря на то, что Николо часто страдает от травм, причем весьма серьезных (два разрыва крестообразных связок к 23 годам). Но его талант и потенциал тоже нельзя отрицать.

Как показали недавние матчи, даже после неприятных травм, он все равно играет на высочайшем уровне. Несмотря на все усилия и финансовые возможности, «Тоттенхэму» будет сложно убедить «Рому» продать одного из лидеров команды Жозе Моуринью.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду globallookpress.com

В прошлые выходные Роналду вернулся в стартовый состав «МЮ», но по его игре и языку тело было очевидно, что он по-прежнему настроен уйти из клуба.

Криштиану не планирует пропускать сезон в Лиге чемпионов. Кроме того, 37-летний португалец не верит, что «МЮ» способен бороться за титул в АПЛ.

В прошлом году Роналду в последний момент сбежал из «Ювентуса», но на этот раз проблема заключается в отсутствии интереса к нему со стороны других клубов. Большая часть элитных клубов уже решила все проблемные вопросы и вряд ли захочет ломать свои тактические построения ради интеграции Криштиану.

Роналду был готов даже перейти в «Атлетико», но президент мадридского клуба Энике Сересо быстро всех успокоил — ничего подобного не случится.

Времени остается все меньше, Роналду явно нервничает. И уже всем ясно, что найти покупателя будет крайне сложно. «МЮ», к слову, хочет, чтобы Криштиану остался. Скорее всего, так и будет.

Антони

Антони globallookpress.com

Независимо от ситуации с Роналду, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг до последнего будет настаивать на том, чтобы клуб приобрел вингера «Аякса» Антони.

Ранее «МЮ» уже предлагал за бразильца 51 миллион фунтов, но получил отказ. «Аякс» хочет получить за Антони около 70 миллионов фунтов.

Не исключено, что «МЮ» увеличит предложение, все-таки Антони игрок сборной Бразилии.

Антони, в свою очередь, абсолютно спокоен, несмотря на то, что знает об интересе «МЮ». Похоже, парень не расстроится, если еще на сезон задержится в «Аяксе».

Лукас Пакета

Лукас Пакета globallookpress.com

Нашумевший переход Лукаса Пакеты из «Сан-Паоло» в «Милан» пошел не по плану: на «Сан-Сиро» бразилец так и не смог оправдать громкое прозвище «Новый Кака».

Тем не менее, в «Лионе» ему удалось восстановить свою репутацию одного из самых талантливых полузащитников Бразилии. И теперь, по некоторым данным, он может перейти в «Арсенал».

Известно, что технический директор «канониров» Эду является большим поклонником таланта Пакета, а президент «Лиона» Жан-Мишель Ола готов к переговорам.

Можно не сомневаться, что Оля потребует за Пакета огромную сумму, но, как известно, для английских клубов это очень часто не проблема.

Юри Тилеманс

Также известно, что «Арсенал» давно проявляет интерес к Юри Тилемансу. Контракт бельгийца с «Лестером» рассчитан до следующего лета.

«Лестер» готов продать Тилеманса, но цена может отпугнуть потенциальных покупателей. «Лисы» требуют не менее 30 миллионов фунтов.

Скорее всего, для оформления этого трансфера «Арсеналу» придется продать как минимум одного игрока.

Но при этом надо понимать, что «Лестер» в какой-то момент может снизить требования. В противном случае через год они потеряют Тилеманса бесплатно.

Помимо «Арсенала», к борьбе за бельгийского хавбека может присоединиться «Ньюкасл», у которого точно найдутся финансы на такой трансфер.

Бернардо Силва

Бернарду хотел покинуть «Манчестер Сити» еще прошлым летом. Португалец давно настроен продолжить карьеру в Испании. И желательно в «Барселоне».

Но проблема в том, что «Ман Сити» не готов идти на уступки, снижая сумму трансфера. В английском клубе прекрасно знают ценность Силвы.

Несмотря на это, «Барса» по-прежнему заинтересована в переходе Бернарду. И есть подозрение, что, если де Йонг перейдет в «МЮ», каталонский клуб тут же попытается осуществить трансфер мечты.

Неймар

Неймар globallookpress.com

Это может показаться странным, но Неймар находится в похожей ситуации с Роналду. В том смысле, что его присутствие в команде выглядит не совсем желательным, несмотря на шикарное начало сезона.

Потратив сумасшедшие деньги на новый контракт Килиана Мбаппе, «ПСЖ», по всей видимости, готов рассмотреть предложения по Неймару.

Тем не менее, немногие клубы, если таковые вообще есть, в состоянии удовлетворить финансовые запросы бразильца.

Единственная разница с ситуацией Роналду в «Юнайтед» заключается в том, что Неймар на самом деле не хочет никуда уходить, поскольку сейчас он сосредоточен, в первую очередь, на предстоящем чемпионате мира.

Но есть еще одна проблема. У Неймара заметно испортились отношения с Мбаппе. Поэтому не исключено, что до конца лета «ПСЖ» все-таки получит интересное предложение. Например, от «Ньюкасла».

Мауро Икарди

Целеустремленный Неймар вряд ли является серьезной проблемой для «ПСЖ», учитывая его впечатляющую игру в недавних матчах. Но нет никаких сомнений в том, что клуб хочет избавиться от Мауро Икарди.

В прошлом сезоне аргентинец забил всего лишь пять мячей во всех турнирах. И поэтому совсем не удивительно, что в Париже на него больше не рассчитывают.

Вот только Икарди, похоже, никуда не спешит. В том числе в Италию, где у него наверняка найдутся варианты, но, разумеется, далеко не такие выгодные в финансовом плане.

Любопытно, что с недавних пор пишут об интересе к Икарди со стороны «МЮ», который лихорадочно ищет центрального нападающего. Да уж, болельщикам многострадального клуба не позавидуешь.

Коди Гакпо

Более реальным сейчас выглядит переход в «МЮ» Коди Гакпо. Тен Хаг отлично знаком с возможностями атакующего полузащитника ПСВ Эйндховен.

В прошлом сезоне Гакпо забил 21 гол и сделал 15 результативных передач. Оличные показатели даже для не самого сильного чемпионата Нидерландов.

И трансфер Гакпо точно обойдется «МЮ» в меньшую сумму, чем Антони. Между тем, главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой утверждает, что клуб пока не получал предложений по Коди.

«Поговорим об этом тогда, когда будет что-то конкретное», — добавил экс-форвард «МЮ».

Мемфис Депай

Мемфис Депай globallookpress.com

Понятно, что Депай не соответствует требованиям «Барселоны». В команде Хави главная атакующая роль теперь отведена Роберту Левандовски, рядом с которым будут регулярно выходить Рафинья, Усман Дембеле и Ферран Торрес. Тут, как говорится, не до Депая.

В свои 28 лет и незадолго до чемпионата мира Мемфис вряд ли захочет сидеть на скамейке запасных.

Логичным решением станет продажа Депая. «Барса» получит неплохую сумму, а игрок перейдет в команду, в которой у него будет постоянная игровая практика.

Не исключено, что вскоре Депай отправится в Италию и подпишет контракт с «Ювентусом».

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Депай, возможно, не единственный топовый форвард, которому придется покинуть «Барселону» этим летом. Несмотря на то, что Обамеянг перешел в команду Хави в начале года, не исключено, что и ему придется уйти.

Габонец вроде бы хочет остаться, но при этом знает, что в нем очень заинтересован «Челси», который остро нуждается в подобном форварде.

Ну а «Барса» точно не откажется от 20-30 миллионов евро, которые можно будет инвестировать в трансфер Бернарду Силвы.

Армандо Броя

Если Обамеянг действительно окажется в «Челси» (к слову, будет интересно понаблюдать за реакцией болельщиков «Арсенала»), лондонский клуб, скорее всего, постарается продать Армандо Брою.

Албанец классно провел прошлый сезон в составе «Саутгемптона». Проблем с предложениями у него точно не будет.

И поговаривают, что в переходе Армандо очень заинтересован «Эвертон», которому точно не помешает такой игрок после продажи Ришарлисона.

«Челси» хотел бы сохранить права на 20-летнего форварда, но вариант с арендой может не устроить другую сторону.

Энтони Гордон

«Челси» уже предлагал за Гордона 40 миллионов фунтов, но получил от «Эвертона» отказ. Ожидается, что вскоре «синие» подготовят еще одно предложение.

Не исключено, что Броя станет частью сделки между «Челси» и «Эвертоном».

Томас Тухель считает, что обладающий универсальными качествами Гордон станет шикарным дополнием в атакующую линию «Челси».

Каллум Хадсон-Одои

Пару лет назад «Челси» с трудом уговорил Хадсона-Одои отказаться от предложения «Баварии».

Но сейчас все пришло к тому, что Каллум больше не соответствует требованиям команды. Тухель уже дал понять, что не будет против, если клуб продаст талантливого вингера.

Ранее среди желающих заполучить Хадсона-Одои упоминались дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл».

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен globallookpress.com

«Наполи» давно настаивает на том, что Осимхен не продается. Нигериец при этом каждый раз добавляет, что счастлив в Неаполе, в котором его приняли как родного.

И тем не менее, летом клуб уже расстался с тремя легендами — Лоренцо Инсиньо, Дрисом Мертенсом и Калиду Кулибали.

Сомнения, которые могут возникнуть у Осимхена, будут вполне понятно. Очевидно, что «Наполи» не сможет бороться за Скудетто.

Но даже если у 23-летнего форварда появится желание перейти в один из европейских топ-клубов, договориться с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом будет очень сложно.

Милан Шкриньяр

Беппе Маротту не так давно снова назвали хозяином трансферного рынка. Это случилось после того, как «Интер» вернул Ромелу Лукаку. Год назад «Челси» заплатил за бельгийца почти 100 миллионов фунтов, а этим летом миланский клуб вернул громадного форварда, оформив почти копеечную аренду.

Но при этом надо понимать, что генеральному директору «Интеру» приходится творить подобные чудеса в связи с финансовым положением клуба.

«Интер» пытался оформить с «Торино» сделку по Бремеру, но как только на горизонте появился «Ювентус», «нерадзурри» тут же прекратили переговоры, понимая, что не смогут перебить предложение конкурента.

Кроме того, «Интер» не смог подписать оказавшегося свободным агентом Пауло Дибалу, хотя аргентинец был не против перехода в команду Симоне Индзаги.

И в ближайшее время «Интеру», скорее всего, придется продать Милана Шкриньяра, которого слухи давно отправляют в «ПСЖ».

Разгневанные болельщики «Интера» хотят, чтобы словак остался в команде, но с учетом финансовых проблем китайским владельцам клуба будет непросто отклонить заманчивое предложение парижан.