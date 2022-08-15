Трансферный дайджест. 9-15 августа

Пьер-Эмерик Обамеянг

Нападающий, «Барселона», 33 года

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг очень заинтересовал лондонский «Челси».

Игрок сборной Габона был ключевым игроком «Барсы» с момента его перехода из «Арсенала» в январе, и легко понять, почему «Челси» может рассматривать его как достойный краткосрочный вариант. «Синие» позволили потерявшему форму Ромелу Лукаку уйти в аренду обратно в миланский «Интер» в этом сезоне, так что очевидно, есть место для такого проверенного бомбардира, как Обамеянг.

Как сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в одной из социальных сетей, представители «Челси» рассчитывают на приобретение футболиста, несмотря на то, что сам Обамеянг говорил о том, что не планирует менять команду.

«Синие» все еще работают над трансфером и пытаются убедить габонца в необходимости перехода, в качестве аргументов называя смену обстановки, статус основного нападающего и хорошую зарплату. На днях посредник Эухенио Ботас, работавший над переходом 33-летнего игрока из «Арсенала» в «блауграну», встретился с руководством каталонцев — Матеу Алемани, Рафаэлем Юсте и Йорди Кройффом.

«Барселона» готова отпустить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси» за € 30 млн. «Синие» готовы потратить сумму существенно ниже, но габонец является приоритетным вариантом для главного тренера Томаса Тухеля. По сведениям источника, наставник «Барселоны» Хави не хочет отпускать футболиста, однако в сделку может быть включён защитник Маркос Алонсо.

33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» свободным агентом в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Наш прогноз: «Челси»

Леандро Паредес

Полузащитник, «ПСЖ», 28 лет

Леандро Паредес globallookpress.com

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Леандро Паредес в скором времени может продолжить карьеру в итальянском «Ювентусе».

Парижане запрашивают 25 млн евро за аргентинца, сообщает Tuttosport. «Бьянконери» рассчитывают, что смогут снизить эту цену, либо сумеют арендовать Леандро.

Сам Паредес хочет перейти в «Ювентус» — Анхель Ди Мария, новичок итальянского клуба и бывший одноклубник Леандро, рассказывает ему много хорошего о туринцах.

Ранее стало известно, что Паредес и «Ювентус» уже согласовали контракт. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Паредес теперь ждет, когда клубы договорятся между собой о формуле сделки и сумме компенсации. «Ювентус» хочет продать как минимум одного хавбека — Адриена Рабьо (идут переговоры с «МЮ») или Артура.

Так же наставник «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил информацию о том, что аргентинский хавбек может покинуть клуб в ближайшее время. «У Паредеса много предложений, но я не знаю, что произойдёт до окончания трансферного окна. Знаю, что Леандро хочет играть, но он спокоен», — цитирует главного тренера парижан Goal.

Леандро Паредес перешёл в «ПСЖ» 3,5 года назад из петербургского «Зенита», заплатив за игрока около 40 миллионов евро. В минувшем сезоне аргентинец провёл в составе парижского клуба 22 матча и отметился одним забитым мячом. Соглашение Паредеса с «ПСЖ» рассчитано до 2024 года.

Наш прогноз: «Ювентус»

Эктор Бельерин

Защитник, «Арсенал», 27 лет

Эктор Бельерин globallookpress.com

Эктор Бельерин в скором времени покинет лондонский «Арсенал» и может продолжить карьеру в одном из клубов Примеры.

Как сообщает Mundo Deportivo, после срыва сделки по защитнику «Челси» Сесару Аспиликуэте сине-гранатовым предложили подписать Бельерина, который сейчас ведет переговоры о расторжении контракта с «Арсеналом». После регистрации всех уже подписанных новичков и закрытия сделки по защитнику «Челси» Маркосу Алонсо каталонский клуб оценит ситуацию и поймет, позволяет ли она подписать еще кого-то, чтобы удовлетворить трансферные запросы Хави.

Игрок также интересен «Бетису», где он провел прошлый сезон на правах аренды, но из-за финансовых сложностей клуба переговоры замедлились. На данный момент «Бетис», как и «Барселона», еще не смог зарегистрировать нескольких футболистов. Переговоры с Бельерином приостановлены.

«Барселона» заинтересована в подписании контракта с игроком, который занимался в академии клуба с 2003 по 2011 год. Каталонцы не исключают, что подпишут его, но дали его окружению понять, что сейчас в приоритете у клуба иные задачи.

Последнее слово в вопросе о возможном приглашении Бельерина будет за Хави. Тренер хотел бы видеть в команде еще одного правого защитника, если финансовая ситуация позволит.

Эктор Бельерин провёл более двухсот матчей за «Арсенал», но в настоящий момент не проходит в основной состав.

Наш прогноз: «Барселона»

Кейлор Навас

Вратарь, «ПСЖ», 35 лет

Кейлор Навас globallookpress.com

Костариканский вратарь Кейлор Навас может покинуть стан французского «ПСЖ» и продолжить карьеру в Серии А.

Основным претендентом на Наваса является «Наполи». Неаполитанский клуб находится в поисках голкипера после ухода колумбийского игрока Давида Оспины в саудовский «Аль-Наср». Однако проблемой для перехода Наваса может стать его высокая заработная плата — € 7 млн в год, сообщает Marca.

Если клуб получит хорошее предложение, трансфер состоится. Только при таком условии «ПСЖ» готов отпустить своего вратаря Кейлора Наваса уже в это летнее трансферное окно.

Что касается Наваса, основным вратарем в «ПСЖ» он точно не будет, это место Гальтье отвел Джанлуиджи Доннарумме, и вряд ли будет иметь достаточное количество игрового времени. Наставник парижан говорил, что не собирается разделять игровое время между двумя голкиперами, как этот делал Маурисио Почеттино.

А сам вратарь «ПСЖ» дал согласие на переход в «Наполи». Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира. Как отмечает источник, на данный момент для успешного оформления сделки клубам осталось договориться между собой. Если парижане согласятся выплачивать костариканцу часть его оклада, то трансфер состоится.

В прошлом сезоне Кейлор принял участие в 26 поединках, в которых пропустил 24 гола. Срок действующего контракта голкипера с парижским грандом рассчитан до середины 2024 года.

Наш прогноз: «Наполи»

Альваро Мората

Нападающий, «Атлетико», 29 лет

Альваро Мората globallookpress.com

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN GB, представителя 29-летнего испанского футболиста предложили его услуги «красным дьяволам». Ранее «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера австрийского форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича из-за высоких запросов итальянского клуба.

По данным инсайдера Николо Скиры, «МЮ» заинтересован в трансфере форварда «Атлетико». Первые переговоры с агентом испанца прошли положительно. При этом «Атлетико» может продать Морату только после того, как подпишет другого нападающего.

Два последних сезона Альваро провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в рамках Серии А он забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Контракт форварда с мадридцами рассчитан до конца сезона.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед»

Сержиньо Дест

Защитник, «Барселона», 21 год

Сержиньо Дест globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» хочет купить правого защитника Серджиньо Деста у «Барселоны».

Спортивное руководство и тренерский штаб каталонского клуба одобрили продажу 21-летнего футболиста. Американца готовы отпустить этим летом, так как его игра не убедила клуб. Diario Sport утверждает, что «Барселона» ведет переговоры с «Ман Юнайтед» о трансфере Деста, в ходе которых запросила за игрока 20 млн евро. Английский клуб хотел снизить сумму сделки, включив в нее правого защитника Диогу Далота, но «Барсу» интересуют только деньги.

Недавно контакты клубов по этому вопросу приобрели более интенсивный характер. Видеть Деста в «Манчестер Юнайтед» хочет Эрик тен Хаг. «Барса» хочет закрыть сделку по продаже Деста в начале следующей недели. Интерес к нему также проявляет «Челси», который, несмотря на подписание нового контракта с Сесаром Аспиликуэтой, хочет подписать еще одного правого защитника.

«Барса» точно подпишет правого защитника, если Дест уйдет. Хави хочет видеть на этой позиции опытного игрока.

В данный момент Серджиньо не хочет уходить из каталонского клуба. Все будет зависеть от разговора между ним и членами тренерского штаба, а также от предложений, которые ему поступят. Дест понимает, что вряд ли получит много игрового времени в «Барсе», и не хочет стагнировать.

В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 31 матче за «Барсу» во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Наш прогноз: «Барселона»

Эльдор Шомуродов

Нападающий, «Рома», 27 лет

Эльдор Шомуродов globallookpress.com

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов в ближайшее время может покинуть свою команду.

27-летний футболист близок к переходу в «Болонью», сообщает инсайдер Николо Скира. Игрок будет арендован «красно-синими» на сезон с обязательной опцией выкупа в случае достижения определённых условий. Если это произойдёт, узбекский форвард подпишет контракт на четыре года, а «Болонья» заплатит € 10 млн.

Ранее претендентами на нападающего считались «Торино» и новичок итальянской Серии А «Монца». По слухам, «Сампдория» также желала заполучить игрока, однако спортивный директор клуба Даниэле Фаджиано опроверг интерес к узбекскому футболисту.

Так же RomaPress сообщала о том, что в Шомуродове заинтересован чемпион Турции прошлого сезона — «Трабзонспор», который желает арендовать Эльдора за € 1 млн. «Рома», в свою очередь, на данном этапе вряд ли согласится на что-либо, что не включает в себя обязательства о выкупе, поскольку столичный клуб ведёт переговоры с «Болоньей» о трансфере на правах аренды с обязательством покупки.

В минувшем сезоне нападающий сыграл за свою нынешнюю команду 39 матчей, при этом отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Наш прогноз: «Болонья»