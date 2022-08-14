Новое дно. Унизительное поражение от «Брентфорда» обнажает кризис в «МЮ»

После поражения от «Брайтона» со счетом 1:2 в стартовом матче, «Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Брентфорду» со счетом 0:4, пропустив все четыре мяча в первой половине игры. «Брентфорд» играл хорошо, а ошибки «Юнайтед» в защите в сочетании с отсутствием уверенности в атаке принесли «пчелам» первую победу над «красными дьяволами» в Премьер-лиге.

Упадок «МЮ» продолжается

Автор The Telegraph Сэм Уоллес критикуя игру «МЮ» в матче с «Брентфордом» отмечает неудачную игру пришедших летом новичков — во втором матче подряд.

«На 35-й минуте второй игры под руководством Эрика тен Хага, человека, чья работа заключается в приведении в порядок самого проблемного клуба в элитном английском футболе, "МЮ" проигрывал в четыре мяча "Брентфорду".

Не будем забывать, что он уже проиграл свой первый матч "Брайтону", и было множество других проблем за это лето, слишком много, чтобы все упоминать. Он прикрыл глаза рукой от яркого закатного солнца, словно пытаясь что-то разглядеть. Была ли это команда "Манчестер Юнайтед", играющая в футболках незнакомого зеленого цвета? Или просто собрание известных футболистов, отчаянно мечтающих оказаться где угодно, только не здесь?

Трудно сказать, насколько необычным был первый тайм, в котором "Юнайтед" пропустил четыре гола от блестящего "Брентфорда", и Тен Хаг, должно быть, задавался вопросом о правильности выборов, которые он сделал. Можно предположить, что где-то Джон Мертоу, спортивный директор клуба, находящегося в затруднительном положении, охотился за опорником, чтобы помочь спасти своего нового тренера, но в то же время Кристиан Эриксен ужасно сыграл, замещая отсутствующую "шестерку".

Лисандро Мартинес, центральный защитник стоимостью 55 миллионов фунтов стерлингов, проигрывал Брайану Мбеумо, Ивану Тони и Бену Ми. Дэвид Де Хеа, казалось, решил отказаться от звания лучшего игрока "Юнайтед" в мрачную эпоху для клуба.

Конечно, это был день "Брентфорда" и Томаса Франка — они были великолепны, — но снова и снова мысли возвращались к тому, что должно было стать обновленным "Манчестер Юнайтед". На одни только трансферы было потрачено 424 миллиона фунтов стерлингов, и кто знает, сколько еще было потрачено на заработную плату и гонорары агентов.

Тен Хаг мог заменить любого из них, и среди трех, которых он удалил в перерыве, был Мартинес, центральный защитник, чье знакомство с английским футболом вышло таким же жестоким, как и для любого другого защитника с большим ценником. Мартинес, конечно же, игрок, которого Тен Хаг выбрал к себе из "Аякса". Возможно, аргентинец когда-нибудь придет в норму, но когда это будет?»

Эрик тен Хаг главный тренер «Манчестер Юнайтед» Трудно для меня и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность, и мне жаль болельщиков, мы их подвели. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали. Только когда мы будем держаться вместе, мы преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами. Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы, понятно, ожидаете другого старта. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы привносим в этот. Надо быстро это изменить.

«Брентфорд» против Эриксена и ошибка Де Хеа

Автор The Guardian Джон Брюин отдает должное «Брентфорду» и их главному тренеру, но не обходит внимание серьезные ошибки голкипера «МЮ» Давида де Хеа.

«По крайней мере, на этот раз не было дувшейся на скамье запасных звезды, как это было на прошлой неделе в матче с "Брайтоном". Вместо этого Скотт МакТоминей стал единственным отправленным в запас игроком из состава, разочаровавшего в первый уик-энд, который теперь напоминает старые добрые времена.

Вместе с Фредом, бывшим партнером Мактоминея, Эриксен играл опорника, в роли которого он помог "Брентфорду" спастись в прошлом сезоне, но на этот раз — с заметно меньшим успехом. Громкое меньшинство домашних болельщиков было в довольно безжалостном настроении из-за того, что он предпочел Манчестер западному Лондону, освистывал его касания мяча в начале матча и радостно напоминая о счете на табло.

Гол Джоша Дасилвы спас очко в "Лестере" в прошлое воскресенье, и он получил место в стартовом составе, что для Томаса Франка окупилось так, как Тен Хэг может только мечтать. Он также должен завидовать энергии и усердию соперника. "Брентфорд" играл в свою обычную атлетичную игру, сильно прессинговал, в полной мере использовал стандартные положения, которых им было предложено в изобилии из-за постоянных фолов "Юнайтед", находящегося в полном отчаянии.

"Мы знали, что высокий прессинг повлияет на них", — сказал превосходный Айвен Тони. "Было видно, что если как следует поработать, то получишь результат. Казалось, что мы способны на что угодно", заявил Матиас Йенсен, доминировавший в полузащите. "Мы посмотрели, как 'Брайтон' удачно действовал против них", — сказал Франк. "Мы знали, что у и нас есть средства сыграть так же".

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Гол Дасильва с дальней дистанции, открывший счет, стал результатом сочетания агрессии, покорности и некомпетентности на поле. Йенсен легко обокрал Роналду, а Де Хеа допустил не чтобы сильно нехарактерную ошибку. При всей своей регулярной яркой игре испанец склонен иногда проваливаться с треском. Мяч перелетел через линию ворот, и вратарь уткнулся лицом в газон».

Давид Де Хеа вратарь «Манчестер Юнайтед» Сегодня я просто беру на себя ответственность. Думаю, я стоил трех очков своей команде. Плохая игра с моей стороны. После первой ошибки, а затем и второй, моим одноклубникам было очень трудно. Сейчас тяжело каждый раз, когда мы пропускаем гол. Я должен был отразить первый удар. Если бы я это сделал, результат был бы другим.

Сладкая месть «Брентфорда»

Автор ESPN Роб Доусон вспоминает историю прошлогоднего противостояния команд, воздавая хвалу хозяевам за успешную реализацию игрового плана.

«Томас Франк был в ярости после визита "Манчестер Юнайтед" в Брентфорд в январе, когда команде Ральфа Рангника каким-то образом удалось выстоять в первом тайме и в итоге выиграть со счетом 3:1. "Брентфорд" был настолько хорош в тот вечер, что к перерыву должен был снять все вопросы о победителе, но в конечном итоге поплатился за серию упущенных моментов. Они больше не повторяли ту же ошибку.

"Брентфорд" атаковал Мартинеса длинными передачами на Айвана Тони, прессинговал по всему полю и играл на неспособности "Юнайтед" успешно выходить из обороны, поведя со счетом 4:0 за 35 минут. Для этого им требовалось всего 30% владения мячом, и они реализовали четыре из семи ударов в створ, устроив публичную демонстрацию хрупкости команды "Юнайтед", которая, кажется, лишена технических способностей и веры в себя.

"Брентфорд" не заслуживал поражения от "Юнайтед" здесь в прошлом сезоне, но на этот раз они более чем компенсировали это доминирующей игрой, обеспечив себе первую победу в новом сезоне. Заголовки будут посвящены "Юнайтед", но Франк и его команда заслуживают похвалы за хорошо реализованный план игры, который унизил Тен Хага и его игроков».

Матиас Йенсен Полузащитник «Брентфорда» Такое чувство, что мы были идеальны во всем. «Манчестер Юнайтед» не мог справиться с нашим давлением, мы играли интенсивно. Было видно, что «МЮ» очень тяжело. У нас была задача оказывать давление на Кристиана Эриксена, потому что мы хотели контролировать ход игры.

Неудачники: Тен Хаг, де Хеа и Мартинес

Автор Goal Джеймс Робсон называет победителей и неудачников матча ан «Брентфорд Коммьюнити».

«Эрик тен Хаг: Мог бы позволить себе посмеяться над "паникой" вокруг поражения от "Брайтона" на прошлой неделе, но теперь уже не до шуток. Пока еще рано делать выводы, но трудно описать ситуацию в "Юнайтед" как-то иначе, чем как кризис. Тен Хаг полон решимости привнести в клуб свой стиль футбола, и именно его видение убедило "Юнайтед" выбрать его, а не Маурисио Почеттино.

Но он не может позволить себе еще много таких игр, когда "Юнайтед" был унижен еще перед перерывом. Если игроки, которых он унаследовал, не могут вписаться в его систему, то ему придется изменить систему — пусть даже в краткосрочной перспективе.

Лисандро Мартинес: Подписан как один из ключевых игроков, реализующих футбольный бренд Тен Хага, благодаря его способности действовать сзади. Но он пережил тяжелые первые две игры в английском футболе, в которых он уже стал мишенью для соперников из-за своего роста. Ему потребуется время, чтобы привыкнуть к новой лиге, и до сих пор ему не помогает бардак в игре "Юнайтед".

Но тот факт, что Тен Хаг почувствовал необходимость заменить его в перерыве, был оценкой неудачи Мартинеса в единоборствах. Слишком слабо действовал, когда Бен Ми переиграл его, забивая третий гол "Брентфорда", и трудно представить, что он сохранит свое место в составе на матч с "Ливерпулем".

Давид де Хеа: Это было шоу ужасов для испанца. Устроил черти что при не слишком опасном дальнем ударе Джоша Дасилвы, позволив мячу пройти сквозь его руки в сетку и вывести "Брентфорд" вперед.

Затем он бросил под прессинг Эриксена, чтобы Матиас Йенсен удвоил преимущество хозяев. В сильную жару Де Хеа был лицом к яркому вечернему солнцу, но даже это не может служить оправданием ни для одного гола.

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Это была игра, которую вратарь предпочел бы забыть, поскольку в прошлом сезоне он надеялся оставить такие выступления позади. Если бы Дин Хендерсон все еще был в клубе, Де Хеа почти наверняка сел бы на лавку.»