Как Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов

История о том, как «Красные Дьяволы» готовятся к первому матчу сезона с полуготовымв качестве единственного доступного центрального нападающего, — это история провала на многих уровнях.

Травма Антони Марсьяля на прошлой неделе показала, что у Эрика тен Хага мало опций в нападении, но это не может быть единственным оправданием проблем манкунианцев в атаке. «Манчестер Юнайтед» сейчас изо всех сил с растущим чувством отчаяния пытается подписать звезду «РБ Зальцбург» Беньямина Шешко до закрытия трансферного окна.

Прошло почти два с половиной года с тех пор, как Уле Гуннару Сульшеру не удалось убедить Эрлинга Холанда в том, что «Олд Траффорд» — лучшее место для развития его карьеры.

За это время «Юнайтед» не смог обеспечить в своей атаке долгосрочный вариант, поскольку Одион Игало, Эдинсон Кавани и Роналду ярко олицетворяли краткосрочный подход клуба, который радикально перестраивал свой отдел рекрутинга в попытке отыскать будущих звезд. Дарвин Нуньес был одним из них, но пока «Дьяволы» колебались, «Ливерпуль» действовал.

Считается, что игрок сборной Уругвая даже некоторое время находился в поле зрения манкунианцев, прежде чем Юрген Клопп очаровался им после того, как получил отчеты скаутов в рамках подготовки к матчу своей команды в Лиге чемпионов против «Бенфики» в прошлом сезоне.

Подписание форварда стало триумфом гибкости рекрутинговой команды «Ливерпуля» по сравнению с их конкурентами из «Юнайтед» и свидетельством решительности Клоппа.

Тем временем Холанд этим летом оказался в «Манчестер Сити», а это означает, что «МЮ» придется наблюдать за тем, как две их главные трансферные цели за последние пару лет теперь угрожают увеличить отставание от принципиальных соперников на вершине АПЛ.

Тем не менее примечательно, что зимой 2019 года норвежца не удалось убедить отправиться в красную половину Манчестера. В конце концов, Сульшер был его наставником в начале его карьеры в «Мольде». Это был шанс для нападающего воссоединиться с самым знаменитым футболистом Норвегии — теперь менеджером клуба, обожаемого на родине.

Связи Холанда с «Сити», где играл его отец Альф-Инге, не рассматривались как серьезное препятствие. И хотя пункт о продаже, который его агент, ныне покойный Мино Райола настаивал на включении в любую сделку, был проблемой, жестокая правда заключалась в том, что Холанд видел в дортмундской «Боруссии» более привлекательную перспективу.

После этих неудачных попыток «Юнайтед» в отчаянии попытался подписать экс-форварда своей юношеской команды Джоша Кинга и, в конце концов, получил в свое распоряжение Игало из китайской Суперлиги в возрасте 30 лет.

Следующим летом их пришлось убедить представителям Кавани, что в свои 33 года тот все еще может выступать на самом высоком уровне. Отчаяние этого трансфера подчеркивается тем фактом, что «Красным Дьяволам» неоднократно предлагали Кавани, когда он был еще на пике карьеры в «Пари Сен-Жермен», и они отказывались от сделки.

Между Игало и Кавани был большой интерес к Тимо Вернеру, но из-за намерения немца переехать в Англию, а также из-за того, что им интеерсовался «Ливерпуль», тот выбрал «Челси», который был единственным клубом, сделавшим подходящее предложение, пока остальные были охвачены финансовой неопределенностью коронавируса.

Неоднократно различные голоса в «Манчестер Юнайтед» по рекрутингу собирались вместе, чтобы обсудить трансферные цели, но редко соглашались, поскольку аналитический отдел и скауты часто не могли достичь консенсуса.

Порталу Goal.com стало известно, что скауты отклоняли определенные предложения, а затем просто предлагали имя «Холанд», когда от них требовали собственные альтернативы.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

К этому моменту норвежец больше не был реалистичным вариантом, поскольку игрок совершенно не был убежден в проекте «Юнайтед» с тех пор, как отверг отказал ему в первый раз. Клубами, на которые он положил глаз, были «Сити» и «Реал».

Возможно, «Горожане» не были бы для него вариантом, если бы прошлым летом они оформили ошеломляющее подписание Роналду. Но в удивительный момент собственной ловкости «Юнайтед» быстро отбил интерес со стороны земляков и перехватил португальца.

Хотя Криштиану называют одной из причин провала Сульшера в «Юнайтед», экс-тренер был полностью согласен с его подписанием, даже если он не был трансферной целью клуба в то время. Итак, за полтора года был подписан третий 30-летний форвард.

Добавьте к этому трио Златана Ибрагимовича, которому было 34 года, когда он подписал контракт при Жозе Моуринью в 2016 году, и вы увидите, что манкунианцы подписывают возрастных центральных нападающих, в то время как такие соперники, как «Сити» и «Ливерпуль», продолжают находить новые таланты.

Нельзя игнорировать ситуацию вокруг [выдворения из-за возможного изнасилования своей девушки и следствия] Мэйсона Гринвуда — и недоступность молодого форварда усугубила проблемы «Юнайтед», — но клуб искал варианты в центре атаки даже после того, как талант пробился в первую команду.

И то, что имя Холанда следует неоднократно выдвигать, стало свидетельством отсутствия воображения у скаутов «МЮ». Попытки заполучить словенца Шешко, по крайней мере, указывают на новое направление.

Несмотря на изменения в правлении клуба, этим летом трансферной политикой управлял Тен Хаг, который хочет, чтобы его экс-подопечный по «Аяксу», вингер Энтони присоединился к нему и на «Олд Траффорд». Это не решило бы проблемы голландца с нападающим, но, возможно, дало бы больше свободы для использования Маркуса Рашфорда в центре атаки.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Теперь Шешко является главной трансферной целью для «Юнайтед», который стремится стать главным в очереди на 19-летнего игрока, которого сравнивают с Холандом. Однако манкунианцы не хотят платить вероятную запрашиваемую цену в 50 млн фунтов стерлингов за форварда, который не был приоритетом в начале лета.

Владельцам «Красных Дьяволов», Глейзерам, нужно будет убедиться, что этот подросток стоит свеч, а не просто паническая покупка, на которую будет выброшена такая сумма.

Американцы продолжают внимательно следить за расходами «Юнайтед», и торг по поводу стоимости игроков был постоянной проблемой при трансферных сделках, поскольку разница во времени между Великобританией, Европой и США является источником разочарования во время переговоров.

Внутри клуба и за его пределами задаются вопросом, почему сделки с манкуниканцами занимают так много времени.

Сумма денег, которую должен потратить тен Хаг, — это другой вопрос. Понятно, что этим летом «Красные Дьяволы» имели бюджет около 100 млн фунтов без учета денег с продаж, но уже потратили около 57 млн фунтов на Тайрелла Маласию и Лисандро Мартинеса, и только около 8 млн фунтов поступило от ухода Андреаса Перейры в «Фулхэм».

Уход таких высокооплачиваемых футболистов, как Поль Погба, Хуан Мата и Кавани, значительно сократил фонд зарплаты, но учитывая, что Френки де Йонг будет стоить 55 млн фунтов, если этот трансфер удастся провести, остается мало места для крупной сделки по приобретению нападающего.

Таким образом, им, возможно, придется превысить свой бюджет, но для того, чтобы потратить значительные средства на Шешко, потребуется консенсус между Тен Хагом, спортивным директором Джоном Мерто и Глейзерами.

Поскольку до закрытия трансферного окна осталось чуть более трех недель, «Юнайтед» надеется, что продающие клубы, такие как «Зальцбург», снизят свои ожидания, но есть также вероятность того, что отчаяние на «Олд Траффорд» будет только расти.