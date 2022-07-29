Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)

Харри Магуайр globallookpress.com

У ведущего защитника «Манчестер Юнайтед» было стремительное и впечатляющее падение с высоты, начиная с того момента, когда его включили в команду лучших игроков Евро-2020, на котором Англия добралась до финала. Но после катастрофического сезона Харри быстро попал в немилость. Дошло даже до того, что болельщики начали его освистывать.

Магуайра сделали козлом отпущения, обвинив во многих проблемах «МЮ», и теперь ему придется убедить нового главного тренера команды Эрика тен Хага, что он способен адаптироваться к совершенно новому стилю игры в обороне. Будет сложно. Магуайру нужно каким-то образом компенсировать недостаток мобильности и скорости для того, чтобы оставаться ключевым игроком в защитной линии «красных дьяволов».

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

Когда-то признанный одним из самых проницательных и быстрых форвардов на элитном уровне, Рэшфорд в последнее время выглядел совершенно растерянным и лишенным даже малейшей уверенности в себе.

Если раньше Маркус спокойно уходил от соперников в последней трети благодаря отличному балансу, контролю и смене темпа, то в прошлом сезоне он был нерешительным и вялым.

Поскольку тен Хаг, скорее всего, будет использовать более интенсивный стиль игры с высоким прессингом, Рэшфорду срочно нужно заново открыть для себя то, благодаря чему в какой-то момент он стал ключевой фигурой в команде — как в «МЮ», так и в сборной. И при этом Маркусу надо не забывать, что его контракт истекает в следующем году. К слову, в предсезонке Рэшфорд забил два мяча, отличившись в матчах против «Мельбурна» и «Кристал Пэлас» — столько же у него было во второй половине прошлого сезона.

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Роберто Фирмино globallookpress.com

Один из главных героев возрождения «Ливерпуля», Фирмино наверняка заметил, что в прошлом сезоне его акции упали. Но теперь бразильцу снова придется напомнить о себе, помня о том, что его контракт на «Энфилде» подходит к концу. Интерес к бразильскому нападающему уже проявляет интерес «Ювентус», и теперь его задача сделать все, чтобы не потерять в деньгах при подписании нового соглашения.

Правда, есть одна проблема. Теперь Фирмино придется конкурировать за место в составе с Дарвином Нуньесом, за которого «Ливерпуль» заплатил этим летом 90 миллионов фунтов.

Несмотря на потерю статуса основного игрока, Фирмино все еще способен оказывать влияние в роли джокера (яркий пример — матчи с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов). Правда, этого явно недостаточно, чтобы регулярно играть за сборную Бразилии. С недавних пор Роберто перестал быть основным игроком и в национальной команде.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Холанд прибыл в Англию с безупречной репутацией. Среднее количество голов норвежца на клубном уровне не может не впечатлять, но вряд ли об этом кто-то будет вспоминать, если он сразу же не возьмется за дело в новой команде.

Возможно, это самый эффектный трансфер лета. Но теперь Эрлинг столкнется с гораздо пристальным внимание (особенно когда наступит неизбежный безголевой период), чем в дортмундской «Боруссии», где его голы были эффектным бонусом, а не катализатором для погони за «Баварией».

Главная задача Холанда — помочь «Ман Сити» наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Невероятно серьезный вызов, но благодаря своей заоблачной уверенности норвежцу будет проще справиться с грузом ответственности.

Тони Кроос («Реал» Мадрид)

Тони Кроос globallookpress.com

В новом сезоне Кроос впервые столкнется с серьезной конкуренцией за место в основном составе. Несмотря на то, что Карло Анчелотти пока только размышляет о том, как будет выглядеть средняя линия, очевидно, что у Эдуардо Камавинга и Орельена Чуамени будут более чем эпизодические роли. Как ни крути, а карьера Крооса (32 года), Луки Модрича (36) и Каземиро (30) приближается к финишной прямой.

Немногие игроки могут похвастаться тем набором качеств, которым обладает Кроос, и все же ему придется потрудиться, чтобы заработать новый контракт в Мадриде. Действующее соглашение немца с «Реалом» рассчитано до следующего лета.

Ромелу Лукаку («Интер» Милан)

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Возвращение Лукаку в «Челси» стало настоящей катастрофой. Трансфер бельгийца, стоивший лондонскому клубу 115 миллионов евро, обернулся провалом.

В команде Томаса Тухеля Ромелу выглядел абсолютно несчастным. За весь сезон ему удалось забить всего лишь восемь мячей. Лукаку явно не подошел стиль игры «Челси».

В итоге история закончилась тем, что Лукаку вернулся в «Интер» на правах аренды. В миланской команде больше нет Антонио Конте (правда, игровой стиль Симоне Индзаги почти ничем не отличается), но болельщики все равно будут ждать от бельгийского форварда повторения сезона, в котором Ромелу забил 24 мяча, а «Интер» стал чемпионом Италии.

Вильям Салиба («Арсенал» Лондон)

Вильям Салиба globallookpress.com

В 2019 году «Арсенал» заплатил за Салиба 30 миллионов евро. Но с тех пор молодой француз пока не провел ни одного матча за «канониров». После этого были две аренды — в «Сент-Этьен» и «Марселль». И надо сказать, что ему удалось показать себя. В какой-то момент на Салиба обратил внимание даже главный тренер сборной Франции. Но теперь ему надо доказать, что он готов стать частью обороны «Арсенала».

И пока нет уверенности, что в лондонской команде Вильям сразу же станет игроком основного состава, несмотря на то, что ему удалось произвести хорошее впечатление в предсезонных матчах. По всей видимости, Салиба придется немного потерпеть, прежде чем он начнет регулярно появляться на поле.

Неймар («Пари Сен-Жермен»)

Неймар globallookpress.com

Спустя пять лет после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро статус Неймара в клубе упал до такой степени, что «ПСЖ», если верить слухам, готов расстаться с ним, несмотря на действующий контракт до 2027 года.

Неймар здорово завершил прошлым сезон, забив восемь мячей в семи играх. Правда, это случилось уже в тот момент, когда было ясно, что «ПСЖ» практически гарантировал себе победу в Лиге 1. И самое главное — в клубе по-прежнему не уверены, могут ли они ждать от бразильца чего-то большего.

Все указывает на то, что отношениях Неймара с клубом уже далеко не такие, как в самом начале, и это еще один повод понаблюдать за тем, как самый дорогой футболист в истории будет справляться с новыми трудностями.

Садио Мане («Бавария»)

Садио Мане globallookpress.com

Мане обладает всеми качествами, чтобы стать новой звездой «Баварии», но при этом ему придется играть на фоне постоянных разговоров о том, что он должен стать заменой Роберту Левандовски.

Несмотря на то, что сенегалец и поляк совершенно не похожи в игровом плане, сравнения все равно неизбежны. Юлиан Нагельссман, скорее всего, внесет изменения в свои тактические планы, чтобы смягчить потерю Левандовски, Мане все равно будет в центре внимания. И Садио предстоит доказать, что «Бавария» не зря заплатила за него 41 миллион евро.

Леонардо Бонуччи («Ювентус»)

Леонардо Бонуччи globallookpress.com

Маттейс де Лигт ушел в «Баварию», а 37-летний Джорджо Кьеллини отправился в «Лос-Анджелес». И это означает, что теперь главным действующим лицом в обороне «Ювентуса» будет Бонуччи, на плечи которого ляжет вся ответственность.

Несмотря на недавнее подписание Бремера, очевидно, что «Юве» не хватает глубины состава в защите. Массимилиано Аллегри придется очень постараться, чтобы найти надежную замену двум проверенным игрокам. Ну и надо не забывать, что в последние пару сезонов Бонуччи нередко беспокоили мелкие травмы.